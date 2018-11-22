 Главный патрульный Жуков напомнил "евробляхерам" о юридической ответственности за блокирование путей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил вчера вечером на брифинге.
"Каждый гражданин Украины имеет право на мирный протест и мирную акцию. Но если это не ограничивает права и свободы других граждан", - сказал он.
По данным на вечер 21 ноября, за пошлые сутки движение на автодорогах из-за блокирования водителями не растаможенных автомобилей осталось частично ограниченным в девяти регионах Украины: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговский областях. А также в Киеве.
"Хочу разъяснить. Блокирование транспортных коммуникаций и создание преград для дорожного движения в любом обществе имеет последствия в форме начала юридической ответственности. В частности, в зависимости от обстоятельств такие действия могут составлять уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 279 УК Украины (а именно: блокирование транспортных коммуникаций путем устройства преград) и тянуть за собой уголовную ответственность, наказываться штрафом в размере 50 не облагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на строк до 2 лет, или арестом на строк до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет", - сказал глава патрульной полиции.
Жуков напомнил, что также предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа до 20 не облагаемых минимумов или общественных работ от 20 до 40 часов.
Он добавил, что на момент брифинга открыты и расследуются 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций. Производства открыты по факту блокирования путей в Ривненской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.
"Во время перекрытия движения на автодороге М06 Киев-Чоп зафиксировано ряд правонарушений со стороны участников акции. Вчера вечером между патрульными и участниками акции заместителю командира патрульной полиции в Ривненской области нанесли удар по голове. По факту нарушения задержаны 3 участника акции. Вчера утром один из участников акции совершил наезд на начальника Управления патрульной полиции в Ривненской области", - сказал он.
Жуков обратился к участникам акции по поводу блокирования автодорог Украины: "Люди, оказавшиеся заложниками на участках, которые блокируются, замерзают в своих транспортных средствах. Национальная полиция призывает придерживаться законности во время любых протестов и акций".
как мусора могут запретить переходить дорогу по переходу? )))
приблизно ось так:
4.9 ПДР
У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
вчи закони,йолоп!(с)
а поліції дійсно "двійка" за незнання ПДР й неспроможність навести лад в дорожньому русі
представьте на минуточку
еду например по делам, встреча, аэропорт или еще что
и какие то хулиганы на пешеходжном переходе устроили цырк
рядом стоит полиция и жуёт сопли
вопрос: какого хрена я должен платить налоги? и содержать этих дармоедов, включая нацгвардию и СБУ?
моё субъективное мнение: их не трогают, потому как евробляхеры проект порошенко/кононенко
качели с евробляХерами будут продолжаться до самых выборов
Пэтюньку за жабры взять, т.к. он своим кортежем препятствует движению всего транспорта, не хочет？
питсдунпатлюрянт...
дааа... много воды утекло
Помню помню....
Блокада на крови.... Вой гроси пороха луцика о срыве бюджетных валютных, о уголовке за блокирование путей....
И это не первый раз!
Когда Майдан начинался - патриоты тоже мешали кому то "елочку" поставить!
БРЕХЛО ВАТНОЕ!
Где миллион уголовных дел за контрабанду и мошенничество?
Перепродажа была статьей еще при СССР!
Забудь о ней пердун старый!
европа так европа!
"Все участники акций протеста в Украине - и митингующие, и милиция, - обязаны соблюдать законы страны.
Об этом в интервью украинским телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович"
«Мы, депутаты фракции Партии регионов .....
Каждый гражданин Украины имеет право на мирный протест. Никто не может ограничивать это право. Но все действия манифестантов должны проходить в рамках закона"
не смотрел.
извините, но... вот прочитал почти статью Антиколорадоса - столько грязи на этих бляхеров вылито, а ведь по-сути они правы, кроме блокирования дорог. с Куя-ли платить столько "ибо экология", завозя "хлам"(к-рый в 5 раз лучше говнотазов 30-летних)?
Короче, далеко не поэтому, но Антиколорадос уже для меня - популист-урапоцреот. И ближе к выборам все более противно читать.