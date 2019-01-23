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Все про:Тимошенко (24072) Коэльо (4)

 "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры", - Коэльо об использовании на выдвижении Тимошенко ролика с его интервью. ВИДЕО

Бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что никогда не поддерживал кандидатуру Юлии Тимошенко на президентских выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС Украина, об этом он написал в Twitter.

"Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры. Даже если она нравится мне как человек, украинская политика - это не мое дело", - заявил Коэльо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Съезд "Батькивщины" выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты Украины (обновлено). ФОТОрепортаж

Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали фильм, в одном из отрывков которого писатель Коэльо одобрительно высказывается о Тимошенко.

Кадры с Коэльо с 00-00 до 00-30 сек. 

Если верить переводу интервью писателя, продемоснтрованому в фильме, то Коэльо говорит, что дважды встречался с Тимошенко и считает ее харизматичным человеком, который "способен управлять страной".

Непонятно, когда именно и по какому случаю было записано это интервью.

Оно вошло в фильм, в котором о Тимошенко также одобрительно высказываются Леонид Кравчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/v3107999
 
   
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Опять воровку поймали на вранье, уже не удивляет.
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читай..
а це хто написав ?

United Energy Systems of Ukraine
Eventually, Lazarenko became the First Prime Minister of Ukraine and was responsible for the energy section within the government.   According to the indictment, an associate of Lazarenko's, Yulia Tymoshenko, created a natural gas company, United Energy Systems of Ukraine ("UESU"), which received deliveries of gas from RAO Gazprom.   UESU was held in large part by United Energy International, Ltd. ("UEIL"), which was owned by a Turkish national.   UESU conveyed title to the gas to UEIL such that payments from Ukrainian customers for gas were diverted to UEIL. UEIL did not pay RAO Gazprom for the gas deliveries with the money it received from customers.   Instead, it transferred approximately $140 million to a Cypriot company, Somolli, that was controlled, in part, by Tymoshenko.   UEIL and Somolli transferred $97 million to accounts controlled by Kiritchenko in Switzerland, Poland, and the United States.   Kiritchenko then transferred $120 million to accounts controlled by Lazarenko in Switzerland and Antigua.   Lazarenko made two transfers of $14 million each from one of these accounts to accounts in the United States.https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1242906.html
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Коэльо пистонит под этим псевдонимом?
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Добрий день..
Це те в чому мене переконували, що буцімто американці нічого не знайшли.
Читай вирок по лазаренку, там слегка коснулись юлички.
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Стоп! Вопрос стоял в том, что Йулька и не показывала, что Коэльо агитировал за нее на президентских выборах. К чему эти простыни ?
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чергове підтвердження брехливості особи яку нам нав'язують в президенти.
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Ось хто це написав---Ариана ГПК является независимым политическим и юридический аналитик и обозреватель. Она была опубликована в Атлантическом Совете, EUobserver со Вокс Украина, Стопфаке, и украинская Правда.
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То і що ? Там неправда написана ?
Дивись витяг судового вироку по лазаренку, там про обкрадання народу.
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Чому Юлю не арештували в Америці,а Монафорта арештували?
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Петро з Януком колись купили Монафорта,а цю муйню Баризі купити раз плюнути,за Бюджетні кошти.
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Ну да! Слово ж "зрада" нигде не написано?
Секта есть секта. Аум сенрикё дети в сравнении с поклонниками брехЮли.
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Слово "зрада" там и не было написано. Не хочу защищать юльку, но брехливее петра просто не существует. Но петесекте не докажешь. Они фейки как в раше из пальца высасывают. Развлечения приматов.
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Уже и Коэльё порохобот?
Таня, Вы же понимаете, что это уже какая-то шиза?
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Петро Інкогніто швидко зробив сторінку у Твітері,молодець)))
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Патологическая лживость - мифомания
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Присуща людям, которые пытаются завоевать особое расположение у окружающих.
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Ну не вийшло з авторитетним письменником,що поробиш.Зате ось з цим персонажем непогано вийшло-
" Я бажаю їй успіху на наступних президентських виборах в Україні", - написав Пучдемон у своєму Twitter..
"Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 3335
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Ось такий на сьогоднішній день політикум. Брехливий, зажерливий, мстивий.
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Фейковые ветераны АТО, троллинг от Филарета, подстава Коэльо... Можно ли обгадиться больше на собственном съезде?
"Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 4482
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Привычка лгать довольно устойчива, потому что формируется в детстве
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неужели он так толсто намекает, шо кристальной правдивости наша йуличка - брехуха?
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Судя по доциному акценту, еще им противному, доця в Украине не живет уже давно!
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- Украли!! Держите! Да вот же он стоит!
Все поворотили головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а он...
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 р. 70 к. денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
- Что ж это такое? Ведь я машинально.
- Я тебе покажу машинально! - сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.
В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.
Великий комбинатор отвернулся. "Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 1746
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У тюди вавка в голове... Других обьяснений ее тупой лжи, которую через пол часа разбивают в пух и прах, просто нет...)))))
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Это не вавка Люля маниакально рвёца к власти, у неё по ходу крышу завалило на власти, вот и лезет вон из кожи - на всё готова абы дорваца к власти.
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Кто же станет чемпионом зашкваров: Вона или Зе? "Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 5777
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ветку можно закрьівать... всьо ясна!!
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Всё только начинается "Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 9263
Сейчас подключатся литературоведы.
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треба пошукати, що пише по такому питанню Лесь Подервянський)))
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Остап Бендер нервно курит в сторонке. Мастер-класс по аферизму тюлька может давать с закрытыми глазами заранее не готовясь. В этом она еще тот проффесор.
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В переводе с дипломатического Паоло Коэльо сказал, что на кончике ручки видал Юлю
и её предвыборные заморочки.
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В тви пришибленные тюляботы требуют от деда обьяснений... Теперь косатая будет ему в страшных снах приходить))))))
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І взагалі,порохобот з грудня 2013.Чому б і не трольнути бабуську.
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Все что Пороху надо сделать зарегится в последний день, к тому моменту даже делать ничего не надо, все конкуренты зашкварятся сами
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Ну так у него 5 лет было чтоб "зашкварится", как по мне он это сделал как мог.
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Ну если все это было зашкваром, пусть продолжает, пока рейтинг только растет
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Пауло! Не лезь ты в эту грязную украинскую политику! Репутация прежде всего!
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Про репутацию ему нужно было думать ещё когда сглашался с Люлей встречаца. Просто наивный дед не думал что его слова могут так нагло перебрехать и использовать в корвстных целях. Ему сразу надо было послать лживую старуху подальше...Вот что бывает когда пообщаешчя с таким как Люля...
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Татьяна, так он и не лез, просто кто то использовал его имя. Похоже с пиарщиком кому то не повезло. "Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 8748
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Вот ни удивлен ни разу. Почему бы это?
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Этот кандидат поломан, несите другого..
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За гроші соєвого він скаже що на відео взагалі не він
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одназначно, у него конфетная фабрика в Акапулько "Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 2425
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Сейчас еще Паоло Лазаренко пойдет на сделку с американским правосудием, дав интересные показания. "Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 5653
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Юлія на "сто днів".

