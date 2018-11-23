 Реформа децентрализации необратима. Сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин и проводить там выборы, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.
"Я согласен, что надо проводить и дать процесс объединения, проводить выборы. Тогда общины станут окончательно состоятельными", - сказал Гройсман.
Также премьер отметил, что создал рабочую группу по обновлению Концепции развития местного самоуправления: "Нам надо выходить на изменения в Конституцию (относительно закрепления реформы)".
Вместе с тем Гройсман добавил, что сейчас в Украине есть районы, где не создано ни одной ОТГ.
"У нас есть 99 районов, в которых не создано ни одной ОТГ. Я дал поручение представить кандидатуры безответственных глав администраций, которые не способны создать людям новое качество жизни. Мы будем обращаться к Президенту с предложением увольнять таких руководителей", - сказал премьер-министр.
Тебе ж он внятно сказал, что сделано 95% дорог! А чего ты ездишь по остальным 5%...это только ты сам лично виноват!!
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Или вы считаете что децентрализация - это громко проорать это слово по телевизору и кинуть деньги под забор??? Рассчитываете что все само подготовится и сделается??? Главное громко орать???
Правильно, хаос в государстве нужно сделать необратимым, чтобы президент открывал отопительный сезон не только в Смеле, но и в других городах.
Як поліпшити матеріальний стан місцевих (територіальних) громад?
Пригадався совєцький анекдот:
-До начальника ДАІ зайшов інспектор і попросив надбавки до зарплати, бо в нього народилася двійня, а дружина захворіла.. Начальник ДАІ сказав, що фонду зарплати недостатньо для підвищення зарплати , але наказав завскладу видати йому переносний нічний жезл з підсвіткою і знак обмеження швидкості «швидкість не більше 50 км. на год»…!!!
-А чому б місцевим (територіальним) громадам та не закупити прилади автоматичної фіксації порушення швидкості і не встановити їх на дорогах і трасах в селах, селищах, містечках і містах???
А штрафи, слід спрямовувати в місцеві бюджети громад. Бо….. Якщо контроль швидкості буде централізований в Авакова, то толку не буде - мажори будуть відмазані, а отримані штрафи - розікрадені і розсовані по власних «рюкзаках»
С пэрэмогой！ слава пэтьке！
Слава пэтьке！
Вот после нескольких таких случаев Франция и стала той нормальной для жизни страной которую мы знаем...
Сибиряк @SiberianMan 16 ч.16 часов назад
Был во Франции такой чиновник- Фулон.
Он один раз сказал, если у людей нет денег на еду, то пусть жуют траву.
В 1789 году граждане устроили самосуд, отрезали ему голову, одели на пику а рот набили травой.
По моему это очень справедливо.