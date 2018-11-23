 Массовая драка произошла в суде Одессы, 49 человек задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Одесской области.
"Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей конфликт был локализован. Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация", - сообщила полиция.
Как отмечается, анкетные данные всех доставленных в отделение установлены, и большинство из них - жители других регионов Украины.
"Правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу", - отметили в полиции.
В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на странице в Facebook сообщил, что суд рассматривал дело в отношении земельных участков в поселке Затока Белгород-Днестровского района.
По его словам, мужчины, которые прибыли из разных областей, попытались сорвать судебное заседание.
"Интересно, что одна из сторон судебного процесса, тратит значительные ресурсы не только на адвокатов, а на подобные "мероприятия", считая, что это является действительно действенным инструментом отстоять свою позицию, не стесняясь приглашать титушню из других областей. Оказывается, есть действительно те, что в это еще верит". - написал он, опубликовав видео потасовки.
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это че и кто пиписками меряется
ты из какого шапито???
или на конюшне бубу конскую катаешь???
UA Клиф
Порохосос, уже не стесняется открыто топить за интересы вора кидалова и его банды кинувшей эстонского инвестора и укравшего побережье в Затоке. На этих мразям кровь и крупнейшее воровство государственной земли, а ты за него анус рвешь, что впрочем неудивительно.
23.11.2018 20:43
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Обосрались. - обтекайте молча, вам не привыкать.
Весели болгари или гарячие гагаузы?
Артур Прузовский направил в суд более 50-ти титушек, чтобы таким образом надавить на судью. Напомним, что Пилева не совершала никаких незаконных действий, в которых ее пытается уличить Прузовский. Но он, заручившись поддержкой прокуратуры и судьи, продолжает давить на женщину.
http://odessamedia.net/news/v-primorskom-sude-idet-sud-kontrabandist-zatoki-otpravil-na-razbiratelstva-20-titushek/