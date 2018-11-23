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Все про:инвалиды (277) нарушения (671) парковка (220) ПДД (309)

 "Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - водитель, припарковавшийся на месте для инвалидов, едва не наехал на активиста проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Активисты проекта "Зупини лося!" пытались научить не парковаться на местах для инвалидов водителей-посетитителей одного из киевских супермаркетов. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта "Зупини лося!", многие автолюбители признавали свою неправоту или перепарковывались со специальных мест.

В число нарушителей попал и легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Веремеев.

Среди любителей парковаться на местах для инвалидов, активистам проекта, попался и достаточно агрессивный водитель. Во время маневров на парковке, он едва не наехал на одного из активистов.

"Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - заявил он возмущенно, увидев специальную наклейку на лобовом стекле автомобиля.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Проблема была в таблетках. Мне срочно нужно было их ребенку привезти", - священник УПЦ МП Кунтий, едва не сбивший активиста проекта "Зупини лося". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3098590
 
   
 Топ комментарии
 
Ми живем серед такого БИДЛА "Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - водитель, припарковавшийся на месте для инввалидов, едва не наехал на активиста проекта "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 4074
Нажаль, правда.
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я такое часто наблюдаю - парковка на местах для инвалидов. Не понимаю какая проблема заехать патрулю на такую стоянку и выписать пачку штрафов ?! И делать такие рейды каждый день !
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Ми живемо серед такого бидла!

Ось тут згоден на 1000%! Бидло - ключова проблема України, із якої випливає решта проблем. Бидло є українськомовне і російськомовне, із Заходу і Сходу, бідне і багате. Даунецьке ватне бидло криками "путінввєді" привело війну, бидло у владі розводить корупцію і ставить палки у колеса реформаторів, бидло копає бурштин і вирубує карпатські праліси.
Я не ділю Україну на Схід і Захід, на українськомовних і російськомовних, на порохоботів і зрадофілів, а ділю на вихованих, розумних, інтелігентних українців і на тупе бидло.
З бидлом треба боротися жорстко, у даному випадку ціль виправдовує методи. Для початку треба брати великі штрафи (від 100 євро) за найменше порушення - таке, як ось це паркування на місцях для інвалідів чи окурок, кинутий не в урну. Нема грошей - громадські роботи!

Саме так бидло побороли в країнах Балтії і, що характерно, проти драконівських штрафів були лише місцеві "нєгражданє"!
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Ми живем серед такого БИДЛА "Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - водитель, припарковавшийся на месте для инввалидов, едва не наехал на активиста проекта "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 4074
Нажаль, правда.
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ну какое оно быдло? Не вежи, но они когда с быдлом с настоящим встречались, то они это не показывают, их не ласково предупреждали, один раз.
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Но какое-то невероятное колдунство не дает уловить связь между тем, кто мы, с кем мы и, почему мы так живем. "Ти собі на лоба краще приклей, бл#дь", - водій, який припаркувався на місці для інвалідів, мало не наїхав на активіста проекту "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 7614

Живем с быдлом и не понимаем почему жизнь у нас быдлячья какая-то.

Кто ялынковича выбрал, кто с флажками регулярно ходит то за рабиновича, то я тимошенку, кто дороги перекрывает из за желания на шару легализовать контрабанду, кто в лифте насрал, кто активиста избил? Это какие-то неправильные украинцы!!!! Но их больше, чем дофига.
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лосі посилають активістів до Порошенка та Гройсмана ?
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Лось - животное. А лось за рулём - тупое животное.
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Из личный наблюдений - чем дороже авто тем более лосистей лось за её рулём. "Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - водитель, припарковавшийся на месте для инввалидов, едва не наехал на активиста проекта "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 6536
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я такое часто наблюдаю - парковка на местах для инвалидов. Не понимаю какая проблема заехать патрулю на такую стоянку и выписать пачку штрафов ?! И делать такие рейды каждый день !
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Зачем, проще цену на газ поднять.
Лохи сами понесут бабки.
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Може просто видати постанову МВС, щоб 20% штрафу йшли патрульним як премія?) Але лише за умови фото- і відеофіксації порушення, щоб поліцейські не зловживали.
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В нормальньіх странах так и есть, правда 10%.
Девки в полицейских формочках на раз расклеивают штрафами всю стоянку
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видела в Бельгии рядом со знаком для инвалидов надпись: " Если ты занял мое место - возьми и мои болезни", мне кажется,никто после прочтения не захочет там парковаться.
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А мне кажется, что никто не будет это читать.
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Для начала стоит обратить внимание на количество мест для инвалидов и оставшиеся места для парковки. У нас нормы какие то ненормальные. Не может быть треть стоянки под инвалидов отведена, как в Марлене и Новусе. Явный же перекос. В Метро закрасили несколько рядов для инвалидов. И стало нормально. Никогда не занимаю место там инвалида. А вот в Новусе, или Марлене, возле магазина одни места для инвалидов! "Ти собі на лоба краще приклей, бл#дь", - водій, який припаркувався на місці для інвалідів, мало не наїхав на активіста проекту "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 6716
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где полиция бля??? Ее дело ШТРАФОВАТЬ

