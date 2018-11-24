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Все про:граница (3118) контрабанда (1634) СБУ (13003) пункт пропуска (446)

 Бус контрабандистов прорвался ночью на пункте пропуска Устилуг на Волыни. ВИДЕО

В ночь на субботу, 24 ноября, контрабандисты на микроавтобусе прорвали выезд с поста "Устилуг" (пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей в Волынской области) после того, как, пройдя границу по зеленому коридору, были остановлены сотрудниками СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Контрабандисты протаранили забор и скрылись во дворах, разгрузили часть буса и сбежали.

Примерно через час сотрудники СБУ нашли автомобиль во дворах окрестного села, но в нем были только памперсы, а часть буса - уже разгружена.

Второй такой же бус был задержан на пункте пропуска со стоматологическими расходниками и мебелью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Источник: https://censor.net.ua/v3098706
 
 
 Топ комментарии
 
Это безвиз по-украински, открытая граница с Европой.
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В ночь на субботу, 24 ноября, контрабандисты
на микроавтобусе прорвали выезд с поста "Устилуг" (пункт пропуска через
государственную границу Украины на границе с Польшей в Волынской
области) после того, как, пройдя границу по зеленому коридору, были
остановлены сотрудниками СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Контрабандисты протаранили забор и скрылись во дворах, разгрузили часть буса и сбежали.
Примерно
через час сотрудники СБУ нашли автомобиль во дворах окрестного села, но
в нем были только памперсы, а часть буса - уже разгружена.\\\\\\\\\\\\\

Ну хоть СБУ-шникам по губам не провели и не натыкали ..... хм.... петухов на палках в .... карманы? Уже замечательно.
Такая новость от СБУ это как бы комбат написал: танк террористов прорвался в наше расположение, час катался и давил все овощи на огороде, а потом мы танк захватили(соляра закончилась), правда террористы скрылись.
с такими служаками спится как-то... "спокойней")
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Отак одного разу на бусах прорвуться і «зельониє кацапєчкі ССО ГУ РФ»...
А зараз просто йде підготовка...
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Это безвиз по-украински, открытая граница с Европой.
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Це повний параліч державної влади Президента порошенка, такою слабкою та нікчемною як зараз Україна не була ще ніколи! На фоні виділення рекордного фінансування на ГПУ, СБУ та МВС ефективність цих структур -сміхотворна!
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Это йулина и михо отара избирателей😁
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Порошенко, умри достойно... Не долго тебе мучиться осталось.
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Йулин клоун, давай поспорим на 100$, что твое ботоксное ничтожество пролетит на выборах?
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Согласен,ни щекаладная лалита ни жюля не пройдут.Хуйло отсосёт!
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Отак одного разу на бусах прорвуться і «зельониє кацапєчкі ССО ГУ РФ»...
А зараз просто йде підготовка...
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Так и будет, служить никто не хочет все идут в нацгвардию или ВСУ, там и кормят и поят, и никаких лишних функций за большую зарплату не требут.
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ага , в залесье , просто бы открыли огонь на поражение и все . а тут все боятся переборщить .
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Дырявые руководители государства с советскими генералами с дырками в головах довели до того что люди разбегаються служить некому. А СБУшники настолько тупые вместе со своей паркетной Альфой, что остановить не смогли.
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а тестікули дверима затиснути не пробували?
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В ночь на субботу, 24 ноября, контрабандисты
на микроавтобусе прорвали выезд с поста "Устилуг" (пункт пропуска через
государственную границу Украины на границе с Польшей в Волынской
области) после того, как, пройдя границу по зеленому коридору, были
остановлены сотрудниками СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Контрабандисты протаранили забор и скрылись во дворах, разгрузили часть буса и сбежали.
Примерно
через час сотрудники СБУ нашли автомобиль во дворах окрестного села, но
в нем были только памперсы, а часть буса - уже разгружена.\\\\\\\\\\\\\

