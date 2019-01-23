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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дороги (1751) транспорт (1258) снегопад (674)

 "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом. ВИДЕО

Киевляне вынуждены были толкать троллейбус №17, который не смог одолеть заснеженный подъем на улице Курской. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, остановившись на неочищенной от снега дороге, троллейбус создал затор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. В столицу запрещен въезд крупногабаритного транспорта, - Нацполиция

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3107951
 
   
 Топ комментарии
 
А ты каком окопе был чтобы о киборгах так говорить? Зря им награды дали?
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Ты смотри как Юлю боятся ,даже на теме про троллейбус Юлию Владимировну приплели ,чё, жимает ? "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом - Цензор.НЕТ 9938 .
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Где там кличко пантелеев порох тоже толкают????????????
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Та вулиця "Курська". Якби хоч "Жмеринська" то було б нормально. Всі чули про "курських солов'їв" ?..Отож.
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эта картина напоминает бабу Йулю и ряженых киборгов, которые толкают цалюлитную старушку обколотую ботоксом по скользкой дороге к власти..
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А ты каком окопе был чтобы о киборгах так говорить? Зря им награды дали?
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А киборги это те, кто разбирается в демагогии?
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награды свои они заработали честно, а потом ребята повелись на ложь бабы Йули.. хотя выступавший вчера Маньо оказался барыгой, и выторговал для себя несколько депутатских мест в списках "Матькивщины"
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и у тебя,у нищеброда, шото ВОНА украла? )))
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баба Йуля украла у народа Украины:
- 32 млрд баксов на кабальных газовых контрактах;
- 26,5 млрд баксов взятых у МВФ и лихо затем спиженых;
******************************************
эти кредиты, страна сейчас возвращает через поднятие тарифов..
скажем "спасибо" бабе Йуле - политическому диверсанту ФСБ РФ"Та не буксуй ти, придурку, бл#дь!" - мешканці Києва штовхають тролейбус на підйомі, засипаному снігом - Цензор.НЕТ 6299
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кстати, а Натан Хазин, который засветился там среди киборгов, он что был в ДАПе?
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Командир усіх безпілотників. Український Герінг.
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Я давно звернув увагу, що більшість таких "експертів" та громадських активістів, котрі піаряться на армії (на солдатській крові фактично), і котрих найчастіше показують по ящику є елементарними нікчемами та істероїдними психопатами, котрі на війні себе майже ніяк не проявили. Тартарени із Тараскона.
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Справжні кіборги - це Бірюков, Муженко, Галатей і Порошенко. Всі останні - ряжені.
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В нашем циганском тєатрє токо я і Мойша циганє,остальниє єврєї - казав Абрам...
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Ты смотри как Юлю боятся ,даже на теме про троллейбус Юлию Владимировну приплели ,чё, жимает ? "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом - Цензор.НЕТ 9938 .
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тролейбус очень похож на бабу Йулю.. такая же громадная жокорма, неуклюжая, лживая (обещает отвезти к месту назначению, а в итоге её приходится толкать)
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Скоро она всех твоих хозяев пересажает .Готовься .
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А без мата нельзя толкать? Мы, как-то, втроём толкали тролейбус и не матерились...
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У нас за такой снег в центре города мэр в тюрьме бы сидел.
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У Вас задница по всей стране, а Вы на украинском сайте про снег заливаете. Один знакомый ватан (теперь уже к счастью бывший) из лугандона решил выехать в Беларусь еще в 2014 году. Причем, к своему другу, который рассказывал о райской жизни и справедливом бацьке. А парень с головой и руками (если не считать совковых тараканов в голове). Работал прорабом на стройке (это ж даже по знакомству устроили). Просрал он у Вас все деньги, поехал к дядьке в Подмосковье, потом в Крыс. Сейчас он в Украине, тараканы в голове попритихли. Сказал, что большей задницы, чем в Беларуси не видел нигде (в лугандоне в том числе). Да, дороги относительно хорошие. На этом все достоинства заканчиваются.
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для одних бардак есть задница и для других рай "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом - Цензор.НЕТ 9185
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Там не то, чтобы бардак с его слов. Там реальный совок. Неделю нет материалов, потом даешь пятилетку за неделю. Сторона дома, выходящая на центральную улицу красиво отделана, а во дворе кирпич из стены высыпается. Сплошной брак, местами красиво покрашенный. Чистая показуха и рай для пенсов. Хотя и раем не назовешь - многие за продуктами в Украину ездят (это в той стране, которая поднимала сельское хозяйство). Пенсии относительно высокие, а вот зарплаты нет. В общем, я же говорю, что человек, для которого Лука был кумиром, сказал, что Беларуси все.
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все верно ибо падение железного занавеса должно было иметь логичное продолжение, но наши власти взяли все ништяки себе а народу как всегда шиш. "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом - Цензор.НЕТ 975
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Такое бывает, если человек пьет, хорошо, если бросил. Хотя действительно в этом году снега очень много, есть и у нас проблемы.
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Пьет? Вы бредите? Сказал же, что человек с головой и руками. До войны неплохой бизнес имел. Деньги на бизнес на отделке и сантехнике заработал. Образование высшее строительное. У нас он стартует с 1000 у.е., а у Вас за 300$ бегать, как сумасшедший нужно. А если взять, что у нас он может купить на 1000$ и у Вас на 300, то вообще пропасть получится. Еще и окружение рукожопое. Плюс снабжение на стройках как в анекдоте про советский ад "то говна не завезли, то ведер на всех не хватает". Да и работы - сплошная показуха: губы подмарафетят (чтобы божеский вид имело), а в середине, как гавном было, так и осталось.
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Ну тогда я рад, что у него в Украине все удачно сложилось. Надеюсь "ведер и говна хватает".
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вам ВКЛ не лайкнул, значит вы не то написали, читали и сегодня и вчера что там у вас, ничего хорошего, если с рашкой дружбу гоняете
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Холодновато конечно, кота на улицу не выгнать. А в остальном все нормально.
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Типично белсовковая психология: чуть что, чуть какой непорядок: сразу один лозунг: в тюрьму, приговорить к расстрелу через повешенье...

