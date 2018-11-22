 "Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, Шемякин заявил, что не может радоваться присутствию американцев в Севастополе.
"Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - сказал Шемякин.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, Шемякин заявил, что не может радоваться присутствию американцев в Севастополе.
"Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - сказал Шемякин.
есть те, кто страстно ненавидят бывшую "родину"
африціамериці) кацап, готов лизати царя - зараз хуйла, а потім наступного!
Предатель - он и есть предатель, где бы не жил.