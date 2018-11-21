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Все про:реставрация (29) Гройсман (4439) Донецкая область (4128) декоммунизация (412) Куць (16)

 Гройсман поручил выяснить обстоятельства реставрации памятника большевику Артему в Святогорске. ВИДЕО

В Святогорске Донецкой области закончен первый этап реставрации памятника советскому революционеру Артему (Федору Сергееву).

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць, передает Цензор.НЕТ.

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"Завершается первый этап реставрации памятника национального значения - памятника Артему в Святогорске. Всего на его восстановление из областного бюджета выделили 388 тысяч гривен. За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы "Львовпроектреставрация" и "Мегаград". Но полностью завершить проект в этом году реставраторы не успеют, поэтому второй этап начнется весной, с наступлением тепла", - написал он.

Согласно приложению к постановлению Кабинета министров №928, этот памятник внесен в Государственный реестр недвижимых памяток Украины. Таким образом, он не попадает под закон о декоммунизации, поскольку является памяткой национального значения.

В свою очередь, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сообщил в своем Twitter, что глава правительства Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти "выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту [...] вопреки Закону о декоммунизации".

Гройсман поручил выяснить обстоятельства реставрации памятника большевику Артему в Святогорске 01

Источник: https://censor.net.ua/v3098185
 
   
 Топ комментарии
 
А на хурма его реставрируют???
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Однозначно, память про этого краснопузого дегенерата должна быть стёрта НАВЕКИ!!!
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Це такий терорист в ті часи, як в наші Гіркін(Стрелков). Люди, що ви творите? Який памятник терористам, які знищували нашу державу - Україну?
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И что, что потек? Снести и всех делов.
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сносят мраморные или гранитные - потом они исчезают
а этот видимо и впрямь никому не нужен - ещё 100 лет простоит
декоммунизация, она такая - избирательная
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Памятник хорошо смотрится, и место очень видное. Голову уже отвинтили, надо выбросить. Нельзя ли отлить голову какого нибудь настоящего украинского героя и поставить на корпус этого большака? Это было бы даже симболично, как победа над большевизмом. Я как литовец являюсь противником пропажи всякого добра. А корпус по моему ещё добрый.
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Как на хрена?ГаФно вопрос.Сначало на его реставрацию выделят деньги,потом распилят эти деньги,а потом всем объявят,что в связи с законом о декоммунизации,путём волевого решения партии и правительства,принято революционно инновационное решение выделить энную сумму,на снос памятника коммунисту Артёму и так пока не придет новая(читаем старая)власть с тем же правительством...и не поверите,теми же лозунгами!Столько лет все пользуют эту схему,зачем же отказыватся от двадцатилетних наработок.
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Шоб его завалить - кучу денег надо потратить ... . Предлагаю на этой основе сделать памятник Т . Г . Шевченко . Хорошие скульпторы знают , как это делается . Да и вид со всей округи будет обалденным !!!
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Кстати , если кто не в курсе : слева на заднем плане фото - административные постройки Святогорской лавры .
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Однозначно, память про этого краснопузого дегенерата должна быть стёрта НАВЕКИ!!!
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Признаюсь, Вы дали более чёткое, так сказать, более всеобъемлющее определение.
Вам РЕСПЕКТ!!!
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А вы что хотели от сепаратистов и коллаборантов? Их только мордой об асфальт , они только так понимают.
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Кто там проживает, такие и памятники почитают, может надо было памятник Бандере? получили бы разрыв сердца....
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Хорошая идея. Пусть реставраторы табличку под памятником переправят на "Бандера".
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Хотілося би вже якусь скульптурну композицію на кшталт - Бандера та Мельник підписують мирний договір...
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Не пора. Если бы не губернатор отреставрировали бы памятник комуномонстру а после огласки заставят снести. В Святогорске рассадник кремлевской банды.
