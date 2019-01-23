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 Тимошенко - украинцам: Если за 100 дней "очевидных результатов" не будет, я покину пост президента. ВИДЕО

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах не будет держаться за должность и покинет ее через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты".

Об этом она сказала 22 января на съезде партии "Батькивщина", передает Цензор.НЕТ.

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"Президенту Украины по Конституции дается 5 лет для выполнения своей программы. Но, поверьте мне, достаточно 100 дней, чтобы страна поняла: победила она или снова вляпалась. Поэтому 100 дней - и ясность полная. Нет никакой необходимости ждать пять лет", - заявила она.

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Согласно украинскому законодательству полномочия главы государства могут быть прекращены досрочно в случае отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти.

"С полной ответственностью заявляю. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня", - пообещала она.

Источник: https://censor.net.ua/v3107862
 
   
 Топ комментарии
 
жалюгідна і дешева пр акція
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А я не доверяю, считаю ее заявление пустым пиаром, а вы как хотите..
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а что ей еще остается? ЕСЛИ выберут - тут же все "обещания" забудет.
Пример - с ценой на газ:
- "как только стану П. - снизю цену в два раза!"
- Ю.В, но президент не занимается газом, как вы снизите цену???
--.. Эээ.. подам законопроект в ВР о снижении цены! Если депутаты проголосуют "за" - то снизим!
- Ю.В. - но вы СЕЙЧАС депутат, почему сейчас не подаете законопроект?!
.... тишина в ответ
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как бы там ни было, а кремлеботы с Жулей в просрации
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Йулька думає шо вона дуже умна.Як вана без коаліції у Раді і свого премьєра буде керувать економікою??? Каже я подам у Раду законопроект,і законом знизим ціну на газ.О"К.Хто заважає їй це зробить зараз?А де гарантія, шо проголосють навіть при кібаргині-президенті??? На лохів якихсь ці брєдні розраховані.
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Касьянов: Тимошенко вполне реально за 100 дней выполнить все свои обещания
Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что, ей нужно всего лишь 100 дней для того, чтобы сделать обещанный рывок и показать «очевидные результаты». Если же она, как ранее это уже было, обманет народ, то она готова написать заявление по собственному желанию и сложить с себя полномочия главы украинского государства. Кто-то там ехидно ухмыляется, кто-то недоверчиво качает головой, но не доверять Юлии Владимировне оснований нет.По его мнению, Юлии Тимошенко по силам за 100 дней: договориться с российским президентом о прекращении войны, подчинить правительство Гройсмана, снизить цены на газ для населения в два раза, до октября, перекупить Верховную Раду, назначить Кожемякина главой СБУ, вернуть «ПриватБанк» Коломойскому.
Юрий Касьянов отмечает, также Юлия Владимировна легко может перенаправить потоки, провести в Киеве очередной парад на День Независимости, встретиться с президентом США Трампом, опять-таки сфотографироваться с Трампом, пожать руку Трампу. Вот он и есть - очевидный результат, который Тимошенко легко достичь и три месяца для этого ей будет вполне достаточно.
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она покинет пост президента
а что делать остальному народу?
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Она не покинет, потому что у неё всё получится!
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"Для правления этой коррумпированной продажной власти осталось 65 дней. Через 65 дней, первое, что мы сделаем, - ликвидируем НАК "Нафтогаз" как ненужного посредника. А также, если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам… Все это будет ликвидировано", теперь представьте себе рожи, ожиревших на страданиях простых украинцев, клептоманов, которые слушая или читая эти слова, прекрасно понимают, что Юля не шутит, если она сказала, то она сделает, если народ ей даст такие полномочия. Тимошенко еще много чего не говорит, все таки, раненого медведя лучше не трогать, но они кожей чуют приближение маленького пушистого зверька
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Опять врет! Очевидный результат ее президентства будет сразу- дефолт Украине и падение всех экономических показателей! Но не для этого же она в президенты идет, чтобы какой-то экономикой, какой-то Украины заниматься! Главное почему она идет в президенты это заключение договора с Путиным! России надо избавиться от санкций и как можно быстрее, для этого они кинули на президентскую компанию в Украине огромные деньги (они сами пишут- до 1млд. дол.). Я уверен, что большинство кандидатов уже куплено. Их задача простая-открыть калитку для российской агрессии в Украину и кардинально изменить курс Украины. Вы спросите - на что они надеются? - На российских наемников и российскую армию-вот на что они надеются!
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Ну что может получиться у хаотичной, дуры, кроме еще одного предательства?
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Раз Россия такие бабки (1млд. д.) бросила на президентскую компанию в Украине, но наверно и на Цензоре все уже куплено и украинцу здесь делать нечего, одни кремляди кругом.
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Согласна, еще один год правления банды клептоманов и люди миллионными толпами, выйдут на улицу с плакатами, "путен, введи войска"
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Зачем? У Путина что, другое управление? Сингапур?
Самим вешать надо!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТимошенко - украинцам: Если за 100 дней "очевидных результатов" не будет, я покину пост президента. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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