А просто снять мэра с должности и показать церемония отстранения-увольнения по местному ТВ недостаточно ? Только в тюрьму и под расстрел ? Дикари совковые.
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Если ворует, коррупцию разводит, то да, в тюрьму. А если хорошо работает, тогда зачем церемонии отстранения, ТВ? У нас в народе уважают работящих людей.
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Сказки рассказывай кому-нибудь другому.
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Видимо вывести уборочную технику для расчистки снега для Виталика большая проблема.
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В Украине это привычная картина, помню тоже в таком участвовал...
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Какого хрена в такую погоду вообще выезжать на дороги?
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А комунальщьков нет? Общественный транспорт всегда должен ходить
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Поразился водителям-владельцам малолитражек, какого-то хрена выехавшим в такую погоду в город, заваленный снегом, та к тому же ещё и город с рельефом, имеющим крутые подъёмы и спуски...

В таких условиях только автомобиль-танк Хаммер с цепями на колёсах может ездить..
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Не лише Хамер, менш потужні SUV теж нормально.
Мені вистачає 3-літрового двигуна.
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Всем, включая общественный транспорт? Интересная у вас позиция, А может лучше вывести на улицы уборочную технику, чтобы проезжую часть в порядок привести или ждать марта - придет тепло, само растает.
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и вот ушла из зои хрупкость
ушла из зои чистота
когда она двумя руками
толкала в гору мой жигуль
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дрек на лопаті той, хто знімає вертикальні відео...
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Улицу Курскую, кстате выходящую прямо аккурат к кацапскому посольству, не переименовали, шоб хоть немного унять ностальгию по родине Климкинда "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом - Цензор.НЕТ 7542
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RobinHood dfb9bea2 знов ти вчитель української мови ? Кацап.
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Вот вам и наземный транспорт.... Любой снегопад ставит его в бузвыходное положение.

