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 Учения на побережье Азовского моря: украинские воины отработали условный обстрел десантных кораблей врага на подходах к берегу из РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

""Ураган" на берегу Азовского моря. Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время тренировок военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним. В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.

...

В штабе добавили, что во время учений военные подразделения активно использовали аэрозольную маскировку.

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"Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море", - добавили в пресс-центре ООС.

Учения на побережье Азовского моря: украинские воины отработали условный обстрел десантных кораблей врага на подходах к берегу из РСЗО Ураган 01

Источник: https://censor.net.ua/v3098496
 
   
 Топ комментарии
 
"Двоешник", тебе известны глубины в прибрежной зоне Азовского моря?! Не глубже 2-3 м... А то и 0,5 м... Думаешь, десант с БДК будут высаживать? Максимум, катера, да и то - с плоским дном... А "Ураганы" стреляют несколькими видами не только фугасных, но и осколочно-фугасных, а также кассетных и термобарических боеприпасов... Поэтому, "накрыть" залпом, тех же "кассетников", группу катеров - самое то...
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Отработка условного обстрела десантных кораблей противника на подходах к берегу - актуальная задача в современных реалиях..
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сомневаешься??)
у нас есть все что нужно, не только в Ичне хранятся БП...
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"Двоешник", тебе известны глубины в прибрежной зоне Азовского моря?! Не глубже 2-3 м... А то и 0,5 м... Думаешь, десант с БДК будут высаживать? Максимум, катера, да и то - с плоским дном... А "Ураганы" стреляют несколькими видами не только фугасных, но и осколочно-фугасных, а также кассетных и термобарических боеприпасов... Поэтому, "накрыть" залпом, тех же "кассетников", группу катеров - самое то...
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Вот честно говоря КАК вы себе это представляете?
Вот решили ихтамнеты проверить нашу прибрежную зону, такие звонят встречайте, скоро будем. Наши такие подождите-подождите когда СЕЙЧАС, нам нужно еще собраться для встречи, выехать на позицию, приготовиться к стрельбе!
ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДУМАЕТЕ УРАГАНОМ СМОЖЕТЕ БИТЬ ПО ДЕСАНТУ?!!!!

