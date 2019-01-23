 "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры", - Коэльо об использовании на выдвижении Тимошенко ролика с его интервью. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС Украина, об этом он написал в Twitter.
"Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры. Даже если она нравится мне как человек, украинская политика - это не мое дело", - заявил Коэльо.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Съезд "Батькивщины" выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты Украины (обновлено). ФОТОрепортаж
Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали фильм, в одном из отрывков которого писатель Коэльо одобрительно высказывается о Тимошенко.
Кадры с Коэльо с 00-00 до 00-30 сек.
Если верить переводу интервью писателя, продемоснтрованому в фильме, то Коэльо говорит, что дважды встречался с Тимошенко и считает ее харизматичным человеком, который "способен управлять страной".
Непонятно, когда именно и по какому случаю было записано это интервью.
Оно вошло в фильм, в котором о Тимошенко также одобрительно высказываются Леонид Кравчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
а це хто написав ?
United Energy Systems of Ukraine
Eventually, Lazarenko became the First Prime Minister of Ukraine and was responsible for the energy section within the government. According to the indictment, an associate of Lazarenko's, Yulia Tymoshenko, created a natural gas company, United Energy Systems of Ukraine ("UESU"), which received deliveries of gas from RAO Gazprom. UESU was held in large part by United Energy International, Ltd. ("UEIL"), which was owned by a Turkish national. UESU conveyed title to the gas to UEIL such that payments from Ukrainian customers for gas were diverted to UEIL. UEIL did not pay RAO Gazprom for the gas deliveries with the money it received from customers. Instead, it transferred approximately $140 million to a Cypriot company, Somolli, that was controlled, in part, by Tymoshenko. UEIL and Somolli transferred $97 million to accounts controlled by Kiritchenko in Switzerland, Poland, and the United States. Kiritchenko then transferred $120 million to accounts controlled by Lazarenko in Switzerland and Antigua. Lazarenko made two transfers of $14 million each from one of these accounts to accounts in the United States.https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1242906.html
Це те в чому мене переконували, що буцімто американці нічого не знайшли.
Читай вирок по лазаренку, там слегка коснулись юлички.
А к видео:
https://www.youtube.com/watch?v=dN86HYPZgZA&feature=share
Дивись витяг судового вироку по лазаренку, там про обкрадання народу.
Секта есть секта. Аум сенрикё дети в сравнении с поклонниками брехЮли.
Таня, Вы же понимаете, что это уже какая-то шиза?
" Я бажаю їй успіху на наступних президентських виборах в Україні", - написав Пучдемон у своєму Twitter..
Все поворотили головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а он...
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 р. 70 к. денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
- Что ж это такое? Ведь я машинально.
- Я тебе покажу машинально! - сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.
В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.
Великий комбинатор отвернулся.
Сейчас подключатся литературоведы.
и её предвыборные заморочки.
Виберіть мене "на сто днів" ,це як Наполеон останній раз прийшов до влади на сто днів,але його час минув так саме як час Тимошенко,люди змінюються ,що вчора можна було "втюхати" без проблем сьогодні не працює!
Каникулы на Украине: крымчане в шоке от цен
23.01.2019 18:27
После вымирающего по вечерам Севастополя рождественский Львов удивляет. На улицах - толпы улыбающейся молодежи, в заведениях - многочасовые очереди, а воздух наполнен ощущением праздника. Непонятно откуда столько людей, ведь даже для россиян с доходами выше среднего Украина становится недоступной: цены растут на глазах.
https://primechaniya.ru/home/news/yanvar-20191/kanikuly-na-ukraine-krymchane-v-shoke-ot-cen/
И самых важных Олимпийских богов вместе с Конфуцием? И королеву Великобритании Елизавету II до кучи?
Юля не мой герой. Но, тем не менее к чему эта "новость"? Ведь говорил же когда то этот бразилец эти слова о Тимошенко?
Ну, так разве нельзя в "видеонарезку" это вставить?
Гавно ж вопрос. Ан, нет - дайте пощекотать пятки у слона...
Как не крути,а"женщина с косой"даже звучит не однозначно.
Обычно так Смерть называют!