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 Конституционный суд поддержал курс Украины в НАТО и ЕС. ВИДЕО

Конституционный суд Украины большинством голосов поддержал предложенные Президентом Порошенко изменения в Конституцию, связанные с закреплением курса в ЕС и НАТО.

Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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"Только что Конституционный суд своим большинством, 14 голосами, принял решение о том, что предложенные Президентом Порошенко изменения в Конституцию, связанные с закреплением курса Украины в ЕС и НАТО, поддержаны", - сказала она.

Ирина Луценко добавила, что депутаты активизируют рассмотрение этого вопроса в зале и профильном комитете.

"Будем планировать вынесение данного вопроса на второе послеобеденное заседание", - сообщила она.

Источник: https://censor.net.ua/v3098329
 
   
 Топ комментарии
 
полеты на Марс тоже можно закрепить в Конституцию.
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Помнится этот же "суд" поддержал лишний термин для Кучмы и государственный переворот Януковича...
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Ой какая она страшная,хотя бы пластику сделала.Баба Яга
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полеты на Марс тоже можно закрепить в Конституцию.
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Сами полёты - нет, но стремления - да
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"Возмущайся
до икоты, и кричи до хрипоты,

О явлениях природы, и о ценах на болты..."
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Помнится этот же "суд" поддержал лишний термин для Кучмы и государственный переворот Януковича...
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петрпарашенко - наше всё... особенно что пётралексеич...
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зато, если (не дай бог!) к власти придут пророссийские холуи, типа Тимашонки, Гриценко, Мертветчука, Бойко, Шуфрича, Раиновича и т.п., то никто уже не развернет страну в сторону Рашки..
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Ой какая она страшная,хотя бы пластику сделала.Баба Яга
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Не бывает страшных женщин! Бывают трезвые трусливые мужчины
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юга з генпгокугатуги точно живе за таким принципом)))
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Добкин на рейтинговом канале Украины принадлежащем Медведчуку заявляет, что стал еще больше поддерживать беркут, который устроил кровавую жатву в Киеве.- Апофеоз 5-летний гибридной войны олигарха Порошенко
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Существует в Украине странная организация, - так называемый «конституционный суд», к которому постоянно апеллируют власти, чтобы протащить
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче...
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Яка ж вона страшна, ця жінка третього тисячоліття, не дай бог увечері побачиш - перестрашишся. Ну зате на Хелоуін може без гриму цукерки збирать.
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Ни ЕС, ни НАТО, Украине , в ближайшие 30-40 лет, не светят...Слишком далека страна от европейской идентичности...Как вспомогательный жупел, для предвыборной кампании Порошенко,-вполне подходит.. Конституційний суд підтримав курс України в НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 5120
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Боря! ты там у себя Херманиях береги свою "евробляху", а то утром проснешся, а твоя машина уже в Украине..
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Боря, не знаю в чому полягає не європейська ідентичність українців, але ж ти якось пробрався в ФРГ, а в тебе явно не саксонська ідентичність. Боюсь вгадати яка. Якщо брати якусь Румунію чи болгарію, а тим більше йобіків так не знаю хто і більший європеєць ми чи вони.
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Надо чтобы не суд решал этот вопрос, а люди. Нужно провести референдум.
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Ага, і ще провести референдум щодо найкращої будови компюторних схем.
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а че он не поддержал курс на то:
"что бы украинцы были все красивые, здоровые и богатые"???
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фух...накінець-то хоч якась "зрада", а то з тим євробляхерами чуть порохоботом не став)))
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У меня лишь один вопрос - почему торт выступил с этой инициативой накануне выборов, если это так действительно важно и перед этим было 4,5 ода?
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Ще є 100500 тисяч "почему?" у певної категорії людей, що і 100 мудреців не зможуть відповісти за 100 днів. Звичайно. все треба було зробити 25 травня 2014 року, до 14.00.
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Лицо европейской Украины(((( рыгать хочется когда смотришь на эту бабу ягу
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сегодня на РашкаТВ будут сероводородные трели Скобеевой, Соловьева, Киселева и хоровой пердёж возмущенной ватной общественности
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ага поддержал .. и будем идти к этой цели 40 лет .как евреи по пустыне ходили ........
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКонституционный суд поддержал курс Украины в НАТО и ЕС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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