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 Два человека погибли в результате ДТП на Ривненщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 25 ноября около часа дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель Fiat - 42-летний житель села Высоцк - переезжал реку Горынь по мосту в направлении села. Он не справился с управлением, авто слетело с моста в воду.

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В результате ДТП погибли двое пассажиров - местные жители 51 и 49 лет.

"Водитель получил незначительные телесные повреждения. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в медучреждение для проведения медицинского освидетельствования и дополнительного осмотра. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Позже водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Два человека погибли в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 01
Два человека погибли в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 02

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Два человека погибли в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 03
Два человека погибли в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 04
Два человека погибли в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/v3098794
 
 
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тут по ходу 40 летний фиат гнался за бляхерами
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может не стоит сообщать о подозрении, он сам знает.
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украйинский мост современный
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То ли дело )(уйлопский, например в Парфеньево, под Костромой. Вот там таки мощъ, сразу видно поступь сверхдержавы...... Дві людини загинули унаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6268

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Точно бляхеры, неодин водительна украинских номерах бухой за рульне сядет.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДва человека погибли в результате ДТП на Ривненщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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