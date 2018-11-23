 Сущенко в колонии посетил адвокат: сидит в соседней камере с украинцем Выговским, ждет разрешения вопроса об обмене, - Фейгин. ВИДЕО

Об этом в своем Twitter сообщил общественный защитник журналиста российский юрист Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

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"Я в Кирово-Чепецке, в ИК-11. Приехал к Роману Сущенко. Только что к нему в зону вошёл адвокат. Вопрос с передачей лекарств и моим посещением по ч.4 ст.89 УИК всё ещё не решён. А ведь это нарушение закона в отношении "иных лиц, оказывающих юридическую помощь" осуждённому", - рассказал он.

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"Адвокат передаёт от Сущенко всем привет, благодарит украинцев за орден, которым его наградили. Со здоровьем у Романа более-менее в порядке. Ждёт разрешения вопроса об обмене. Итак, вопрос о моём допуске к Роману Сущенко будет решаться в декабре. Начальник ИК-11 не знает как поступить по ч.4 ст.89 УИК с моим допуском, как "иного лица". Будут консультироваться с руководством ФСИН. Ну, это так в России с законами. Роман Сущенко после этапирования в колонию находится в безопасном месте, т.е. тюрьма в тюрьме. Для его безопасности. Сидит в соседней камере с украинцем Выговским", - рассказал Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

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7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор"законным".

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.