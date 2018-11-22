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Все про:растаможка (79) Таможенный кодекс (46) Южанина (80) евробляхи (52)

 Все нарушали, предоставляя недостоверные данные при оформлении автомобилей с иностранной регистрацией в определенный таможенный режим. С этого и надо начинать, - Южанина о "евробляхерах". ВИДЕО

Председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина отметила, что "евробляхеры" с самого начала нарушали действующее таможенное законодательство, прибегая к подмене понятий.

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Так получилось, что мы все время в комитете проводили рабочие группы, на которых присутствовали представители всех ветвей власти, представители бизнеса и активисты "АвтоЕвроСилы", и искали компромиссное решение для такой глобальной проблемы. Почему раньше не видели в стране такой проблемы, ведь нормы таможенного кодекса существовали и раньше? С самого начала можно было услышать от активистов, что они якобы не нарушают закон. Я в который раз подчеркиваю, что подменой понятий, то есть оформлением автомобилей – таможенный режим транзита или временного ввоза – избегая подачи правдивой информации с самого начала – это и есть то место, с которого началось нарушение действующего таможенного законодательства. То есть каждый, кто из граждан Украины самостоятельно въезжал с документами, которые не соответствуют действительности, или въезжал нерезидент, а потом передавал такой автомобиль гражданину Украины, означает, что все предоставляли недостоверные данные при оформлении таких автомобилей в определенный таможенный режим. С этого и надо начинать", - подчеркнула Южанина.

"Таким образом нарушения начинались давно, с того момента, когда этот автомобиль впервые попал в Украину. И все эти годы, когда автомобили находятся на территории Украины – они находятся вне закона, и ответственность есть прямая, четкая, выписанная в таможенном кодексе – 485 статья – предоставление недостоверных данных с целью нарушения таможенного законодательства, связанное с неуплатой таможенных платежей в бюджет", - отметила председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике.

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"Если говорить профессионально и со стороны государства, то уже давно можно было бы привлечь к ответственности таких граждан, за нарушение таможенных платежей. Но мне кажется, что проблема прибрела такой массовый характер, тем более, что приобрела такой общественный негатив относительно исполнительной ветви власти, распорядителей бюджетных средств, что можно было получить массовое недовольство касательно привлечения к ответственности. Но мне кажется, лучше было сделать так, чем сейчас, потому что ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, какая налоговая или таможенная политика должна быть в стране", - резюмировала Южанина.

Полный текст материала: "Евробляхи: за и против" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

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Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Евробляхеры" прекращают блокирование дорог. ВИДЕО

Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.

