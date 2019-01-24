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 Происшествия, Общество
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Все про:Винницкая область (510) УПЦ (910) ПЦУ (173)

 "Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Виннитчине священник УПЦ МП и титушки сорвали собрание прихожан по поводу перехода в ПЦУ. ВИДЕО

Священник УПЦ МП и около 60 его "коллег" спортивного телосложения сорвали собрание прихожан в селе Писаревка Винницкой области, на котором обсуждался вопрос перехода в единую поместную украинскую церковь. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, "гости" заявились в сельский клуб, где собралось около 150 прихожан и устроили потасовку, в результате которой несколько ударов получили сельский голова Дмитрий Науменко и участковый инспектор. На место конфликта вызывали дополнительный наряд полицейских.

В сети опубликован фрагмент видеозаписи инцидента в сельском клубе. Прихожане планируют провести новое собрание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник УПЦ МП и титушки блокировали сельсовет на Волыни, требуя отменить решение общины о переходе в ПЦУ

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Епископ Сербской православной церкви Максим выступил в поддержку украинской автокефалии

Источник: https://censor.net.ua/v3108033
 
 
 Топ комментарии
 
Когда уже в уголовном кодексе появится статья о титушничестве, как препятствию осуществлению гражданами своих прав?
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Гундяєвський послідовник таки.
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Яка різниця, піп - найманий працівник у храмі, який належить громаді прихожан. Громада має право хоч щороку конфесію міняти...

Не подобається йому волевиявлення громади - хай валить в ту громаду, де його підтримають.
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козел старый. теперь у него паствы не будет там, как оно харчеваться будет. идиот.
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І чого ви придовбались до чоловіка ? Робота така в нього , служити ефесбе , а вже після Богу .
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Гнать таких попов в шею на хрен,чемодан-вокзал-колыма,пусть там служит гундяевской банде!
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Где закон о титушне? Сатаниста с титушней за барки и за паребрик !!!!
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внимание! этот черт "Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Вінниччині священик УПЦ МП і тітушки зірвали збори парафіян із приводу переходу в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4263 usd Usd топит на сайте за секту УПЦ МП!
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звука нету посредине видоса ...а есть ли грех дать батюшке по физиономии ??
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А куда смотрит "гарант" и его филиал ФСБ в Украине, так званное СБУ? Или как и до этого все просвистят?
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Харанту нема коли ...офшори, робота з виборчою коміссією, бізнес...
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Порада.
ВСІМ ПАРАФІЯМ,ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ ПРОВОДИТИ ЗБОРИ ПРО ПЕРЕХІД
ПОПЕРЕДНЬО НАПИСАТИ ЗАЯВУ У МІЛІЦіЮ ПРО ПОСИЛЕНИЙ ЗАХИСТ
" У ЗВЯЗКУ З ОТРИМАНИМИ ПОГРОЗАМИ СИЛОВОГО ХАРАКТЕРУ"


час погроз і залякування ФСБ-шним патріархатом минув.
почався час "силового впливу"


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А что по этому поводу скажет боксер Усик?
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Может стоит просто перестать ходить в церковь МП.
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Нахабство, провокації, тітушня - типові риси мацковськава сатанату. А паліцаї дивилися на все і нічого не робили. Реформа паліції, мля.
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Москали, как я посмотрю, чувствуют себя во всей Украине, как у себя дома - нападают на власть, кошмарят жителей - тюрьма по ним явно соскучилась!
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я сам в шоке: получается в Украине нет украинской власти? куда смотрела полиция?
в который раз убеждаюсь,что Аваков не на своем месте
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В селі,б що оглоблі закінчились. Аби прийшли 150 людей з палицями та ціпами, про які вже забули, що воно таке, то і збори б ніхто б не зірвав.

Нагадую всім як українці громадою підтримували порядок.

XVII сторіччя
"Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Вінниччині священик УПЦ МП і тітушки зірвали збори парафіян із приводу переходу в ПЦУ - Цензор.НЕТ 2199
Ціпак. Львівська міська сторожа

