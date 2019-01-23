 Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

Как передат Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание El Nacional.
Отмечается, что два человека погибли в ходе акций протеста, которые проходят в городе Сан-Кристобаль.
Также пострадали 16 человек. Кроме того, в штате Баринас были убиты еще четыре человека, около 14 пострадали.
#23E 4.20 pm Valle de la Pascua En este momento en Plaza Bolívar , Valle la Pascua - Guarico. Extra oficial se habla de 2 fallecidos. pic.twitter.com/dyFOWaaTKk— Guarenas Guatire (@PlazayZamora) 23 января 2019 г.
Протестующие сожгли автомобиль национальной гвардии Венесуэлы pic.twitter.com/YL6L1GhNVV
— Открытый Лентач¯\_(ツ)_/¯ (@open_lenta_) 23 января 2019 г.
️Демонстранты в Каракасе закидывают карателей Мадуро камнями и бутылками. А могли ведь с шариками и уточками в загоне постоять, "Позор!" покричать, на смартфоны поснимать как их товарищей винтят... pic.twitter.com/6wdMyaqCFA— Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 23 января 2019 г.
En Caicara del Orinoco los efectivos de la GNB rompieron filas anta la precencia del pueblo en las calles #23Ene #VENEZUELA #VenezuelaGritaLibertad#TenemosPresidente #GritemosConBriopic.twitter.com/WnUe9FVBHz— Bravo Pueblo (@Spynet1) 23 січня 2019 р.
Силы безопасности в городе Кайкара дель Ориноко оставили свои посты и разошлись перед протестующими
Как пишет Интерфакс-Украина, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, передаёт венесуэльское телевидение.
В связи с этим он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.
"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Н.Мадуро.
Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэлы. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Н.Мадуро.
Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.
В свою очередь, лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране", - говорится в заявлении Х.Гуаидо, размещённом в Twitter.
основний ринок для них це експорт у США ,тобто мадуро хоче щоб країна вмерла і так голодні бунти
Перу, Чилі, Еквадор і Коста-Ріка.
Не визнали Росiя, Болiвiя та Мексика.
Петро Олексiйович, або ви зранку дасте Клiмкiну команду приєднатися до країн захисникiв "справжніх демократичних цінностей" чим безкоштовно пропіаритесь, або будете i далi жувати банан втрачаючи бали.
. Фошыздос.
Силовики в регионах Венесуэлы стали переходить на сторону протестующих. Вот уже даже режим Мадуро доживает свои последние часы. И только россияне завтра вновь проснуться в лагере под конвоем
https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1088184188224851968
,
Правда недолго. Потом не стало продуктов по "справедливым" ценам, да и вообще ни по каким не стало, коммуналки тоже, и даже бензин по 3 копейки не лезет в горло
Очень хороший пример когда власть ориентируется на быдломассу которая требует "отнять все и поделить" и вернуть халявный газ и колбасу по 2,20.
Венесуэлла один из основных поставщиков нефти в США...причем с приходом популистов ни поставки ни цены не изменились, и вряд ли изменятся с приходом "фашистов"-правоконсерваторов (скорее всего), других США там не поддерживает...
А вот у хуйла таки будет проблема...Латиноамериканские левые основной поставщик кокаина ...А кокаин это личное "золото" хуйла и его спецслужб
...Ну еще минус один в ООН, ну это уже мелочи
США венесуэльская нефть нах не нужна.
коммунизмапопулизма еще в одной стране. Не помогла ни нефть, ни вливания в размере 17 млрд. баксов из Орды - все дохлое. Кто хочет, чтобы в Украине к власти пришла такая же Мадура, управляемая из Кремля?