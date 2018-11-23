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 "Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты "Схем" в течение 4 месяцев наблюдения выяснили, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук регулярно посещает Администрацию президента Украины, а накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний, Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине.

Об этом говорится в материале журналистов программы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

"В течение четырех месяцев наблюдения за визитерамы президента "Схемы" заметили, что Виктор Медведчук регулярно приезжает в Администрацию президента. А накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине. Каждый раз встречи пророссийского политика и украинского президента пытались засекретить - работники Управления государственной охраны и Национальной полиции совершали попытки предотвратить фиксацию этих фактов журналистами. Впрочем, "Схемы" таки сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно к дому президента. Журналисты проследили за кортежем Порошенко от Администрации, с улицы Банковой, в имение в Козине, где живет президент. По дороге "Схемы" стали свидетелями того, как машины, которыми пользуется Виктор Медведчук, проехали вслед за кортежем президента и остановились у гостевых ворот его дома," - говорится в расследовании журналистов.

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Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 01

Кортеж президента Порошенко

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 02

Кортеж Виктора Медведчука заезжает в Козин

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 03

Кортеж Виктора Медведчука возле имения Петра Порошенко

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 04

Прямо перед заездом в имение Президента журналистов с применением спецсредств остановили полицейские. Свои действия они объяснили тем, что на авто "Схем" якобы есть ориентировка. Также полицейские интересовались, кем и где работают журналисты.

"Пока "Схемы" общались с полицейскими, кортеж Медведчука доехал до дома Порошенко и припарковался у гостевых ворот. Через несколько часов автомобиль сопровождения Медведчука покинул дом президента, но не через гостевые, а дополнительные ворота. Во время съемок выезда Медведчука от Порошенко одна из машин кортежа президента пыталась помешать видеофиксации - водитель ослепил журналистов фарами", - отмечают журналисты.

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 05

Свежие следы от шин у одного из заездов в имение Петра Порошенко

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 06

Автомобиль из кортежа Медведчука покинул поместье Порошенко, пока другой автомобиль мешал журналистам снимать

"Встречи Медведчука и Порошенко в АП стараются не афишировать. В те дни, когда журналисты "Схем" тайно снимали визиты главы "Украинского выбора" на Банковую, машины его сопровождения стояли у въезда в администрацию, не прячась. Но только съемочная группа начинала снимать открыто, как визиты кума Путина в АП пытались засекретить. Так случилось, например, 5 ноября, когда кортеж Виктора Медведчука заехал в Администрацию президента через боковой заезд, а машина его сопровождения держала журналистов "Схем" в арке, пока тот не скрылся во дворе АП. Этим же путем Медведчук почему-то решил не уезжать, а машина сопровождения переехала в другой выезда с Банковой, на улице Институтской. 17 ноября автомобиль сопровождения Виктора Медведчука ждал его уже в другом квартале возле АП. В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, ведущей к Администрации. Вот только они уже были с другими номерными знаками, чем кортеж Медведчука, а привычная машина сопровождения главы "Украинского выбора" - мерседес "Вито" - не ехала за ними. И все же, журналисты "Схем" решили проехать несколько километров за ними. Уже на Оболони мерседес "Вито" догнал машины, которые уехали из арки", - выяснили журналисты.

