 "Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, Шемякин заявил, что не может радоваться присутствию американцев в Севастополе.

"Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - сказал Шемякин.

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