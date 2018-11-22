 Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Это произошло в воскресенье, 18 ноября, сообщает Секретариат главы УГКЦ в Риме, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мощи св. Януария архиепископ Неаполя кардинал Кришенцио Сепе лично выставил для почитания по случаю исторического визита главы УГКЦ в архиепархии Неаполь в рамках почтения 85-й годовщины Голодомора. В завершение Божественной литургии Предстоятель УГКЦ благословил верующих реликвией, а следовательно прецессионно перенес ее к месту хранения - специальному хранилищу боковой часовни собора. В момент возложения реликвиария в хранилище кровь св. Януария мгновенно стала жидкой.

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Хранитель реликвии вернулся к верующим с объявлением: "Я должен сказать вам важное сообщение, произошло чудо: кровь св. Януария стала жидкой в руках Блаженнейшего Святослава" - продемонстрировал капсулу с полностью разжиженной кровью.

После этого глава УГКЦ снова благословил верующих мощами святого.

"Во время прецессионного шествия, когда я с трепетом нес мощи св. Януария, я просил у него о заступничестве за украинский народ и прекращение войны в Украине", - рассказал Блаженнейший Святослав.

"Чудо крови св. Януария" является вызовом для современной науки. Его кровь застыла еще в IV веке и трижды в год переходит в жидкое состояние: 19 сентября, 16 мая и в субботу перед первым воскресеньем мая. В последний раз это чудо произошло во время посещений архиепархии Папой Римским Франциском: кровь разжижилась наполовину.

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Местное население верит, что чудо разжижения крови св. Януария является знаком того, что он заботится об их городе и выслушивает их молитвы.

Неаполитанского святого почитает как католическая, так и православная Церкви. Януарий - итальянский священномученик, был епископом, мученическую смерть принял около 305 года, ему отсекли голову. Христиане Неаполя взяли тело святого, а его засохшую кровь собрали из земли в сосуд. На его могиле на протяжении веков происходят многие чудеса.