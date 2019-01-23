 В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы говорят, что возгорание началось в месте, где соединяются троллейбус и прицепной салон. пассажиры быстро покинули салон. Троллейбус выгорел полностью.

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