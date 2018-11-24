 Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов.

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Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Розсадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне".

В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

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Чтобы исключить действия оккупантов и нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, спецназовцы под самым носом оккупантов подняли украинский флаг.