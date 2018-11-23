 "Угрожали навредить беременной жене": военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки граждан Украины ФСБ и террористами "ЛНР". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Сотрудники военной контрразведки установили, что в октябре 2018 г. во время пребывания в личных делах на территории страны-агрессора двое харьковчан были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы и переданы представителям ФСБ. Сотрудники вражеской спецслужбы пытались получить от украинцев подтверждения их мифических связей со Службой безопасности Украины. Не получив необходимых "признаний", представители ФСБ под давлением заставили наших сограждан согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от российских кураторов харьковчане должны были получать по телефону. По возвращении на родину мужчины сразу обратились в полицию и дали показания об обстоятельствах их вербовки спецслужбами РФ", - говорится в сообщении.

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"Такие случаи не редкость и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Луганщине сотрудники СБУ, которые вовлечены в операции Объединенных сил, предотвратили вовлечение нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу террористической организации "ЛНР". Оперативники спецслужбы установили, что в октябре 2018 г. накануне освобождения из одного из исправительных учреждений региона житель Лисичанска был завербован так называемым "МГБ "ДНР". Прибегнув к методам психологического давления, террористы заставили его согласиться на сотрудничество. По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины мужчина сначала должен был собрать и передать террористам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ и деятельности правоохранительных структур. Следующей задачей должно было стать совершение в Лисичанске диверсии. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести вред его беременной жене. Однако выполнить поручение наемников РФ мужчина не успел, так как стал объектом внимания украинской спецслужбы. Сейчас он дает показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных задач", - добавили в ведомстве.