 Киевские правоохранители почтили память жертв Голодомора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
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+7
а мне и смотреть не надо - знаю за какой народ мусарня
+5
и с удовольствием начали новые условия для глода
приравняв 0 к бесконечности и лишив субсидий!!!
приравняв 0 к бесконечности и лишив субсидий!!!
+3
На выборах будут за овоща-2.Потом буду рассказывать ,нас заставили.Это со времен ягоды у них заведено.
приравняв 0 к бесконечности и лишив субсидий!!!
Их папередники отбирали, расстреливали и сажали, а эти -"почитают память содеянного ихними предшественниками".
Бля! Шо за каша в головах у моих сограждан?!
То за хитрых попов душу рвут, то вытягивают боль глубокого прошлого и начинают быковать и всех делать врагами, кто не чувствует эту больль как они сами.
Это нормально? Так мы быстро настопиздим всем нас окружающим, а сами переругаемся и передеремся. А оно нам надо?
Включите бля наконец мозги, люди!
...поддержал!
А ещё, надо бы было -- Всеукраинскую Акцию: "Найди могилу своего Прадеда!"
...а от тут все, почти -- без роду, племени и памяти -- методом почкования размножаются и существуют...
Что характерно - всё за тот же мелкий прайс .
Тут морализм неуместен .
Любая цена , любое враньё , любые потери и жертвы .