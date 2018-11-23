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 Общество, За рубежом
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Все про:Великобритания (2039) гражданство (869) Кремль (482) пропаганда (2085) Навальный (376)

 "Буду верным и преданным Ее Величеству королеве Елизавете II и ее наследникам", - кремлевский пропагандист Брилев оказался гражданином Великобритании. ВИДЕО

Один из главных кремлевских пропагандистов Сергей Брилев, сидящий рядом с Путиным на "прямых линиях" и комментирующий трансляции его инаугураций, оказался гражданином Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит российсский политик Алексей Навальный в видеоролике на своей странице в youtube.

По словам Навльного, Брилев и его жена имеют недвижимость в Великобритании и есть в списках избирателей Соединенного королевства.

"Клянусь хранить верность королеве Елизавете Второй и ее наследникам. Клянусь хранить верность Великобритании", - именно такую клятву принимал один из главных путинских пропагандистов", - говорит Навальный.

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Источник: https://censor.net.ua/v3098521
 
   
 Топ комментарии
 
Он так себя может называть, но мы то знаем, что он рядовой пидар. Или, вернее, рассеянин.
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Так вот они настоящие засланные козачки и грантоеды.
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ну якщо він є громадянин ЮК, то саме таку клятву він має принести на церемонії громадянства, яка є обов'язковою
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Один из элементов борьбы за власть. Типа этого кто-то не знал? Навальный такой же проект кремля как и соловьев.
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Ну, что же... Теперь пусть британские спецслужбы проанализируют его "трындёж" в эфире "сру.ТВ", и "накрутят ему хвост на палку", как гражданину Великобритании, за "великие хулы" на королеву или государство...
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малоймовірно. Тому божевільному пропагандону лисому, Грему Філіпсу, накрутили? Досі робить, що хоче, все з рук сходить.
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Так Филипс знает, против кого он может "хвост поднимать"... Если "откроет пасть" против властей Великобритании, его"с говном смешают"...
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Уявляю скільки у нас такого ж гімна, тільки фсбешного
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Удивили, ни один российский "патриот" не хочет жить в говне, денег срубили с ваты и за границу, вспоминать отцов-офицеров.
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Иногда понимаешь немцев...Которые говорили ,что кацапы - унтерменшен.
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он считал финнов - "арийцами", но реально финны - братья россиян, по генам. правда какие-то неправильные, живут как люди, вместо того шоб лепить петухов их хавна и славить Пудина)
Гитлер со своим бредом про нордические расы даже более жалок чем комми с бредом о пролетариях всех стран. И ведь комми в какой-то мере правы были, в отличие от стильного усатенького дурака с его "арийцами" и аненербами.
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Издавна в засрахе не уставали повторять - то, что руцкому чиловяку в кайф - немцу смерть. Наверное бояру имели ввиду? "Буду вірним і відданим Її Величності королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям та Сполученому королівству", - кремлівський пропагандист Брильов виявився громадянином Великої Британії - Цензор.НЕТ 262
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Немцы только русских называли свиньями, даже в советских фильмах это полностью признавали, ни в одном нет "украинская свинья" или "казахская", даже "еврейской" не встречал. Исключительно и только - "Russisches Schwein". Это о многом говорит.
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Зачем далеко ходить в историю. Наберите в Гугле "Украинские свиньи" и "Русские свиньи". Если в первом случае вы увидите статьи о свиноводстве, то во втором,- о загадочном русском мире.
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Говно примет любое гражданство, если это выгодно и будет брать деньги за ЛЮБУЮ работу, если это оплачивается.
Если предложат продать мать, то после 5-ти минут праведного гнева, станет торговаться про цену. Узнаю тебя, Русь рассея.
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Так кто-то же из юмористов сказал ответ эмигрантов из паРаши на вопрос - А не хотят ли они вернутся?
Он отвечали - лучше ностальгировать здесь, чем жить там...
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Аж английскими портянками завоняло от такой новости. А также боярышниковым виски, суточным чаем и пердежом от порриджа на брекфест.
Вот ведь как оно бывает - вроде бы сэр, а на Британию-матушку из козломордии сэрил по полной...
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Он так себя может называть, но мы то знаем, что он рядовой пидар. Или, вернее, рассеянин.
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леша анальный бутерброт своего кореша раскатал по полной.
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там таких патриотов В.В.П... через одного "Буду вірним і відданим Її Величності королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям та Сполученому королівству", - кремлівський пропагандист Брильов виявився громадянином Великої Британії - Цензор.НЕТ 8423
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,Что то пукен ленивый стал, Тут уже пора и орден давать
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Не гражданином, а подданным "Буду вірним і відданим Її Величності королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям та Сполученому королівству", - кремлівський пропагандист Брильов виявився громадянином Великої Британії - Цензор.НЕТ 6736
А вообще интересный и очень хитрый тип пропагандона - в скандалы не влезает, говорит только о хорошем, в наших реалиях - типичный разгонятель "перемог"