Понаднормове вживання оковитої часто ставало причиною скандалів і бійок. І тоді втручалася львівська міська сторожа - ціпаки. Назва ця походила від їхньої основної зброї - важкого бойового ціпа, окутого залізом.
Ціпаки носили блакитний одяг із червоною облямівкою й олов'яними ґудзиками, а на головах - ковпаки з чорного ведмежого хутра, прикрашені бляхами з гербом міста. Ціпаків було 24. Формально вони мали вночі охороняти міські брами, але фактично виконували функції міської поліції. Цю організацію пов'язувала кругова порука. Стати її членом можна було лише тоді, коли звільнялася вакансія, і тільки за умови поручництва старших. Ціпаки заробляли свій хліб нелегко, бо вгамовувати доводилося не лише п'яних.
І виступи низів міста треба придушувати, й утихомирювати бійки між учнями єзуїтської колегії та кафедральної школи, й припиняти єврейські погроми. 1735 року за побиття кількох повій батогами магістрат видав ціпакам по 6 грошів. До речі, в тому ж році сеанс інтимних послуг у Львові коштував 12 грошів при денному заробітку кваліфікованого муляра 30 грошів.
https://tyzhden.ua/Publication/3655
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ДЕ ВЛАДА???????????????????????????????????????????????????????????
ДЕ ТА ОХОРОНА ЯКУ ОБІЦЯВ ПАН АВАКОВ? ДЕ ТІ ПОЛІЦІОНЕРИ ЯКІ СТОЯТЬ БІЛЯ КОЖНОГО ХРАМУ? ЯКЩО ЦЕ ТАКІ САМІ ЯК ДІЛЬНИЧИЙ ТО "БАГАТО" ПАРАФІЙ ПЕРЕЙДУТЬ.
ПАН ПРЕЗИДЕНТ, НА ПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ВАШІ СЛОВА ЩО БУДЕ ЗАХИЩЕНИЙ ВИБІР КОЖНОГО ПАРАФІЯНИНА НІЧОГО НЕ ВАРТІ. ЦЕЙ ВИПАДОК НА РІДНІЙ ВАМ ВІННИЧИНІ НЕ ПЕРШИЙ І НЕ ОСТАННІЙ. ЗАХИСТІТЬ ВИБІР ЛЮДЕЙ І ВАШ ПРОЕКТ "ТОМОС".
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Женіть підсрачниками з села московського попа-мерзотника . Нащо вам ця сволота в селі ? Це явний бандіт .
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як і підозрював.
там інший лінк

https://spzh.news/ru/news/59456-filaret-net-nikakoj-novoj-cerkvi-tomos-dali-kijevskomu-patriarkhatu
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ряд помоек типа
1news.com.ua
glavk.info
uazmi.net
news.pn
economics-prorok.com

пул сайтов Мертвечука,

Наиболее крупные помойки входящие в пул:
from-ua.com
versii.com
golos.ua
for-ua.com
znaj.ua
fraza.ua
и т.д.
prm.ua - "прямой" сначала опубликовал заявление АП, а потом удалил.
Запомните этот список. Эти сайты целенаправленно и осознанно учавствуют антиукраинской пропаганде.
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це не сайт,а плагін до Хрома
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Ну вот и повод показать как у нас защищают тех кто хочет перейти в ПЦУ!А попу надо яйца оторвать, в назидание другим,если это схавают,то это только начало,эти пидары нормальный язык не понимают
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Порох - ставленник Москвы. Только враг Украины может так разваливать страну, как это делает Он и при этом прикрывать свою вражью сущность антипутинской риторикой и возить по стране Томос.
Порох - это волк в овечье шкуре, которого нам привел Фирташ по согласованию с Кремлём - ФСБ.
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Этот вражина - ПоТрох, хотел уничтожить волонтерство - ему не дали,
Он не хочет реформировать ГШ, удерживая 460 толстосраких, как он сам, генералов, от чего мы имеем по существу "совковую" армию
Его Матиос, который при Янеке руководил штурмами и расстрелами майдана от АП, - сейчас добивает Добровольцев.
Не посажены убийцы Майдана а некторым дали убежать.
Продолжаются репрессии против патриотов, начало которому положило безнаказанное убийство Музычко...
Повсеместно судят патриотов из батальона "ДОнбасс".
Выгоняют со страны добровольцев-иностранцев, выдавая их в том числе и России.
С Россией продолжается и даже наращивается торговля а страна и ее ТЭК находится в зависимости от ОРДЛО.
Люди, вы слепые? Вы этого не видите?
То нехай вам повилазить!
Голосуйте ще раз за цього брехла, обманщика, шахрая і Злодія-Олігарха.
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сліпі не сліпі , а 2 кіла гречки дома не зайві будуть
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Где мусора которые обещали охранять кацапскую церков, почему украинскую не охраняете?
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Эффект будет прямо противоположный, готов поспорить. После таких событий люди еще активнее захотят перейти в ПЦУ, соберутся и добьются своего.
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60 титушек - это 2 взвода новых призывников, либо уголовников, как уклонистов!
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...попа-сраным веником, у титуханов проверить документы и сапогом рыло и мордой в унитаз, раз менты мышей не ловят.
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луганська..кропивницька почали.

