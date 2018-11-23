 ВСУ сняли ролик с призывом почтить память жертв Голодомора. ВИДЕО

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия сильна, потому что помнит о Голодоморе и защищает Украину, сообщает Цензор.НЕТ. На своей странице в Facebook он призвал 24 ноября почтить память погибших. "Кто дома – в 16.00 зажгите свечу памяти на своем окне", – написал он.
В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР.
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В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
24 ноября в Украине состоятся траурные мероприятия к 85-й годовщине Голодомора.
Слышишь, курва дешевая,никогда ты больше не заморишь голодом наших детей!!!
Спасибо вам родные, за нашу Украину! Низкий поклон Вам!
Голодомор забывать нельзя! И прощать тоже!Сколько невинных душ,уничтожили кацапы...
И сегодня ими рулят всё те же - Сечины, путины и Ротенберги.
И подстрекают к новой войне между странами-соседями.
Все эти акцизы, НДСы, растаможки, коммуналки - это же всё с потолка -
экономикой там и не пахнет!
Странно скорбить, если тысячи ублюдков пришли сюда и заморили миллионы наших людей, среди которых были миллионы солдат, мужиков. Эстония дала по морде оркам, Финляндия, Литва, Латвия, а мы так и будем скорбить.
Не насмехаюсь(ибо сразу начнут обвинять), но призываю ... быть мужиками(как это понимают почти все - быть людьми), отдать оркам должное и засмеяться - а это онисамивзорвались, ха-ха. Кстати - Нью-Йорк Таймс писала в 33-тьем шо все ок., таваришя сталина делаить халасьо, давайте длузить.
Я просто промолчу в годовщину геноцида.