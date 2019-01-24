 "Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Виннитчине священник УПЦ МП и титушки сорвали собрание прихожан по поводу перехода в ПЦУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "гости" заявились в сельский клуб, где собралось около 150 прихожан и устроили потасовку, в результате которой несколько ударов получили сельский голова Дмитрий Науменко и участковый инспектор. На место конфликта вызывали дополнительный наряд полицейских.

В сети опубликован фрагмент видеозаписи инцидента в сельском клубе. Прихожане планируют провести новое собрание.

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