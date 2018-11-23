 Дом Пушкарева - соратника экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева - забросали "коктейлями Молотова" в Харькове. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пушкарев сообщил на странице в Facebook.

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"Сегодня ночью подожгли мой дом. Дом, который мы с женой строили собственными руками. Больше 10 лет. Для нас. Для наших детей. Для моей внучки. Сегодня его подожгли. Подожгли те, кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами..." - отметил Пушкарев.

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Он назвал нападавших "глупыми детьми" и заявил, что отказывает им "в праве на существование как политической силе".

"Глупые дети... Я отказываю вам в праве на существование, как политической силе! Вы несете только хаос и насилие, вместо аргументов используете запугивание и террор. Что вы дадите нам, украинскому народу? Не можете доказать или изменить, значит , как вы любите это называть - применим инструменты прямого действия? Или проще говоря , избиение, поджоги, насилие ? А может и убийство?

Сегодня вы посягнули не на меня. Вы посягнули на будущее моих детей. На будущее моей внучки. На будущее нашего народа", - подчеркнул Пушкарев.

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