Быдло тут оба. Никто не давал этим придуркам права клеить гадость на машины.
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Пусть на них в суд подают. Или полицию вызывают на "хулиганов" - так ведь никто почему то не вызвал..А если переедет машиной пусть готовятся в тюрьме сидеть.
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ну опять же пусть в суд подают что их переехали.
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У меня нет евробляхи, я покупаю в салоне и плачу дохрена налогов при этом.
Чтобы таких как этот лось штрафовали по закону, а не чтобы мне кто-то что-то клеил например ошибочно подумав что я нарушаю закон.
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Так они и подадут.. в случае чего. Есть сомнения? А вот водители не подадут в суд за наклейку на стекле почему-то..
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им же на том свете очень пригодится судебное решение?
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Когда в тюрьме сидеть будешь (за наезд на пешеходов)- тебе будет дело до них?
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тупица, я не ставлю машину на места для инвалидов и не клею наклейки.

Лучше бы эти идиоты выловили патрульного и спросили его почему не штрафует в соответствии с законом.

Вот такие действия я всецело поддерживаю.
а беззаконие на беззаконие - это бредятина.
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Назви закон який забороняє клеїти наліпки на машини, потім бикуй, неграмотне ))
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нанесение вреда частной собствеености.
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Ми живемо серед такого бидла!

Ось тут згоден на 1000%! Бидло - ключова проблема України, із якої випливає решта проблем. Бидло є українськомовне і російськомовне, із Заходу і Сходу, бідне і багате. Даунецьке ватне бидло криками "путінввєді" привело війну, бидло у владі розводить корупцію і ставить палки у колеса реформаторів, бидло копає бурштин і вирубує карпатські праліси.
Я не ділю Україну на Схід і Захід, на українськомовних і російськомовних, на порохоботів і зрадофілів, а ділю на вихованих, розумних, інтелігентних українців і на тупе бидло.
З бидлом треба боротися жорстко, у даному випадку ціль виправдовує методи. Для початку треба брати великі штрафи (від 100 євро) за найменше порушення - таке, як ось це паркування на місцях для інвалідів чи окурок, кинутий не в урну. Нема грошей - громадські роботи!