Та наши как те высадятся раздуплятся в лучшем случае через полчаса, потом начнут созваниваться а что делать, пока технику выведут на позицию. И вы думаете десантные плавсредства все это время будут ждать? БРЕДЯТИНА.
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То есть про такие "новейшества" со времен Римской Империи как разведка и наблюдательные посты вы не слышали?
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Хорошо в Украине идийотам.
Почитайте любой справочник по войне на море.
РСЗО по кораблям - бред...
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Обоснуй почему бред. Если будет корректировка с беспилотника это очень эффективно.
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А чего б и нет? Они тихоходные, дно мелкое и нам известен его фарватер. так что они тут будут как на ладони и абсолютно предсказуемы.
Другое дело, что по десанту и кораблям будут работать и тяжелые пулеметы, и ПТУРы, и "Рапиры", и ЗУшки - последние в Абхазии зарекомендовали себя как великолепная косилка москальских десантов.
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Теперь понятно что оборона Украины с моря в полной жо*е. Неужели хотя бы с совка ничего не осталось?
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Не нервничай... У подобной "публики" не "мнение высказать" задача поставлена, а "засрать тему", поддержать "зраднюков" и "фсёпропальщиков"... Они ж пытаются нас убедить, что "Та зараза пиндосовская", которая чуть не каждый день вдоль границы с Россией летает, фото для "Нешинел джеографик" делает... А радары на азовском побережье - исключительно для декорации... Да и агентурная разведка не скучает... Ведь подготовка десанта - это не "поход за грибами в соседний лесок - обулся, взял кошёлку, да пошёл...".
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По десанту а не кораблям.
Для кораблей отдельно крылатые ракеты "Нептун" разрабатывают, точнее уже испытания опытные проходит.
Навчання на узбережжі Азовського моря: українські воїни відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів ворога на підходах до берега з РСЗВ "Ураган" - Цензор.НЕТ 409
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Турчинов много чего "испытывает". Годами.
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абзац
и шо за гениальный полководец придумал эту херь?))
сепары садятся в новоазовске на лодки и плывут брать мариуполь или бердянск?))
псы. или десант будет козлостанский?) в таком случае сначала отработает авиация и просто смешает ураганы и грады с амном, не заходя даже в территориальные воды Украины
псы. давайте лучше про боевой гопак ... еслибы кацы были настолько тупы и беспомощны, мы бы уже давно крым освободили, а за лугандон вообще разговора небыло бы
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"Сепары" садятся в Ейске и Азове, Ростове-наДону и Керчи на плавсредства, прутся под Марик, а скорее от Марика до Бердянска, и подыхают в огненных муках под крики "нас тут нэт, вах!", "даундаса не поставися на каленя, однака!", "Вань, а че эта? А нас-то за Что?!".
На следующий день местное население здорово бухает, сдав в металлолом остатки ТС рашистского десанта.
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Це не Сирія. Як би кацапи могли безкарно застосувати авіацію, вони би її ще у 2014 застосували. Якби вони були настільки розумними та дієвими, ми би вже давно спостерігали за їх парадом у Львові.
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Мммм....Это неплохо. Но мне кажется сценарий возможен другой. Наличие Калибров в акватории говорит о том, что кацапездоиды возможно будут использовать тактику амеров. Длительный обстрел инфраструктуры прилегающей зоны крылатыми ракетами -аэропорты, базы, мосты и т.д. И только потом высадка. Поэтому задача стоит показать, что вся акватория Азова ПРОСТРЕЛИВАЕТСЯ Украиной, как Нептунами так и Ольхами(120км).
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Ты собрался "простреливать" Азовское море из РСЗО? Навчання на узбережжі Азовського моря: українські воїни відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів ворога на підходах до берега з РСЗВ "Ураган" - Цензор.НЕТ 1037
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А мы е_ем, что там у безруких кацапездол взорвалось?! А вы докажите - нас там нет!
В любую игру можно играть вдвоем.
Так, что вспоминаете свои рассказки о том, как ваша арта сутками не долбила по территории Украины в 2014 со своей территории, и готовимся не удивляться.
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Это не море ..а лужа с максимальной шириной 480 км. А это много??? А ты хочешь там спрятаться???? Навчання на узбережжі Азовського моря: українські воїни відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів ворога на підходах до берега з РСЗВ "Ураган" - Цензор.НЕТ 7930
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достатньо накрити місце висадки десанту. З катерами, бо інше там не пройде, питання буде рішати звичайна артилерія. Маємо те що маємо, поки "Нептун" не стане у стрій, так і буде, а що є інші варіанти? Чи ти готовий опинитись серед морпіхів, на замінованому узбережжі під обстрілом "Урагану"?
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Зрада. Один автомат на троих и то с кривым дулом и два патрона.
Навчання на узбережжі Азовського моря: українські воїни відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів ворога на підходах до берега з РСЗВ "Ураган" - Цензор.НЕТ 170
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У нас на учениях и при Яныке все было хорошо...
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сомневаешься??)
у нас есть все что нужно, не только в Ичне хранятся БП...
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Второй раз украинцев типа разводят как лохов
Пользуются тотаьной морской неграмотностью населения.
Минирование побережья и прибойной зоны - это очень правильно.
Стрельба из РСЗО по кораблям - бред, невозможно.
П.С.
Пару лет назад под Одессой было шоу стрельбы из 152-мм гаубиц по морю.
Знающие люди понимают - из полевой гаубицы по кораблю попасть невозможно.
Нет радиолокационной системы прицеливаня.
Но лохи поверили...
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а метод накрытия артилерийским огнем по площади никто не отменял. Эх дураки немцы да и все остальные что береговую артилерию делали.
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По кораблях...?!! Хіба що по зоні десантування, бо по кораблях немає жодного сенсу.
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Понятно, что лук и стрелы. Но хоть лук и стрелы показать.
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Отработка условного обстрела десантных кораблей противника на подходах к берегу - актуальная задача в современных реалиях..
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ОC готовы не только отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море..по-любому скинем!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУчения на побережье Азовского моря: украинские воины отработали условный обстрел десантных кораблей врага на подходах к берегу из РСЗО "Ураган". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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