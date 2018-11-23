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 ВСУ сняли ролик с призывом почтить память жертв Голодомора. ВИДЕО

Военные призывают завтра в 16:00 зажечь свечу в память о погибших от голода в 30-х.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия сильна, потому что помнит о Голодоморе и защищает Украину, сообщает Цензор.НЕТ. На своей странице в Facebook он призвал 24 ноября почтить память погибших. "Кто дома – в 16.00 зажгите свечу памяти на своем окне", – написал он.

...

В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР.

Читайте на Цензор.НЕТ: Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

24 ноября в Украине состоятся траурные мероприятия к 85-й годовщине Голодомора.

Источник: https://censor.net.ua/v3098518
 
   
 Топ комментарии
 
Сильне відео. До "мурашок".
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Завтра запалимо свічку та будемо вшановувати загиблих від Голодоморів, що нам влаштовувала росія.
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Завтра запалимо свічку та будемо вшановувати загиблих від Голодоморів, що нам влаштовувала росія.
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Идеологами и руководителями этой затеи были российские жиды,а кацапня быдловатая была их руками
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Больше никогда, Рашка!
Слышишь, курва дешевая,никогда ты больше не заморишь голодом наших детей!!!
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будь тричі проклята фашисткая педірация! вічна пам'ять всім невино загинувшим Українцям ((
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А будут оплакивать память тех 3 с лишним миллионов, на которые потеряла наша страна с 13года по 18 в населении?? Кто виноват в том что рождение намного ниже смертности? Кто виновен в сегодняшнем "голодоморе"? Кто виноват что мы занимаем первое место по детскому алкоголизму? путлер? ну ну...
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Був знайомий з багатьма людьми, котрі пережили голодомор, Царство їм Небесне. Наслухався такого, чого не прочитаєш ніде. Касаби вчинили звірство нечуване за всю історію людської цивілізації.
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Смотрела, плакала...
Спасибо вам родные, за нашу Украину! Низкий поклон Вам!
Голодомор забывать нельзя! И прощать тоже!Сколько невинных душ,уничтожили кацапы...
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Революцию 1917 года делали не кацапы - ими кое-кто рулил из-за их спины.
И сегодня ими рулят всё те же - Сечины, путины и Ротенберги.
И подстрекают к новой войне между странами-соседями.
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.....а смотрите как они УПОРОТО все отрицают ((((( знают что НАТВОРИЛИ , а не признаются !!!!! УКРАИНА им предъявит счет !!!! за ВСЁ !!!!
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А всё новые поборы оборзевших чинуш не напоминают закон про колоски ?
Все эти акцизы, НДСы, растаможки, коммуналки - это же всё с потолка -
экономикой там и не пахнет!
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Завтра нужно столько же снарядов на орков выпустить, а не плакать. Типо сами пушки зарядились и постреляли немного.
Странно скорбить, если тысячи ублюдков пришли сюда и заморили миллионы наших людей, среди которых были миллионы солдат, мужиков. Эстония дала по морде оркам, Финляндия, Литва, Латвия, а мы так и будем скорбить.
Не насмехаюсь(ибо сразу начнут обвинять), но призываю ... быть мужиками(как это понимают почти все - быть людьми), отдать оркам должное и засмеяться - а это онисамивзорвались, ха-ха. Кстати - Нью-Йорк Таймс писала в 33-тьем шо все ок., таваришя сталина делаить халасьо, давайте длузить.

Я просто промолчу в годовщину геноцида.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВСУ сняли ролик с призывом почтить память жертв Голодомора. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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