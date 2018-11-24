 Бус контрабандистов прорвался ночью на пункте пропуска Устилуг на Волыни. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Контрабандисты протаранили забор и скрылись во дворах, разгрузили часть буса и сбежали.

Примерно через час сотрудники СБУ нашли автомобиль во дворах окрестного села, но в нем были только памперсы, а часть буса - уже разгружена.

Второй такой же бус был задержан на пункте пропуска со стоматологическими расходниками и мебелью.

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