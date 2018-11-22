 СБУ создала в Днепре первый региональный центр киберзащиты от РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, его основной задачей будет реагирование на киберинциденты и кибератаки, целями которых являются государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области.
"В рамках "гибридной войны" против Украины российские спецслужбы используют наше государство как полигон для испытания своего кибероружия и его эффективности против современных методов киберзащиты", - отметил Фролов.
Сообщается, что Центральным ситуационным центром обеспечения кибербезопасности СБ Украины на данный момент фиксируется увеличение как количества кибератак, так и их масштабности, что требует соответствующего реагирования и исследования. Кроме этого российские спецслужбы все чаще используют кибератаки как составляющие мероприятий деструктивного информационно-психологического влияния для инспирации протестных настроений и обострения общественно-политической обстановки в Украине.
"Осознавая угрозы в кибербезопасности Украины со стороны иностранных спецслужб для нарушения устойчивого функционирования на территории Днепропетровщины стратегических и ключевых предприятий металлургической, горнодобывающей, химической, машиностроительной, финансовых и транспортных отраслей, а также важных объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса Украины, именно в Днепре создан первый региональный центр обеспечения кибербезопасности. Для реагирования на кибернетические атаки региональным центром, созданным на базе Управления СБ Украины в Днепропетровской области, будет использоваться платформа MISP-UA, которая обеспечит обмен технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах в режиме реального времени", - говорится в сообщении СБУ.
Как отмечается, в дальнейшем планируется создание таких центров и в других регионах Украины.
"Все они совместно с Центральным ситуационным центром обеспечения кибербезопасности открыты к сотрудничеству как с государственными учреждениями и предприятиями, так и частными", - отметил заместитель Председателя СБ Украины.
Порохоботов в полку прибыло, бороться они будут как и раньше, с "агентами кремля", а это как известно все, кроме Дартаньяна Пети. Скоро вон за репосты начнут сажать, тупо рашка-2, как под копирку.
СБУ -- Служба Безопасности Узурпатора.