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Все про:авто (3595) налоги (2518) растаможка (79) Южанина (80) евробляхи (52)

 Это тот самый компромисс, который может позволить себе Государство, - Южанина о законе о "евробляхах". ВИДЕО

Председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина отметила, что нельзя нарушать закон, а потом прикрываться, что таким образом каждый гражданин хочет влиять на таможенную политику.

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, что он сам может решать, какая налоговая или таможенная политика должна существовать в стране. И с этого начинается Государство: доверие к государственным институтам, и к тем нормам, которые являются нормами Закона. Много раз на встречах говорила молодым людям, что никаких бы к вам не было вопросов, если бы мы начали с вами эту дискуссию, закончили принятием изменений в таможенный Кодекс, а потом вы смогли бы завозить и растаможивать такие автомобили. А так, когда уже этих нарушителей стало много, когда они объединились ради защиты себя от ответственности, которая может наступить. Это уже выходит за рамки понимания Государства и отношения к Государству... я подчеркиваю потому, что нельзя нарушать Закон ни одному, ни массово нарушать Закон, а потом прикрываться, что таким образом каждый гражданин хочет влиять на таможенную политику, настало то время, когда они, якобы, могут влиять на такую таможенную политику. Это путь в никуда, все страны это уже проходили", - подчеркнула Южанина.

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"Я не хочу даже напоминать и придумывать, какой коллапс может возникнуть в стране, если мы так будем дальше рассуждать и позволять себе такие действия делать. Поэтому, на сегодняшний день предложены и приняты Законы во втором чтении и в целом. Это тот самый компромисс, который может позволить себе Государство по поводу изменения акцизного налога. Это позиция большинства в зале, особенно тех людей, которые отдали свои голоса за принятие Законов в целом", - отметила председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике.

"Она последняя (эта позиция. - Ред.), и сейчас все работают над тем, чтобы как можно скорее был создан, разработан и утвержден Правительством временный порядок растаможки авто для того, чтобы сразу после подписания Законов начались процедуры растаможивания. Чтобы все граждане, потому что у всех свой случай и свой пакет документов, но чтобы все смогли буквально растамаживать авто. Очень важно, что эти ставки в разы будут уменьшены. На определенные автомобили в 7 раз, на другие автомобили в 10-50 раз, потому что у нас там есть очень высокие ставки сейчас в действующий системе акцизного налога. Поэтому, всех прошу посчитать и принять для себя взвешенное решение, потому что, автомобиль-это, все-таки, не обычная бумажка, некий товар, который можно купить совсем на копейки", - резюмировала Южанина.

Полный текст материала: "Евробляхи: за и против" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

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Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Евробляхеры" прекращают блокирование дорог. ВИДЕО

Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.

Источник: https://censor.net.ua/v3098315
 
 
 Топ комментарии
 
А та кто такая? Небожитель и можешь решать? Они рехнулись окончательно.
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та тварюка не вкурсі що вона на своїй посаді для того щоб виконувати рішення народу і жере вона за рахунок народу?
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Она не в курсе. И в революционной Франции аристократия была об этом не в курсе, пока не донесли ей доходчиво эту простую мысль с помощью вот такого нехитрого приспособления:

"Ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, что он сам может решать, какая налоговая или таможенная политика должна существовать в стране", - Южанина о "евробляхерах" - Цензор.НЕТ 3939
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Охренела?!
Народ (граждане) - единственный источник власти и ТОЛЬКО он и в праве решать! Депутаты лишь народные представители которые действуют от имени народа
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Кричати тут на ЦН всі можуть, от тільки їм це піхуй. Чекаємо далі...
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Это иллюзия для лохов. На самом деле: Олигархат (магнаты) - единственный источник власти и ТОЛЬКО они вправе решать. Депутаты - это всего лишь их представители, которые действуют от их имени.

