 Учения на побережье Азовского моря: украинские воины отработали условный обстрел десантных кораблей врага на подходах к берегу из РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.
""Ураган" на берегу Азовского моря. Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время тренировок военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним. В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.
В штабе добавили, что во время учений военные подразделения активно использовали аэрозольную маскировку.
"Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море", - добавили в пресс-центре ООС.
Вот решили ихтамнеты проверить нашу прибрежную зону, такие звонят встречайте, скоро будем. Наши такие подождите-подождите когда СЕЙЧАС, нам нужно еще собраться для встречи, выехать на позицию, приготовиться к стрельбе!
ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДУМАЕТЕ УРАГАНОМ СМОЖЕТЕ БИТЬ ПО ДЕСАНТУ?!!!!
Та наши как те высадятся раздуплятся в лучшем случае через полчаса, потом начнут созваниваться а что делать, пока технику выведут на позицию. И вы думаете десантные плавсредства все это время будут ждать? БРЕДЯТИНА.
Почитайте любой справочник по войне на море.
РСЗО по кораблям - бред...
Другое дело, что по десанту и кораблям будут работать и тяжелые пулеметы, и ПТУРы, и "Рапиры", и ЗУшки - последние в Абхазии зарекомендовали себя как великолепная косилка москальских десантов.
Для кораблей отдельно крылатые ракеты "Нептун" разрабатывают, точнее уже испытания опытные проходит.
и шо за гениальный полководец придумал эту херь?))
сепары садятся в новоазовске на лодки и плывут брать мариуполь или бердянск?))
псы. или десант будет козлостанский?) в таком случае сначала отработает авиация и просто смешает ураганы и грады с амном, не заходя даже в территориальные воды Украины
псы. давайте лучше про боевой гопак ... еслибы кацы были настолько тупы и беспомощны, мы бы уже давно крым освободили, а за лугандон вообще разговора небыло бы
На следующий день местное население здорово бухает, сдав в металлолом остатки ТС рашистского десанта.
В любую игру можно играть вдвоем.
Так, что вспоминаете свои рассказки о том, как ваша арта сутками не долбила по территории Украины в 2014 со своей территории, и готовимся не удивляться.
у нас есть все что нужно, не только в Ичне хранятся БП...
Пользуются тотаьной морской неграмотностью населения.
Минирование побережья и прибойной зоны - это очень правильно.
Стрельба из РСЗО по кораблям - бред, невозможно.
П.С.
Пару лет назад под Одессой было шоу стрельбы из 152-мм гаубиц по морю.
Знающие люди понимают - из полевой гаубицы по кораблю попасть невозможно.
Нет радиолокационной системы прицеливаня.
Но лохи поверили...