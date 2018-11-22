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 "Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма. ВИДЕО

Советский, американский и российский художник Михаил Шемякин подтвердил свою поддержку оккупации украинского Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, Шемякин заявил, что не может радоваться присутствию американцев в Севастополе.

"Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - сказал Шемякин.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3098284
 
 
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Ватно-совковое быдло, выгнать на расцею, пусть сидит в радной говени!!!
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Настоящий паРашкинский патриот должен жить в США....правда, Шемякин ?? "Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8349
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Ну эти ущемленные рузгоезычные, что в Латвии, что в США, что еще где то, расею любят только если она очень далеко, а так сидят где жопе в месте потеплее, но и не забывают это место обосрать во славу рашки.
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Кто то знал этого ушлепка до этой новости? "Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1718
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не все.
есть те, кто страстно ненавидят бывшую "родину"
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мабуть тільки якесь лайно охфіцерське,
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кацап він і в африці америці) кацап, готов лизати царя - зараз хуйла, а потім наступного! "Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1361
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Почему бы не отправить это с соответствующим переводом в американские органы которые следят за фильтрацией дерьма которое хочет жить в Америке???
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Нимякин, пизду*й на историческую родину. И порви паспорт США. Слабо ?
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Ненавижу,тварей... -Живут на всем готовеньком.Пользуются благами цивилизации. И из-подтишка шипят зеленой слюной на приютивших. Мразь да и только...
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Ватность - серьезное заболевание, старое чмо живёт в демократической стране, пользуется её благами и при этом надрачивает на вонючую клоаку хуйла паРашку.
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То то офицер флота охренел бы, узнав что не американцы зашли в Крым, а сынок свалил в США.
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Приняв гражданство США, изменил россии, а теперь изменяет Штатам.
Предатель - он и есть предатель, где бы не жил.
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Скрепно-духовное творчество😁😂😃😆😉😅
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"Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что живу в США?!" Это же бред, а да точно, он же там живет, да мудило,? У человека с нормальной психикой из нормальной страны, был бы когнитивный диссонанс, но они же ненормальные, с лишней хромосомой.
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Ещё один забугорный патриот. Любит родину аж взасос, но строго из прекрасного далёка. У нас, правда, таких тоже хватает. Грустят откуда нибудь из Германии, Канады, Австралии. А шо грустить? Приезжай сюда и наслаждайся.
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взад на изгойку 404 выслать этого удмурта из госдепа.
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Чуркін вже дотриндівся у США вилізуючи кремль, міністр Лесін теж впав у США бухий і помер.
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Он сын советского вертухая, а не офицера флота. Все офицеры закончились во время гражданской войны.
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Такому "художнику" (сину офіцера флоту) більше пасує малювати ХУЙ на воротах десь у Калузі, а не срати з-за океану... Тупий аморал.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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