Добро пожаловать в реальность, Нео.
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Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
"Ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, что он сам может решать, какая налоговая или таможенная политика должна существовать в стране"
Советую тете Конституцию почитать. Когда все эти твари переведутся? Где они этих тупоголовых набирают?
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Артем Махоня Советую тете Конституцию почитать.
Да какой почитать? Гнать эту тварь к **еням собачим. "Слуги народа"......
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Отак взяла і харкнула в обличчя українському народу і подумала " скоти, вони ще хочкть, тут свої правила встановлювати, ти диви, раби в будку, яку не побудували"
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А ведь эта сучка должна как раз представлять во власти интересы простого гражданина ...
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Очкастая..Дело каждого гражданина - как раз думать о государстве. И о том как его улучшить.- Очки нацепила, изобразить умную ?
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Правильно говорит .Если каждое цабэ будет делать то что ему нравится ,слушаться лишь тех законов которые ему до вподобы , в стране наступит анархия и хаос . "В жодному разі не можна дозволяти думати кожному громадянину, що він сам може вирішувати, яка податкова або митна політика має існувати в країні", - Южаніна про "євробляхерів" - Цензор.НЕТ 8939 .
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Пусть Южанина не лукавит и не делает невинного взгляда девственницьі.
За єту растаможку говорилось не год не два и не три.
Есть куча старьіх статей на єту тему, Гугл все помнит
Просто народу надоели єти завтраки от власти и попер в наглую, также как єто власть делает.
А теперь власть строит из себя целочку, а остальньіх считает бандитами.
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Главный меседж Южаниной: "нельзя позволять думать". Естественно, если граждане думают ими куда сложнее безнаказанно манипулировать и управлять, тем более безнаказанно грабить.

Проще говоря она хотела сказать, что эти "казлы" мешают нам жить. Только я это где-то уже слышал?
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Каждый кусок дерьма дорвавшийся до власти - мнит себя Бог невесть чем ! - Ленин был лохом. - Не может каждая кухарка управлять государством !
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Вона - бухгалтерка рошенка. А що заодно лайно - ну, кожному своє не смердить )
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Українська держав Військо Запорізьке ( історіографічна назва - Гетьманщина ), яка відновилась після національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1654 р.р.) на середину 17 ст. займала 250 тис. квадратних кілометрів українських земель з населенням в 1, 5 млн. осіб. На на кінець 17 століття Гетьманщина скоротилась до меж частини Лівобережної України і поіснувала до свого знищення ( в 60 -і роки 18 ст.). Роль уряду держави Гетьманщини виконувала Генеральна військова канцелярія.

Основою митної політики були митні тарифи: індукта ( мито за ввезення товарів оптом) та евекта ( мито за вивезення товарів оптом), які становили 2 % від вартості товарів, що ввозилися та вивозилися з України, а це приваблювало іноземних купців. Вказані митні тарифи (індукта і евекта) розповсюджувались на всих іноземних купців, в тому числі і на купців Московської держави. Індукта і евекта направлялись до Військового (державного) скарбу Гетьманщини. Митні порядки в Гетьманщині були заведені Богданом Хмельницьким, зокрема, його Універсалом від 28 квітня 1654 р. Відповідно до вказаного Універсалу Б.Хмельницького дозорця (так називалася посада головного митника країни) та його помічники (екзактори та фактори ) зобов"язані були перевіряти посольські делегації, щоб поміж ними крадькома не проникали іноземні купці з товариами в Гетьманщину разом із посольствами. За контрабандний провіз товарів через Гетьманщину або вивіз їх з Гетьманщини ( або контрабандним транзитом ) товари таких купців підлягали конфіскації. Половина конфіскованого товару направлялася до Військового (державного) Скарбу, а друга половина передавался дозорцю та його екзакторам і факторам (До речі, практика залишати митним установам частину коштів зібраних від конфіскованих товарів , а також коштів зібраних від сплати митних податків існувала і в сучасній Україні до 1996 року). МИТНА СИСТЕМА, ВВЕДЕНА В ГЕТЬМАНЩИНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКИМ, ПРОІСНУВАЛА БЕЗ ЗМІН ( !!!! ) 100 РОКІВ І БУЛА ЛІКВІДОВАНО РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ В 1754 РОЦІ.

