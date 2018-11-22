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 Главный патрульный Жуков напомнил "евробляхерам" о юридической ответственности за блокирование путей. ВИДЕО

Начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков напомнил о юридической ответственности за блокирование автодорожных путей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил вчера вечером на брифинге.

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"Каждый гражданин Украины имеет право на мирный протест и мирную акцию. Но если это не ограничивает права и свободы других граждан", - сказал он.

По данным на вечер 21 ноября, за пошлые сутки движение на автодорогах из-за блокирования водителями не растаможенных автомобилей осталось частично ограниченным в девяти регионах Украины: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговский областях. А также в Киеве.

"Хочу разъяснить. Блокирование транспортных коммуникаций и создание преград для дорожного движения в любом обществе имеет последствия в форме начала юридической ответственности. В частности, в зависимости от обстоятельств такие действия могут составлять уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 279 УК Украины (а именно: блокирование транспортных коммуникаций путем устройства преград) и тянуть за собой уголовную ответственность, наказываться штрафом в размере 50 не облагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на строк до 2 лет, или арестом на строк до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет", - сказал глава патрульной полиции.

Жуков напомнил, что также предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа до 20 не облагаемых минимумов или общественных работ от 20 до 40 часов.

Он добавил, что на момент брифинга открыты и расследуются 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций. Производства открыты по факту блокирования путей в Ривненской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

"Во время перекрытия движения на автодороге М06 Киев-Чоп зафиксировано ряд правонарушений со стороны участников акции. Вчера вечером между патрульными и участниками акции заместителю командира патрульной полиции в Ривненской области нанесли удар по голове. По факту нарушения задержаны 3 участника акции. Вчера утром один из участников акции совершил наезд на начальника Управления патрульной полиции в Ривненской области", - сказал он.

Жуков обратился к участникам акции по поводу блокирования автодорог Украины: "Люди, оказавшиеся заложниками на участках, которые блокируются, замерзают в своих транспортных средствах. Национальная полиция призывает придерживаться законности во время любых протестов и акций".

Источник: https://censor.net.ua/v3098309
 
 
 Топ комментарии
 
БляХеры еще вчера обосрались и разбежались😁
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как мусора могут запретить переходить дорогу по переходу? )))
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Главное, что его не интересуют завышения расценок и несоблюдения норм при ремонте дорог на сотни миллионов гривен.
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Главный патрульный Жуков - главній бляхаборец...
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БляХеры еще вчера обосрались и разбежались😁
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как мусора могут запретить переходить дорогу по переходу? )))
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мають право преходити скільки завгодно разів. це законом не обмежено . покажи в чому хуліганство? вчи закони,йолоп!
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Головний патрульний Жуков нагадав "євробляхерам" про юридичну відповідальність за блокування шляхів - Цензор.НЕТ 6575 злий мольфар

как мусора могут запретить переходить дорогу по переходу? )))
приблизно ось так:
4.9 ПДР
У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

вчи закони,йолоп!(с)
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а на переходах де не регулюється- водії зобов'язані пропускати. ковтай! поставлять мусора-регулювальника- просто пререходять на інший перехід далі. і смокче твій регулювальник сам.
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от було б цікаво що на трасі "швидше закінчиться" пішохідні переходи чи регулювальника...

а поліції дійсно "двійка" за незнання ПДР й неспроможність навести лад в дорожньому русі
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Если человек ходит туда-сюда, значит он не знает, куда ему надо, значит он не в адеквате и его нужно, как минимум к психиатору. Законники вы долбаные.
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287-ое китайское предупреждение
представьте на минуточку
еду например по делам, встреча, аэропорт или еще что
и какие то хулиганы на пешеходжном переходе устроили цырк
рядом стоит полиция и жуёт сопли
вопрос: какого хрена я должен платить налоги? и содержать этих дармоедов, включая нацгвардию и СБУ?

моё субъективное мнение: их не трогают, потому как евробляхеры проект порошенко/кононенко
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стопудово
качели с евробляХерами будут продолжаться до самых выборов
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Главного патлюранты - пыд патрулювання... цылодобово... с браслетом на обыдвиноги...
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а этот лысый черт не хочет поштрафовать дупутатов и министров, которые на тротуарах паркуются？
Пэтюньку за жабры взять, т.к. он своим кортежем препятствует движению всего транспорта, не хочет？
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евробляхапродажняя и лыса до того ж...
питсдунпатлюрянт...
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Петин кортеж даже людей безнаказанно может сбивать, уже доказано
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в АТО у него был позывной "Маршал"
дааа... много воды утекло
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Так купи себе хоть одну. Чего сопли жуешь? Или ты еще на "москвичах" ездяешь и жаба давить?
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Главное, что его не интересуют завышения расценок и несоблюдения норм при ремонте дорог на сотни миллионов гривен.
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Действовать начинайте! Иначе складывается впечатление, что вы с бляхерами заодно!
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Главный патрульный отминусовал от Порошенка %4 минимум.
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Ага....
Помню помню....
Блокада на крови.... Вой гроси пороха луцика о срыве бюджетных валютных, о уголовке за блокирование путей....
И это не первый раз!
Когда Майдан начинался - патриоты тоже мешали кому то "елочку" поставить!
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Та перестаньте себе з майданом порівнювати, ви звичайні перекупи,шахраї і контрабандисти яких ніхто не підтримує, навіть ті кого ви розвели на покупку у вас "бляхи" не хочуть їхати на ваші шабаші
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А что ты такое что бы мне указывать?
БРЕХЛО ВАТНОЕ!
Где миллион уголовных дел за контрабанду и мошенничество?
Перепродажа была статьей еще при СССР!
Забудь о ней пердун старый!
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не напоминать им надо, а заставить возместить ущерб от задержки транспорта
европа так европа!
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Я это уже слышал в 2014:

"Все участники акций протеста в Украине - и митингующие, и милиция, - обязаны соблюдать законы страны.
Об этом в интервью украинским телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович"

«Мы, депутаты фракции Партии регионов .....
Каждый гражданин Украины имеет право на мирный протест. Никто не может ограничивать это право. Но все действия манифестантов должны проходить в рамках закона"
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Не равняй Украину и 2014 год-и евродебилов и 2018 год.Тогда народ за Украину выходил,а теперь евродебилы за кусок ржавого хлама гадят на голову всем
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"Не равняй" - почему? Я не вижу разницы между януковичем и порошенко. И мой пост выше только подтверждает это.
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Сначала мы свергаем власть, потому что нам не нравится, что она использует законы против народа. Устанавливаем новую власть и все начинается по новой. Выходит- вся проблема в наличии власти.
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Скорее всего проблема в "законах против народа". Не думали?
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б*же, оно по бумажке читает???
не смотрел.
извините, но... вот прочитал почти статью Антиколорадоса - столько грязи на этих бляхеров вылито, а ведь по-сути они правы, кроме блокирования дорог. с Куя-ли платить столько "ибо экология", завозя "хлам"(к-рый в 5 раз лучше говнотазов 30-летних)?
Короче, далеко не поэтому, но Антиколорадос уже для меня - популист-урапоцреот. И ближе к выборам все более противно читать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГлавный патрульный Жуков напомнил "евробляхерам" о юридической ответственности за блокирование путей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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