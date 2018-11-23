 "Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - водитель, припарковавшийся на месте для инвалидов, едва не наехал на активиста проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта "Зупини лося!", многие автолюбители признавали свою неправоту или перепарковывались со специальных мест.
В число нарушителей попал и легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Веремеев.
Среди любителей парковаться на местах для инвалидов, активистам проекта, попался и достаточно агрессивный водитель. Во время маневров на парковке, он едва не наехал на одного из активистов.
"Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - заявил он возмущенно, увидев специальную наклейку на лобовом стекле автомобиля.
...
Нажаль, правда.
Живем с быдлом и не понимаем почему жизнь у нас быдлячья какая-то.
Кто ялынковича выбрал, кто с флажками регулярно ходит то за рабиновича, то я тимошенку, кто дороги перекрывает из за желания на шару легализовать контрабанду, кто в лифте насрал, кто активиста избил? Это какие-то неправильные украинцы!!!! Но их больше, чем дофига.
Лохи сами понесут бабки.
Девки в полицейских формочках на раз расклеивают штрафами всю стоянку
Быдло тут оба. Никто не давал этим придуркам права клеить гадость на машины.
Чтобы таких как этот лось штрафовали по закону, а не чтобы мне кто-то что-то клеил например ошибочно подумав что я нарушаю закон.
Лучше бы эти идиоты выловили патрульного и спросили его почему не штрафует в соответствии с законом.
Вот такие действия я всецело поддерживаю.
а беззаконие на беззаконие - это бредятина.
Ось тут згоден на 1000%! Бидло - ключова проблема України, із якої випливає решта проблем. Бидло є українськомовне і російськомовне, із Заходу і Сходу, бідне і багате. Даунецьке ватне бидло криками "путінввєді" привело війну, бидло у владі розводить корупцію і ставить палки у колеса реформаторів, бидло копає бурштин і вирубує карпатські праліси.
Я не ділю Україну на Схід і Захід, на українськомовних і російськомовних, на порохоботів і зрадофілів, а ділю на вихованих, розумних, інтелігентних українців і на тупе бидло.
З бидлом треба боротися жорстко, у даному випадку ціль виправдовує методи. Для початку треба брати великі штрафи (від 100 євро) за найменше порушення - таке, як ось це паркування на місцях для інвалідів чи окурок, кинутий не в урну. Нема грошей - громадські роботи!
Саме так бидло побороли в країнах Балтії і, що характерно, проти драконівських штрафів були лише місцеві "нєгражданє"!
Они всегда берут чемоданы в самолёт большие. Занимают очередь на посадку за час и более до её открытия. И тупо стоят в линию толпами. Чтобы зайти первыми в салон самолёта и засунуть большой чемодан в маленькое верхнее отделение.
И всегда бегут если есть места в даже в метро!!!! Чтобы сесть первым.
Ещё у них нет такого - уступи пенсионеру или девушки. Кто первый сел , тот и сидит. И никто не уступает. Кроме разве что иностранцев.
Приходьте на вул. Крала Мрала 25, ми Вам видамо Буквар.(нахаляву)
Кина не будет
Где ваши громилы, которые заставят его съесть эту наклейку и сказать "спасибо!"
Идите вы знаете куда с такой организацией ?
Позорники.