 "Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Виннитчине священник УПЦ МП и титушки сорвали собрание прихожан по поводу перехода в ПЦУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "гости" заявились в сельский клуб, где собралось около 150 прихожан и устроили потасовку, в результате которой несколько ударов получили сельский голова Дмитрий Науменко и участковый инспектор. На место конфликта вызывали дополнительный наряд полицейских.
В сети опубликован фрагмент видеозаписи инцидента в сельском клубе. Прихожане планируют провести новое собрание.
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ВСІМ ПАРАФІЯМ,ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ ПРОВОДИТИ ЗБОРИ ПРО ПЕРЕХІД
ПОПЕРЕДНЬО НАПИСАТИ ЗАЯВУ У МІЛІЦіЮ ПРО ПОСИЛЕНИЙ ЗАХИСТ
" У ЗВЯЗКУ З ОТРИМАНИМИ ПОГРОЗАМИ СИЛОВОГО ХАРАКТЕРУ"
час погроз і залякування ФСБ-шним патріархатом минув.
почався час "силового впливу"
http://starozytnosti.blogspot.com/2012/08/blog-post_3886.html
в который раз убеждаюсь,что Аваков не на своем месте
Нагадую всім як українці громадою підтримували порядок.
XVII сторіччя
Ціпак. Львівська міська сторожа
Понаднормове вживання оковитої часто ставало причиною скандалів і бійок. І тоді втручалася львівська міська сторожа - ціпаки. Назва ця походила від їхньої основної зброї - важкого бойового ціпа, окутого залізом.
Ціпаки носили блакитний одяг із червоною облямівкою й олов'яними ґудзиками, а на головах - ковпаки з чорного ведмежого хутра, прикрашені бляхами з гербом міста. Ціпаків було 24. Формально вони мали вночі охороняти міські брами, але фактично виконували функції міської поліції. Цю організацію пов'язувала кругова порука. Стати її членом можна було лише тоді, коли звільнялася вакансія, і тільки за умови поручництва старших. Ціпаки заробляли свій хліб нелегко, бо вгамовувати доводилося не лише п'яних.
І виступи низів міста треба придушувати, й утихомирювати бійки між учнями єзуїтської колегії та кафедральної школи, й припиняти єврейські погроми. 1735 року за побиття кількох повій батогами магістрат видав ціпакам по 6 грошів. До речі, в тому ж році сеанс інтимних послуг у Львові коштував 12 грошів при денному заробітку кваліфікованого муляра 30 грошів.
https://tyzhden.ua/Publication/3655
ДЕ ТА ОХОРОНА ЯКУ ОБІЦЯВ ПАН АВАКОВ? ДЕ ТІ ПОЛІЦІОНЕРИ ЯКІ СТОЯТЬ БІЛЯ КОЖНОГО ХРАМУ? ЯКЩО ЦЕ ТАКІ САМІ ЯК ДІЛЬНИЧИЙ ТО "БАГАТО" ПАРАФІЙ ПЕРЕЙДУТЬ.
ПАН ПРЕЗИДЕНТ, НА ПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ВАШІ СЛОВА ЩО БУДЕ ЗАХИЩЕНИЙ ВИБІР КОЖНОГО ПАРАФІЯНИНА НІЧОГО НЕ ВАРТІ. ЦЕЙ ВИПАДОК НА РІДНІЙ ВАМ ВІННИЧИНІ НЕ ПЕРШИЙ І НЕ ОСТАННІЙ. ЗАХИСТІТЬ ВИБІР ЛЮДЕЙ І ВАШ ПРОЕКТ "ТОМОС".
А ТО СМЕРДИТЬ РАША ТУДОЙ..
там інший лінк
https://spzh.news/ru/news/59456-filaret-net-nikakoj-novoj-cerkvi-tomos-dali-kijevskomu-patriarkhatu
1news.com.ua
glavk.info
uazmi.net
news.pn
economics-prorok.com
пул сайтов Мертвечука,
Наиболее крупные помойки входящие в пул:
from-ua.com
versii.com
golos.ua
for-ua.com
znaj.ua
fraza.ua
и т.д.
prm.ua - "прямой" сначала опубликовал заявление АП, а потом удалил.
Запомните этот список. Эти сайты целенаправленно и осознанно учавствуют антиукраинской пропаганде.
раджу всім.
це не сайт,а плагін до Хрома
Порох - это волк в овечье шкуре, которого нам привел Фирташ по согласованию с Кремлём - ФСБ.
Он не хочет реформировать ГШ, удерживая 460 толстосраких, как он сам, генералов, от чего мы имеем по существу "совковую" армию
Его Матиос, который при Янеке руководил штурмами и расстрелами майдана от АП, - сейчас добивает Добровольцев.
Не посажены убийцы Майдана а некторым дали убежать.
Продолжаются репрессии против патриотов, начало которому положило безнаказанное убийство Музычко...
Повсеместно судят патриотов из батальона "ДОнбасс".
Выгоняют со страны добровольцев-иностранцев, выдавая их в том числе и России.
С Россией продолжается и даже наращивается торговля а страна и ее ТЭК находится в зависимости от ОРДЛО.
Люди, вы слепые? Вы этого не видите?
То нехай вам повилазить!
Голосуйте ще раз за цього брехла, обманщика, шахрая і Злодія-Олігарха.
а от полтавська непохитна
в любові до московських попів
ГОЛОВКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧГолова Полтавської обласної державної адміністрації
Головко Валерій Анатолійович народився 14 грудня 1965 р. в селі Ленінський, Карманчинського району Кзил-Ординської області Казахстан.:D
У 2010 році Валерій Головко вступив в партію «Фронт Змін» (з 2012 року - ВО «Батьківщина»).
Депутат Полтавської Обласної Ради п'ятого (фракція «Наша Україна») та шостого скликань (фракція «Фронт Змін»). Член постійної комісії з питань бюджету, підприємництва та управління майном.
З 12 грудня 2012 року до 27 листопада 2014 року - народний депутат України сьомого скликання (обраний від Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», № 56).
Суд показать по всем каналам. Титушек тщательно проверить и минимум по 15 суток.
"РОСІЙСЬКО-ПРАВОСЛАВНІ" ФЕЙКИ І ЇХ СПРОСТУВАННЯ.В Житомирской епархии УПЦ опровергли информацию о переходе общин в ПЦУ
ВИЯВИЛОСЬ ДВА ПРОТОКОЛИ.ОДИН З ЯКИХ(ВІД ПРИХИЛЬНИКІВ РПЦ)"юридично нікчемний".
БО ПРОТОКОЛ ВІД ЧАСТИНИ ГРОМАДИ,КОТРА ІНШИМ ПРОТОКОЛОМ ЗАФІКСОВАНА МЕНШІСТЮ,А ПОЗИЦІОНУЄТЬСЯ ЯК БІЛЬШІСТЬ
В ПРАВДІ-НАША СИЛА !
приклад того як правильно провести і задокументувати збори при великій(до третини ) кількості противників
Московський піп за гроші громади наймає гопників, щоб робили бійки і смуту проти тієї ж громади !
Может в Краковском университете спалить с католиками с ПпавоСоавной земле . Не зря на них не верные называли .
Правильна заувага.
Люди просто проведут ещё одно собрание, уже под охраной. И хорошо если полиции, а не патриотов Украины или ветеранов российско-украинской войны.