Виберіть мене "на сто днів" ,це як Наполеон останній раз прийшов до влади на сто днів,але його час минув так саме як час Тимошенко,люди змінюються ,що вчора можна було "втюхати" без проблем сьогодні не працює!
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это же надо было так постараться , переврала даже киселева с соловьевым "Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 8973
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Ой как неудобно получилось

Каникулы на Украине: крымчане в шоке от цен

23.01.2019 18:27

После вымирающего по вечерам Севастополя рождественский Львов удивляет. На улицах - толпы улыбающейся молодежи, в заведениях - многочасовые очереди, а воздух наполнен ощущением праздника. Непонятно откуда столько людей, ведь даже для россиян с доходами выше среднего Украина становится недоступной: цены растут на глазах.

https://primechaniya.ru/home/news/yanvar-20191/kanikuly-na-ukraine-krymchane-v-shoke-ot-cen/
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А муж все время с острахом в вверх поглядывает, никак над ним жена с палкой повисла "Я ніколи не записував жодних повідомлень із підтримкою її кандидатури", - Коельйо про використання на висунення Тимошенко ролика з його інтерв'ю - Цензор.НЕТ 663
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А всех апостолов, Ностардамуса, Вангу баба Юля ещё в свои сторонники не записала?
И самых важных Олимпийских богов вместе с Конфуцием? И королеву Великобритании Елизавету II до кучи?
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А кто баранам сказал ,что он поддержал Тимошенко как кандидата, наверное минстэць придумал? и сразу побежал спрашивать у писателя, который наверняка даже не знает, что в Украине выборы
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Но говорил же Коэльо, что одобрительно относится к Тимошенко и это же он повторил снова ,"что дважды встречался с Тимошенко и считает ее харизматичным человеком, который "способен управлять страной" Так в чем тут несогласие. По-моему это порохоботы переворачивают слова и высказывания Коэльо!Источник: https://censor.net.ua/v3107999
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"прихильники" кандидата Тимошенко навряд чи будуть активними дописувачами в цій темі)
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А вот насчет Пети Коэльо ничего подобного не сказал. А все потому ,что, в отличие от Тимошенко, он крайне отрицательно относится к Порошенко
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И тут Цензор нашёл возможность выс**ться.
Юля не мой герой. Но, тем не менее к чему эта "новость"? Ведь говорил же когда то этот бразилец эти слова о Тимошенко?
Ну, так разве нельзя в "видеонарезку" это вставить?
Гавно ж вопрос. Ан, нет - дайте пощекотать пятки у слона...
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А у иноплонетян она ещё интервью не брала?Могла бы и исполнить.
Как не крути,а"женщина с косой"даже звучит не однозначно.
Обычно так Смерть называют!
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Кстати, это было ожидаемо -помните, как тюляботы фотошоп тюли с покойной Тетчер постили, и утверждали, что она вону поддерживает... Вот косатая, наверно, тогда и скумекала, что ее электорат явно умом не блещет))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры", - Коэльо об использовании на выдвижении Тимошенко ролика с его интервью. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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