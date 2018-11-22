 "Че-то подняли. Че-то несут", - два военных вертолета вывезли неизвестный груз с территории московского Кремля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись маневров вертолетов опубликована в сети.

На записи видно, как вертолеты кружат над Кремлем, а потом поднимаются с грузом на тросе. При приближении на камере видно что-то похожее на силуэты троих человек.

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