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Монумент уникальный,его валить не стоит,главное что бы знали кто он,и за что комуняки ему его построили.Кто не был в Святогорске и не видел,лучше уж помолчите.
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До войны там правила русня казаки жили в святогорской лавре. Каждый там сепар обработаны были на 100% пропагандой . И все это регионалы сделали.
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Я тебе открою тайну,они и сейчас там,в Святогорской Лавре,только Петрусю не говори))
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А как там склад боеприпасов, охраняют ещё "настоятели"?
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Згоден! Тiльки треба просвердлити дiрку йому в головi i зробити напис КАТ!
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И меловые горы уникальные, и монастырь. Приезжает много людей. Внизу возле реки был рынок. Наверху не доходя до монумента тоже небольшой рынок, торговля сувенирами и всё такое.
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Мужик на рынке варенье из шишек продавал.
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І шо? У тебе у Вінниці на вул. Замостянській досі стоїть памятник П. Запорожцю, соратнику чЛеніна. Закон про декомунізацію для твого посіпаки мера Моргунова не закон?
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Там є два-один навпроти Єрусалимки (ніби йому, не приглядувався), а інший - біля "прозорого офісу" , що на повороті вулиці Янгеля.
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Четыре года войны, а городская власть как была регионалы так и осталась неужели нельзя было поменять особенно в таких областях и городах с таким количеством сепаратистов
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В Украине мер єто вьіборная должность, кого они в Святогорске сами вьібрали тот их и имеет...
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Писец! Вот и выплыла наша бля проблема, которая мешала нам до этого жить.
Не будьте идиотами , громодяне! Нам эти переименования масло на сухарик не намажут и коммуналку за нас не заплатят.
Вам, кому-то, есть разница как будет называться называться мужской половой орган: х..й, член, пенис или сосиска?.. Главное - шобы он работал и служил, как я понимаю.
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В Запорожье вон сняли и членина, кирова и прочую гидоту, а на их место густо повтыкали флаги Украины, стоят как тумбы поставленные дебилами, а для чего ? Для того чтобы это уродство сотворённого бросалось в глаза и вызывало злорадство ваты ...
такая продуманная тонкая провокация с умыслом...
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интересно - это я тоже должен финансировать? Гройсман доручив з'ясувати обставини реставрації пам'ятника більшовику Артему у Святогорську - Цензор.НЕТ 5072
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Ні, це з місцевого бюджету, ти в нього ані копійки не платиш, ти ж не з Святогірська
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Це такий терорист в ті часи, як в наші Гіркін(Стрелков). Люди, що ви творите? Який памятник терористам, які знищували нашу державу - Україну?
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напомнить что приелючилось с члениным - скоро 5 лет как
в киеве - тоже было типа достояние не пойсм чие Гройсман доручив з'ясувати обставини реставрації пам'ятника більшовику Артему у Святогорську - Цензор.НЕТ 4111
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Монумент Артема - самая высокая скульптура в стиле кубизма на территории Европы. Высота памятника - 22 метра, с постаментом - 28 метров.
Самая массивная бетонная скульптура в мире - около 800 тонн веса. Памятник создан из уникального бетона. Тайной его состава династия бетонщиков Орленко не делилась ни с кем. Рецепт утерян, заплатки из современного бетона не приживаются к монументу.
Надо просто назвать - памятник шахтерам Донбасса и забыть о Артеме
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- єто самая большая куча говна в мире!
- а что, никто в мире большую не сделал, почему?
- а на... оно кому нужно?
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а рядом Лавра!! вот так себе спокойно сожительствует с идолом мракобесия, это печаль!! впрочем если в Лавре тоже бесы во плоти, то ничего удивительного!!
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В Лавре те же, вначале войны поймали попа с оружием, который защищал русский мир.
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"Завершается первый этап реставрации памятника национального значения - памятника Артему в Святогорске. Всего на его восстановление из областного бюджета выделили 388 тысяч гривен. За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы "Львовпроектреставрация" и "Мегаград". Источник: https://censor.net.ua/v3098185"

