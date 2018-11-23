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Все про:драка (1687) Одесса (5238) титушки (451) Форостяк (19)

 Массовая драка произошла в суде Одессы, 49 человек задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон-участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в массовую драку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Одесской области.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей конфликт был локализован. Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация", - сообщила полиция.

Как отмечается, анкетные данные всех доставленных в отделение установлены, и большинство из них - жители других регионов Украины.

"Правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу", - отметили в полиции.

Массовая драка произошла в суде Одессы, 49 человек задержаны, - Нацполиция 01

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В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на странице в Facebook сообщил, что суд рассматривал дело в отношении земельных участков в поселке Затока Белгород-Днестровского района.

По его словам, мужчины, которые прибыли из разных областей, попытались сорвать судебное заседание.

"Интересно, что одна из сторон судебного процесса, тратит значительные ресурсы не только на адвокатов, а на подобные "мероприятия", считая, что это является действительно действенным инструментом отстоять свою позицию, не стесняясь приглашать титушню из других областей. Оказывается, есть действительно те, что в это еще верит". - написал он, опубликовав видео потасовки.

ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!

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Источник: https://censor.net.ua/v3098657
 
   
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цирк на дроти
это че и кто пиписками меряется Массовая драка произошла в суде Одессы, 49 человек задержаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 331
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приехавшие, дай угодаю, из клуба сектантов, за карлсона и Бабу лЮлю
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гастробайтер?
ты из какого шапито???
или на конюшне бубу конскую катаешь???
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я так и знал, так того лишнехромосома отбрасываем, что юлькины сектанты скажет что порохосос я, хотя во первых писал что пробую только угодать, во вторих, там ни словом о порохе, возможно я за нациков или скотиняку, но вы упоротые сразу в порохоботы записали - боитесь их, аха, надирает вам задницы, то и боитесь, есть чего боятся - на этом и до следуищего разу, минимум час отвечать не буду.
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Иди в детский садик со своими отмазками соевый прихвостень. Или я тебя не знаю? Саакашвили посадил бандита и рекетира - мэра затоки в СИЗО, твой соевый пахан его выпустил и он теперь титушек присылает, а ты, бот, на Саакашвили дерьмо льёшь, то самое дерьмо которое ты слизал с шоколадной дырочки.
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Порохососы, будете спамить - буду дублировать пост.

UA Клиф
Порохосос, уже не стесняется открыто топить за интересы вора кидалова и его банды кинувшей эстонского инвестора и укравшего побережье в Затоке. На этих мразям кровь и крупнейшее воровство государственной земли, а ты за него анус рвешь, что впрочем неудивительно.
23.11.2018 20:43
ОтветитьМне нравится 8

Обосрались. - обтекайте молча, вам не привыкать.
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Может и себе съездить в какой нибудь суд. Денег дадут или по шее.
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А сколько быдлу (титушкам) нынче платят за актвность?)
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между группами поддержки сторон-участников судебного процесса возник конфликтИсточник: https://censor.net.ua/v3098657
Весели болгари или гарячие гагаузы?
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В Приморском суде Одессы начинается разбирательство по избранию меры пресечения для Марии Пилевой, у которой бизнесмен Алимкин хочет отобрать земли, ранее принадлежащие Марии. Бандиты пытаются сделать это с помощью прокуратуры, посадив женщину в СИЗО.
Артур Прузовский направил в суд более 50-ти титушек, чтобы таким образом надавить на судью. Напомним, что Пилева не совершала никаких незаконных действий, в которых ее пытается уличить Прузовский. Но он, заручившись поддержкой прокуратуры и судьи, продолжает давить на женщину.

http://odessamedia.net/news/v-primorskom-sude-idet-sud-kontrabandist-zatoki-otpravil-na-razbiratelstva-20-titushek/
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что-то блондинов не заметно... хоть и прибыли из разных областей...
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https://informator.news/zakhvat-zatoky-reydersha-pyleva-yzbezhala-yzbranyia-mer-presechenyia-a-protestuiushchykh-zabrala-polytsyia/
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И когда весь этот беспредел кончиться.
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Колии Баризі сплетуть лапті, як "Ніколає Чаушенко".
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Одесса. Много там понаехавших, как говорят сами одесситы. Послезавтра увижу... А лучше бы- не увидеть.
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То титушки пидрахуя и мэра Затоки. При Саакашвили мэра-бандита посадили в СИЗО, Сакварелидзе и Лоткипанидзе его посадили, а соевая мразь его выпустила. Эстонский инвестор построил набережную, его кинули. Теперь он пытается добиться справедливости в соевых судах, Евросоюз в ахуе. Ждём инвестиций.
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Цей Форостяк - прикуплений (читай: продажний) мєнт. Миттєво (одразу після конфлікту) і однозначно займає позицію "однієї з сторін", безапеляційно стверджує, що тут одною із сторін "потрачені кошти", "привезені титушки" іт.п. Якщо Форостяк про це мав інформацію ("кошти", "тітушки" ...), то чого не запобіг побоїщу? Щось так виглядає, що кошти потрачені саме на форостяків.
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Неинтересная потасовка. Носы целые, фингалов нет. один какой то крикун надрывался.Наверое ему больше заплатили. Мельчает титушня сраная.
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Да разве ж это массовая драка? Крику много, а драки нет. Так, потолкались немножко...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМассовая драка произошла в суде Одессы, 49 человек задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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