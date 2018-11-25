 Ствол миномета, который взорвался на Ривненском полигоне в июле 2018 года, был деформирован и отремонтирован, - Громадське. ВИДЕО

Об этом говорится в материале Громадського, передает Цензор.НЕТ.

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Военные прислали рекламационное письмо завода производителя "Завод "Маяк" в феврале 2017 года с просьбой заменить ствол. Производитель направил их на "Старокраматорский машиностроительный завод" (СКМЗ), который изготавливал стволы, и там его отремонтировали.

Профессор, член Национальной академии наук Украины Петр Лобода подчеркнул, что этого нельзя было делать.

"Никто ничего не ремонтирует в стволах, их просто выбраковывают. Потому что там могут образовываться дефекты, которые уменьшают прочность материала", - отметил ученый.

В СКМЗ редакции сообщили, что ремонта не было. Однако журналистка Ольга Решетилова получила акт приема-передачи от августа 2017 года, где речь идет именно о выполнении ремонта.

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"Громадське" связалось с техническим директором СКМЗ Валентином Масловым, который принимал и отдавал отремонтированные стволы военным, ставил свою подпись на актах. Мужчина отметил, что они только выполняли задания заказчика "Завода "Маяк", но не определяли возможность выполнения ремонта.

Также военные сообщили, что "Завод "Маяк" в течение года отказывался выполнять ремонт на безвозмездной основе и только в 2017 году во время совещания и при содействии министра обороны и Администрации президента их удалось заставить это делать бесплатно, на основании гарантийных обязательств.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля 2018 года погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.