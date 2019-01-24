 Кодеин в крови подозреваемой Зайцевой был, но количественного определения не делали, - в суде по делу о смертельном ДТП в Харькове вновь допросили экспертов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків, специалист института судебно-медицинских экспертиз Владимир Чураев сообщил, что не делал исследование количества кодеина в моче Зайцевой.

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Заведующая токсикологическим отделением Любовь Рыбалко отметила, что идентифицированный в Зайцевой кодеин мог быть как элементом отдельного средства, так и группы лекарственных средств. На вопрос адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой, сколько кодеина в моче должно быть, чтобы установить, была ли обвиняемая в состоянии наркотического опьянения, Любовь Рыбалко ответила: "Количественного определения мы не делали".

Врач-токсиколог Игорь Карамушкин заявил, то специалисты института судебно-медицинских экспертиз пригласили его в качестве консультанта после полученных результатов анализов Елены Зайцевой. "Моя задача - дать оценку сопутствующим заболеваниям Зайцевой. Человека-фигуранта дела я не осматривал. Лично экспертизу я не проводил. Работал исключительно с полученной информацией. Я согласился с выводами экспертов", - рассказал Карамушкин в суде.

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Адвокат потерпевших Лариса Матвеева ходатайствовала об отводе экспертов и признании недопустимым акта, по которому были проведены судебно-медицинские экспертизы. Судья приобщил ходатайство к материалам дела. Суд объявил перерыв до 28 января.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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