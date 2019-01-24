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 Кодеин в крови подозреваемой Зайцевой был, но количественного определения не делали, - в суде по делу о смертельном ДТП в Харькове вновь допросили экспертов. ВИДЕО

В суде по делу о ДТП на Сумской в Харькове допросили экспертов, проводивших дополнительную судебно-медицинскую экспертизу по подозреваемой Елене Зайцевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків, специалист института судебно-медицинских экспертиз Владимир Чураев сообщил, что не делал исследование количества кодеина в моче Зайцевой.

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Заведующая токсикологическим отделением Любовь Рыбалко отметила, что идентифицированный в Зайцевой кодеин мог быть как элементом отдельного средства, так и группы лекарственных средств. На вопрос адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой, сколько кодеина в моче должно быть, чтобы установить, была ли обвиняемая в состоянии наркотического опьянения, Любовь Рыбалко ответила: "Количественного определения мы не делали".

Врач-токсиколог Игорь Карамушкин заявил, то специалисты института судебно-медицинских экспертиз пригласили его в качестве консультанта после полученных результатов анализов Елены Зайцевой. "Моя задача - дать оценку сопутствующим заболеваниям Зайцевой. Человека-фигуранта дела я не осматривал. Лично экспертизу я не проводил. Работал исключительно с полученной информацией. Я согласился с выводами экспертов", - рассказал Карамушкин в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты установили, что Зайцева могла избежать смертельного ДТП даже при скорости 106 км/ч

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева ходатайствовала об отводе экспертов и признании недопустимым акта, по которому были проведены судебно-медицинские экспертизы. Судья приобщил ходатайство к материалам дела. Суд объявил перерыв до 28 января.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/v3108007
 
 
 Топ комментарии
 
ПОРОШЕНКО !
ПОСМОТРИ НА СВОИ РЕФОРМЫ , ПОСМОТРИ НА ЭТО СУДИЛИЩЕ ! ПОЛТОРА ГОДА УБЛЮДКИ ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ БЫЛИ-ЛИ В КРОВИ У ЭТОЙ ПАДЛЫ ОПИАТЫ ИЛИ НЕТ, УКОКОШИВШЕЙ ШЕСТЕРЫХ НИ В ЧЁМ НЕ ПОВИННЫХ ЛЮДЕЙ !!!
УРОД ТЫ ГРЁБАНЫЙ СО-СВОИМИ РЕФОРМАМИ !!!
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какие у нас удивительные эксперды, тут читаем, а тут селёдка лежала. Опиаты обнаружили но, выяснять количество не стали. Это как менты дело открыли, а убийц не ищут.
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Нужно біло проверить пострадавших, может они на тротуаре стояли под наркотой.
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Все це шоколадне КРИВОсуддя закінчиться тим самим чим закінчувалось раніше - винними визнають небіжчиків які самі кинулись під колеса автомобіля цієї "мажорки" в результаті чого вона перекинулась а щоб не отримати інфаркту прийняла наркотики! Історію з мажором Демішканом який привязав до спини бізнесмена батарею опалення і втопив його і йому за це дали умовний термін швидко всі забули - а даремно тому що вона вже повторилась в тому чи іншому вигляді сотні разів і ЖОДНОГО мажора не посадили мало того більшість з них оправдали а винними визнали жертв! Немає жодних шансів нам вибратись з цього болота і ніякі вибори на превеликий жаль нам вже не допоможуть!!!
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Бред. Что до Порошенка кривосудие пидрахуя-портнова лучше было??
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Ні воно не краще було однозначно - але є одне АЛЕ за проФФесора-шапкокрада воно не було реформоване а нинішнє після такої гучної "люстрації" і "потужних реформ"! Відчуваєте різницю?
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Не приемлю революционные решения подобных вопросов в данное время. Сейчас не время для террора или "борьбы со спецами", как после революции 1917. Очередной Майдан не поддержат наши союзники. А без них нас сожрет пидорашка. Результатом подобных действий будут массовые провокации, поскольку за чиновничьей ватой деньги, связи, люди и СМИ. Любая буза в Украине рассчитана хуйлом на якобы "обоснованное" введение ВС РФ, которая якобы "озабочена беспорядками вблизи своей границе". И этих тварей потом отсюда дустом не вытравишь. В свое время под таким же соусом, беспорядок и "торговля людьми", Р. империей была аннексирована вся Средняя Азия. Даже если дело не дойдет до открытого противостояния, если все "обиженные" чиновники, а их сотни тысяч объединятся в своем противостоянии, то мы точно "выберем" какого-нибудь мураева или вилкула с зеленским. Знаю, как справится с коррупцией эволюционным путем, но здесь это никому не интересно )). С другой стороны, реформы все-равно, через пару лет будут действовать. Главное - государство должно разбиться в лепешку, чтобы максимально увеличить число представителей малого и среднего бизнеса. Это и есть ключ победы над коррупцией и перемены ментальности в лучшую сторону. Но... Олигархи, а это монополии - против и всячески ставят палки в колеса
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Шеколадный цирк -- судьям все можно кто платит тот и прав !!! Когда это скотство закончиться !!!
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Очень жаль погибших и пострадавших в этой трагедии, а в общем надоела это судилище, ничего и нигде не хватает, чтобы доказать, вот что творит бабло.
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вновь допросили экспертов. А шо, их уже ранее допрашивали? Не пишите херню. Кодеїн у крові підозрюваної Зайцевої був, але кількісного визначення не робили, - в суді у справі про смертельну ДТП у Харкові знову допитали експертів - Цензор.НЕТ 2317
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"количественного определения не делали"

