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 Происшествия, Общество
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Все про:пожар (3439) Тернополь (545) транспорт (1258)

 В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус. ВИДЕО

В центре Тернополя на улице Русской во время движения загорелся троллейбус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы говорят, что возгорание началось в месте, где соединяются троллейбус и прицепной салон. пассажиры быстро покинули салон. Троллейбус выгорел полностью.

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Видео Терен Новини

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Источник: https://censor.net.ua/v3107894
 
   
 Топ комментарии
 
на Руській, не путати з россійською!
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>>на улице Русской
место проклятое
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А ты ради спортивного интереса набери в Гугле два запроса..
"загорелась маршрутка Украина" и "загорелся тролейбус Украина"...и сравни результаты и их количество...
А потом тоже самое сделай по авариям...
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на Руській, не путати з россійською!
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Это путают те кто пишет - написано Русская с двумя с, а не Руськой, от слова Русь.
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Это такой вид городского транспорта, вместо маршруток, предлагает Омелян?
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А ты ради спортивного интереса набери в Гугле два запроса..
"загорелась маршрутка Украина" и "загорелся тролейбус Украина"...и сравни результаты и их количество...
А потом тоже самое сделай по авариям...
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Видео с горящими маршрутками сам найти в состоянии?
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Маршрутки, до речі, НАБАГАТО частіше горять. В Тернополі, то, напевно, перший випадок. І то не від тролейбуса залежить, а від кривих рук. Працювати ж то нема кому... всі на заробітках, пілять, реформи!
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Перепрошую, то дійсно Шкода.
Коли я жив в Файному місті, то "гармошки" тільки Южмаш були.
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это Шкода 15tr один из лучших троллейбусов своего времени, безусловно по нынешним временам модель устарела , не имеет низкого пола и т.д. но тем не менее, эти модели заслуженно были и остаются Лушими в своем классе. Как ведущие немецкие автопроизводители в классе автопрома. Их состояние и текущее обслуживание в условиях Украины совсем иной вопрос
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така важлива новина з Тернополю!, всі канали телевізора передають про цей тролєйбус...тепер і Цензор.
Може це якийсь відомий у відповідних колах мистецтвознавців тролейбус?
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В Тернополі аномально багато місцевих сайтів новин. При тому, що майже як велике село, по кількості населення. Тому така "новина" крутиться всюди..Ну і сюди попадає.
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Может пора тролейбусы новые купить, а не на гавне 1923 года возить людей. Повесть табличку - ехать на свой страх и риск
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Троллейбус по возрасту как допотопные вагоны метро в Киеве или старше ???
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Не так ему и много лет. СССР очень долго сдерживал переход поставщиков коммунальной техники из стран СЭВ на новые модели техники. Так что максимум - привет из 80-х.
А насчет вагонов метро - установленный срок службы метровагонов от 40 до 50 лет, это согласно технической документации. При желании - можно еще и продлять.
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Троллейбус явно не на евробляхах, красивый такой и надёжный.
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Комунальщики красавцы, так снег убрать зимой!!! это надо суперменами быть )))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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