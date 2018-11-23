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Все про:отравление (1230) Скрипаль (465) Чепига (28) Мишкин (17)

 Полиция Великобритании опубликовала новые видео из Солсбери с "Петровым" и "Бошировым". ВИДЕО

Три записи с камер наблюдений позволяют восстановить хронологию событий при отравлении Скрипалей.

Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Скотленд-Ярд утверждает, что видео сделаны 4 марта 2018 года – в день покушения на Скрипалей.

Первое видео записано в 11:48 по местному времени; на нем мужчины проходят через турникеты железнодорожного вокзала.

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На втором видео, снятом в 11:58, они идут мимо автозаправки на улице Уилтон, проходящей недалеко от дома Сергея Скрипаля.

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Третье видео сделано в 13:00 и показывает их на улице Фишертон. После этого отравители вернулись на вокзал и отправились обратно в Хитроу, откуда они вылетели в Москву той же ночью, заявили в Скотленд-Ярде.

...

Читайте на Цензор.НЕТ: Агентам ГРУ РФ Чепиге и Мишкину получить визу в Великобританию помогли сотрудники ФСБ, которые шантажировали работников визового центра, - The Insider и Bellingcat

Скотленд-Ярд также опубликовал фотографии флакона, в котором, как предполагается, находилось отравляющее вещество "Новичок".

Полиция также опубликовала фотографии поддельного флакона духов, в котором, как утверждают правоохранительные органы, отравляющее вещество провезли в Великобританию.

Нервно-паралитического вещества, оставшегося во флаконе, хватило бы для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек, заявил ранее руководитель расследования отравления Скрипалей, офицер полиции Дин Хейдон. Он также продемонстрировал точную копию флакона с отравляющим веществом.

Речь идет контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci. У нее был запаянный колпачок, который и содержал отравляющее вещество "Новичок". Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель, рассказал полицейский.

Также на Цензор.НЕТ: Третий подозреваемый в отравлении Скрипаля должен был проконтролировать проведение операции, - "Telegraph"

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/v3098498
 
   
 Топ комментарии
 
Опять хотят оклеветать россиюшку
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Скоро россияне могут вообще на игры не ездить... МосГорСуд сам назначит победителей
Полиция Великобритании опубликовала новые видео из Солсбери с "Петровым" и "Бошировым" - Цензор.НЕТ 1217

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Еще раз. Ребята не скрывались и действовали по плану.
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Лучше бы нашли видео с гостиницы со шпили-вили. Были бы звездами Ютуба.
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Та подожди ещё. Выйдет второй сезон, может и покажут
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Вывсеврете, это обычные любители шпилей и торговцы спортпитом Мишкин и Чепига тьфу, перепутал, Петров и Баширов.
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я шось) пропустив, а ці два кацяпа, є на відео, коли новичок намазують),
чи вони просто відволікаловка))?! зразу туди були запущені як дурники, ваньки?
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Судя по всему, видео с гостиницы, где шпилились ГРУшники у них тоже есть.... Полиция Великобритании опубликовала новые видео из Солсбери с "Петровым" и "Бошировым" - Цензор.НЕТ 9498
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Скоро россияне могут вообще на игры не ездить... МосГорСуд сам назначит победителей
Полиция Великобритании опубликовала новые видео из Солсбери с "Петровым" и "Бошировым" - Цензор.НЕТ 1217

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Возле заправки идут четко " в ногу". Это не пропьешь..
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Настоящие "мужики"! Какая смелость! Втихаря намазать сверх-опасной дрянью дверную ручку, а когда поймали за хвост, скулить как щенки, про какие-то там шпили. даже в Сцарской Параше, офицер и за 10%-ную часть такого позора, застрелился бы. Ах да, о они и застрелились уже(15 раз в голову), а перед этим где-то упали 150 раз в т.ч. на паяльник, бутылку, нож... Полиция Великобритании опубликовала новые видео из Солсбери с "Петровым" и "Бошировым" - Цензор.НЕТ 4056
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Британцы по кусочку откусывают у Орды,смакуя медленную политическую и фактическую агонию бандитского кремлёвского режима.Не зря дохнут главы ГРУ.Быть учёным ,правящим бандитом в Орде становится смертельно опасным для жизни.Никто не уходит по старости.Учёные начинают работать за похлёбку под угрозой смерти себе и близким..Сралин на фоне ентой банды просто веганом выглядит.
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Они уже давно червей кормят, а мы досих пор их разглядываем.
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Нове відео для кого, для кацапів? Мені здається що англійці просто викладають частинками, щоби ці уроди ще далі заходились у своїй брехні. Не факт, що з часом не викладуть відео, де ці депіли пшикають на ручку двері...
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Просто удивляюсь. Российские бандиты спокойно ходят по территории Великой Британии, и спокойно применяют боевые отравляющие газы, спокойно убивает поданных ее короны. Так же могут спокойно отравить воды Темзы, продукты питания. Непонятно сколько тонн они завезли вообще этого боевого отравляющего газа Новичка. Если РФ применяет боевые отравляющие газы, это значит, что РФ начала боевые действия на территории В.Британии.
Уже правительству В.Британии необходимо ввести экономические санкции, национализировать российские активы, вклады, банки, яхты, недвижимость, бизнес.
Пора уже что-то делать, нельзя оставлять подобные действия без наказанными.
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Якою буде відповідь кацапів? Тільки не кажіть, що тепер "Петров" буде драти на камеру "Баширова"...
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- Тупые дол@оебы! Просрали задание! Вы головой думали или жопой?! Отмазывайтесь теперь сами - по новой легенде вы два @идора...
- Но товарищ генерал...
- Отставить! Вы туристы-@идоры и точка!!!
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Чепига и Мишкин а не *петров* *боширов*
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПолиция Великобритании опубликовала новые видео из Солсбери с "Петровым" и "Бошировым". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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