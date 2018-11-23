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 Реформа децентрализации необратима. Сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин и проводить там выборы, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформа децентрализации необратима, и сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин, проведение там выборов и, следовательно, укрепление возможностей развития для территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.

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По словам Гройсмана, те преобразования, которые уже состоялись в регионах - вполне ощутимы, а большинство мэров и сельских голов активно используют инструменты децентрализации.

"Я согласен, что надо проводить и дать процесс объединения, проводить выборы. Тогда общины станут окончательно состоятельными", - сказал Гройсман.

Также премьер отметил, что создал рабочую группу по обновлению Концепции развития местного самоуправления: "Нам надо выходить на изменения в Конституцию (относительно закрепления реформы)".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Изменения в Конституцию - это защита реформы децентрализации на будущие десятилетия, а, может, и века. ВИДЕО

Вместе с тем Гройсман добавил, что сейчас в Украине есть районы, где не создано ни одной ОТГ.

"У нас есть 99 районов, в которых не создано ни одной ОТГ. Я дал поручение представить кандидатуры безответственных глав администраций, которые не способны создать людям новое качество жизни. Мы будем обращаться к Президенту с предложением увольнять таких руководителей", - сказал премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/v3098523
 
   
 Топ комментарии
 
кажитека соевые. А что там с мыролюбным и безальтернативным ремонтом дорог? Достаточно ли он мыролюбен и потужен?
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Гройсману политический гроб надо покупать. Пока на него скидки есть.
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кажитека соевые. А что там с мыролюбным и безальтернативным ремонтом дорог? Достаточно ли он мыролюбен и потужен?
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Ты шо, агент Крымля, интервью Вовчика не слышал?Реформа децентрализации необратима. Сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин и проводить там выборы, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8599
Тебе ж он внятно сказал, что сделано 95% дорог! А чего ты ездишь по остальным 5%...это только ты сам лично виноват!!Реформа децентрализации необратима. Сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин и проводить там выборы, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6835
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Болезнь головного мозга у Гнойсмана необратима, хотя о чем я это, там походу и болеть нечему.
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Стесняюсь спросить, а перед денег, вы, господа "децентрализаторы", провели очищение власти на местах от коррупционеров, воров, подготовили ответственные, грамотные, честные кадры???
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Или вы считаете что децентрализация - это громко проорать это слово по телевизору и кинуть деньги под забор??? Рассчитываете что все само подготовится и сделается??? Главное громко орать???

Реформа децентралізації незворотна. Зараз потрібно стимулювати процес об'єднання громад і проводити там вибори, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9021

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если бы Стэпан Андрийович мог знать шо независимой нэней, о которой он так страстно мечтал, будут править вальцман с гройсманом, он бы самооубился не дожидаясь Сташинского Реформа децентрализации необратима. Сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин и проводить там выборы, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2644
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Реформа децентрализации необратима. Сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин и проводить там выборы, - Гройсман
Правильно, хаос в государстве нужно сделать необратимым, чтобы президент открывал отопительный сезон не только в Смеле, но и в других городах.
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А громадам потрібні власні джерела надходжень коштів!
Як поліпшити матеріальний стан місцевих (територіальних) громад?
Пригадався совєцький анекдот:
-До начальника ДАІ зайшов інспектор і попросив надбавки до зарплати, бо в нього народилася двійня, а дружина захворіла.. Начальник ДАІ сказав, що фонду зарплати недостатньо для підвищення зарплати , але наказав завскладу видати йому переносний нічний жезл з підсвіткою і знак обмеження швидкості «швидкість не більше 50 км. на год»…!!!
-А чому б місцевим (територіальним) громадам та не закупити прилади автоматичної фіксації порушення швидкості і не встановити їх на дорогах і трасах в селах, селищах, містечках і містах???
А штрафи, слід спрямовувати в місцеві бюджети громад. Бо….. Якщо контроль швидкості буде централізований в Авакова, то толку не буде - мажори будуть відмазані, а отримані штрафи - розікрадені і розсовані по власних «рюкзаках»
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Что то гросю носит как собачий хвост по дороге. То весь упор на ремонт дорог, теперь новая манька - децентрализация. А когда начнешь показывать, как надо руководить государством?
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Если быдляк, опять за гречку и конверты проголосует, то опять. на нищую , беспросветную жизнь, вполне заслуживает... Реформа децентралізації незворотна. Зараз потрібно стимулювати процес об'єднання громад і проводити там вибори, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2165
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Попахивает федерализацие в чистом виде, чего и добивается, собственно, хуйло.
С пэрэмогой！ слава пэтьке！
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переименовать днрлнр в "обединенные общины" и все, они легализованы.
Слава пэтьке！
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Гройсману политический гроб надо покупать. Пока на него скидки есть.
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Он у него уже давно на антресолях пылится. Просто грося его в упор не замечает.
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А еще во Франции была Мария-Антуанетта с ее нетленкой «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» Чем все это закончилось мы тоже знаем.
Вот после нескольких таких случаев Франция и стала той нормальной для жизни страной которую мы знаем... Реформа децентралізації незворотна. Зараз потрібно стимулювати процес об'єднання громад і проводити там вибори, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7705

Реформа децентралізації незворотна. Зараз потрібно стимулювати процес об'єднання громад і проводити там вибори, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8453 Сибиряк‏ @SiberianMan 16 ч.16 часов назад
Был во Франции такой чиновник- Фулон.
Он один раз сказал, если у людей нет денег на еду, то пусть жуют траву.
В 1789 году граждане устроили самосуд, отрезали ему голову, одели на пику а рот набили травой.
По моему это очень справедливо.
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ой Грося-Грося.... то что необратим ваш конец спору нет!!...так что стимулируйте анусы !!! Реформа децентралізації незворотна. Зараз потрібно стимулювати процес об'єднання громад і проводити там вибори, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1630
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Йулины ватники, децентрализация реально меняет Украину, так что не кукарекайте.
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Йулин ватник, не позорься так, а то от тебя тупой ватностью хуйла сильно несёт.
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Весь смысл децентрализации в понимании гроси и пэдры заключается в том, чтобы перекладывать все свои косяки и результаты "потужных реформ" на местные власти, всё остальное второстепенно.
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Що, ще сильніше "стимулювати"? Це розстрілювати, так? Аби об'єднувались добровільно!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРеформа децентрализации необратима. Сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин и проводить там выборы, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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