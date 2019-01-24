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 Спасатели вызволили из снежной ловушки 407 автомобилей, в которых находились 648 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

За сутки спасатели помогли с буксировкой 407 автомобилей, в которых находились 648 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 07:00 часов 24 января, наблюдаются осадки в виде снега в Черниговской области, в виде дождя в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.

Введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах:

- Кировоградская область: ограничен въезд для большегрузного транспорта в г. Кропивницкий

- Николаевская область: М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью).

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За сутки подразделениями ГСЧС предоставлена помощь в буксировке 407 транспортных средств, в которых находились 648 человек, в том числе по г. Киеву освобожден 51 автомобиль в которых находились 62 человека. Для оказания помощи от ГСЧС привлекалось 851 чел. о / с и 236 од.техн.

Источник: https://censor.net.ua/v3108023
 
   
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Неделю назад в статье о спасении из сугроба школьного автобуса я писал как бориспольское мнс отказалось вытаскивать фуру из снега. Меня тогда облаяли мол это же дети!!!, а то фура(((. А на видео вон таскают фуры аж дым с ушей валит.
А разница в том что у бориспольских сволочей небыло задания показать свою работу на камеру.
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У меня месяц назад фура застряла в снегу, набрали МЧС попросили о помощи, со старта сказали 6 тис.грн и приедем поможем. Так сколько они заработали на этих 407 машинах?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСпасатели вызволили из снежной ловушки 407 автомобилей, в которых находились 648 человек, - ГСЧС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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