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 За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС. ВИДЕО

Правоохранители в течение 20 ноября задержали на блокпостах семь человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС) Алексей Жуганов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС.

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"Правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержали семь человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 29 административных правонарушений", - заявил представитель штаба.

Источник: https://censor.net.ua/v3098253
 
   
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конечно есть. там половина из взятой за жабры дамбасни топят за шыкаладный цех на цензоре. Онижытамжинашилюди.
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А друга половина топить за ботоксну старушенцію, вона же "воровка на доверии"?
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После тяжелой болезни скончался начальник ГРУ. 'Новичком' видать помазался после бритья, вместо Тройного Одеколону 😄
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Даже глава ГРУ не дожил до нового пенсионного возраста в России в 65 лет: помер в 62.
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Він мабуть вийшов на пенсію раніше, як військовий. А так дійсно, що пенсія у 65 років це ніщо.
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Ой, зараз стільки "співчуттів" наші висловлять. За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2889
Туди йому й дорога.
Цікаво тільки: а шо - просто так взяв і вмер ?
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На каждого жителя дыныры и лу-гандона в СБУ должен быть компьютерный файл с отпечатками пальцев и другой сопутствующей инфой.
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Другий за два роки: у Росії помер глава ГРУ

У Росії в середу, 21 листопада, помер начальник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ, генерал-полковник Ігор Коробов.
Як сказано в заяві Міноборони РФ, йому було 63 роки. Також у повідомленні прес-служби стверджується, що Коробов помер після "важкої і тривалої хвороби" - онкології.
Відзначимо, за два роки це друга смерть начальника ГРУ. https://www.obozrevatel.com/ukr/russia/drugij-za-dva-roki-u-rosii-pomer-glava-gru.htm
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грохнули Коробова свои за провал с Солсбери
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Якщо у нього давно був рак, то це було не важко.
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Так чого ж вони таких хворих на такі посади призначають ?
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Читаем - букмекерские канторы принимают ставки - какой следующий каЦАП издохнет???
За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8294
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А книжку яку кицюня читає !!!
Розумничка. За сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8831
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Наконец-то жизнь дожала лугандонских трактористов и шахтёров так, что даже засветившиеся убийцы и их приспешники поехали за украинской колбаской.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗа сутки на блокпостах на Донбассе задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с террористами РФ, - пресс-центр ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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