П.С. Радджу ознайомитися із цікавою працею : "Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси", К., 2005 рік.
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Йобнутая на всю голову, хотя у пеци вся команда такая, ему нормальные люди не нужны !!!!
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Вот Южанина себя и отделила от народа, провёл черту между Ылитой (Южанина) и народ!
Народ не может, а она может, забыла только от куда сама пришла!
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Власть не хочет,а низы не могут )) Классика украинского водевиля )
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природу не утаишь, сколько не рядись в демократа, а натура вылезет.
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Добкин на рейтинговом канале Украины принадлежащем Медведчуку заявляет, что стал еще больше поддерживать беркут, который устроил кровавую жатву в Киеве.- Апофеоз 5-летний гибридной войны олигарха Порошенко....
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шоколадні баригі і їх шісткі зовсім страх загубили
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Забавно, как Южанина подожгла пердаки затейливых хомячков с гордым званием "гражданин Украины". У хомячков знаний и опыта ноль, но покапризничать хочется: "Я гражданин Украины, я читал Конституцию, слушай, что там написано..." Умора.
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Ход мыслей аристократии в дореволюционной Франции соответствовал образу мыслей Южаниной на все 100%.
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А тем временем не в мире зрады:

Никита Соловьев почувається життєрадісно разом із Александром Соколовским та ще 3.
16 год ·

