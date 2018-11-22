 Террорист Бородай: Какая в жопу разница, как проходили выборы в "ДНР"? В древней Греции рабам и бабам вообще права голоса не давали, и правильно. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бородай рассказал в интервью СМИ оккупантов.
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Ещё я не сполна освободился
И пребываю доселе в кошмаре,
Иль колдовством Гекаты злобной я опутан,
Но чтобы лезла гопота в гоплиты...
Коль со скалы в младенчестве урода
Не сбросили, ошибку Мойр исправить
Немедля следует. Презренного - в колодец!
(с) Гомер, так сказать...
Домбасяне вы рабы)))
За вас уже все решили...сидите на бутылках ровно!)))
назначение смотрящих с мордора завершено , до очередного лифта или ужина в кафе.
на этом стрелка закончена.