Источник: https://censor.net.ua/v3098380
 
   
 Топ комментарии
 
"Почему Ахметову можно воровать, а мне нет?"
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Все міністри, депутати та судді порушують закон, коли в декларації про доходи дають недостовірні дані про доходи та майно, З ЦЬОГО ПОТРІБНО І ПОЧИНАТИ!
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"Почему Ахметову можно воровать, а мне нет?"
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Потому что он сын Кучмы...а ты обычный плательщик налогов....
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а кто наверху крышевал эту схему????????????
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Действительно: а кто же заработал (очевидно, что $$$ является поводом для крышевания) больше всех, не уплатив налоги при ввозе?
Вот ведь загадка из загадок... евробляхеры? Усі порушували, надаючи недостовірні дані під час оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією у певний митний режим. З цього і треба починати, - Южаніна про "євробляхерів" - Цензор.НЕТ 9281
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Может быть Южанина? Если не она, то она точно знает, кто это делал, и нам не говорит. Это тоже преступление.
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Предполагаемый миллиард шекелей от растаможки они уже мысленно потратили на избирательную компанию Офшорника. Назад дороги нет. Но тут народ взбунтовался. Европейские цены им на авто подавай. На газ им падлюкам мало видишь ли
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Ты, цыган, не знаешь кому цены на газ подняли? А оно тебе надо?
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Все міністри, депутати та судді порушують закон, коли в декларації про доходи дають недостовірні дані про доходи та майно, З ЦЬОГО ПОТРІБНО І ПОЧИНАТИ!
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И они должны за это отвечать.
А принцип- он ворует, мне шо нельзя, оставить для Зимбабве. А если так нравиться- так туда и ехать.
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Тільки щоб спочатку з себе починали, а то як завжди "Риба гніє з голови, а чистять її з хвоста", коли цей принцип буде зламано в Україні відразу почнуться позитивні зміни, а цей принцип сидить глибоко в мінталітеті.
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Как щас помню: 1993-й год. Сменял я тогда обезьянку, в Равенне, на БМВ-320. Ну, а дальше- приход в Новороссийск. Таможне- ни цента. Дальше перегоняю в Мариуполь. При выезде из Рашки- блок сигарет "Мальборо", при въезде к нам, через пять минут- тоже блок "Мальборо". Но! На этом- всё! Таможне- ни копейки. Повезло мне тогда, морякам разрешалось 1 тачку в год- беспошлинно провозить. Это был последний год, такой шары. А потом- пошло-проехало. Интересно, как из этой хрени выскочим, без потерь? Ведь реально до хрена их, этих "евроблях"... Не нравятся они, врать не стану. Но, как-то выходить из тупика- надо. Не так, как Южанина. Вот это- точно!
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Выход прост, как все гениальное. Посмотреть опыт Грузии, Латвии, Литвы. Как не противно, но даже опыт Беларуси можно. Но, эта свора мародеров не на благо людей там "трудится", а на защиту собственных шкурных интересов.
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Диабетная подменяет понятия. Ибо подмена понятий не есть нарушение закона
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Так а шо ей остается??? Ей нечего ответить этим людям. Потому- будет забалтывать. Работа такая.
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когда выводят бабло в оффшоры на свои фирмы то, это бизнес. Пользуясь своим предприятия, вилы и яхты с самолётами, это зарубежное имущество и нормально, а вот старое точило на зарубежной регистрации, это преступление!
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Полный правовой жестяк. Значит когда участки под Киевом "студентам" выделили , а потом студенты это продали - то это все путем. Тут даже луцик якобы обнаружил незаконность выделения земли и коррупцию. Но уже все! Законные владельцы законно купили землю и ничего отнять у них нельзя. А вот тут совсем другая история. Мы тут обнаружили что МЫ в прошлом что-то нарушили и сделали незаконно. Но накажем мы вас, потомучто потому.....
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Причем тут вообще евробляхеры? Шоколадную рожу просят снизить стоимость растаможки автомобилей из Европы до разумных пределов, то есть не брать сверх цены авто в 7-10 тыс у.е. столько же или даже больше за "просто так". А дальше пусть контролируют достоверность всех данных и прочую законность.
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Как мне видится, то нет у нас в Украине своего Ганди-чтобы от чиновников и их долбоёбства народ защитил,поэтому украинцы и уезжают в другие страны со своей Неньки Украины,ненасильственное сопротивление в Украине не работает, только через кровопролитие ПРоисходит Гражданское неповиновение??
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Тетка очень смелая, но глупая и упрямая. Плохо кончит.
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Зачем блокировать дороги если можно заблокировать фабрики и магазины рошен и бизнес на крови жд товарные составы.
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Тебе ж, дурника, попередили: далі буде боляче. Біжи швидше на растаможку, бо лавочка прикриється.
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Вкотре питаю- най оте курво розповість, чому розмитнення авто поляку, естонцю та іншим коштує 200 євро, а нам вона малює 3000? А потім порівняємо середню оплату праці!!!
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Потому, что такие расценки для европейцев на товары, произведённые в ЕС - догадаетесь, сколько будет стоит растаможка любого авто, собранного не в ЕС или подсказать?
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Та йому вже пояснювали раза три, що Україна не входить в ЄС.
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Та оказуецца шо у порохоботов не Европа Усі порушували, надаючи недостовірні дані під час оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією у певний митний режим. З цього і треба починати, - Южаніна про "євробляхерів" - Цензор.НЕТ 3344 Зашквар 80го левела Усі порушували, надаючи недостовірні дані під час оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією у певний митний режим. З цього і треба починати, - Южаніна про "євробляхерів" - Цензор.НЕТ 8245
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Вот!!! Нет документов для оформления на украинские номера!!!!
Так что налог это не причина!!! Авто с палеными документами!!! Проблемные даже в ЕС!!! Это машины с неуплаченными в ЕС налогами, страховками и пр!!!!
А бастуют они не из за ставки!!! А то что им дали срок оформления 2 месяца!!!
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Мільярди дотацій: нардеп від БПП Ніна Южаніна забула, як допомогла Косюку

