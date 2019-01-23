 В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы говорят, что возгорание началось в месте, где соединяются троллейбус и прицепной салон. пассажиры быстро покинули салон. Троллейбус выгорел полностью.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы говорят, что возгорание началось в месте, где соединяются троллейбус и прицепной салон. пассажиры быстро покинули салон. Троллейбус выгорел полностью.
место проклятое
"загорелась маршрутка Украина" и "загорелся тролейбус Украина"...и сравни результаты и их количество...
А потом тоже самое сделай по авариям...
Коли я жив в Файному місті, то "гармошки" тільки Южмаш були.
Може це якийсь відомий у відповідних колах мистецтвознавців тролейбус?
А насчет вагонов метро - установленный срок службы метровагонов от 40 до 50 лет, это согласно технической документации. При желании - можно еще и продлять.