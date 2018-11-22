 Это тот самый компромисс, который может позволить себе Государство, - Южанина о законе о "евробляхах". ВИДЕО

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".
"Ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, что он сам может решать, какая налоговая или таможенная политика должна существовать в стране. И с этого начинается Государство: доверие к государственным институтам, и к тем нормам, которые являются нормами Закона. Много раз на встречах говорила молодым людям, что никаких бы к вам не было вопросов, если бы мы начали с вами эту дискуссию, закончили принятием изменений в таможенный Кодекс, а потом вы смогли бы завозить и растаможивать такие автомобили. А так, когда уже этих нарушителей стало много, когда они объединились ради защиты себя от ответственности, которая может наступить. Это уже выходит за рамки понимания Государства и отношения к Государству... я подчеркиваю потому, что нельзя нарушать Закон ни одному, ни массово нарушать Закон, а потом прикрываться, что таким образом каждый гражданин хочет влиять на таможенную политику, настало то время, когда они, якобы, могут влиять на такую таможенную политику. Это путь в никуда, все страны это уже проходили", - подчеркнула Южанина.
"Я не хочу даже напоминать и придумывать, какой коллапс может возникнуть в стране, если мы так будем дальше рассуждать и позволять себе такие действия делать. Поэтому, на сегодняшний день предложены и приняты Законы во втором чтении и в целом. Это тот самый компромисс, который может позволить себе Государство по поводу изменения акцизного налога. Это позиция большинства в зале, особенно тех людей, которые отдали свои голоса за принятие Законов в целом", - отметила председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике.
"Она последняя (эта позиция. - Ред.), и сейчас все работают над тем, чтобы как можно скорее был создан, разработан и утвержден Правительством временный порядок растаможки авто для того, чтобы сразу после подписания Законов начались процедуры растаможивания. Чтобы все граждане, потому что у всех свой случай и свой пакет документов, но чтобы все смогли буквально растамаживать авто. Очень важно, что эти ставки в разы будут уменьшены. На определенные автомобили в 7 раз, на другие автомобили в 10-50 раз, потому что у нас там есть очень высокие ставки сейчас в действующий системе акцизного налога. Поэтому, всех прошу посчитать и принять для себя взвешенное решение, потому что, автомобиль-это, все-таки, не обычная бумажка, некий товар, который можно купить совсем на копейки", - резюмировала Южанина.
Полный текст материала: "Евробляхи: за и против" читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.
Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.
Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.
"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.
При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.
Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.
"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.
Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.
Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.
Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.
Народ (граждане) - единственный источник власти и ТОЛЬКО он и в праве решать! Депутаты лишь народные представители которые действуют от имени народа
Добро пожаловать в реальность, Нео.
"Ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, что он сам может решать, какая налоговая или таможенная политика должна существовать в стране"
Советую тете Конституцию почитать. Когда все эти твари переведутся? Где они этих тупоголовых набирают?
Да какой почитать? Гнать эту тварь к **еням собачим. "Слуги народа"......
За єту растаможку говорилось не год не два и не три.
Есть куча старьіх статей на єту тему, Гугл все помнит
Просто народу надоели єти завтраки от власти и попер в наглую, также как єто власть делает.
А теперь власть строит из себя целочку, а остальньіх считает бандитами.
Проще говоря она хотела сказать, что эти "казлы" мешают нам жить. Только я это где-то уже слышал?
Основою митної політики були митні тарифи: індукта ( мито за ввезення товарів оптом) та евекта ( мито за вивезення товарів оптом), які становили 2 % від вартості товарів, що ввозилися та вивозилися з України, а це приваблювало іноземних купців. Вказані митні тарифи (індукта і евекта) розповсюджувались на всих іноземних купців, в тому числі і на купців Московської держави. Індукта і евекта направлялись до Військового (державного) скарбу Гетьманщини. Митні порядки в Гетьманщині були заведені Богданом Хмельницьким, зокрема, його Універсалом від 28 квітня 1654 р. Відповідно до вказаного Універсалу Б.Хмельницького дозорця (так називалася посада головного митника країни) та його помічники (екзактори та фактори ) зобов"язані були перевіряти посольські делегації, щоб поміж ними крадькома не проникали іноземні купці з товариами в Гетьманщину разом із посольствами. За контрабандний провіз товарів через Гетьманщину або вивіз їх з Гетьманщини ( або контрабандним транзитом ) товари таких купців підлягали конфіскації. Половина конфіскованого товару направлялася до Військового (державного) Скарбу, а друга половина передавался дозорцю та його екзакторам і факторам (До речі, практика залишати митним установам частину коштів зібраних від конфіскованих товарів , а також коштів зібраних від сплати митних податків існувала і в сучасній Україні до 1996 року). МИТНА СИСТЕМА, ВВЕДЕНА В ГЕТЬМАНЩИНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКИМ, ПРОІСНУВАЛА БЕЗ ЗМІН ( !!!! ) 100 РОКІВ І БУЛА ЛІКВІДОВАНО РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ В 1754 РОЦІ.