Это как? Определяли на глаз?
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Якісний аналіз - це "є / нема". Ресктив міняє колір у пробірці.
Кількісний аналіз - "скільки було". Раніше осаджували на беззольному фільтрі, фільтр спалювали, залишки зважували. Тепер скоріш за все - хроматографія та інші електрохімічні способи. Колись давно ремонтував старий хроматограф лікарю-наркологу. Прилад малював криву лінію. Знаючи "коли випив" можна було точно встановити "скільки випив". Або навпаки.
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ну да как в том анекдоте , про волка зайца и соль
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Один проезжал перекрёсток на Зелёный, с разрешённой скоростью, трезвый и с документами в кармане.
Другая влетела на скорости 120 на Красный, обдолбанная, без документов и убила шесть человек.
Наш суд больше года не может решить, кто же всё таки, ссуко, там виноват??
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бо він стартував на жовтий, не дав можливості пронестись ненормальній особині.
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ну типу да, заїхав ій в бочину , а не вона в нього і після цього вже її авто полетіло на людей. Хоча не можна сказати що стартував на жовтий,бо він його не проїзджав, оськільки він стояв за світлофором, але не так щоб можна сказати що він заблокував перехресття, був ну типу як в засаді
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Проехал на зеленый. Стоп линии там не было на тот момент. От не такая уж и невинная овечка (ибо стартуют с настолько зажатой тапкой только мудаки), но сравнивать их степень вины это смешно.
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Не розгойдуй потужні реформи, а то путін нападе!
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Це не наркотик...
Вона кашель лікувала Кодеїн у крові підозрюваної Зайцевої був, але кількісного визначення не робили, - в суді у справі про смертельну ДТП у Харкові знову допитали експертів - Цензор.НЕТ 9661
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еще чуточку времени и экспетды докажут что то была вообще не зайцева... а Дронов - маньяк
удивительно! как по Дронову все экспертизы быстро делаются и в полном объеме...а как на курицу...все... запал иссяк...материала мало...онажедетиплакала...
просто мистика...
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.зайчиху будут долго помнить,особенно родственники.Сочувствую им. Им особенно тяжело от нашего ПРАВОСУДИЯ! Это же надо,так опуститься судьям( и не стыдно ),что за ШЕСТЬ трупов не могут или не ХОТЯТ вынести ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор. Наверное пока "корова" доится.....
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Так ведь прокурор на стороне Зайцевой, заявил, что опиаты были, но Федирко таки не смогла установить, что Зайцева была под наркотиками
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Кодеин , сука у меня на районе весь пустырь засран использованными упаковками от этих таблеток! Наркоши часто болеют кашляют и эта тварь зайцева лечилась наверное! . http://narconon.kiev.ua/kodein/
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все очень просто - посадить того, кто был ответственный за анализы вместе с Зайцевой, за халатное отношение к служебным обязанностям!
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это типа как: в крови был обнаружен алкоголь, но водитель был трезв?
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Она была как стекло. Просто хотела посмотреть будет ли это похоже на боулинг.
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главное что был, и эта тварь летала под кайфом. а какой процент - кого это ипет
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Заем япона забанили???
Он разве неправду написал:
"
ПОРОШЕНКО !
ПОСМОТРИ НА СВОИ РЕФОРМЫ , ПОСМОТРИ НА ЭТО СУДИЛИЩЕ ! ПОЛТОРА ГОДА УБЛЮДКИ ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ БЫЛИ-ЛИ В КРОВИ У ЭТОЙ ПАДЛЫ ОПИАТЫ ИЛИ НЕТ, УКОКОШИВШЕЙ ШЕСТЕРЫХ НИ В ЧЁМ НЕ ПОВИННЫХ ЛЮДЕЙ !!!
УРОД ТЫ ГРЁБАНЫЙ СО-СВОИМИ РЕФОРМАМИ !!!"
Это его текст... Кодеїн у крові підозрюваної Зайцевої був, але кількісного визначення не робили, - в суді у справі про смертельну ДТП у Харкові знову допитали експертів - Цензор.НЕТ 467
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Трохи із історії народного правосуддя найдемократичнішої країни світу - "...Лео Франк обвинялся в убийстве 13-летней девушки. Суд приговорил Франка к смертной казни. Но губернатор штата заменил её на пожизненное заключение. Ходили слухи - не бескорыстно.
Это привело местных жителей в ярость, толпа отбила Франка у тюремной охраны и повесила на дереве. В это время губернатор с женой срочно покинули штат и уехали в Нью-Йорк, т.к. с ними угрожали сделать то же, что и с Франком. Политическая карьера губернатора на этом законичилась. Из фотографии повешенного на дереве Франка была сделана почтовая открытка, которая продавалась по 25 центов за штуку."
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКодеин в крови подозреваемой Зайцевой был, но количественного определения не делали, - в суде по делу о смертельном ДТП в Харькове вновь допросили экспертов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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