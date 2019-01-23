 "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, остановившись на неочищенной от снега дороге, троллейбус создал затор.

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