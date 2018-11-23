EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  1612  8
Все про:контрразведка (95) СБУ (13001) ФСБ (1292) шпионаж (742) вербовка (117) диверсия (23)

 "Угрожали навредить беременной жене": военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки граждан Украины ФСБ и террористами "ЛНР". ВИДЕО

Служба безопасности Украины разоблачила очередные попытки втягивания российскими спецслужбами и их марионетками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наших соотечественников в преступную деятельность в пользу врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

...
"Сотрудники военной контрразведки установили, что в октябре 2018 г. во время пребывания в личных делах на территории страны-агрессора двое харьковчан были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы и переданы представителям ФСБ. Сотрудники вражеской спецслужбы пытались получить от украинцев подтверждения их мифических связей со Службой безопасности Украины. Не получив необходимых "признаний", представители ФСБ под давлением заставили наших сограждан согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от российских кураторов харьковчане должны были получать по телефону. По возвращении на родину мужчины сразу обратились в полицию и дали показания об обстоятельствах их вербовки спецслужбами РФ", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ. ВИДЕО

"Такие случаи не редкость и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Луганщине сотрудники СБУ, которые вовлечены в операции Объединенных сил, предотвратили вовлечение нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу террористической организации "ЛНР". Оперативники спецслужбы установили, что в октябре 2018 г. накануне освобождения из одного из исправительных учреждений региона житель Лисичанска был завербован так называемым "МГБ "ДНР". Прибегнув к методам психологического давления, террористы заставили его согласиться на сотрудничество. По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины мужчина сначала должен был собрать и передать террористам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ и деятельности правоохранительных структур. Следующей задачей должно было стать совершение в Лисичанске диверсии. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести вред его беременной жене. Однако выполнить поручение наемников РФ мужчина не успел, так как стал объектом внимания украинской спецслужбы. Сейчас он дает показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных задач", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/v3098550
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та, закрийте вже цей чортовий кордон з мордором..... хто хоче виїхати - паспорт України залишає в українського прикордонника і нехай щастить
 показать весь комментарий
 
 
накануне освобождения из одного из исправительных учреждений был завербован так называемым "МГБ "ДНР"



А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести вред его беременной жене


Но сначала, судя по всему, террористы ее забеременили, шоб потом было, чем угрожать "Угрожали навредить беременной жене": военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки граждан Украины ФСБ и террористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1593 Бо муж в это время сидел в тюрьме ващето.
 показать весь комментарий
 
 
Штирлицу пришло сообщение: "У Вас родилась двойня...."
Матерый разведчик сел и заплакал.......
Ведь он уже 12 лет не был дома((((
 показать весь комментарий
 
 
Здесь, вообще, кто-то, хоть немного думает о том, что пишет????????
 показать весь комментарий
 
Только не вздумайте их жалеть. Они все по прежнему лапу тянут за русский мир. По своим родственникам знаю.
 показать весь комментарий
 
так у нас война с ними поэтому и мы должны поступать зеркально....правда под руководством Семашко навряд ли получится....кровные и имущественные узы у него там
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Угрожали навредить беременной жене": военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки граждан Украины ФСБ и террористами "ЛНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх