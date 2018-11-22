 Все нарушали, предоставляя недостоверные данные при оформлении автомобилей с иностранной регистрацией в определенный таможенный режим. С этого и надо начинать, - Южанина о "евробляхерах". ВИДЕО

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Так получилось, что мы все время в комитете проводили рабочие группы, на которых присутствовали представители всех ветвей власти, представители бизнеса и активисты "АвтоЕвроСилы", и искали компромиссное решение для такой глобальной проблемы. Почему раньше не видели в стране такой проблемы, ведь нормы таможенного кодекса существовали и раньше? С самого начала можно было услышать от активистов, что они якобы не нарушают закон. Я в который раз подчеркиваю, что подменой понятий, то есть оформлением автомобилей – таможенный режим транзита или временного ввоза – избегая подачи правдивой информации с самого начала – это и есть то место, с которого началось нарушение действующего таможенного законодательства. То есть каждый, кто из граждан Украины самостоятельно въезжал с документами, которые не соответствуют действительности, или въезжал нерезидент, а потом передавал такой автомобиль гражданину Украины, означает, что все предоставляли недостоверные данные при оформлении таких автомобилей в определенный таможенный режим. С этого и надо начинать", - подчеркнула Южанина.

"Таким образом нарушения начинались давно, с того момента, когда этот автомобиль впервые попал в Украину. И все эти годы, когда автомобили находятся на территории Украины – они находятся вне закона, и ответственность есть прямая, четкая, выписанная в таможенном кодексе – 485 статья – предоставление недостоверных данных с целью нарушения таможенного законодательства, связанное с неуплатой таможенных платежей в бюджет", - отметила председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике.

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"Если говорить профессионально и со стороны государства, то уже давно можно было бы привлечь к ответственности таких граждан, за нарушение таможенных платежей. Но мне кажется, что проблема прибрела такой массовый характер, тем более, что приобрела такой общественный негатив относительно исполнительной ветви власти, распорядителей бюджетных средств, что можно было получить массовое недовольство касательно привлечения к ответственности. Но мне кажется, лучше было сделать так, чем сейчас, потому что ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, какая налоговая или таможенная политика должна быть в стране", - резюмировала Южанина.

Полный текст материала: "Евробляхи: за и против" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

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Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

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Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.