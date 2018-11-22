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Все про:выборы (20705) оккупация (6686) Донецкая область (4129)

 Террорист Бородай: Какая в жопу разница, как проходили выборы в "ДНР"? В древней Греции рабам и бабам вообще права голоса не давали, и правильно. ВИДЕО

Террорист Александр Бородай заявил, что то, как "выбирали" на Донбассе "глав республик", не играет никакой роли. Главное, что их открыто поддержал Кремль, и что "выборы" прошли без эксцессов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бородай рассказал в интервью СМИ оккупантов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3098339
 
 
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Так в древней Греции в армии содомиты сплошные были ....это типа армия ДНР и правительство полностью достигла их уровня ?...
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куда ты лезешь? глист... твое место... не изменилось!
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Что вижу я? Иль из Морфеуса обьятий
Ещё я не сполна освободился
И пребываю доселе в кошмаре,
Иль колдовством Гекаты злобной я опутан,
Но чтобы лезла гопота в гоплиты...
Коль со скалы в младенчестве урода
Не сбросили, ошибку Мойр исправить
Немедля следует. Презренного - в колодец!
(с) Гомер, так сказать...


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Он сравнивает ДНР с др. Грецией? Ужас
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Так древний жыж домбасит. Имеет на то право!
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Древні укри викопали Чорне море, а древні домбасіти шахти.
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На самом деле это не шахты - они просто образовались, когда протолугандоны поднимались из ядра Земли на поверхность...
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Судя по словам "в жопу", сравнивает по количеству пид...сов... Тогда да, Лугандон в этом даже переплюнул античность...))
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Главное, что кремль их назначил, а девочка или мальчик ... дальше слово бородаю.
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И пральна )) Там где реальная жопа - какая разница жопе быть в какой жопе ))
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Самое интересное, что также думает и пэтя про выборы себя ненаглядного в марте.
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Ну и правильно. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает...
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Как мило)))
Домбасяне вы рабы)))
За вас уже все решили...сидите на бутылках ровно!)))
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и по 600 гр хлеба за 20 часов работы Терорист Бородай: Яка до дупи різниця, як відбувалися вибори в "ДНР"? У стародавній Греції рабам і бабам взагалі права голосу не давали, і правильно - Цензор.НЕТ 5139
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А этот "долбак" понимает, ЧТО он ляпнул? В античных городах-полисах Греции голосовать имели право только ГРАЖДАНЕ этого конкретного города. Остальные, свободные жители, именовались "периеки" ("пришлые"), и гражданства они не имели... Он, по канонам древней Греции - "периек", так как он - "гражданин России", и не является гражданином Украины (о гражданстве "ЛДНР" и речи нет - это "фейк"). Так он какое имеет отношение к "выборам" на территории Украины?
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Умазаключения раба Путлера о рабах Ордло,как занимательно.
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Оце воно тупе... Арістотель з Піфагором не воювали, а право голосу мали)
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в переводе с лугандурасского это звучит так.
назначение смотрящих с мордора завершено , до очередного лифта или ужина в кафе.
на этом стрелка закончена.
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А ведь, от наших "порохоботов", такая идейка зачастую забрасывается.
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"Ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, что он сам может решать, какая налоговая или таможенная политика должна существовать в стране" (с) Нина Южанина (Главбух Рошен)
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Всі вони там ляльки в руках ляльковода.

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Цензор.НЕТВидеоОбществоТеррорист Бородай: Какая в жопу разница, как проходили выборы в "ДНР"? В древней Греции рабам и бабам вообще права голоса не давали, и правильно. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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