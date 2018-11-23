 "Буду верным и преданным Ее Величеству королеве Елизавете II и ее наследникам", - кремлевский пропагандист Брилев оказался гражданином Великобритании. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит российсский политик Алексей Навальный в видеоролике на своей странице в youtube.

По словам Навльного, Брилев и его жена имеют недвижимость в Великобритании и есть в списках избирателей Соединенного королевства.

"Клянусь хранить верность королеве Елизавете Второй и ее наследникам. Клянусь хранить верность Великобритании", - именно такую клятву принимал один из главных путинских пропагандистов", - говорит Навальный.

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