А Боксер и Кондитер за 5 лет ни одной станции метро не построили.

Да какое там метро, даже шулявский мост не отремонтировали. Зато непотребные катера президент-олигарх на своем заводе производил. На этих катерах у матросов есть только один выход: при появлении врага поднимать высоко руки и выходить на палубу. Больше ни на что эти катера не годятся. Лучше бы хоть одну новую станцию метро открыли. Бандитська влада успела 5 новых станций открыть. А живущие по-новому ни одной.
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Ну давайте чесно скажем, із 5 станцій бандитської влади 3 були фактично готові ще при Ющі, їх ще Омеля будував. Просто так вийшло, що один космонавт припинив фінансування метро і їх заморозили.
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Какой Омеля в 2009 году? Демеевская, Голосеевская, Васильковская к президентским выборам 2010 года были готовы на 95-98%. Представьте, что такое сейчас а не при клятой вароффке. Станции открывались бы за 10,20,30 дней с переризанням стричок и томосопениями
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Деміївська, Голосіївська і Васильківська на 95-98% були готові ще при Омелі, бо при Космосі їх фактично три роки взагалі не будували. Там у новинах навіть розказували, що на Деміївській лишалось станом на 2007 рік поставити ескалатори і все, але наркоману Льоні було глибоко пофіг на це!
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Теж саме відбувається зараз з Львівською Брамою
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з Львівською Брамою таке відбувається 20 років, вона ще у 90-х готова, але там вихід з метро проблематичний.
Він мав бути на 1 поверсі будівлі, яка уже 20 років стоїть недобудована і валиться. Треба її зносити і робити вихід з метро. Хоча я не дуже бачу сенс в метро Львівська Брама, там до Золотих Воріт десь 12-15 хв пішки...

Ще є Теличка, теж готова, але там вихід припадає на промзону. її збудували на перспективу - на той випадок, коли цю промзону забудують і перетворять на жилий масив.
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Треба було менше Білли будувати - був би ще варіант виходу. Але я згоден - скільки себе пам'ятаю стільки й той недобудований гадючник, який давно вже з'їв грибок. Брама, я так розумію, потрібна як пересадочний вузол лінії на Троєщину
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"Хоча я не дуже бачу сенс в метро Львівська Брама, там до Золотих Воріт десь 12-15 хв пішки."
Ну чому не потрібна. В Києві майже між усіма сусідніми станціями на червоній та синій лініях 12-15 хвилин пішки, крім довгих перегонів а-ля Вокзальна - Політех.
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Встановленням ескалаторів повинен був не Льоня займатися, а Метробуд. Він частково фінансується з бюджету. Але і Ющу було на все начхати. Йому головне було Йольку не допустити до президентства. А Льонкою повинна була СБУ і прокуратура займатись. Але всім на все начхати. Тому і такі результати.
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Бюджетне фінансування потрібне було для станцій Виставковий центр і Іподром, а по Деміївській, Голосіївській і Васильківській там вистачило б і коштів міського бюджету...
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У мене мама у муніципальній сфері в той час працювала, то я трохи в темі...
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При Ющі будували не набагато краще ніж зараз. П"ять років тягнули волинку. Побудують трішки і гуляють пару місяців. Потім знову трохи грошей прийде, вони їх швиденько освоїли і знову пару місяців ніякої роботи. А все тому, що дуже багато крали. Так і не добудували за 5 років. А прийшов бандит Азаров, бац-бац, за пару місяців добудував і вже стрічку розрізає перед фотокамерами. А чому папереднікі так не могли? Бо якщо дуже багато красти, то нічого не будується. Але при Ющі хоча б щось робилось. Зараз - нічого. Тільки красти. Ой, вибачте, приватизовувати. Красти - це застаріле слово. Тепер не крадуть, а приватизовують.
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При Ющі нормально будували поки був Омеля, будівництво розв*язок і метро було його фішкою, бо він сам будівельник за освітою... Потім прийшов Космос і за 3 роки навіть не спромігся відкрити Деміївську, Голосіївську і Васильківську, які були готові на 90%...
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Коли прийшов Овощ, то мером залишався той самий Космос. Але чомусь усе запрацювало. А думаю, Овощ просто викликав до себе Космоса і сказав щось типу: Льоня, якщо три станції за пару місяців не добудують, то тобі відріжуть яйця. І все одразу запрацювало. І гроші знайшлись. І в державному бюджеті, і в міському. Я Ющу було все по-цимбалах. Він мед збирав. Йому не до метро було.
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При Овощі у Києві з*явився Жопов, він усім завідував спочатку при Космосі, а потім Льоню "ушлі"...

