 Гройсман поручил выяснить обстоятельства реставрации памятника большевику Артему в Святогорске. ВИДЕО

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць, передает Цензор.НЕТ.
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"Завершается первый этап реставрации памятника национального значения - памятника Артему в Святогорске. Всего на его восстановление из областного бюджета выделили 388 тысяч гривен. За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы "Львовпроектреставрация" и "Мегаград". Но полностью завершить проект в этом году реставраторы не успеют, поэтому второй этап начнется весной, с наступлением тепла", - написал он.
Согласно приложению к постановлению Кабинета министров №928, этот памятник внесен в Государственный реестр недвижимых памяток Украины. Таким образом, он не попадает под закон о декоммунизации, поскольку является памяткой национального значения.
В свою очередь, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сообщил в своем Twitter, что глава правительства Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти "выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту [...] вопреки Закону о декоммунизации".
а этот видимо и впрямь никому не нужен - ещё 100 лет простоит
декоммунизация, она такая - избирательная
Вам РЕСПЕКТ!!!
Не будьте идиотами , громодяне! Нам эти переименования масло на сухарик не намажут и коммуналку за нас не заплатят.
Вам, кому-то, есть разница как будет называться называться мужской половой орган: х..й, член, пенис или сосиска?.. Главное - шобы он работал и служил, как я понимаю.
такая продуманная тонкая провокация с умыслом...
в киеве - тоже было типа достояние не пойсм чие
Самая массивная бетонная скульптура в мире - около 800 тонн веса. Памятник создан из уникального бетона. Тайной его состава династия бетонщиков Орленко не делилась ни с кем. Рецепт утерян, заплатки из современного бетона не приживаются к монументу.
Надо просто назвать - памятник шахтерам Донбасса и забыть о Артеме
- а что, никто в мире большую не сделал, почему?
- а на... оно кому нужно?
А на опалення грошей нема: «патамучьто баріга пєрєвйол іх в офффшорьі !!!!»
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Ціна питання 388 тис. грн. Дайте реставраторам їх заробити, а потім ліквідовуйте "пам'ятник",
людям же потрібно на щось жити в холодну зиму....
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Но вот пейзаж там очень красивый, что-то туристическое построить было бы очень не плохо!
-пофарбувати істукана в "трикалор";
-вбити йому в погруддя величезний осиковий кіл синьо-жовтого кольору!;
-на постаменті великими літерами " Капець "рускава мира"
- до передачі Святогірськоі Лаври Єдиній Українській Автокефальній Помісній Церкви
Забов'язати сепарських попів РПЦ-ФСБ відспівувати анафему "русскаму миру";
-для відвідувачів комплекса ятки з сувенірами націонаоі символіки (перелік необмежений,напр: прапор,герб,гімн,патріотичні пісні,портрети героів і борців за Украіну всіх часів)!
когда санаторий вернули монахам, те предлагали распилить монумент послойно, чтобы "идол" не возвышался над обителью
однако вмешался "русский мир" и о памятнике благополучно забыли
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D1%83_(%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA)
Памятник Артёму - памятник в городе Святогорске, сооружённый в 1927 году в честь революционера, советского государственного и партийного деятеля Фёдора «Артёма» Сергеева. Объект культурного наследия Украины.
Автор памятника - скульптор И. П. Кавалеридзе. Входит в комплекс памятников Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Содержание
1Внешний вид2История памятника3Историческая ценность4Примечания5Библиография6СсылкиВнешний вид[править | править код]
Фигура памятника высотой 22 метра возвышается на горе, используя ее как постамент. По расчётам специалистов, общая площадь монумента составляет 400 м², вес - около 800 тонн. Высота памятника равна 22 метрам. Вместе с фундаментом, который должен быть не менее 5-6 метров, общая высота сооружения составляет 27-28 метров.
На постаменте памятника выгравированы слова:Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо.
вместе с датами жизни: 1883-1921 и посвящением:Пламенному вождю пролетариата 1-й ВДОИстория памятника[править | править код]
После гибели Фёдора Андреевича Сергеева в железнодорожной катастрофе Всеукраинский центральный исполнительный комитет 3 августа 1921 года принял постановление об увековечении памяти «товарища Артёма». Летом 1923 года конкурсной комиссии было представлено 68 проектов планируемого памятника. Сооружение было поручено скульптору Ивану Кавалеридзе[источник не указан 246 дней] и соответствующий памятник был возведен в Артемовске.
В середине 1920-х годов решено было присвоить имя Артёма 1-му Вседонецкому Дому отдыха, располагавшемуся тогда на территории бывшего монастыря, а в ознаменование этого построить там еще один памятник Артёму. К возведению нового памятника вновь был привлечен Кавалеридзе. Первоначально планировалось установить бюст Артёма, на который была рассчитана смета в 9 тысяч рублей, из них на материалы для строительства выделялось 4 тысячи рублей, а на авторский гонорар - 5 тысяч рублей[источник не указан 246 дней].
Как вспоминал сам Кавалеридзе, когда его вызвали к председателю Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Григорию Петровскому и предложили эту работу, скульптор сразу внёс предложение о строительстве не бюста, а гигантского памятника на горе, которая станет естественным постаментом для монумента. Петровский отметил, что бухгалтерия не даст ни копейки сверх лимитированных сметой, но это не остановило художника[источник не указан 246 дней].
Летом 1927 года началось сооружение монумента. Сначала возводился макет памятника в натуральную величину. Для этого нашли место на территории Степного Дома отдыха, в двух километрах от места строительства.
Куски формы для памятника изготовлялись так, чтобы четыре человека могли взять часть модели, положить в бричку и вывезти к месту возведения памятника[источник не указан 246 дней]. Затем формы монтировали одна на другую. Таким образом, монумент Артёма сооружали непосредственно на месте методом заливки бетона в установленный каркас. Общая высота памятника - 22 метра.
Цемент для бетона привозили из Новороссийска. По замыслу автора памятника, бетон должен был иметь розовый оттенок и напоминать по фактуре природный камень - розовый гранит[источник не указан 246 дней].
Открытие памятника Артёму 11 сентября 1927 года стало торжественным событием в присутствии многих тысяч рабочих, солдат, делегаций из городов и районов Донецкого бассейна. Состоялся своеобразный парад красноармейцев, играл духовой оркестр. Под оружейные залпы был торжественно открыт памятник, который был виден с расстояния десятков километров.
Во время Великой Отечественной войны жестокие бои, которые происходили в течение 1941-1943 годов, оставили на памятнике повреждения, выбоины от пуль и снарядов, однако он сохранился. После 1943 года за ним уже стояли обелиски на
Наш аицын паровоз
Ведет с собой вагоны, ...
Набитые людями,
Будто скотовоз. ...»©.
Раввин Гройсману: «И зачем Вам, непревзойденнейший Володенька Борюсикович, не надавать тумаков тим гоям в продолжение спины за йих нахальную моду кидать гроши куда-попало на той памятник большевику Артёму? То ж смердячий гой Фёдор Андреевич Сергеев. Совсем другый расклад хоть бы то був Лейба Давидович Бронштейн (Троцкий), Ешуа-Соломон Мовшевич Свердлов, Лазарь Моисеевич Каганович или хоть бы хто другый з наших».