Про це ідеться в сюжеті Валерії Іванової для програми "Гра слів".
/ 10.11.2017. Южаніна , черговий раз відстоюю інтереси олігархату , все інше лапша.
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Помните как Святаша поймали во время евромайдана. Как он лепетал "только не убивайте". А вот если бы убили - не было бы сейчас никакой ежаниной
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"Бедным", "обманутым", "ничего не нарушившим" бляхерам: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
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Мішель Терещенко: Плануємо провести низку економічних реформ: повністю прибрати ПДВ, податок на прибуток, митний збір - це все джерела корупції. Якщо казати образно, це корупційна гідра. Можна замінити людей на місцях, але система залишиться.
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НДС -40 процентов! доходов бюджета Украины.
Отменить -надо чем то закрыть.
На выбор предлагается:
- Шариков( Собачье сердце)
- Терещенко.
-Если есть еще кандидатуры- предлагайте.
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Южанина руководитель украинской МММ эта деятельница кроме как повышать налоги и акцизы больше ничего не умеет Все эти повышения налогов и акцизов когда то приведут к плачевным результатам для экономики Украины ведь под реальным наполнением бюджета идет наполнение бюджета за счет акцизов на сигареты табак ликеро-водочные изделия на бензин В один день рухнут продажи и в один день рухнет весь бюджет Усі порушували, надаючи недостовірні дані під час оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією у певний митний режим. З цього і треба починати, - Южаніна про "євробляхерів" - Цензор.НЕТ 5627
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Шмирь, ти не в курсах, хай тобі підправлять методичку: за два роки податки на авто були дуже знижені.
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самый простой компромис, сделать расстаможку так как просят 200-500 баксов за телегу, но авто завезенные на инсотранной регистрации, должные выехать, и именно владелец украинец должен заехать со всеми документами и переформить.

Но они так не захотят снова начнется песня какие бляхеры преступники)))
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Нарешті через 2 роки у Южаніної прорізався голос законодавця, а не вареної макароніни.
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Эта порохряковская тп сама уже скоро будет вне закона
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Ага, скоро і будуть правити в країні євробляшні бариги. Красива картина
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Важко лікувати пацієнта, коли в нього хвороба запущена.. Тут вже, або радикальне лікування і ударні дози антибіотиків, або паліативне лікування щоб зменшити страждання, або - в морг. Вибір невеликий, але прогноз всерівно невтішний...
Щось так приблизно воно виглядає і з тими "євробляхами". Але якщо лікар сказав в морг, значить в морг...😷😷😷
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Трішки запізно, труп смердіти почав по всій Україні.
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Їзди на жигулях чи ланосу за 10.тис. і радуйся.
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Тут доречі потрібно оцінювати і красу гри ,-"торгівля на крові , фактично фінансування окупантів і колаборантів" , "Ротердам +" ," німецький газовий хаб" , ну а тепер "євробляхери" . Вміють же люди обирати лохів , при цьому ще й зробити їх злочинцями.
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Надо начинать с того, какая мотивация была у людей, когда они это делали.
Любому вменяемому человеку понятно, что первопричиной была совершенно неадекватная бешеная цена растаможки в Украине.
А еще более глубокая причина - непомерная жадность порохатой свинобанды, захватившей власть под полулистическими лозунгами.
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Южаніна, ти краще розкажи скільки насос*ала в Злочевського???Якщо б конфіскували активи Злочевького,то якраз би наповнили пенсійний фонд,ще б на армію залишилось.Всі нерухомі активи Яника новий пахан Поросенко прибрав до рук.А перед виборами вирішив пенсійний фонд наповнити за рахунок євробляхарів.Це просто напросто була спланова спецоперація по євробляхарах.Спочатку запустити пару міліонів авто, а потім їх заставити розмитнити по непомірних ставках!!!Як завжди шоколадний розвів народ!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВсе нарушали, предоставляя недостоверные данные при оформлении автомобилей с иностранной регистрацией в определенный таможенный режим. С этого и надо начинать, - Южанина о "евробляхерах". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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