 "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, остановившись на неочищенной от снега дороге, троллейбус создал затор.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, остановившись на неочищенной от снега дороге, троллейбус создал затор.
- 32 млрд баксов на кабальных газовых контрактах;
- 26,5 млрд баксов взятых у МВФ и лихо затем спиженых;
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эти кредиты, страна сейчас возвращает через поднятие тарифов..
скажем "спасибо" бабе Йуле - политическому диверсанту ФСБ РФ
жокорма, неуклюжая, лживая (обещает отвезти к месту назначению, а в итоге её приходится толкать)
А просто снять мэра с должности и показать церемония отстранения-увольнения по местному ТВ недостаточно ? Только в тюрьму и под расстрел ? Дикари совковые.
В таких условиях только автомобиль-танк Хаммер с цепями на колёсах может ездить..
Мені вистачає 3-літрового двигуна.
ушла из зои чистота
когда она двумя руками
толкала в гору мой жигуль
А Боксер и Кондитер за 5 лет ни одной станции метро не построили.
Да какое там метро, даже шулявский мост не отремонтировали. Зато непотребные катера президент-олигарх на своем заводе производил. На этих катерах у матросов есть только один выход: при появлении врага поднимать высоко руки и выходить на палубу. Больше ни на что эти катера не годятся. Лучше бы хоть одну новую станцию метро открыли. Бандитська влада успела 5 новых станций открыть. А живущие по-новому ни одной.
Він мав бути на 1 поверсі будівлі, яка уже 20 років стоїть недобудована і валиться. Треба її зносити і робити вихід з метро. Хоча я не дуже бачу сенс в метро Львівська Брама, там до Золотих Воріт десь 12-15 хв пішки...
Ще є Теличка, теж готова, але там вихід припадає на промзону. її збудували на перспективу - на той випадок, коли цю промзону забудують і перетворять на жилий масив.
Ну чому не потрібна. В Києві майже між усіма сусідніми станціями на червоній та синій лініях 12-15 хвилин пішки, крім довгих перегонів а-ля Вокзальна - Політех.
А щодо Юща, то там швидше кабмін мав би гроші виділяти. Але насправді дивно, що ані Ющ, ані Юлька перед президентськими виборами 2010 не додумалися ці три станції метро добудувати хоча б заради рейтингу...
на помощь не звали?
ну и хорошо...
Город стоит 10 балов!!!
С ночи не чистили, максимум смесь разбросали которая при морозе не работает!!!
Фуры в город запустили, а подъемы не чистили
На дорогах каша
Я кілька тижнів тому помітив що кросовер (AWD) на дорозі з надовбами льоду чомусь веде себе трохи не так як торік. Поміряв штангелем - 4 мм посередині, 6 мм по краях. Так, практично припустимий мінімум. А хто міряв у кожної марштрутки?
Сизифы выкатили троллейбус по Курской. Теперь надо Атлантов, чтобы Шулявский мост держать.
Постили і відео, як люди штовхали автобус (але хтось сказав, що це не з останнього снігопаду).
А це ось з неділі, тільки номер автобуса роздивитися не можу, щоб орієнтуватися, який район Монреаля.
https://www.facebook.com/livemtl/videos/241392536770493/
Холодно було дуже, я свою машину розгрібала вже увечері.
Постійно різні ситуації, автобуси під гору теж не йдуть, вони низенькі, щоб інваліди на візочках могли заїхати + ще опускають платформу.