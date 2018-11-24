 Бус контрабандистов прорвался ночью на пункте пропуска Устилуг на Волыни. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Контрабандисты протаранили забор и скрылись во дворах, разгрузили часть буса и сбежали.
Примерно через час сотрудники СБУ нашли автомобиль во дворах окрестного села, но в нем были только памперсы, а часть буса - уже разгружена.
Второй такой же бус был задержан на пункте пропуска со стоматологическими расходниками и мебелью.
...
А зараз просто йде підготовка...
на микроавтобусе прорвали выезд с поста "Устилуг" (пункт пропуска через
государственную границу Украины на границе с Польшей в Волынской
области) после того, как, пройдя границу по зеленому коридору, были
остановлены сотрудниками СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Контрабандисты протаранили забор и скрылись во дворах, разгрузили часть буса и сбежали.
Примерно
через час сотрудники СБУ нашли автомобиль во дворах окрестного села, но
в нем были только памперсы, а часть буса - уже разгружена.\\\\\\\\\\\\\
Ну хоть СБУ-шникам по губам не провели и не натыкали ..... хм.... петухов на палках в .... карманы? Уже замечательно.
Такая новость от СБУ это как бы комбат написал: танк террористов прорвался в наше расположение, час катался и давил все овощи на огороде, а потом мы танк захватили(соляра закончилась), правда террористы скрылись.
с такими служаками спится как-то... "спокойней")
Контрабандисты - крутые и железные перцы, СБУ и погранцы - фуфло.
А СБУ да фуфло зарплата выше крыши, и кроме как бизнес прессовать больше ничего не могут.
https://tsn.ua/video/video-novini/barzhu-z-kontrabandnimi-cigarkami-shtorm-vikinuv-na-uzberezhzhya-odeschini.html
Стоит ли запад оголять вообще???
Так же и тут шо Х*йло напал сюда.
Ну в якій країні буває подібне ???
Це ганьба.