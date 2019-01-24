 Кодеин в крови подозреваемой Зайцевой был, но количественного определения не делали, - в суде по делу о смертельном ДТП в Харькове вновь допросили экспертов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків, специалист института судебно-медицинских экспертиз Владимир Чураев сообщил, что не делал исследование количества кодеина в моче Зайцевой.
Заведующая токсикологическим отделением Любовь Рыбалко отметила, что идентифицированный в Зайцевой кодеин мог быть как элементом отдельного средства, так и группы лекарственных средств. На вопрос адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой, сколько кодеина в моче должно быть, чтобы установить, была ли обвиняемая в состоянии наркотического опьянения, Любовь Рыбалко ответила: "Количественного определения мы не делали".
Врач-токсиколог Игорь Карамушкин заявил, то специалисты института судебно-медицинских экспертиз пригласили его в качестве консультанта после полученных результатов анализов Елены Зайцевой. "Моя задача - дать оценку сопутствующим заболеваниям Зайцевой. Человека-фигуранта дела я не осматривал. Лично экспертизу я не проводил. Работал исключительно с полученной информацией. Я согласился с выводами экспертов", - рассказал Карамушкин в суде.
Адвокат потерпевших Лариса Матвеева ходатайствовала об отводе экспертов и признании недопустимым акта, по которому были проведены судебно-медицинские экспертизы. Судья приобщил ходатайство к материалам дела. Суд объявил перерыв до 28 января.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
https://censor.net.ua/ua/news/3064960/sud_odesy_zalyshyv_pid_areshtom_biyitsya_ayidara_korniyevskogo_pidozryuvanogo_v_torgivli_zbroyeyu_foto
Это как? Определяли на глаз?
Кількісний аналіз - "скільки було". Раніше осаджували на беззольному фільтрі, фільтр спалювали, залишки зважували. Тепер скоріш за все - хроматографія та інші електрохімічні способи. Колись давно ремонтував старий хроматограф лікарю-наркологу. Прилад малював криву лінію. Знаючи "коли випив" можна було точно встановити "скільки випив". Або навпаки.
Другая влетела на скорости 120 на Красный, обдолбанная, без документов и убила шесть человек.
Наш суд больше года не может решить, кто же всё таки, ссуко, там виноват??
Вона кашель лікувала
удивительно! как по Дронову все экспертизы быстро делаются и в полном объеме...а как на курицу...все... запал иссяк...материала мало...онажедетиплакала...
просто мистика...
ПРАВОСУДИЯ!Это же надо,так опуститься судьям( и не стыдно ),что за ШЕСТЬ трупов не могут или не ХОТЯТ вынести ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор. Наверное пока "корова" доится.....
Он разве неправду написал:
"
ПОРОШЕНКО !
ПОСМОТРИ НА СВОИ РЕФОРМЫ , ПОСМОТРИ НА ЭТО СУДИЛИЩЕ ! ПОЛТОРА ГОДА УБЛЮДКИ ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ БЫЛИ-ЛИ В КРОВИ У ЭТОЙ ПАДЛЫ ОПИАТЫ ИЛИ НЕТ, УКОКОШИВШЕЙ ШЕСТЕРЫХ НИ В ЧЁМ НЕ ПОВИННЫХ ЛЮДЕЙ !!!
УРОД ТЫ ГРЁБАНЫЙ СО-СВОИМИ РЕФОРМАМИ !!!"
Это его текст...
Это привело местных жителей в ярость, толпа отбила Франка у тюремной охраны и повесила на дереве. В это время губернатор с женой срочно покинули штат и уехали в Нью-Йорк, т.к. с ними угрожали сделать то же, что и с Франком. Политическая карьера губернатора на этом законичилась. Из фотографии повешенного на дереве Франка была сделана почтовая открытка, которая продавалась по 25 центов за штуку."