П.С. Радджу ознайомитися із цікавою працею : "Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси", К., 2005 рік.
Народ не может, а она может, забыла только от куда сама пришла!
Никита Соловьев почувається життєрадісно разом із Александром Соколовским та ще 3.
16 год ·
О последнем предложении по НнВК.
А вот смотрите как все интересно складывается. Уже было нам объясняли, что все пропало, завтра все проголосуют бюджет в редакции с налогом на прибыль и т.д. Но несколько безумцев продолжали дергаться, отказываясь признать очевидное. И вот очень похоже, что мы достучались. Во всяком случае сегодня было сделано новое предложение.
Сегодня офис крупных плательщиков ДФС выступил с предложением о порядке перехода от налога на прибыль к НнВК. Причем непосредственно предложение было озвучено Евгений Бамбизов. Там вообще много интересного прозвучало. На редкость здравое предложение. На моей памяти впервые ДФС прямо признала, что НнВК значительно проще налога на прибыль, требует значительно меньше ресурсов от ДФС для контроля и значительно однозначнее в определении базы. До сих пор ДФС занимала противоположную позицию и мы не ждали такого подарка.
О том, что данное предложение не является самодеятельностью, свидетельствует и личность озвучившего его (Бамбизову вообще было не обязательно принимать в том мероприятии участие.) Но еще важнее, что буквально в течение часа после этого предложения, в ветках сначала у Александр Соколовский, а потом и у Dana Yarovayaпоявилась Oksana Markarova с вопросом, поддержит ли это предложение бизнес. А вы уж простите, в подобные совпадения я не верю, я уже довольно взрослый мальчик. Такое может быть только если Минфин, ДФС и Комитет прощупывает позицию бизнеса. Значит нам таки удалось донести до сведения этих дам и господ, что тотальное игнорирование позиции бизнеса категорически неприемлемо и будет встречено бизнесом весьма жестко.
В чем суть предложения? Оно очень просто. Те плательщики, которых сейчас ведет Офис крупных плательщиков ДФС, на 2019 год остаются плательщиками налога на прибыль. Все остальные с 01.01.19. переходят на НнВК. Никакого упоминания упрощенцев в этом варианте не предусмотрено. Так как не для всех, то без авансового платежа, на который уже был согласен бизнес.
Офис крупных плательщиков это порядка 1400 предприятий. То есть по этому параметру картина заметно лучше, чем предыдущее предложение с порогом в 200 млн. оборота, которое распространялось на пять с лишним тысяч. Кроме того заранее зафиксированный круг плательщиков резко снижает возможности схематоза в этом направлении. По остальным параметрам пожелания бизнеса услышаны в полном объеме. То есть безусловно это немного не тот вариант, который предлагался бизнесом. Но уже достаточно близко к нему. Что же касается позиции нашей партии, то все наши красные линии он не переступает.
Естественно еще далеко не со всеми у нас была коммуникация. Но уже могу заявить однозначно. Авторы законопроекта, все представители бизнеса и бизнес-ассоциаций, с которыми успели обсудить вопрос, активисты Д7, все поддерживают данный вариант. С одной оговоркой. У нас есть не возражение, а именно уточнение. На наш взгляд, обязательным является упоминание остающихся на 19-й год плательщиками налога на прибыль не в основном тексте закона, а в заключительных положениях. С точки зрения балансировки бюджета это в принципе не имеет значения. А вот бизнесу дает сразу четкое понимание того, по каким правилам будет идти игра в 2020-м году и далее. Потому что в этом случае для распространения действия этого закона на крупных плательщиков не придется в следующем году совершать никаких дополнительных телодвижений. А вот в уверенности адекватного поведения уже следующего созыва ВР есть весьма серьезные обоснованные сомнения.
Итак краткое резюме. Мы очень рады возвращению Минфина за стол конструктивных переговоров и их выступлению с совершенно конкретным и осмысленным предложением. Мы все (или как минимум все, чье мнение уже удалось выяснить) с небольшой технической оговоркой поддерживаем данное предложение. Если в таком варианте НнВК будет принят и заложен в бюджет-2019, для нас это будет важным сигналом о том, что даже в предвыборный год Минфин, Кабмин, ВР и Президент всерьез занимаются не только предвыборными играми, но и вопросами долгосрочного экономического роста и удобства ведения бизнеса. И мы приложим все необходимые усилия, чтобы это свое мнение донести до максимально широкого круга избирателей.
Победим!
Мы вас имели, имеем и будем иметь...
Нет, Васадзе и К придумают новые акцизы на электромобили, чтобы убрать свободную конкуренцию!
Подскажите кто-нибудь эти коэффициенты, пожалуйста?
Чому поляк, маючи більшу зарплатню, платить за розмитнення менше, ніж українець???