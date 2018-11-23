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 "Каждая копейка, заплаченная "евробляхерами", пойдет пенсионерам", - Порошенко. ВИДЕО

Водители, которые покупают автомобили на европейских номерах, будут платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет. Каждая копейка пойдет пенсионерам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter.

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По словам Порошенко, отныне водители, которые покупают автомобили на европейских номерах, будут платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет: "Так мы закрываем границы для контрабандистов и учимся жить в европейской цивилизованной стране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Законы о растаможке автомобилей на еврономерах

"Каждая копейка, заплаченная "евробляхерами", пойдет пенсионерам, чтобы проиндексировать выплаты тем, у кого низкие пенсии. Пенсионеры больше всего нуждаются в нашей защите!", - подчеркнул Президент.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Каждая копейка, заплаченная евробляхерами, пойдет пенсионерам, - Порошенко 01

Каждая копейка, заплаченная евробляхерами, пойдет пенсионерам, - Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/v3098570
 
   
 Топ комментарии
 
И мы знаем фамилии этих пенсионеров!
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Вот пенсионеры обрадуются. С нового года им повышение пенсии на 62 гривны корячится. Впору подумать о несгораемом сейфе в дом каждому пенсионеру.
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это в смысле что остальные средства пенсионного фонда уже растырены и распиханы по офшором ....одна надежа на евробляхеров....а и да еще на посылки не более 100 евро в руки
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Петя молодец, грамотно разрулил проблему быдлобляХерства
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- Граждане, не стану говорить о цели нашего собрания, она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны. Некоторые из вас служат и едят белый хлеб с маслом, другие - с черной икрой, третьи получают пайки. И только беспризорные дети находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь и мы им поможем. Нужна немедленная помощь. Дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сделать свои взносы и помочь детям. Только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Попрошу делать взносы в порядке старшинства, господа.


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Ця історія з євробляхерами дуже схожа на маштабную аферу. Спочатку дали можливість мільонам українців купити майже задарма автівки за кордоном, завезти їх в Україну, а тепер, після трьох років, вимагають за них платити ще півтори-дві ціни. Чому таможеники не зупиняли ще три роки тому цей потік? Вони мали на це всі повноваження. Афера - 100%.
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Гроші за легалізацію підуть пенсіонерам? А може в панамські офшори? Чомусь за Юлі у 2005му пенсіонери отримували 250дол. і без всяких "розтаможок", а сьогодні лише 50дол. Може просто меньше треба красти?
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Знову штучно розділяють людей. То мовним питанням, то євробляхами, то ще якоюсь нісенітницею. А чому ці кошти не вкладати та інвестувати в майбутнє - в обдарованих дітей, які з часом будуть примножувати вкладені в них кошти, хай пробачать мене пенсіонери.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Каждая копейка, заплаченная "евробляхерами", пойдет пенсионерам", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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