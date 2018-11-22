 Угроза открытой агрессии со стороны РФ остается, - Полторак. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки" в среду в Лондоне.
"Около 70 британских инструкторов сейчас находятся в Украине, готовя наших военнослужащих. Сегодня мы приняли решение о расширении этого формата. И если раньше мы готовили специалистов для разведки, логистики, медицины, то сегодняшним решением мы расширяем этот формат и инструкторы из Британии начнут готовить военно-морские силы, морскую пехоту, а также воздушные силы", - сказал Полторак.
Среди стран, которые предоставляют существенную военную поддержку Украины министр назвал прежде всего США, а также Великобританию, Канаду, Литву и Польшу.
Полторак отметил, что конфликт на востоке Украины продолжает находиться в активной фазе и указал на регулярные потери украинской армии погибшими, особенно вследствие ранений.
Глава Минобороны также сообщил, что сейчас конфликт на Донбассе никак нельзя называть замороженным: "Он горячий, но немного сдержанный. И здесь причин очень много, почему он не достаточно высокой интенсивности и активности. Вооруженные силы настоящее время используют для того, чтобы повысить уровень готовности, технологической оснастки и уровень подготовки личного состава ".
"Мы делаем все возможное для того, чтобы наша армия никогда в жизни больше не вернулась в 2014 год, когда были трудности с выполнением задач. И я думаю, однозначно нельзя говорить о том, что нет угрозы открытой агрессии. К сожалению, у меня есть большие сомнения в том, что Россия и Путин отказались от агрессивной политики по отношению к Украине, и они отказались от открытой агрессии против Украины. По крайней мере, их действия свидетельствуют совсем о другом", - сказал Полторак.
Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с государственным секретарем в сфере обороны Британии Гэвином Уильямсоном ситуацию с безопасностью в Украине и этапы оборонной реформы.
... и я скажу што ты!!!!
Их численность?
Кто их формировал?
На чьих фондах?
Кому подчинялись оперативно?
Кто и где что-то останавливал?
Конкретно за батальоны расскажите. Всем будет интересно, а Вы для себя откроете интересную страницу......
торговый партнер, всегда готов прийти на помощь барыгам и гопникам. за ради их спасения от народного гнева.
2014 и последующие годы то подтверждают.
мы орду крестили, нам ее и отпевать.
третьего не дано.
или она нас или мы ее.
и не мы начали этот замес.