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 Дом Пушкарева - соратника экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева - забросали "коктейлями Молотова" в Харькове. ВИДЕО

В ночь на пятницу, 24 ноября, неизвестные подожгли дом Игоря Пушкарева – соратника бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" и основателя одноименного общественного движения Олега Ширяева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пушкарев сообщил на странице в Facebook.

...

"Сегодня ночью подожгли мой дом. Дом, который мы с женой строили собственными руками. Больше 10 лет. Для нас. Для наших детей. Для моей внучки. Сегодня его подожгли. Подожгли те, кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами..." - отметил Пушкарев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Покрове подожгли восемь электрощитовых в семи домах. Кому-то ненависть к мэру, преображающему вместе с нами город, позволяет гадить там, где он живет, - Голик. ФОТО

Он назвал нападавших "глупыми детьми" и заявил, что отказывает им "в праве на существование как политической силе".

"Глупые дети... Я отказываю вам в праве на существование, как политической силе! Вы несете только хаос и насилие, вместо аргументов используете запугивание и террор. Что вы дадите нам, украинскому народу? Не можете доказать или изменить, значит , как вы любите это называть - применим инструменты прямого действия? Или проще говоря , избиение, поджоги, насилие ? А может и убийство?
Сегодня вы посягнули не на меня. Вы посягнули на будущее моих детей. На будущее моей внучки. На будущее нашего народа", - подчеркнул Пушкарев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-руководитель "Східного корпуса" Ширяев и еще 22 человека, подозреваемые в рейдерстве, арестованы на 2 месяца

Источник: https://censor.net.ua/v3098562
 
 
 Топ комментарии
 
однозначно Порошенко. Если бы он продал Рошен, то это бы не случилось, а Украина уже бы была главной страной Евросоюза
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Відомо, що Ширяєв мав конфлікти при рейдерстві, тому треба точно встановити мотиви паліїв.
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А чому не зельонкою, чи фекаліями? Це ж харківський бренд.
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Некрасиво ребятам с Национальнорго Корпуса бросаться фекалиями) А если по факту то продолжается борьба между двумя группами , которые, занимаются крышиванием, рекетом и рейдерством, а именно между Национальным Корпусом и Схидным Корпусом. Опять патриоты прессуют патриотов, а потом снова будут пищать "Лценко, кто замовив Катю..., ой какой-то корпус"
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Да ничего там не подожгли - все назад отскакивало.....
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Что скажут менты харьковские?
Или молча будут искать поджигателей "русский месяц", как дамочку, что делала экспертизу Зайцевой?
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Відомо, що Ширяєв мав конфлікти при рейдерстві, тому треба точно встановити мотиви паліїв.
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Виноватые всем известны, кто хоть немного в теме - продолжается борьба за сферы влияния между двумя Корпусами - Национальным и Схидным
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Активісти проти інших активістів. але винен Порошенко..
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однозначно Порошенко. Если бы он продал Рошен, то это бы не случилось, а Украина уже бы была главной страной Евросоюза
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"В ночь на пятницу 24 ноября..."! Ну точно админы "Цензора" "рамсы" попутали от испуга, ведь пятница - 23 ноября, то есть сегодня!!! К слову - в посте Пушкарева про число речи вообще нет!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДом Пушкарева - соратника экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева - забросали "коктейлями Молотова" в Харькове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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