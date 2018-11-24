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 Киевские правоохранители почтили память жертв Голодомора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Национальной полиции Киева почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киевские правоохранители почтили память жертв Голодомора 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Киевские правоохранители почтили память жертв Голодомора 02

Источник: https://censor.net.ua/v3098734
 
   
 Топ комментарии
 
а мне и смотреть не надо - знаю за какой народ мусарня Киевские правоохранители почтили память жертв Голодомора - Цензор.НЕТ 5601
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и с удовольствием начали новые условия для глода
приравняв 0 к бесконечности и лишив субсидий!!!
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На выборах будут за овоща-2.Потом буду рассказывать ,нас заставили.Это со времен ягоды у них заведено.
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Посмотрим на выборах, как вы будете за народ.
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а мне и смотреть не надо - знаю за какой народ мусарня
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На выборах будут за овоща-2.Потом буду рассказывать ,нас заставили.Это со времен ягоды у них заведено.
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и с удовольствием начали новые условия для глода
приравняв 0 к бесконечности и лишив субсидий!!!
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так це пж по наказу Петровського, того, в честь якого Дніпропетровськ названий, голодомор стався.
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Та й дійсно, уміють правоохоронці України святкувати усілякі події днів минулих. Нікомо невідомо, що ще вміють, але це вміють.
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Ну да...это как раз их тема.
Их папередники отбирали, расстреливали и сажали, а эти -"почитают память содеянного ихними предшественниками".
Бля! Шо за каша в головах у моих сограждан?!
То за хитрых попов душу рвут, то вытягивают боль глубокого прошлого и начинают быковать и всех делать врагами, кто не чувствует эту больль как они сами.
Это нормально? Так мы быстро настопиздим всем нас окружающим, а сами переругаемся и передеремся. А оно нам надо?
Включите бля наконец мозги, люди!
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Киевские правоохранители почтили память жертв Голодомора

...поддержал!
А ещё, надо бы было -- Всеукраинскую Акцию: "Найди могилу своего Прадеда!"
...а от тут все, почти -- без роду, племени и памяти -- методом почкования размножаются и существуют...
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Не буде нічого дивного, якщо ті, хто розстріляв Небесну Сотню, вшанують пам'ять тих, кого вони розстріляли.
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А вона нікуди й не ходила. Міліція - єто вооружєнний отряд партії. Що, ще сказати якої?
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а завтра пойдут за 10 000 грн зарплаты в месяц хоть эвробляхеров хоть юлькиных пистить
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Сначала организовали этот голодомор , теперь очень "жалкують" .
Что характерно - всё за тот же мелкий прайс .
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Пете очень нужен второй срок .
Тут морализм неуместен .
Любая цена , любое враньё , любые потери и жертвы .
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