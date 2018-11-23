 "Буду верным и преданным Ее Величеству королеве Елизавете II и ее наследникам", - кремлевский пропагандист Брилев оказался гражданином Великобритании. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит российсский политик Алексей Навальный в видеоролике на своей странице в youtube.
По словам Навльного, Брилев и его жена имеют недвижимость в Великобритании и есть в списках избирателей Соединенного королевства.
"Клянусь хранить верность королеве Елизавете Второй и ее наследникам. Клянусь хранить верность Великобритании", - именно такую клятву принимал один из главных путинских пропагандистов", - говорит Навальный.
...
он считал финнов - "арийцами", но реально финны - братья россиян, по генам. правда какие-то неправильные, живут как люди, вместо того шоб лепить петухов их хавна и славить Пудина)
Гитлер со своим бредом про нордические расы даже более жалок чем комми с бредом о пролетариях всех стран. И ведь комми в какой-то мере правы были, в отличие от стильного усатенького дурака с его "арийцами" и аненербами.
Если предложат продать мать, то после 5-ти минут праведного гнева, станет торговаться про цену. Узнаю тебя,
Русьрассея.
Он отвечали - лучше ностальгировать здесь, чем жить там...
Вот ведь как оно бывает - вроде бы сэр, а на Британию-матушку из козломордии сэрил по полной...
А вообще интересный и очень хитрый тип пропагандона - в скандалы не влезает, говорит только о хорошем, в наших реалиях - типичный разгонятель "перемог"
И про мосты и про рекламу ты бы не узнал,если бы было нормальным - быть "журналистом " при путине.
Пока будут давать гражданство подобным сволочам ,отравления на улицах и даже в клозетах, будут обычным делом.
Кстати ,а почему эта сволота не под санкциями ?Почему его носит как бамажку туалетную куда вздумается?И это после случая с отравлением Скрипалей,путинский прихлебатель не один год открыто выступает против Европы и одобряет милитаризм путлера?!
Гражданин Британии...
- дружественный нам Суринам