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 Ствол миномета, который взорвался на Ривненском полигоне в июле 2018 года, был деформирован и отремонтирован, - Громадське. ВИДЕО

Ствол от миномета "Молот", который взорвался во время военных учений в июле 2018 года, по предварительной версии, был деформирован.

Об этом говорится в материале Громадського, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данных о ненадлежащем качестве минометов "Молот" не получено, - военная прокуратура

Военные прислали рекламационное письмо завода производителя "Завод "Маяк" в феврале 2017 года с просьбой заменить ствол. Производитель направил их на "Старокраматорский машиностроительный завод" (СКМЗ), который изготавливал стволы, и там его отремонтировали.

Профессор, член Национальной академии наук Украины Петр Лобода подчеркнул, что этого нельзя было делать.

"Никто ничего не ремонтирует в стволах, их просто выбраковывают. Потому что там могут образовываться дефекты, которые уменьшают прочность материала", - отметил ученый.

В СКМЗ редакции сообщили, что ремонта не было. Однако журналистка Ольга Решетилова получила акт приема-передачи от августа 2017 года, где речь идет именно о выполнении ремонта.

Также читайте: Сталь ствола "Молота" соответствует всем требованиям, показатели безопасности в норме, - экспертиза

"Громадське" связалось с техническим директором СКМЗ Валентином Масловым, который принимал и отдавал отремонтированные стволы военным, ставил свою подпись на актах. Мужчина отметил, что они только выполняли задания заказчика "Завода "Маяк", но не определяли возможность выполнения ремонта.

Также военные сообщили, что "Завод "Маяк" в течение года отказывался выполнять ремонт на безвозмездной основе и только в 2017 году во время совещания и при содействии министра обороны и Администрации президента их удалось заставить это делать бесплатно, на основании гарантийных обязательств.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля 2018 года погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Источник: https://censor.net.ua/v3098749
 
   
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Звичайно, що ствол міномета не ремонтується, про це зрозуміло кожному, хто вчив сопромат і розуміється на матеріалознавстві. Тобто вина підприємства СКМЗ зрозуміла і її необхідно встановити через суд.
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СКМЗ? А может все таки Маяка? На СКМЗ четко ответили, что выполняли заказ Маяка, а возможность ремонта определил Маяк.
У СКМЗ сейчас не лучшие времена судя по качеству проходческих комбайнов, поставляемых в ДТЭК.
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Я чітко написав: СКМЗ. Замовлення від "Маяка", але як саме ремонтувати визначає виконавець. Треба було повністю замінити ствол, а не рихтувати його.
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Ремонтировать и заменить как бы вещи разные. Задания заменить не было, было задание на ремонт. Не надо зубы заговаривать.
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Вот бля. Незадача.
Теперь заключение комиссии о двойном заряжании засунуть в жопу или сожрать?
Хотя после съедания оно один хрен выйдет и жопы.
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Думаю будут пихать и туда, и туда.
И лепить горбатые отмазки,-такого не было. Ствол отремонтировали правильно. Это заряжающий впихнул невпихуемое.
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Я чув зовсім протилежне. Є експертиза, що ствол так не ремонтують.
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От кого слышал? Какая экспертиза? Конкретно а не ла-ла
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Чето бред какой то. Это все дурака включили или там поголовно все дебилы?
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Если есть какой то акт, то значит существует какая то утвержденная технология ремонта, хотя это нонсенс. Но явной самодеятельностью заниматься дурных нема. СКМЗ заставил этот ремонт сделать проектировщик, т.е. "Маяк". А их в свою очередь МО. Вот я и говорю, или там все поголовно дебилы, или все включают дурака.
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Звичайно, що є акт експертизи цього "Молоту", але не відомо про існування Технічного завдання на його ремонт. "Маяк" лише відправив на ремонт цей зразок, а от СКМЗ виконав його на власний розсуд. Тому дебіли не всі, а лише СКМЗ.
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Ты не до конца прочитал статью, или плохо понимаешь прочитанное? ".....отметил, что они только выполняли задания заказчика "Завода "Маяк", но не определяли возможность выполнения ремонта." Источник: https://censor.net.ua/v3098749
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Заміна ствола теж ремонт, а слова Валентина Маслова без документів нічого не варті. Такий виконавець, який розуміє відповідальність ніколи не піде на грубе порушення технологій.
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Что именно объяснить? Как вы представляете себе ремонт орудийного или оружейного ствола?
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Та ні. А що, об'язково бути їм, щоби відповісти на запитання:?
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Ой, вибачаюсь. Коли Ваша величність нізойде до такого холопа як я, буду вдячний до гробу. )))
По Вашому тут закритий дискусійний клуб?
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одни - кривые стволы в части отправляют, другие их поправляют молотками...

нет перевода дебилам.
на выхлопе - 3 бойца погибли.
обьясните ето матерям тех бойцов....
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Нормальному специалисту по прочности материалов надо платить хотя бы 2000$, но у нас, в стране, это практически не возможно. Даже при той космической цене вооружений, которые закупает ВСУ у Укроборонпрома. Деньги скорее разворует управленческий менедмент, чем будет их платить каким-то очкарикам.
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откуда такая сумма 2000$? - чисто теще нада?
а если специалистам не платить месяца два - ето значит специалисты ложить пацанов будут за недоплату?
гавнючьный мессадже, пес.......
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Якщо в Києві не платити два місяці, то керівника звільнять і можливо засудять і спеціалісти легко знайдуть іншу роботу.
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Если им не платить или мало платить, то они все уедут туда, где платят. На меньшую сумму спеца здесь не удержишь.
Китай, чтобы переманить и удержать спецов из рашки (КБ Сухого, Миля) платили им как в США.
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Так и уехали и создали самолет пятого поколения, в отличие от РФ.
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После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

То есть ни к какому заключению так и не пришла. В общей никто не "выноваутый",
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas
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Самый время тебе включить мозги, и засунуть этот стимулятор себе по назначению. В тот самый блог.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтвол миномета, который взорвался на Ривненском полигоне в июле 2018 года, был деформирован и отремонтирован, - Громадське. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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