 Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Это произошло в воскресенье, 18 ноября, сообщает Секретариат главы УГКЦ в Риме, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мощи св. Януария архиепископ Неаполя кардинал Кришенцио Сепе лично выставил для почитания по случаю исторического визита главы УГКЦ в архиепархии Неаполь в рамках почтения 85-й годовщины Голодомора. В завершение Божественной литургии Предстоятель УГКЦ благословил верующих реликвией, а следовательно прецессионно перенес ее к месту хранения - специальному хранилищу боковой часовни собора. В момент возложения реликвиария в хранилище кровь св. Януария мгновенно стала жидкой.
Хранитель реликвии вернулся к верующим с объявлением: "Я должен сказать вам важное сообщение, произошло чудо: кровь св. Януария стала жидкой в руках Блаженнейшего Святослава" - продемонстрировал капсулу с полностью разжиженной кровью.
После этого глава УГКЦ снова благословил верующих мощами святого.
"Во время прецессионного шествия, когда я с трепетом нес мощи св. Януария, я просил у него о заступничестве за украинский народ и прекращение войны в Украине", - рассказал Блаженнейший Святослав.
"Чудо крови св. Януария" является вызовом для современной науки. Его кровь застыла еще в IV веке и трижды в год переходит в жидкое состояние: 19 сентября, 16 мая и в субботу перед первым воскресеньем мая. В последний раз это чудо произошло во время посещений архиепархии Папой Римским Франциском: кровь разжижилась наполовину.
Местное население верит, что чудо разжижения крови св. Януария является знаком того, что он заботится об их городе и выслушивает их молитвы.
Неаполитанского святого почитает как католическая, так и православная Церкви. Януарий - итальянский священномученик, был епископом, мученическую смерть принял около 305 года, ему отсекли голову. Христиане Неаполя взяли тело святого, а его засохшую кровь собрали из земли в сосуд. На его могиле на протяжении веков происходят многие чудеса.
Ну, и шо это за фокусы? Я понимаю, если бы по такому случаю с граждан чудесным образом списались долги за коммуналку - вот это было бы по существу.
Вот зачем это все? Зачем это кино над трупами миллионов замученных...?
Вот как Бог допустил убийство миллионов (включая детей) невинных....?
Хрен кто ответит....
Мне не понятно за что убрали мой коммент, ведь сам Цензор ссылку дал на источник и я от туда все переписала. Видимо дежурный сам не знал о чем идет речь, а так поставил инфу не читая.
и типа рынок
Хто вірить - тому чудес не потрібно, а хто скептичний атеїст (аметист ) - того подібні чудасії не переконають...
У СБУ Бабченко воскрес чудесным образом - вот это чудо!
Бо якщо вже, як то кажуть, спуститися з небес на землю то одні вірять обіцянкам політиків в швидкому настанні світлого майбутнього, а інші не вірять що з їх приходом до влади щось зміниться. А час потім все розставляє на свої місця. І все очевидне стає явним. А потім все починається з початку.
І ось так суспільство і живе за одним з головних законів діалектики - Єдності та боротьбі протилежностей.
😃😃😃