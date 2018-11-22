 За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС. ВИДЕО

Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС) Алексей Жуганов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС.

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"Правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержали семь человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 29 административных правонарушений", - заявил представитель штаба.