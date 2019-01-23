 "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры", - Коэльо об использовании на выдвижении Тимошенко ролика с его интервью. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС Украина, об этом он написал в Twitter.

"Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры. Даже если она нравится мне как человек, украинская политика - это не мое дело", - заявил Коэльо.

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Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали фильм, в одном из отрывков которого писатель Коэльо одобрительно высказывается о Тимошенко.

Кадры с Коэльо с 00-00 до 00-30 сек.

Если верить переводу интервью писателя, продемоснтрованому в фильме, то Коэльо говорит, что дважды встречался с Тимошенко и считает ее харизматичным человеком, который "способен управлять страной".

Непонятно, когда именно и по какому случаю было записано это интервью.

Оно вошло в фильм, в котором о Тимошенко также одобрительно высказываются Леонид Кравчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

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