А на опалення грошей нема: «патамучьто баріга пєрєвйол іх в офффшорьі !!!!»
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З ДОНЕЦЬКОГО обласного бюджета. Нехай голодують навколо ідола.
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Всього на його відновлення з обласного бюджету виділили 388 тисяч гривень.
-----------------
Ціна питання 388 тис. грн. Дайте реставраторам їх заробити, а потім ліквідовуйте "пам'ятник",
людям же потрібно на щось жити в холодну зиму....
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Ти забув згадати про УНР і ЗУНР, які виникли перед вторгненням більшовиків в Україну, вчи історію, какцап!
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"Русский мир" та його ідеологічна основа - псевдослов`янізм! Матеріал на - http://blogs.ukrhome.net/view/87319/
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"Гройсман поручил выяснить обстоятельства реставрации памятника большевику Артему в Святогорске" - бабки содрать со всех дебилов, ответственных за растрату, и соответственно уволить этих дебилов, позор.
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Не могу понять, почему меня не бесят памятники, много чего раздражает, но не памятники. Наверно, чего-то не понимаю.
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Мабуть тому що тобі все одно хто вбивав твоїх рідних...
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Моїх вбивати такі самі кати як і цей кат, якому пам'ятник в Святогірську реставрують. Але тобі ж все одно, ти ж сам потомок тих катів...
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Ліва рука не відає, що робить права. Коли цей бардак в Украіні закінчиться?
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Не, ну кому он мешает,? Там памятник, там храм, СОХРАНИТЕ. Потомкам интересно будет. Не уничтожайте то , что вы не сотворили. А сотворить вам за падло. Красивое место, бывал там. Это не мальдивы, это УКРАИНА. НЕ РАЗРУШАЙТЕ ТО ЧТО ЕСТЬ. Мой дед, тоесть отец, как то сказал, я построил, а ты сохрани, Внукам пригодилось, 100 процентов. Ну, кому оно мешает?
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не кажи так, бо путiн нападе i твої онуки поїдуть в європу, будуть там жити i цей памятник їм буде уже не iнтересний ...
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Оказывается,памятник этому придурку артему-национального значения. А кто же назначил этого "ватника" куця,даже не соображающего,что он делает и пишет? Ой. Пэця.
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Памятник диду-сепару надо снести, все равно грохнется, так как на глиняных ногах стоит!
Но вот пейзаж там очень красивый, что-то туристическое построить было бы очень не плохо!
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Внукам воно і нах не потрібно,підірвати чориа кацапського
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а ти пiдiрви дiм свого дiда...вiн же при комуняках построєний...
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Ні кацап,будинок мого діда збудований ще до вашого нашестя і до чортів росіян не має ніякого відношення,а що ви чорти то ти чудово знаєш і без мого нагадування
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Пам'ятники кацапським чортам мають бути знесені.
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Снести можно всё...Главное, чтобы через 300 лет, археологи проводя раскопки на территории Украины не сделали заключение - Здесь никто и никогда не жил.
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Реставрувати однозначно:
-пофарбувати істукана в "трикалор";
-вбити йому в погруддя величезний осиковий кіл синьо-жовтого кольору!;
-на постаменті великими літерами " Капець "рускава мира"
- до передачі Святогірськоі Лаври Єдиній Українській Автокефальній Помісній Церкви
Забов'язати сепарських попів РПЦ-ФСБ відспівувати анафему "русскаму миру";
-для відвідувачів комплекса ятки з сувенірами націонаоі символіки (перелік необмежений,напр: прапор,герб,гімн,патріотичні пісні,портрети героів і борців за Украіну всіх часів)!
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Памятник (да что там, МОНУМЕНТ!) большевистскому деятелю возле т.н. православного монастыря (да что там, ЛАВРЫ!) - ярчайший пример коммунистического православия, т.е. двойного мракобесия, идиотизма общества, до которого довел советский режим. Памятники, иконы... Невежественному быдлу все равно... Абы куда было молиться.
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Ентот Дядька сделал для Украины больше чем, те вместе взятые, кто хочет ентот памятник разрушить.
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немцы пытались взорвать памятник Артёму, но бетон выдержал
когда санаторий вернули монахам, те предлагали распилить монумент послойно, чтобы "идол" не возвышался над обителью
однако вмешался "русский мир" и о памятнике благополучно забыли
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википедия
Памятник Артёму - памятник в городе Святогорске, сооружённый в 1927 году в честь революционера, советского государственного и партийного деятеля Фёдора «Артёма» Сергеева. Объект культурного наследия Украины.
