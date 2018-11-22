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 Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В итальянском Неаполе во время почтения 85-й годовщины Голодомора произошло чудо - сгусток крови святого Януария разжижился в руках главы УГКЦ Блаженнейшого Святослава.

Это произошло в воскресенье, 18 ноября, сообщает Секретариат главы УГКЦ в Риме, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мощи св. Януария архиепископ Неаполя кардинал Кришенцио Сепе лично выставил для почитания по случаю исторического визита главы УГКЦ в архиепархии Неаполь в рамках почтения 85-й годовщины Голодомора. В завершение Божественной литургии Предстоятель УГКЦ благословил верующих реликвией, а следовательно прецессионно перенес ее к месту хранения - специальному хранилищу боковой часовни собора. В момент возложения реликвиария в хранилище кровь св. Януария мгновенно стала жидкой.

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Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ 01

Хранитель реликвии вернулся к верующим с объявлением: "Я должен сказать вам важное сообщение, произошло чудо: кровь св. Януария стала жидкой в руках Блаженнейшего Святослава" - продемонстрировал капсулу с полностью разжиженной кровью.

После этого глава УГКЦ снова благословил верующих мощами святого.

"Во время прецессионного шествия, когда я с трепетом нес мощи св. Януария, я просил у него о заступничестве за украинский народ и прекращение войны в Украине", - рассказал Блаженнейший Святослав.

Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ 02

"Чудо крови св. Януария" является вызовом для современной науки. Его кровь застыла еще в IV веке и трижды в год переходит в жидкое состояние: 19 сентября, 16 мая и в субботу перед первым воскресеньем мая. В последний раз это чудо произошло во время посещений архиепархии Папой Римским Франциском: кровь разжижилась наполовину.

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Местное население верит, что чудо разжижения крови св. Януария является знаком того, что он заботится об их городе и выслушивает их молитвы.

Неаполитанского святого почитает как католическая, так и православная Церкви. Януарий - итальянский священномученик, был епископом, мученическую смерть принял около 305 года, ему отсекли голову. Христиане Неаполя взяли тело святого, а его засохшую кровь собрали из земли в сосуд. На его могиле на протяжении веков происходят многие чудеса.

Источник: https://censor.net.ua/v3098275
 
   
 Топ комментарии
 
если бы не тема Голодомора я бы поиздевался над этой новостью по полной и церковными "чудесами"....

Вот зачем это все? Зачем это кино над трупами миллионов замученных...?

Вот как Бог допустил убийство миллионов (включая детей) невинных....?

Хрен кто ответит....
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Діди у вечірніх сукнях та с казанами на голові вміють насмішити😁
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апередил. щас уже мало хто помнит помнит ))
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Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо

Ну, и шо это за фокусы? Я понимаю, если бы по такому случаю с граждан чудесным образом списались долги за коммуналку - вот это было бы по существу.
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За такими "чудесами" к вите-великомученнику . Когда плательщиков коммуналки сделали идиотами, списав долги всем неплательщикам 😈
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Кровь застывает а потом разжиживается.Реальное чудо кто верующий.
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У химика есть сомнения, что там именно кровь. Это можно было бы легко проверить, да кто же позволит.
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питань не має, яка сполука може бути наділена подібними властивостями і була відома у 4 сторіччі?
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Новости Украины с Неаполя, ну извиняй, нету у нас детей-самоубийц после письма хуйлу.
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Некрофилия сплошная, носится с кусками чьих то трупов
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Наука має дати свою відповідь, у чому проблема?
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"Да поможет нам святой Януарий" (якийсь мультик)
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Ну, хорошо хоть никто не замироточил...)))
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если бы не тема Голодомора я бы поиздевался над этой новостью по полной и церковными "чудесами"....

Вот зачем это все? Зачем это кино над трупами миллионов замученных...?

Вот как Бог допустил убийство миллионов (включая детей) невинных....?