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 07

Кортеж Виктора Медведчука

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 08

Машины сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 09

Автомобиль сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 10

Автомобиль сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 11

В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, ведущей к Администрации

Источник: https://censor.net.ua/v3098491
 
 
 Топ комментарии
 
magic SOM - щас порохососы будут писать, что это все ради заложников...., а Ахметов попутчик Революции....
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Про петю и без этих расследований все ясно.Ворюга в вышыванке и патологический лгун.
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сцуки будку розшатали тепер путлєр нападе...
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Щойно в зрадницькому Мінську новопризначений старий колєга Потроха по СБПУ(о) хєнєрал КГБ Марчук віддав кацапам Станицю-Луганську, чого вони три роки вимагали, але навіть сволота Кучма на це не приставав. Схоже, агент Лоліта вирішив перед втратою влади здати своєму хазяїну Хуйлу все, що тільки зможе.
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Да ты что, Марчук тебе сразу отзвонился и доложил?
Можно поподробнее?
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Давай больше разных версий - а то только 2 пока придумал.
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навіть у найзапекліших війнах завжди були дипломатичні канали, по яких велися перемовини між сторонами стосовно питань війни й миру
не знали?
ну, в нас він такий, що поробиш? який є
чому саме ведмечук пояснювати треба?
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Ну і шо? Вам тре війну виграти чи просто потриндіти? Що Порох вважає за потрібне, те й робить, головне, що на користь країни.
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удар будет пороху на выборах -не голосовать за него
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По-перше, не лавочник приїхав до Мертвечука, а навпаки. Ну приїхав і хрен з тобою, не виганять же. Мабуть були причини їздити. Тільки навіщо це секретити? А журнаюги таки вислідили шукаючи смажені факти. Слава пінкертонам!
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У Медведчука є псевдонім з часів його вербування КДБ. Це "Соколовський".
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Еще не так давно было такое понятие как "юлеботы". Это именно та технология которая привела Тимошенко в тюрьму. При других обстоятельствах юля никогда бы из тюрьмы не вышла. А теперь мы видим тупой психоз "порохоботов". Это жесть! Неужели тупые пиарщики поршенка не понимают к чему это приведет?
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Намудрив ти, хлопче. Мабуть від "надлишку" розуму. )))))
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Можливо. Але життя вже довело нікчемність таких методів. Але то таке... Натхнення вам та вдачі у спробах з'їсти лайно замість морозива.
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Медведчук и Порошенко давние тайные любовники, голубая мафия правит миром.
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Я думаю что именно это и все объясняет. Это просто Любовь с большой буквы "Л". Никакой Политики. Чистый секс.
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Блондинкой и с косой выглядела лучше с тылу...
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Ну и что? Друзьям и компаньонам уже и встретиться нельзя?
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Тк блин получается что путярка пытается додать Пороху голосов говоря что я с ним и разговаривать не буду !Кстати ( читал в прессе что путлера очень устраивает такой расклад - Порох- президент мертвечук-глава рады бойко - председатель правительства ) .В любом случае вот эти посиделки не противоречат сказанной выше информации .Там где очень большие бабки кончается любовь к Родине .
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И о чём они говорили на встречах, кем инициированы у Схем не хватило выдумки рассказать?
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Из всего этого бреда компромата мне больше всего понравились следы шин!!!! Беня КалоМойкий прям Шерлок Холмс или Пинкертон!
Беня!!! Напраны старания!!! МАУ не будет единственной авиакомпания в Украине! Приват обратно ее вернут, и еще по суду деньги за кражу в нем заберут! УкрНафта не будет под контролем! Своих клоунов в президенты не проведешь(Тимашенка, Зеленский, Шевченко, Верка Сердючка) урод пархатый!!
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Йулька фсёукрала, любовница Лазаренки, консерва путена, подписала, хихикала, на фронт не ездила!!!
)))))
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ох уж ці розвідники, їм треба на передову, може користь принесуть))
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Сам факт заявления сотрудниками охраны того, что на автомобиль журналистов имеется ориентировка говорит о использовании служебных полномочий в корысных целях и является препятствием деятельности журналистов со стороны государственных служащих. Два в одном.
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Шоколадной мрази место на столбе, это всем давно известно
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Мертвечук собачонка Хуйла ездит передавать угрозы Кремля.
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Вряд ли это угрозы, угрожать Хуйло может и по закрытой правительственной связи. Порошенко сам сказал, что они часто разговаривают по телефону. Скорее это решение рабочих вопросов- тёрки, в просторечии.
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Кто смотрел видео, там пример того что полиция это тоже самое ГАИ и остановка авто без указания причины... 8 минута. Ну а про контакты с Медведчуком Порошенко сам говорил, ну как бы это не новость, что Медведчук связной с Кремлем.
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Не ваше сабачье дело, смерды, куда хозяева ездят! Ишь, следить они вздумали... Рука кремля ваше имя! Напомнить, что бывает с такими следунами?
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Доказательства да) Прям на лицо, особено фото Кортеж возле имения и фото свежих следов.
И да. Пусть на радио свобода научаться називать Крым окупированой частью Украины, то же про окупациную администрацию, котороую не иначе как российской в эфирах не называют (хотя она тоже окупационная)..
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хто проти переговорів, вас чекають у військоматі. Порох буде домовлятися, але він Україну не продасть.
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Порошенко война выгодна больше чем путину
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А кто бы сомневался....ВСЕ ради "пабеды" на выборах.
И каналы скупаются и партейки создаются и неприкасаемые недобитки обрыганных подсобят своими процентиками для второго тура...Патамушта другого такого выгодного торгового партнера для путина,чем попрошенка, в Украине нет.
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Порох бізнесмен, він любить домовлятися, то таке.
Але щоб пустити ту гниду додому ???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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