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Кацапы никогда не становятся гражданами тех стран, где живут. Те, кто не имеет фобии по отношению к собственной нации и не стал её предателем просто обязаны быть русофобами ибо именно кацапы (т.н. "русские") являются смертельной опасностью для любой нации. Кацапы - это бациллы для человечества, распространяющие рашизм-фашизм. Кацапы - чужие для всего человечества, они нелюди-мутанты. Кацапы считают фактами лишь то, что в состоянии воспринять их вывихнутое "сознание". Они не в состоянии задуматься даже над тем, почему их ненавидит ВЕСЬ МИР. Кацапы присвоили или выдумали всё, что называют своим. За всю историю кацапской орды у кацапов нет ничего, чем они могли бы гордиться. Например "российской (кацапской) культуры" просто нет, ибо авторами всех достижений кацапской культуры являются те, кто генетически не являются кацапами. Если бы ни негр пушкин у кацапов не было бы даже языка. Кацапы просто не в состоянии воспринять факт того, что они вырожденцы и упрямо движутся к своему историческому вымиранию, что они - это болезнь человечества.
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Ай-я-я-а.. А як же "скрєпи"??? І що не подивишся, всі " барци за рюзкий мир" і пропагандони чомусь намагаються триматися подалі від Параші. І дітей своїх не бояться переховувати в ненависним їм "Гейевропе чи Пиндосии".. Лицеміри і брехуни.😕😕😕
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Поймал рыбак золотую рыбку, держит в руках и размышляет в предвкушении трёх желаний. Рыбка трепыхнулась, искоса спрашивает у него:"Еврей?", рыбак утвердительно отвечает:"Да". Тогда рыбка от безисходности и говорит ему:"Лучше зажарь!"
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А шош кацапня верещала що там живуть геї?
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Навальный молоток. Если бы в Украине хоть один такой появился, его бы объявили агентом кремля.
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Если бы Навальный был у кацапов "молотком", то путькин давно не был бы президентом,
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Если бы в Украине был хоть один такой Навальный, Порошенко уже давно бы дали пинка под зад.
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А вы хотите чтобы он призывал каждый день уничтожить "е8888ую орду" как Бабченко? Тогда бы его считали клоуном как Бабченку, и никто бы не обращал на него внимания.
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так його вже давно всі рахують клоуном - тільки шлюшки начебто не в курсі
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А почему британец, израильтянин или украинец не могут быть журналистами при Путине? Мосты могут строить, придумывать рекламу для Газпрома могут, а рекламу для Пу - не могут?
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Так есть одно - Грэм Филлипс.... Вольнов звонил ему недавно - Филлипс расорался как петух, такая ржака была шо нуивонах. Уровень Параши - поц, который более ничтожен чем Задостанов, учит Вольнова шо тут фошисты и бамбимбамбас. "Буду вірним і відданим Її Величності королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям та Сполученому королівству", - кремлівський пропагандист Брильов виявився громадянином Великої Британії - Цензор.НЕТ 2645
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А ты при гитлере стал бы его журналистом?
И про мосты и про рекламу ты бы не узнал,если бы было нормальным - быть "журналистом " при путине.
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Так все журналисты при ком то, причем не при академиках или плиточниках, а при благородных господах-прихватизаторах, или при еще более благородных господах, которые пользуются бесплатными кредитами от господ-прихватизаторов.
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Это есть истинный расейский патриотизьм! Работать в выгребной яме-педерации, пресмыкаться перед карликовым кремлевским плешивым рашенфюрером-педофилом, и быть гражданином Британии, пользоваться её благами, лечиться на Западе, учить своих ублюдков в кембриджах, устроить своих шлюх в теплые виллы.... а народцу своему впаривать лапшу про проклятых буржуинов и подлый Запад, строящий козни против родной расеюшки.
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Лишить гражданства за нарушение клятвы,это путинский шпион,и он работает во вред Великой Британи и королевы,а значит не достоин быть гражданином Англии!
Пока будут давать гражданство подобным сволочам ,отравления на улицах и даже в клозетах, будут обычным делом.
Кстати ,а почему эта сволота не под санкциями ?Почему его носит как бамажку туалетную куда вздумается?И это после случая с отравлением Скрипалей,путинский прихлебатель не один год открыто выступает против Европы и одобряет милитаризм путлера?!
Гражданин Британии...
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То что мечта любого кацапа лизать жопу Путину и одновременно получить европейский или штатовский паспорт это уже давно не новость , тут вопрос в другом как Бриты подходят к раздаче своего гражданства . Мне по чему то в голову не приходит , что врагам раздают свои паспорта направо и налево , тем самым укрепляя агентуру своего потенциального противника.
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при совке было выражение
- дружественный нам Суринам "Буду вірним і відданим Її Величності королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям та Сполученому королівству", - кремлівський пропагандист Брильов виявився громадянином Великої Британії - Цензор.НЕТ 3327 "Буду вірним і відданим Її Величності королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям та Сполученому королівству", - кремлівський пропагандист Брильов виявився громадянином Великої Британії - Цензор.НЕТ 3327 "Буду вірним і відданим Її Величності королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям та Сполученому королівству", - кремлівський пропагандист Брильов виявився громадянином Великої Британії - Цензор.НЕТ 3327
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Буду верным и преданным Ее Величеству королеве Елизавете II и ее наследникам", - кремлевский пропагандист Брилев оказался гражданином Великобритании. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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