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 Политика Украины
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 Угроза открытой агрессии со стороны РФ остается, - Полторак. ВИДЕО

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угроза открытой агрессии со стороны России остается, потому что Москва не подает признаков отказа от агрессивной политики в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки" в среду в Лондоне.

...
Украинский министр сказал, что сейчас в рамках британской программы военной помощи "Орбитал", которая длится уже несколько лет, обучение прошли около 12 000 военнослужащих ВС Украины.

"Около 70 британских инструкторов сейчас находятся в Украине, готовя наших военнослужащих. Сегодня мы приняли решение о расширении этого формата. И если раньше мы готовили специалистов для разведки, логистики, медицины, то сегодняшним решением мы расширяем этот формат и инструкторы из Британии начнут готовить военно-морские силы, морскую пехоту, а также воздушные силы", - сказал Полторак.

Среди стран, которые предоставляют существенную военную поддержку Украины министр назвал прежде всего США, а также Великобританию, Канаду, Литву и Польшу.

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Полторак отметил, что конфликт на востоке Украины продолжает находиться в активной фазе и указал на регулярные потери украинской армии погибшими, особенно вследствие ранений.

Глава Минобороны также сообщил, что сейчас конфликт на Донбассе никак нельзя называть замороженным: "Он горячий, но немного сдержанный. И здесь причин очень много, почему он не достаточно высокой интенсивности и активности. Вооруженные силы настоящее время используют для того, чтобы повысить уровень готовности, технологической оснастки и уровень подготовки личного состава ".

"Мы делаем все возможное для того, чтобы наша армия никогда в жизни больше не вернулась в 2014 год, когда были трудности с выполнением задач. И я думаю, однозначно нельзя говорить о том, что нет угрозы открытой агрессии. К сожалению, у меня есть большие сомнения в том, что Россия и Путин отказались от агрессивной политики по отношению к Украине, и они отказались от открытой агрессии против Украины. По крайней мере, их действия свидетельствуют совсем о другом", - сказал Полторак.

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Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с государственным секретарем в сфере обороны Британии Гэвином Уильямсоном ситуацию с безопасностью в Украине и этапы оборонной реформы.

Источник: https://censor.net.ua/v3098336
 
 
 Топ комментарии
 
Угроза агрессии будет всегда но, Израилю в подобной ситуации это по барабану. Главное, это создать условия в стране, когда любая агрессия будет стоить дороже полученой выгоды. А что сделал Порошенко и компания за эти ходы- нифига. Кацапский бизнес как чуствовал себя вольготно в Украине так и чуствует, украинскикий бизнес как был задавлен так и есть. Благосостояния и вольности народа даже ухудшилися в сравнении с 2014-тым.
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"багато бачив я тих ваших казок!" (с)
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Вона завжди була і буде. Від іпанутих можна очікувати всього.
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ПАЛТАРКШНИК - скажи кто твой сын?....
... и я скажу што ты!!!!
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Если бы не воровали никто бы не напал, а так воруй пока воруется
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Ну звичайно, що загроза залишається, особиво після того, як було знищено 5 складів з боєприпасами.
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Вона завжди була і буде. Від іпанутих можна очікувати всього.
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особливо якщо вибори близько,а перед лопухоїдами нема якими досягненнями хвалитися- тоді треба полякати лохів
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Порошенко остановил российскую агрессию,это даже карлик признаёт
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агрессию остановили добровольцы с волонтёрами и Одесса. Как только взялся руководить Поця, так и увеличилася территория дыры.
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Сколько было всего тербатов? Очень существенная информация.
Их численность?
Кто их формировал?
На чьих фондах?
Кому подчинялись оперативно?
Кто и где что-то останавливал?

Конкретно за батальоны расскажите. Всем будет интересно, а Вы для себя откроете интересную страницу......
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наприклад, "Азов" чекав коли нададуть наказ звільняти Маріуполь. влада жувала шмарклі. Азовці плюнули на владу і самі зайшли в Маріуполь
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не порошенко. порошенко просрав ДАП ,Дебальцеве,Новоазовськ, заборонив ЗСУ входити до Луганська, і підтримував "демілітарізацію Широкіного" . добре що останнє йому завадили зробити протестами
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Особенно угроза агрессии РФ усилится к весне. И если проголосуют не за ПэтькуУгроза открытой агрессии со стороны РФ остается, - Полторак - Цензор.НЕТ 9102, то обязательно Путен нападет!Угроза открытой агрессии со стороны РФ остается, - Полторак - Цензор.НЕТ 7679
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Пока карлики в России при власти угроза будет оставаться.Это и ёжику понятно.
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какая разница, кто правит на раисе? Нестанет этих карликов кацапы изберут себе гигантов типа валуева и что, разве агрессия станет менее вероятной?
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Конечно .У карликов комплекс неполноценности
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причём угроза нападения , прямо пропорциональна не возможности петра быть переизбранным на второй срок
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Угроза агрессии будет всегда но, Израилю в подобной ситуации это по барабану. Главное, это создать условия в стране, когда любая агрессия будет стоить дороже полученой выгоды. А что сделал Порошенко и компания за эти ходы- нифига. Кацапский бизнес как чуствовал себя вольготно в Украине так и чуствует, украинскикий бизнес как был задавлен так и есть. Благосостояния и вольности народа даже ухудшилися в сравнении с 2014-тым.
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ну да.
торговый партнер, всегда готов прийти на помощь барыгам и гопникам. за ради их спасения от народного гнева.
2014 и последующие годы то подтверждают.
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Воно й не дивно, коли на 5-му році війни мільярдні преміїї чинушам виявились важливішими за обіцяний "ракетний щит".
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А значит все должны поддерживать Пэтю...
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наша задача теперь одна.
мы орду крестили, нам ее и отпевать.
третьего не дано.
или она нас или мы ее.
и не мы начали этот замес.
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Ну так противостоять кацапской агрессии - это его работа, ему за это деньги платят...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУгроза открытой агрессии со стороны РФ остается, - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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