 Конституционный суд поддержал курс Украины в НАТО и ЕС. ВИДЕО

Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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"Только что Конституционный суд своим большинством, 14 голосами, принял решение о том, что предложенные Президентом Порошенко изменения в Конституцию, связанные с закреплением курса Украины в ЕС и НАТО, поддержаны", - сказала она.

Ирина Луценко добавила, что депутаты активизируют рассмотрение этого вопроса в зале и профильном комитете.

"Будем планировать вынесение данного вопроса на второе послеобеденное заседание", - сообщила она.