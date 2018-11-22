 Конституционный суд поддержал курс Украины в НАТО и ЕС. ВИДЕО

Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.
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"Только что Конституционный суд своим большинством, 14 голосами, принял решение о том, что предложенные Президентом Порошенко изменения в Конституцию, связанные с закреплением курса Украины в ЕС и НАТО, поддержаны", - сказала она.
Ирина Луценко добавила, что депутаты активизируют рассмотрение этого вопроса в зале и профильном комитете.
"Будем планировать вынесение данного вопроса на второе послеобеденное заседание", - сообщила она.
до икоты, и кричи до хрипоты,
О явлениях природы, и о ценах на болты..."
трезвыетрусливые мужчины
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче...
"что бы украинцы были все красивые, здоровые и богатые"???