а от полтавська непохитна

в любові до московських попів



ГОЛОВКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧГолова Полтавської обласної державної адміністрації

"Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Вінниччині священик УПЦ МП і тітушки зірвали збори парафіян із приводу переходу в ПЦУ - Цензор.НЕТ 9476
Головко Валерій Анатолійович народився 14 грудня 1965 р. в селі Ленінський, Карманчинського району Кзил-Ординської області Казахстан.:D

У 2010 році Валерій Головко вступив в партію «Фронт Змін» (з 2012 року - ВО «Батьківщина»).
Депутат Полтавської Обласної Ради п'ятого (фракція «Наша Україна») та шостого скликань (фракція «Фронт Змін»). Член постійної комісії з питань бюджету, підприємництва та управління майном.
З 12 грудня 2012 року до 27 листопада 2014 року - народний депутат України сьомого скликання (обраний від Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», № 56).
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Еп вашу мать! Менты, вы можете хоть раз напистячить титушню так, чтобы места живого не осталось?
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Піп підписав вирок не тільки собі, а й МП у місцях України............
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а не пробовали этого гопника-батюшку из церкви и из села выгнать титушки сегодня они есть а завтра их нет "Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Вінниччині священик УПЦ МП і тітушки зірвали збори парафіян із приводу переходу в ПЦУ - Цензор.НЕТ 9958
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За организацию нападения на представителя власти и полицейского попу вклепать от 5 до 7.
Суд показать по всем каналам. Титушек тщательно проверить и минимум по 15 суток.
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Чекист Сергий и 60 его подчиненых ))))
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Підловити коли не буде чекістів сережу і посадити в поїзд на рашку, та так шоб не зійшов раніш часу.
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з обовязковим додаванням в базу миротворця
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УВАГА!
"РОСІЙСЬКО-ПРАВОСЛАВНІ" ФЕЙКИ І ЇХ СПРОСТУВАННЯ.В Житомирской епархии УПЦ опровергли информацию о переходе общин в ПЦУ

ВИЯВИЛОСЬ ДВА ПРОТОКОЛИ.ОДИН З ЯКИХ(ВІД ПРИХИЛЬНИКІВ РПЦ)"юридично нікчемний".
БО ПРОТОКОЛ ВІД ЧАСТИНИ ГРОМАДИ,КОТРА ІНШИМ ПРОТОКОЛОМ ЗАФІКСОВАНА МЕНШІСТЮ,А ПОЗИЦІОНУЄТЬСЯ ЯК БІЛЬШІСТЬ

В ПРАВДІ-НАША СИЛА !
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я знову ж, в 2527-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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АПРОПО.\
приклад того як правильно провести і задокументувати збори при великій(до третини ) кількості противників
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ВОНО ж (з тітушками) Божа людина, але як з'ясувалось в москві Бог для москалів, а украиїнцям зась вільно від москви молитися в православній вірі
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Блин, народ - если проводите подобные мероприятия и ожидается титушня всякая. А рядом с Мацкавитским поцреархатом она всегда есть - пишите или звоните в местный осередок Национального корпуса/дружин. Даже если обласной/городской - они вышлют людей и помогут точно. Уже сколько раз проверено подобное было. Им пиар - вам защита - титушне с попами пиздюлина - все довольны...
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Тітушок до галєри ! Скільки ще можна терпіти це наймане насилля !
Московський піп за гроші громади наймає гопників, щоб робили бійки і смуту проти тієї ж громади !
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что-что, деньги ему не пахнут, задание получено - сделать картинку для рос. сми спровоцировать конфликт, было у нас нормальное правительство президент и силовые структуры уже б лишили это москальского сектанта гражданства и выкинули бы через границу рф
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С фсбешником понятно. А откуда титушки взялись?
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Титушки эти, этож местные. Все их фото в интернет, а там посмотрим на реакцию всех.
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Я так понимаю , служитель храма , на Храм беду в лице МВД или вандализма вызывает , в обитель зла места Украине святые превращает .
Может в Краковском университете спалить с католиками с ПпавоСоавной земле . Не зря на них не верные называли .
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Скористалися тим ,що був присутній тільки один дільничний інспектор.Справа честі для поліції знайти всіх тітуханів!
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Чому завжди пишуть "спортивної зовнішності"???? Спортивна зовнішність, і БАНДИТСЬКА ЗОВНІШНІСТЬ - зовсім інші речі. Піп привів з собою кримінал. Шановний Цензоре, ніколи не плутайте ці поняття. Не ображайте спортсменів. Вас заклинило в 90-х! Бандити давно вже не в пошані!
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Ну и чего умственно отсталые пытались добиться?
Люди просто проведут ещё одно собрание, уже под охраной. И хорошо если полиции, а не патриотов Украины или ветеранов российско-украинской войны.
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этому бы попику сергию яйчуны зажать в дверь и спросить - который час... и держать зажаьыит до тех пор, пока не ответит...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Виннитчине священник УПЦ МП и титушки сорвали собрание прихожан по поводу перехода в ПЦУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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