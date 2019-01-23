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Все про:Венесуэла (109) Мадуро (6) Гуаидо (3)

 Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

Число погибших в ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро достигло шести. Сам Мадура заявил о разрыве дипотношений с США, а его оппонент, лидер оппозиции и спикер парламента Гуаидо опроверг эти заявления.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание El Nacional.

Отмечается, что два человека погибли в ходе акций протеста, которые проходят в городе Сан-Кристобаль.

Также пострадали 16 человек. Кроме того, в штате Баринас были убиты еще четыре человека, около 14 пострадали.


Протестующие сожгли автомобиль национальной гвардии Венесуэлы pic.twitter.com/YL6L1GhNVV

Силы безопасности в городе Кайкара дель Ориноко оставили свои посты и разошлись перед протестующими

Как пишет Интерфакс-Украина, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, передаёт венесуэльское телевидение.

В связи с этим он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Н.Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэлы. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Н.Мадуро.

Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.

В свою очередь, лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране", - говорится в заявлении Х.Гуаидо, размещённом в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/v3108003
 
   
 Топ комментарии
 
Она дочка перуанского полковника, не всё так однозначно....
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В Римской Империи тоже много чего было. А их победили варвары. Если в США наступила пост-индустриальная эпоха, это не значит, что Китай не может отжать Южно-Китайское море с помощью морально устаревшего и немногочисленного флота.
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О как j2 возбудилась в этой теме, сразу заметно что углеводороды их не интересуют ) А от Сев.Кореи исходит угроза, хоть и минимальная воти мусолят эту тему
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И пан говоря о Буше и Афгане удачно забыл о Ираке , случайно ,конечно же.
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Да пусть там население вымрет, лишь бы Рокфеллер свои "вышки" не поставил! Протести у Венесуелі - ЗМІ пишуть про 6 загиблих, Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США, а лідер опозиції це спростував - Цензор.НЕТ 8619
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Когда уже этот клоун Мадуро сообразит и самоудалится? Довел страну до краха и продолжает цепляться за власть. Россию кстати ждет похожий сценарий, но позже.
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Мадуро появился не на пустом месте. Сначала беднота вполне демократично и массово голосовала за Чавеса..
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Стадо баранов, предводительствуемое козлом....
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"о разрыве дипотношений"
основний ринок для них це експорт у США ,тобто мадуро хоче щоб країна вмерла і так голодні бунти
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он явно самоубийца...тикать срочно-в растов...нада...
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Ага, Мадуро лично поведёт автобус Каракас-Ростов Протести у Венесуелі - ЗМІ пишуть про 6 загиблих, Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США, а лідер опозиції це спростував - Цензор.НЕТ 53
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и в него по дороге будут стрЫлять неизвестные без признаков одежды.
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чимость знайомим повіяло. Є у нас ще перспективи.
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так там один в один вяликая удмуртия, только с тропическим климатом. И тоже местные дедываивалы с мировым фашизмом воюют и их диды дулю американцам показывале.
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По количеству бумажных денег жители Венесуэлы стали самыми богатыми в мире - Глазьев и в Орде пытался такое протолкнуть.
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Вот мексиканцы дружат с США и за 20 лет Канкун сделали курортом мирового значения. Очень доволен поездкой. А Венесуэла превращается в Гаити.
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Нову владу Венесуели визнали США, Аргентина, Парагвай, Колумбія, Бразилія, Канада,
Перу, Чилі, Еквадор і Коста-Ріка.
Не визнали Росiя, Болiвiя та Мексика.

Петро Олексiйович, або ви зранку дасте Клiмкiну команду приєднатися до країн захисникiв "справжніх демократичних цінностей" чим безкоштовно пропіаритесь, або будете i далi жувати банан втрачаючи бали.
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Завтра мордва начнет гадить во все стороны про протесты , про то что там произошел нелегитимный эь майдано, про раздачу туалетной бумаги Нуланд, про эль беркуто, эль беркуто - наши мучачос.
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эль хунтос устроила переворотос.
Протести у Венесуелі - ЗМІ пишуть про 6 загиблих, Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США, а лідер опозиції це спростував - Цензор.НЕТ 6881 . Фошыздос.
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@Vitauskas_A

