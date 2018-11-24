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 Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Во исполнение решения командующего Объединенных сил, Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Розсадки на Светлодарск дуге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов.

Смотрите: Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Розсадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне".

В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Также смотрите: Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА "Орлан-10" производства РФ, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Чтобы исключить действия оккупантов и нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, спецназовцы под самым носом оккупантов подняли украинский флаг.

Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3098738
 
   
 Топ комментарии
 
Героям слава !!! Бережіть себе, рідненькі
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Дай Боже так і далі, вперед крок за кроком
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Героям слава !!! Бережіть себе, рідненькі
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Тепер терористи знищать населений пункт артилерією, поки наша арта буде мовчати через чергове припинення вогню!
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как поживает твой БТР на фотонных движках?
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если поролон поменять, и застелить новой шерстяной сеткой - будет как новый.
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Це сталося завдяки наполегливій боротьбі партії "Батьківщина" і особисто Юлії Тимошенко. Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7238
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Любі мої, якщо мене оберуть президентом, я в два рази збільшу кількість звільнених населених пунктів. Гарантую. Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2878
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Ну й даремно це в спам відправили. Я б за неї точно проголосував, якби точно знав, що так буде.
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Никого со старой обоймы категорически нельзя пускать на выборы.
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Земер, ти таки захворіло. Якого дідька ти носишся зі своєю багинею по всіх темах? Здрисни, набрид.
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Ой,ну просто жители провели референдум I повернулись додому
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Как обычно ниочем, поселок в серой зоне и ранее уже точно так же зачищался, о чем победно писали.
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женя... ...женечка -- приходь ка ... -- это ты в серой зоне... -- пока тебя не взяли ... ...за приходы и расходы...*) ...тода, сразу станешь расходько...
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Поселок пустой, что там зачищали и не факт что закрепятся, возможно опять отойдут как в прошлый раз.
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а ты хотел чтобы тебе зачистку от первого лица показали ? Ясное дело, что ролик сняли уже после
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Новость о мужестве бойцов, если ты не понял...
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ
ТАК ДЕРЖАТЬ - начало освобождению донбасса положено!!!!
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В перед только в перед. У рашак все отобрать свое. Респект!!!
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Повернемо кожен клаптик рыдної землі! Так тримати!
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Нет... Отдалите и увидите, что это админграница между Донецкой и луганской областями))))
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да, уже разобрался, то Дебальцего уже отмеченно под ВСУ, но это будет освобожденно, всему своё время. Спасибо за разяснение.
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Хлопці, дякую за кожен метр нашоі Землі, яку Ви повернули! Слава Вам! Живіть довго!
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шаг за шагом, метр за метром и вернём свои земли под контроль!
молодцы, так держать!
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А шо там -- когда Пастор с Айдаром и Добровольцами -- года с три тому назад -- Мариуополь не дали совкам отжать? В пыку и втихаря от Геншаба. И очень успешно!
...я Праздную! -- Героям Слава!
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о каком в тихаря? пишешь, поподробней или где прочитать, спасибо.
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...я пишу: втихаря! ...а, в тихаря -- иди к своему вертухаю -- втихаря -- он тебе всё расскажет, как своему тихарю ...*)
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нечего не понел, ну ладно, о вертухае ещё поболтаем, всему своё время.
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Откуда данные, что в пику Генштабу? Вообще, серъезная угроза Марику была в конце августа-начале сентября 2014-го, а в 2015-м я такого не помню.
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Так точно -- 2014! ...ну и хто ту угрозу снял?
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У добровольцев на тот момент танки были??? Или может они владели Точками У, которые расхерячили колонны ихтамнетов возле Новоазовска???? Так что ваше в "тихаря" очень дурно пахнет...
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а от куда умничке знать то что четыре что три - что у него на уме, то и ляпнул - типичный случии.
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Нужны перемоги, а то что поселок пустой то дело третье.
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Крок за кроком, нам чужого не треба і свого не віддамо!
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Звісно, чужого не треба. І хіба ж Кубань - це чуже?
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И Таганрог вместе с ростовской областью можем забрать. Только зачем?
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Про Кубань не треба. Навiщо нам отi вилупки?
Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 671
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Близорукость лечить надо. Но глаукома не лечиться. Рано или поздно наступает слепота.
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Наши парни пядь за пядью освобождают Украину от сепарского хаосу. Так должно быть. И это радует,что очередной населённый пункт под контролем наших парней!
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Вот так шаг за шагом,медленно но уверенно украина согласно минским договоренностям вернет себе земли по самую украинско-российскую границу образца 2013 года.
Скрепам страдать!
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Все це дарма!
Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 1523

Хіба газові обіцянки не та сама гречка?
Бабусі, отупілі від мильних опер домогосподарки та їхні мущінкі-підкаблучники оберуть Йулю і вона все просере, все підмахне, що пуйло не підсуне!
І всі жертви, всі труди виявляться марними!
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а ты гречку бери, а голосуй по совести. Я вот большую часть жизни прожил, а мне, суки, ни разу ни одного бакса, ни кг гречки даже не предложили Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 599 обидно, однако
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Ну тоді Бухіня полетить вслід за своїм "вєчнотверьозим" Прахффесаром в Парашу.. Якщо, звичайно встигне добігти до сортиру..😃😃😃
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население оказывало сопротивление? Под бэтэр бросались?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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