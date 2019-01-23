 Тимошенко - украинцам: Если за 100 дней "очевидных результатов" не будет, я покину пост президента. ВИДЕО

Об этом она сказала 22 января на съезде партии "Батькивщина", передает Цензор.НЕТ.
"Президенту Украины по Конституции дается 5 лет для выполнения своей программы. Но, поверьте мне, достаточно 100 дней, чтобы страна поняла: победила она или снова вляпалась. Поэтому 100 дней - и ясность полная. Нет никакой необходимости ждать пять лет", - заявила она.
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Согласно украинскому законодательству полномочия главы государства могут быть прекращены досрочно в случае отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти.
"С полной ответственностью заявляю. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня", - пообещала она.
Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что, ей нужно всего лишь 100 дней для того, чтобы сделать обещанный рывок и показать «очевидные результаты». Если же она, как ранее это уже было, обманет народ, то она готова написать заявление по собственному желанию и сложить с себя полномочия главы украинского государства. Кто-то там ехидно ухмыляется, кто-то недоверчиво качает головой, но не доверять Юлии Владимировне оснований нет.По его мнению, Юлии Тимошенко по силам за 100 дней: договориться с российским президентом о прекращении войны, подчинить правительство Гройсмана, снизить цены на газ для населения в два раза, до октября, перекупить Верховную Раду, назначить Кожемякина главой СБУ, вернуть «ПриватБанк» Коломойскому.
Юрий Касьянов отмечает, также Юлия Владимировна легко может перенаправить потоки, провести в Киеве очередной парад на День Независимости, встретиться с президентом США Трампом, опять-таки сфотографироваться с Трампом, пожать руку Трампу. Вот он и есть - очевидный результат, который Тимошенко легко достичь и три месяца для этого ей будет вполне достаточно.
а что делать остальному народу?
Самим вешать надо!