О последнем предложении по НнВК.
А вот смотрите как все интересно складывается. Уже было нам объясняли, что все пропало, завтра все проголосуют бюджет в редакции с налогом на прибыль и т.д. Но несколько безумцев продолжали дергаться, отказываясь признать очевидное. И вот очень похоже, что мы достучались. Во всяком случае сегодня было сделано новое предложение.
Сегодня офис крупных плательщиков ДФС выступил с предложением о порядке перехода от налога на прибыль к НнВК. Причем непосредственно предложение было озвучено Евгений Бамбизов. Там вообще много интересного прозвучало. На редкость здравое предложение. На моей памяти впервые ДФС прямо признала, что НнВК значительно проще налога на прибыль, требует значительно меньше ресурсов от ДФС для контроля и значительно однозначнее в определении базы. До сих пор ДФС занимала противоположную позицию и мы не ждали такого подарка.
О том, что данное предложение не является самодеятельностью, свидетельствует и личность озвучившего его (Бамбизову вообще было не обязательно принимать в том мероприятии участие.) Но еще важнее, что буквально в течение часа после этого предложения, в ветках сначала у Александр Соколовский, а потом и у Dana Yarovayaпоявилась Oksana Markarova с вопросом, поддержит ли это предложение бизнес. А вы уж простите, в подобные совпадения я не верю, я уже довольно взрослый мальчик. Такое может быть только если Минфин, ДФС и Комитет прощупывает позицию бизнеса. Значит нам таки удалось донести до сведения этих дам и господ, что тотальное игнорирование позиции бизнеса категорически неприемлемо и будет встречено бизнесом весьма жестко.
В чем суть предложения? Оно очень просто. Те плательщики, которых сейчас ведет Офис крупных плательщиков ДФС, на 2019 год остаются плательщиками налога на прибыль. Все остальные с 01.01.19. переходят на НнВК. Никакого упоминания упрощенцев в этом варианте не предусмотрено. Так как не для всех, то без авансового платежа, на который уже был согласен бизнес.
Офис крупных плательщиков это порядка 1400 предприятий. То есть по этому параметру картина заметно лучше, чем предыдущее предложение с порогом в 200 млн. оборота, которое распространялось на пять с лишним тысяч. Кроме того заранее зафиксированный круг плательщиков резко снижает возможности схематоза в этом направлении. По остальным параметрам пожелания бизнеса услышаны в полном объеме. То есть безусловно это немного не тот вариант, который предлагался бизнесом. Но уже достаточно близко к нему. Что же касается позиции нашей партии, то все наши красные линии он не переступает.
Естественно еще далеко не со всеми у нас была коммуникация. Но уже могу заявить однозначно. Авторы законопроекта, все представители бизнеса и бизнес-ассоциаций, с которыми успели обсудить вопрос, активисты Д7, все поддерживают данный вариант. С одной оговоркой. У нас есть не возражение, а именно уточнение. На наш взгляд, обязательным является упоминание остающихся на 19-й год плательщиками налога на прибыль не в основном тексте закона, а в заключительных положениях. С точки зрения балансировки бюджета это в принципе не имеет значения. А вот бизнесу дает сразу четкое понимание того, по каким правилам будет идти игра в 2020-м году и далее. Потому что в этом случае для распространения действия этого закона на крупных плательщиков не придется в следующем году совершать никаких дополнительных телодвижений. А вот в уверенности адекватного поведения уже следующего созыва ВР есть весьма серьезные обоснованные сомнения.
Итак краткое резюме. Мы очень рады возвращению Минфина за стол конструктивных переговоров и их выступлению с совершенно конкретным и осмысленным предложением. Мы все (или как минимум все, чье мнение уже удалось выяснить) с небольшой технической оговоркой поддерживаем данное предложение. Если в таком варианте НнВК будет принят и заложен в бюджет-2019, для нас это будет важным сигналом о том, что даже в предвыборный год Минфин, Кабмин, ВР и Президент всерьез занимаются не только предвыборными играми, но и вопросами долгосрочного экономического роста и удобства ведения бизнеса. И мы приложим все необходимые усилия, чтобы это свое мнение донести до максимально широкого круга избирателей.
Победим!
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Перевожу с чиновницкого на народный:
Мы вас имели, имеем и будем иметь...
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Після слів: "Ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, что он сам может решать..." треба ставити велику крапку - яке ваша холопська справа до наших рішень? А нічого, що усі ці "слуги народу" живуть за рахунок наших податків, у тому числі і вкрадених? Мені пох до усіх тих бібІків, хоч чесних, хоч не чесних - не мав, не маю і не хочу мати, але ставлення оцих... сук (іншого слова не підберу) просто дратує"В жодному разі не можна дозволяти думати кожному громадянину, що він сам може вирішувати, яка податкова або митна політика має існувати в країні", - Южаніна про "євробляхерів" - Цензор.НЕТ 1693 Источник: https://censor.net.ua/v3098315
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"дура,сука,бл...ь,шмара, кабила, здохни,повісити, ,падстілка..." (с) євробляхер
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це от за таких "громадян" влада має думати????
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очень печально, что это быдло у нас записано в громадяны.
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Для того, чтобы кажд(ая)ый ноунейм не производил подобных высеров, как это ХЗ что за мукла, каждая партия и каждый посягатель на трон гидранта должен представить свою программу действий по актуальным вопросам и довести её до лехтарата, а не уничтожать его способность думать с помощью гречки и прочей хаванины, а лехторат должен вбить себе в моск :либо пару кг халявной гречки, либо 4-5 лет опять с голой дупай. Диалектика! Впрочем, я говорю банальности, но не всё так просто :"В жодному разі не можна дозволяти думати кожному громадянину, що він сам може вирішувати, яка податкова або митна політика має існувати в країні", - Южаніна про "євробляхерів" - Цензор.НЕТ 6191