Хрен кто ответит....
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Ну так, доводят ситуацию до маразма, чтобы трагедию превратить в фарс. Без нквдистов не обошлось .
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Не скажи. Мы центр ЕВРОПЫ. И если по теории Ющенка, то и ВАТИКАН произошел от нас. Да, вообще, все пошло с УКРАИНЫ. Главное в это поверить. Вот верят ПОП - петру ол.... порш....ВЕРЯТ, Гросе верят, ВЕРЯТ, Гундосому в ВР- ВЕРЯТ и тут надо верить. ВЕРА- это главное.
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Християни Неаполя взяли тіло святого, а його засохлу кров зібрали із землі в посудину. На його могилі впродовж століть відбувається багато чуд. Місцеве населення вірить, що чудо розрідження крові св. Януарія є знаком того, що він опікується їхнім містом та вислуховує їхні молитви.

Мне не понятно за что убрали мой коммент, ведь сам Цензор ссылку дал на источник и я от туда все переписала. Видимо дежурный сам не знал о чем идет речь, а так поставил инфу не читая.
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дешевые спецэффекты аферистов. И кто-то в это верит, но на то они и верующие, а не думающие.
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Вот за что еще не люблю никейскую (тринитарианскую) церковь - так это за ее фокусы (обман). С фокусов начал Афанасий на никейском соборе. Фокусы, рассчитанные на быдломассу, продолжаются регулярно до сих пор
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Вот что кардиомагнил животворящий делает! Під час вшанування 85-х роковин Голодомору в Неаполі сталося диво, - УГКЦ - Цензор.НЕТ 8641
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Осталось только ожидать чуда от великомученика Петра Алексеича, и можно будет его канонизировать при жизни
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ти от Лукашонки очикуй кілограм картоплі за комент, буде диво)
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До себе в томос ми їх не візьмемо...У нас всьо по чесному...
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Твое лицо, когда ты только что сотворил чудо... опять.


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misha 21,и это все,что хотел сказать? ты любитель пукнуть в лужу?
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Эка невидаль. Вот если бы газ внутреннего здабытку начал продаваться по цене здабытки, а не по мировой, для граждан Украины, вот это было бы чудо!
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В падающем самолёте атеистов нет.
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"Чудо-чудноє та діво-дівноє." (с) мовою оригіналу
Хто вірить - тому чудес не потрібно, а хто скептичний атеїст (аметист ) - того подібні чудасії не переконають...
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Попы просто рубят бабло, а всякие чудеса чистый маркетинг.
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Вот был такой Святой Йорген, он тоже даст знак.
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Тоже мне чудо...
У СБУ Бабченко воскрес чудесным образом - вот это чудо!
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Есть чудесный фильм, ему почти 100 лет- " ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОРГЕНА" ! Годы идут, а ДУРАКИ не УМНЕЮТ!
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Діди у вечірніх сукнях та с казанами на голові вміють насмішити😁😂🤣😃
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При всё уважении к верующим... но 2019 год скоро... а мы тут не спутники Юпитера осваиваем, а на очередные чудеса церковные смотрим...
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Я был в Неаполе в Соборе Святого Януария. Слушал нравственную проповедь на второй неделе после Пасхи. Чудо с кровью мученика происходит у католиков каждый год в день Св. Януария. В этот день там столпотворение. В советское время была популярна итальянская кинокомедия "Сокровища Св. Януария.
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Вірити чи не вірити це вже справа приватна. Але є речі, які дуже важко пояснити з точки зору діалектичного матеріалізму. Одні вірять що Бог є, інші що Бога немає. І те і те ніким не доведено. Так що не варто один одного ображати в його вірі.

Бо якщо вже, як то кажуть, спуститися з небес на землю то одні вірять обіцянкам політиків в швидкому настанні світлого майбутнього, а інші не вірять що з їх приходом до влади щось зміниться. А час потім все розставляє на свої місця. І все очевидне стає явним. А потім все починається з початку.

І ось так суспільство і живе за одним з головних законів діалектики - Єдності та боротьбі протилежностей.
😃😃😃
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВо время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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