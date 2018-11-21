 Бывший узник рассказал об издевательствах в застенках террористов "ЛНР", - СБУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, в августе 2018 года на КПВВ "Станица Луганская" за помощью к правоохранителям обратился пожилой мужчина, который пытался попасть на контролируемую Украиной территорию.

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Установлено, что 60-летний луганчанин является отцом сотрудницы СБУ, которая не изменила присяге и выехала для продолжения службы на подконтрольную украинской власти территорию. Сам пожилой мужчина только освободился из застенков так называемого "МГБ ЛНР", где пытками террористы более года пытались выбить у него признание в сотрудничестве с украинскими спецслужбами через контакты с дочерью.

По словам мужчины, наемники РФ задержали его весной 2017 года, обвинив в "незаконной" сдаче гаража в аренду. Более трех месяцев пенсионера держали в полной изоляции от внешнего мира, потом начали "следственные действия" с систематическими избиениями, пытками электротоком и угрозами расстрелять за связи с "укропам". Несколько месяцев пленнику пришлось провести в одной камере с полусумасшедшим бывшим "военным прокурором" так называемой "ЛНР", которого "соратники" также бросили за решетку.

"Бесчеловечное обращение привело к стремительному ухудшению состояния здоровья заложника. Тюремщики пытались "лечить" его самостоятельно, но это не дало результатов. Летом этого года они отвезли обессиленного пенсионера к линии разграничения, приказав больше не возвращаться в "ЛНР". Сейчас мужчина проходит курс лечения", - говорится в сообщении.

В среднем оперативники СБУ выявляют до десяти подобных фактов ежегодно. С начала 2018 года уже семь человек предоставили правоохранителям свидетельство о своем пребывании в местах незаконного содержания в ОРДЛО.

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