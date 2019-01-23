 Тимошенко - украинцам: Если за 100 дней "очевидных результатов" не будет, я покину пост президента. ВИДЕО

Об этом она сказала 22 января на съезде партии "Батькивщина", передает Цензор.НЕТ.

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"Президенту Украины по Конституции дается 5 лет для выполнения своей программы. Но, поверьте мне, достаточно 100 дней, чтобы страна поняла: победила она или снова вляпалась. Поэтому 100 дней - и ясность полная. Нет никакой необходимости ждать пять лет", - заявила она.

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Согласно украинскому законодательству полномочия главы государства могут быть прекращены досрочно в случае отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти.

"С полной ответственностью заявляю. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня", - пообещала она.