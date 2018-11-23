 "Угрожали навредить беременной жене": военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки граждан Украины ФСБ и террористами "ЛНР". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Такие случаи не редкость и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Луганщине сотрудники СБУ, которые вовлечены в операции Объединенных сил, предотвратили вовлечение нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу террористической организации "ЛНР". Оперативники спецслужбы установили, что в октябре 2018 г. накануне освобождения из одного из исправительных учреждений региона житель Лисичанска был завербован так называемым "МГБ "ДНР". Прибегнув к методам психологического давления, террористы заставили его согласиться на сотрудничество. По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины мужчина сначала должен был собрать и передать террористам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ и деятельности правоохранительных структур. Следующей задачей должно было стать совершение в Лисичанске диверсии. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести вред его беременной жене. Однако выполнить поручение наемников РФ мужчина не успел, так как стал объектом внимания украинской спецслужбы. Сейчас он дает показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных задач", - добавили в ведомстве.
А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести вред его беременной жене
Но сначала, судя по всему, террористы ее забеременили, шоб потом было, чем угрожать Бо муж в это время сидел в тюрьме ващето.
Матерый разведчик сел и заплакал.......
Ведь он уже 12 лет не был дома((((