Автор памятника - скульптор И. П. Кавалеридзе. Входит в комплекс памятников Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Содержание
1Внешний вид2История памятника3Историческая ценность4Примечания5Библиография6СсылкиВнешний вид[править | править код]
Фигура памятника высотой 22 метра возвышается на горе, используя ее как постамент. По расчётам специалистов, общая площадь монумента составляет 400 м², вес - около 800 тонн. Высота памятника равна 22 метрам. Вместе с фундаментом, который должен быть не менее 5-6 метров, общая высота сооружения составляет 27-28 метров.
На постаменте памятника выгравированы слова:Гройсман доручив з'ясувати обставини реставрації пам'ятника більшовику Артему у Святогорську - Цензор.НЕТ 9440Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо.Гройсман доручив з'ясувати обставини реставрації пам'ятника більшовику Артему у Святогорську - Цензор.НЕТ 9440
вместе с датами жизни: 1883-1921 и посвящением:Гройсман доручив з'ясувати обставини реставрації пам'ятника більшовику Артему у Святогорську - Цензор.НЕТ 9440Пламенному вождю пролетариата 1-й ВДОГройсман доручив з'ясувати обставини реставрації пам'ятника більшовику Артему у Святогорську - Цензор.НЕТ 9440История памятника[править | править код]
После гибели Фёдора Андреевича Сергеева в железнодорожной катастрофе Всеукраинский центральный исполнительный комитет 3 августа 1921 года принял постановление об увековечении памяти «товарища Артёма». Летом 1923 года конкурсной комиссии было представлено 68 проектов планируемого памятника. Сооружение было поручено скульптору Ивану Кавалеридзе[источник не указан 246 дней] и соответствующий памятник был возведен в Артемовске.
В середине 1920-х годов решено было присвоить имя Артёма 1-му Вседонецкому Дому отдыха, располагавшемуся тогда на территории бывшего монастыря, а в ознаменование этого построить там еще один памятник Артёму. К возведению нового памятника вновь был привлечен Кавалеридзе. Первоначально планировалось установить бюст Артёма, на который была рассчитана смета в 9 тысяч рублей, из них на материалы для строительства выделялось 4 тысячи рублей, а на авторский гонорар - 5 тысяч рублей[источник не указан 246 дней].
Как вспоминал сам Кавалеридзе, когда его вызвали к председателю Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Григорию Петровскому и предложили эту работу, скульптор сразу внёс предложение о строительстве не бюста, а гигантского памятника на горе, которая станет естественным постаментом для монумента. Петровский отметил, что бухгалтерия не даст ни копейки сверх лимитированных сметой, но это не остановило художника[источник не указан 246 дней].
Летом 1927 года началось сооружение монумента. Сначала возводился макет памятника в натуральную величину. Для этого нашли место на территории Степного Дома отдыха, в двух километрах от места строительства.
Куски формы для памятника изготовлялись так, чтобы четыре человека могли взять часть модели, положить в бричку и вывезти к месту возведения памятника[источник не указан 246 дней]. Затем формы монтировали одна на другую. Таким образом, монумент Артёма сооружали непосредственно на месте методом заливки бетона в установленный каркас. Общая высота памятника - 22 метра.
Цемент для бетона привозили из Новороссийска. По замыслу автора памятника, бетон должен был иметь розовый оттенок и напоминать по фактуре природный камень - розовый гранит[источник не указан 246 дней].
Открытие памятника Артёму 11 сентября 1927 года стало торжественным событием в присутствии многих тысяч рабочих, солдат, делегаций из городов и районов Донецкого бассейна. Состоялся своеобразный парад красноармейцев, играл духовой оркестр. Под оружейные залпы был торжественно открыт памятник, который был виден с расстояния десятков километров.
Во время Великой Отечественной войны жестокие бои, которые происходили в течение 1941-1943 годов, оставили на памятнике повреждения, выбоины от пуль и снарядов, однако он сохранился. После 1943 года за ним уже стояли обелиски на
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«В семь-сорок он подъедет, ...
Наш аицын паровоз
Ведет с собой вагоны, ...
Набитые людями,
Будто скотовоз. ...»©.
Раввин Гройсману: «И зачем Вам, непревзойденнейший Володенька Борюсикович, не надавать тумаков тим гоям в продолжение спины за йих нахальную моду кидать гроши куда-попало на той памятник большевику Артёму? То ж смердячий гой Фёдор Андреевич Сергеев. Совсем другый расклад хоть бы то був Лейба Давидович Бронштейн (Троцкий), Ешуа-Соломон Мовшевич Свердлов, Лазарь Моисеевич Каганович или хоть бы хто другый з наших».
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Більшовик Федір Сергеєв (товариш артем) є автором і ідеологом донецько-кріворізьської республіки і є першим сепаратистом в Україні в 1918 році. Це ж сучасний лугандон чи ордло.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман поручил выяснить обстоятельства реставрации памятника большевику Артему в Святогорске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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