Ну хоть СБУ-шникам по губам не провели и не натыкали ..... хм.... петухов на палках в .... карманы? Уже замечательно.
Такая новость от СБУ это как бы комбат написал: танк террористов прорвался в наше расположение, час катался и давил все овощи на огороде, а потом мы танк захватили(соляра закончилась), правда террористы скрылись.
с такими служаками спится как-то... "спокойней")
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Где погранцы с тра та та? Где дежурная машина с нарядом на случай прорыва?????
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Закончились нужны люди, патриоты по разбегались и служить не хотят, ты готов? Или так полялякать? Понятно что все хотят служить или в ВСУ или нацгвардии там халявней и зарплата больше но патриоты не насловах должны остаться. А в данном случае вопрос нужно ставить к СБУ и их дырявой Альфе, они могут кроме как бизнес кошмарить что-то делать???
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Вопрос барыге надо ставить,гНОЙсе,и конкретно!А твои высеры про служить оставь своим высеркам,пенсионеров уже не берут...
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Ну лежи на диване и гадь тихо под себя, пенсионеры те кто, языком не лялякает и хотел давно контракты по подписывали.
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эй погранцы вы бы так вату отстреливали на границе с Харьковом в 2014 там 10 бусов с Белгорода с титушней ехало караваны а тут умники из за памперсов чуть человека не убили ....дали оружие дибилу ...зачем на границе с ЕС огнестрельное у погранцов что нельзя травматы выдать шокеры ОСЫ ,завалят кого ему догану влупят и 4 условно .а человек с контробанды на хлебушек зарабатывал у нас же экономика вверх пошла работы пруд пруди
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Ибо чтобы не лезли. Граница есть граница. Время неспокойное. Всё правильно. Каждый нарушитель должен знать, что может погибнуть, а не только быть в жопу из рогатки раненым.
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Там оружие нужно чтобы вату Венгерскую отсреливать или те кто воевать из Сербии просачивается, а также упырей тех что с СБУшниками контрабас таскают.
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Жесть, как в голливудских боевиках...
Контрабандисты - крутые и железные перцы, СБУ и погранцы - фуфло.
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Погранцов критически не хватет готов служить и показать что ты не фуфло, но зарплата ниже чем в ВСУ, не кормят, нагрузка выше готов и служить никто не хочет.
А СБУ да фуфло зарплата выше крыши, и кроме как бизнес прессовать больше ничего не могут.
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Контрабандисти вже памперси везуть. Це хіба посміятись. І це ото в прикордонники йдуть для того, щоб за памперсами ганятись? Та хто ж туди з розумних піде такою дурньою займатись?
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А где же "спецназ" как с михо)))В мешки их и выкинуть.Ведь на святое покусились)))
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Паркетная Альфа может только на стороне террористов воевать или бизнесменов пресовать.
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это не контрабандисты а заработчане а вот сбу и прочая шушера есть мародеры и заградотряды. Я был в 90-х годах в восточной Европе и там границ уже фактически не было Бус контрабандистов прорвался ночью на пункте пропуска Устилуг на Волыни - Цензор.НЕТ 6695
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СБУ может только у бизнеса деньги выбивать.
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ежей наставить и противотанковый ров выкопать - там шо бабки пенсионерки на границе подрабатывают
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посносить те все замки котеджи ....еще заробят
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PS Предлагаю сбу погранцов и прочих заградителей отправить на восточную границу ибо они там нужней Бус контрабандистов прорвался ночью на пункте пропуска Устилуг на Волыни - Цензор.НЕТ 7307
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Поддерживаю, но на западе нехватка процентов 50 а на востоке 40, в зоне ООС 20%.
Стоит ли запад оголять вообще???
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Естественно. Просто если Запад пошел бы сюда войной, то это как бы Валуев напал на детсадовца) Совок сколько лет вооружал Саддамку, а НАТО за две недели вогнали совковую "мощь" в каменный век. Другой вопрос шо без согласия совка/РФ Запад бы не нападал на Саддамок-Каддафи и т.д.
Так же и тут шо Х*йло напал сюда.
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с запада приходят блага, культура и мир а с востока война
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западную границу можно полностью доверить полякам, словакам и тд, двойной контроль там ни к чему. Да и скорость увеличится вдвое
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эти барыги там походу с 90х годов..перекупщики-иными словами паразиты общества...стрелять и лишать гражданства с конфискацией...хватит сюю мусю..шиколадки макаладки...цацкаться с дармоедами
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коли ціна на цигарки в Україні буде однакова з ЕС контрабас і припипиниться.
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дурной пример (Саакашвили и соратники) заразителен
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Не поделились или таможня зарядила слишком до хера , бо еще сбушниками делиться надо .
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СБушники поняли что их на@бывают пришлось им с небес спуститься на землю, "окрыли дверь а черепахи как ломанули", они как наркоман в том анекдоте не готовы были))))))))
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Яке керівництво країни таки і теракти, звісно краще ніж за поребриком, але гірше ніж за кордоном у цивілізованих країнах.
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Душать гнід крімінальних Бус контрабандистів прорвався вночі на пункті пропуску "Устилуг" на Волині - Цензор.НЕТ 4101 тому ж і скавчатьТУТ і вони і такі ж як вони і пропукінці і гебельси пукіна ХОРОМ Бус контрабандистів прорвався вночі на пункті пропуску "Устилуг" на Волині - Цензор.НЕТ 3543 Ці "хєрої" за 5днів будуть вже в буцегарнях сидіти ..та ще й з конфіскацією
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Це вже просто...
Ну в якій країні буває подібне ???
Це ганьба.
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В будь який таке буває, але таких лоховатих спецслужб, якщо вони звісно не спеціально, немає ніде, навіть за поребриком.
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Там по морю баржами контрабанду возят, а тут из-за какого-то бусика переполох устроили.
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НУ по морю СБУ деньги получает, и там Одесское СБУ, а здесь другое. Так оно везде, у Харьковских, Днепровских, Краматорских и Одесских СБУшников откаты выше чем у других, поэтому на переферии вынуждены даже с мелких контрасов бабло стричь.
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А чем погранцы заняты? Поют гимны СОЕВЫМ ПАНАМСКИМ ПАТРИОТАМ?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБус контрабандистов прорвался ночью на пункте пропуска Устилуг на Волыни. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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