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Южанина, расскажи нам о таможенной политике, приведи в пример по годам сколько заплатили налогов автосалоны Васадзе и К в среднем за каждое проданное авто и назови среднюю стоимость проданных ими авто?
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Необразованная люмпенская чернь, возомнила себя государством... животные инстинкты, невежество и тупость... еще и спекулируют от народа.... с такими дибалами государство не построить... может не тянуть резины и попросится добровольно в рабство??? и тут будут проблемы - эти дибилы перегрезут себе глотки, доказывая преимущество того или другого ХОЗЯИНА....
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Первое, на что бъёт в ухо, это категоричность "Ни в коем случае" тоесть, она даже не допускает такой возможности. Второе, "нельзя позволять думать", это вообще шедевр украинской демократии! Гражданин не имеет право даже подумать о том, что.... Слушаешь и вспоминаешь работы незабвенного Ильича. чЛенин таки жив в потомках тех, кто уничтожал украинский народ оружием и голодом. То, что после Януковича продолжает команда Порошенко ничто иное, как возрождение молодой советской власти в её ленинском обличии.
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Каждый гражданин должен только исправно платить налоги, служить в армии и периодично голосовать тушек, чью деятельность он не может контролировать... Ну, разве что ему по приколу могут посоветовать нахаляву сделать работу, за невыполение которой госклерки гордо получают жалованье...
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Если ежанину прокатить на веревке за фаркопф - то компромис будет намного более существенным.
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Думаешь автосалоны васадзе и К перестанут продавать автомобили если все начнут покупать электромобили?
Нет, Васадзе и К придумают новые акцизы на электромобили, чтобы убрать свободную конкуренцию!
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"При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста."
Подскажите кто-нибудь эти коэффициенты, пожалуйста?
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тебе дибилу все расписали, открой комп и сделай запрос в инете.
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Я тебя не спрашивал, быдло! Я спрашивал у нормальных людей, а не дегенерата вроде тебя!
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Какой в жопу компромисс ? То что дали завезти 2 миллиона ржавых телег со свалок Европы и брали за это 800 евро на границе ? Это коррупция,сознательное ничего не делание и теперь вместо того чтоб нарушителей этого привлечь к ответственности еще им дают возможность узаконить это дерьмо ! И в тот же момент продолжают протаскивать через границу новый металлолом !
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давал взятку на границе - совершал преступление, теперь хочешь свое преступление отмыть за счет народа Украины???
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Рассматривается понижение ставок в 7 раз а на некоторые автомобили 10-50 раз...Почему спрашивается их растомаживать с такими то ставками не хотят?...
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Свой продаешь?не нуждаюсь.ты уж сам продолжай им пользоваться
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Яке відношення вона має до країни??? Що вона взагалі верзе?
Чому поляк, маючи більшу зарплатню, платить за розмитнення менше, ніж українець???
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Что ты, при капитализме, что ль, живешь, когда одни особенные думали! (С)
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" А так, когда уже этих нарушителей стало много"-так а не вы телячьи головы виноваты,что их стало много???А если бы героина в стране стало много,кто был бы виноват наркоманы???Иди дура хвосты свиням крути на больше ты не спосбна.
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Террорист Бородай: Какая в жопу разница, как проходили выборы в "ДНР"? В древней Греции рабам и бабам вообще права голоса не давали, и правильно.
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Кстати, хуле "Государство" в заголовке писать с большой? Это только москали считают свою державу сакральной, но даже они так не пишут.
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Кинули миллионы избирателей,да ещё и перед выборами.Умники.
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Упс! Уже позвонили, сказали заголовок поменять! "В жодному разі не можна дозволяти думати кожному громадянину, що він сам може вирішувати, яка податкова або митна політика має існувати в країні", - Южаніна про "євробляхерів" - Цензор.НЕТ 1229
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я тоже увидел как ПЕРЕОБУЛИСЬ, НАРОД так злить не надо ((((
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.....только что слушал по радио , что фольцваген придумал УНИВЕРСАЛЬНУЮ електо платформу для авто , что значительно понижает цену электро-авто . будет стоить в районе меньше 20ки денег (((( а батареи будут стоить меньше чем НОВЫЙ бенз.двигатель !!! платформу могут покупать любые ПРОИЗВОДИТЕЛИ и ставить свои кузова и салоны !! так что прогресс електро авто ДВИГАЕТСЯ семи мильными шагами !!!
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Как только электромобилей станет больше - будет расти цена на электричество, в том числе и в домах/квартирах. А вот те, кто до последнего будут ездить на бензине - наоборот выиграют. Потому что вместе со спросом на бензин будет падать и его цена.
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мымра из служебного романа менее противна
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эти твари возобнили себя государством ??? - смешная стерва
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.....раньше МОТОРОЛА (моб.телеф) тоже весила 5 кг. !!!)))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭто тот самый компромисс, который может позволить себе Государство, - Южанина о законе о "евробляхах". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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