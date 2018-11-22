 За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС. ВИДЕО

Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС) Алексей Жуганов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС.
"Правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержали семь человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 29 административных правонарушений", - заявил представитель штаба.
Серйозно ?
Туди йому й дорога.
Цікаво тільки: а шо - просто так взяв і вмер ?
У Росії в середу, 21 листопада, помер начальник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ, генерал-полковник Ігор Коробов.
Як сказано в заяві Міноборони РФ, йому було 63 роки. Також у повідомленні прес-служби стверджується, що Коробов помер після "важкої і тривалої хвороби" - онкології.
Відзначимо, за два роки це друга смерть начальника ГРУ. https://www.obozrevatel.com/ukr/russia/drugij-za-dva-roki-u-rosii-pomer-glava-gru.htm
Розумничка.