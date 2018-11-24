 Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов.
Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Розсадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне".
В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).
Чтобы исключить действия оккупантов и нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, спецназовцы под самым носом оккупантов подняли украинский флаг.
ТАК ДЕРЖАТЬ - начало освобождению донбасса положено!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Mn8jzxm6674&t=12s
https://www.google.no/maps/place/Do%C5%86ecka,+Ukraina/@48.4351625,38.3394082,1543m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x40e00d07c5e66a0d:0x31eb448036d9ebe0!2sRozsadky,+Do%C5%86ecka,+Ukraina,+84580!3b1!8m2!3d48.4305862!4d38.3501795!3m4!1s0x40df9b18a23dd57b:0xba4f260a04a24c24!8m2!3d48.015883!4d37.80285?hl=lv
молодцы, так держать!
...я Праздную! -- Героям Слава!
Скрепам страдать!
Хіба газові обіцянки не та сама гречка?
Бабусі, отупілі від мильних опер домогосподарки та їхні мущінкі-підкаблучники оберуть Йулю і вона все просере, все підмахне, що пуйло не підсуне!
І всі жертви, всі труди виявляться марними!