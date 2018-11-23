 "Каждая копейка, заплаченная "евробляхерами", пойдет пенсионерам", - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter.

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По словам Порошенко, отныне водители, которые покупают автомобили на европейских номерах, будут платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет: "Так мы закрываем границы для контрабандистов и учимся жить в европейской цивилизованной стране".

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"Каждая копейка, заплаченная "евробляхерами", пойдет пенсионерам, чтобы проиндексировать выплаты тем, у кого низкие пенсии. Пенсионеры больше всего нуждаются в нашей защите!", - подчеркнул Президент.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.