Саме так бидло побороли в країнах Балтії і, що характерно, проти драконівських штрафів були лише місцеві "нєгражданє"!
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Создание аварийной ситуации. БЫЛО НА РУЛЁМ.
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Недавно получилось в Барселону слетать, возвращаясь наблюдал такую картину, народ чтобы не платить за багаж, прет чемоданы в салон как ручную кладь, в результате когда мы с женой зашли в самолет сумки поставить было уже некуда, в салоне стоял стон и ругань, чемоданы падали народу на головы. Когда сели в Борисполе и еще не успели остановиться, все ломанулись на выход давя друг друга, хотя дверь то закрыта, еще не подали трап. Мы вышли последними, и снова здравствуйте!!! Те кто бился выйти первыми из самолета все это время стояли в автобусе на морозе. Потом все повторилось давкой на паспортном контроле, и ведь это не беднейшие слои населения, я куею с наших людей, дорогая редакция...
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Так и в метро так же - выйти трудно, на пути толпа.. и ведь успеют зайти, без них поезд не уедет, но все равно надо стать на пути выходящих.. Особенно "слабые" женщины стараются первыми пропихнуться и вбежать в вагон. Это наверное вопросы к психиатрам, почему люди массово так поступают.
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В Китае такое норма.
Они всегда берут чемоданы в самолёт большие. Занимают очередь на посадку за час и более до её открытия. И тупо стоят в линию толпами. Чтобы зайти первыми в салон самолёта и засунуть большой чемодан в маленькое верхнее отделение.
И всегда бегут если есть места в даже в метро!!!! Чтобы сесть первым.
Ещё у них нет такого - уступи пенсионеру или девушки. Кто первый сел , тот и сидит. И никто не уступает. Кроме разве что иностранцев.
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Когда баба штурмом берут вагон, в надежде первой прорваться на свободное место - такой и уступать как то неловко.. это она то "слабый пол"? "Ти собі на лоба краще приклей, бл#дь", - водій, який припаркувався на місці для інвалідів, мало не наїхав на активіста проекту "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 3482
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Дорогі хлопці і дівчата. Завтра я (О, чудо) бду в Київі. Є можливість, і я поповню бюджет. Хоча бюджет мене мало цікавить. Тіоьки висліжені лосі.
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Шановний Сер!
Приходьте на вул. Крала Мрала 25, ми Вам видамо Буквар.(нахаляву)
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Активисты проекта "Зупини лося" меня умиляют. Например в США за такое штраф. Лосям до сраки эти наклейки. Бесполезное занятие. А вот полицейский реально штрафующий - это поучительно. Даже это сделать не могут... Оштрафовать за нарушение парковки.
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Реформьі от авакова успешно законченьі.
Кина не будет
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Согласен, при том бюджете могли бы хоть что то сделать.
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Плюс кожне прушення забивають в базу даних , а в потрібний момент все витягують на стіл , особливо гарно для страховки.
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дело не в быдле. Дело в пофигизме "новой полиции". Люди чувствуют, что на улицах анархия и ведут себя соответствующе.
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у кацапов запутинцы стоп хам были... а у нас стоп лось чьи ?
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оно просто купило водительское удостоверение и не знает что там нельзя стоять -.обыкновенно БЫДЛО
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У меня во дворе лоси не водятся... Но пара-тройка "козлов" - да... Один взял за моду на микроавтобусе парковаться на газоне... После дождя образовались колеи. Он продолжил ставить автомобиль. Взял две фанерки, 10Х20 см. В одну набил пяток кровельных гвоздей. Шляпки накрыл второй фанеркой. Скрепил парой гвоздиков. Вмял в колею гвоздями вверх. Больше "козёл" машину там не ставил. Другой стал зимой ставить... На заснеженные колеи легли куски пенопласта с теми же гвоздями (снизу шляпки прижаты кусками "оргалита", примотанного "скотчем" к пенопласту). Аналогичная история... Третий повадился ставить под яблоней, растущей на газоне. Яблоки на земле "шпиговались" гвоздями, воткнутыми в разных направлениях... Вопрос решить можно, практически, всегда... Главное - ФАНТАЗИЯ...
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В данном случае это несанкционированная акция, но никто даже не вызвал полицию, хотя в законе есть и такое, что если видишь правонарушение обязан сообщить в правохранительные органы, лоси с обоих сторон. И кто клеит наклейки и кто паркуется. Так и живем в стране беззакония.
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Опять два обсосанных чмошника, без охраны, без юриста, без силовой поддержки.
Где ваши громилы, которые заставят его съесть эту наклейку и сказать "спасибо!"
Идите вы знаете куда с такой организацией ?
Позорники.
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Один из лосей очень похож на Гройсмана в профиль.
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епать это типа стоп хам в рашке может стать "Ти собі на лоба краще приклей, бл#дь", - водій, який припаркувався на місці для інвалідів, мало не наїхав на активіста проекту "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 4015
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Полиция не работает! Авакова давно пора гнать с поста.
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Когда у люмпена появляется иномарка - он будет быковать с нарастанием. Но ежик из гвоздей обычно помогает. Ежели не подействует - есть более надежное средство - пластиковая бутылка с бензинчиком.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - водитель, припарковавшийся на месте для инвалидов, едва не наехал на активиста проекта "Зупини лося!". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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