А щодо Юща, то там швидше кабмін мав би гроші виділяти. Але насправді дивно, що ані Ющ, ані Юлька перед президентськими виборами 2010 не додумалися ці три станції метро добудувати хоча б заради рейтингу...
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Важко щось добудувати, коли всі руки зайняті розпихуванням грошей по кишенях.
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Все логічно - ті , хто обирають собі мером якогось боксера - будуть змушені , потім , штовхати свої тролейбуси ! "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом - Цензор.НЕТ 5713
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педалику не звонили?
на помощь не звали?
ну и хорошо...
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Педалик рулит!!!
Город стоит 10 балов!!!
С ночи не чистили, максимум смесь разбросали которая при морозе не работает!!!
Фуры в город запустили, а подъемы не чистили
На дорогах каша
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Цікаво, яка глибина протектора була на покришках того тролейбуса? І чи зимова гума взагалі?
Я кілька тижнів тому помітив що кросовер (AWD) на дорозі з надовбами льоду чомусь веде себе трохи не так як торік. Поміряв штангелем - 4 мм посередині, 6 мм по краях. Так, практично припустимий мінімум. А хто міряв у кожної марштрутки?
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зимова гума? на тролейбусі? це жарт рівня зеленського ))
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Я просто не в темі. А для трамваїв зимові колеса продаються?
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А ".удак" Кличко - не толкал? С его интеллектом - только этим и заниматься! Снова зима пришла в его отбитую черепушку неожиданно?
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Да с таким народом мы и юльку, и путина адолеем! )
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Наша жизнь напоминает древнегреческую мифологию.

Сизифы выкатили троллейбус по Курской. Теперь надо Атлантов, чтобы Шулявский мост держать.
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Картина маслом *бурлаки на улицах Киева*. Ето же надо так хотеть на работу что даже впереди себя автобус вгору толкать "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом - Цензор.НЕТ 176
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Дорогий для нас Кличко-хай за нас болить очко
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для тех кто напишет что такое бывает только у нас напишу - только недавно видел ролик на ютубе, как снегоочищалка по льду на спуске въехала прямо в машину копов ) в америке или может в канаде.
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Та у нас завал був минулу неділю, 20-го.
Постили і відео, як люди штовхали автобус (але хтось сказав, що це не з останнього снігопаду).
А це ось з неділі, тільки номер автобуса роздивитися не можу, щоб орієнтуватися, який район Монреаля.

https://www.facebook.com/livemtl/videos/241392536770493/
Холодно було дуже, я свою машину розгрібала вже увечері.
Постійно різні ситуації, автобуси під гору теж не йдуть, вони низенькі, щоб інваліди на візочках могли заїхати + ще опускають платформу.
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Ведана, то такий завал в Канаді теж буває? А то ми наших тут проклинаємо, а може у цілому світі теж щось подібне, коли негода, робиться...
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Так, звичайно. Тому я не розумію всіх оцих нападок. У нас і смертельні випадки були зі снігоприбираючою технікою.
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Да не такой уж и сильный снег вчера был. Просто все забили болт на прямые обязанности. Я в16.00 только в первый раз увидел снегоуборочную технику которая стояла колонной и вокруг бегали репортеры
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Колапс на дорогах України створений штучно, за цілий день в моєму населеному пункті не прогорнули навіть центральну вулицю, а коли утворився каток, ніхто і оком не моргнув посипати піском це все нещастя.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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