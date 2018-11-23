 ВСУ сняли ролик с призывом почтить память жертв Голодомора. ВИДЕО

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия сильна, потому что помнит о Голодоморе и защищает Украину, сообщает Цензор.НЕТ. На своей странице в Facebook он призвал 24 ноября почтить память погибших. "Кто дома – в 16.00 зажгите свечу памяти на своем окне", – написал он.

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В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР.

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В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

24 ноября в Украине состоятся траурные мероприятия к 85-й годовщине Голодомора.