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 "Че-то подняли. Че-то несут", - два военных вертолета вывезли неизвестный груз с территории московского Кремля. ВИДЕО

Два военных вертолета подняли неизвестный груз с территории Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись маневров вертолетов опубликована в сети.

На записи видно, как вертолеты кружат над Кремлем, а потом поднимаются с грузом на тросе. При приближении на камере видно что-то похожее на силуэты троих человек.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3098386
 
   
 Топ комментарии
 
Обычно, для надёжности, двойников тоже валят
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Ну, вот... А никтот не верил... Свершилось...
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О! Скончавшийся внезапно нач ГРУ полетел! А эти двое еще кто?
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///на камере видно что-то похожее на силуэты троих человек.

Странно, должен быть один.. "Че то подняли. Че то несут", - два военных вертолета вывезли неизвестный груз с территории московского Кремля - Цензор.НЕТ 4768
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Обычно, для надёжности, двойников тоже валят
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Все правильно. Один, но в сопровождении двух телохранителей.
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Наверное и оба двойника за ним последовали - шоб не было путаницы...
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Где увидели силуэты троих человек. Это Х...ло, оленевод и лошадь.
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Та даже и если и сдох, дофига есть двойников. Все равно хуйло ничего не решает уже.
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Странная фигня, скорее всего киношку снимают.
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Смотрел недавно "Смерть Сталина". Наверное, то же самое, но про следующего долгоиграющего диктотора?
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Гроб с телом? Чьим - ничего, завтра расскажут. А что? А вдруг...?
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Обратите внимание на панель вкладок:
«Эвакуация Путина, Медведева и Шойгу
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Тару бутылочную вывозили - некуда уже складывать.....
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ой!!! а чей-та!!! чявойта??? трупак хуйла повязли на захоронение!!!
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Картины, произведения искусства?
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путлір розважається
а взагалі, кажуть, він нечасто з'являється в кремлі, керує рашкою десь зі своїх катакомбів.
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крута евакуація головою у петлю і хелікоптером підняти.
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Неужели настал международный красный день календаря. Тьфу, тьфу, тьфу чтобы не сглазить.
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а репетиция ведь уже была в 15-ом, в начале марта...
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Юлин(спецом не исправлю, а по задумке хотел написать блин) , на каазлабаде садюги шо ли... Зимой - под струю ураганного ветра от пропеллера и в небе... Там минимум кто-та на соискание титула Карбышева тянет...
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Может быть и тренировка , срочной эвакуации куйла , от разъярённой толпы . Но ваши варианты , безусловно круче .
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Блин. уже и в космосе устроили скотомогильник. Да и чему удивляться, если у них главная площадь - цвинтар-цементари...
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просто из кремля таким образом муссорни бакы вывозять
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Уже выросло поколение молодых людей, которые ни разу не видели шикарные кремлевские похороны.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Че-то подняли. Че-то несут", - два военных вертолета вывезли неизвестный груз с территории московского Кремля. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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