Силовики в регионах Венесуэлы стали переходить на сторону протестующих. Вот уже даже режим Мадуро доживает свои последние часы. И только россияне завтра вновь проснуться в лагере под конвоем Протести у Венесуелі - ЗМІ пишуть про 6 загиблих, Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США, а лідер опозиції це спростував - Цензор.НЕТ 5489
https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1088184188224851968
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такая же новость выйдет и у нас. " Шел второй год правления Юлии Владимировны" у них с мадуру обещания одни и те же , все ресурсы задарма и пенсии с зар.плптами по миллиону))))
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Это ждёт и Украину если изберут Тимошенко/Зеленского/Бойко кого то из путинских друзей вообщем
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Джамшут с рафшаном на атмирали кузькине. Протести у Венесуелі - ЗМІ пишуть про 6 загиблих, Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США, а лідер опозиції це спростував - Цензор.НЕТ 159
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А они выдержат нагрузку, вместе с Лугандоном, Сирией, Абхазией, Приднестровьем, Ливией и т.д.? Воевать опасно уже на 2 фронтах - а тут 7-й намечается, в Венесуэле намечается гражданская война, в Орде испаноязычных кацапов нет, спрятаться будет невозможно.
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Следующая революция в Украине в 2023г. или 2024г. ?
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Я сама местная, венесуэлка, дочь нефтяника... поверьте, не все так однозначно... никто не хочет Гуайдо!
,Протести у Венесуелі - ЗМІ пишуть про 6 загиблих, Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США, а лідер опозиції це спростував - Цензор.НЕТ 8143
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Йуля за 100 днів справді може зробити покращення, але триватиме воно 2-3 місяці, а потім у нас буде венесуела, натовпи йолопів будуть кричати нє віновата ана, це папєрєдніки, вороги народу не дають бахіні керувати державою.
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Ще не повернули борги,які вона з Януковичем набрала.Неможна бахіню більше у владу пускати,була вже, нічим себе не проявила.
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В Венесуэле развивался сценарий о котором мечтают халявщики в Украине - все отнять и поделить, олигархов к ногтю, государство устанавливает "справедливые" цены на продукты и коммуналку. Толпы любителей халявы ликовали.
Правда недолго. Потом не стало продуктов по "справедливым" ценам, да и вообще ни по каким не стало, коммуналки тоже, и даже бензин по 3 копейки не лезет в горло
Очень хороший пример когда власть ориентируется на быдломассу которая требует "отнять все и поделить" и вернуть халявный газ и колбасу по 2,20.
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Неплохо, русские недавно влили в Венесуэлу 15 ярдов долларов
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этот гныда мадуро признал абхазию и так наз. южную осетию независимимы по указанию хуйла.
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Орда теряет еще одного "союзника" - гибнет еще один тоталитарный скороспелый коммунистический режим, никакие вливания денег, визиты чиновников и визиты ордынских бомбардировщиков не помогли: Путин опять всех обманул. Куба и КНДР на очереди.
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КНДР дотационный паразит, и управляется китайцами, как средство давления на конкурентов, хотя жирдяй явно хочет лечь под США, но там есть ниточки из пекина, которые больно дергают за яйца...
Венесуэлла один из основных поставщиков нефти в США...причем с приходом популистов ни поставки ни цены не изменились, и вряд ли изменятся с приходом "фашистов"-правоконсерваторов (скорее всего), других США там не поддерживает...
А вот у хуйла таки будет проблема...Латиноамериканские левые основной поставщик кокаина ...А кокаин это личное "золото" хуйла и его спецслужб
...Ну еще минус один в ООН, ну это уже мелочи
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Еще одни "революционеры" хотят повоевать лет 25. Флаг в руки придурки. Зато американские компании получат бесплатную нефть,а местное население плату за дождь( что бы обеспечить "рехвормы")!
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Еще одна страна, оказавшаяся на дне благодаря идиоту-презу и Роисе-другу. С кем им там воевать, Роися ж за океаном, а соседям мадуровская Венесуэла уже так надоела, шо они адского сотону признают, абы все угомонилось.

США венесуэльская нефть нах не нужна.
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Вот они, результаты внедрения коммунизма популизма еще в одной стране. Не помогла ни нефть, ни вливания в размере 17 млрд. баксов из Орды - все дохлое. Кто хочет, чтобы в Украине к власти пришла такая же Мадура, управляемая из Кремля?
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Нас тоже ожидает такое. Но может вмешаться рашка, как было (https://naviny.by/article/20161124/1479967547-spasaya-lukashenko-ot-impichmenta-rossiya-stremilas-sohranit-vliyanie-v)
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПротесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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