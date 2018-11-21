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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Общество
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Все про:акция (1834) нападение (1642) Полтава (466) блокирование (220) евробляхи (43)

 "Ты, сука, тварь! Вообще ох#ел!" - евробляхеры, блокировавшие трассу в Полтаве, напали на водителя фуры. ВИДЕО

Евробляхеры избили водителя фуры во время блокирования проезда на одной из дорог в Полтаве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовал пользователь ФБ Андрей Полтава.

На записи видно, как участники протеста, блокируя проезд, сначала ломают дворники на грузовике, а потом наносят несколько ударов его водителю. Полиция, находящаяся на месте акции, пресекла дальнейшее избиение водителя.

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Источник: https://censor.net.ua/v3098178
 
   
 Топ комментарии
 
Барыги изображают себя борцами за справедливость... "Ты, сука, тварь! Вообще ох#ел!" - евробляхеры, блокировавшие трассу в Полтаве, напали на водителя фуры - Цензор.НЕТ 3192
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Даже не барыги, а жулье и кидалы обыкновенные
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15 суток шаровикам.бесятся что накупили машин за которые теперь нужно доплатить
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Барыги изображают себя борцами за справедливость...
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Даже не барыги, а жулье и кидалы обыкновенные
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Ті, що мутять лімузини і вертольоти для влади за МІЛЬЯРДИ бюджетних коштів, не бариги, а мужики, які купують автівку за 3 тисячі доларів і не хочуть платити 8 тисяч доларів податку злодіям - бариги?
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Барыги и те и другие....простые люди не должны страдать.....пусть дачу Гроси или Авакова байкотируют и дороги к ним перекроют....перед законом все должны быть равны....
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У таких как ты есть 2 вида бандюков, те которых ты любишь и те которых ты не любишь. Варианта не быть бандитским подсосом вообще не рассматриваешь?
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Депутатами-бандюками не роджаются!

Депутаты-бандюки появляются когда такие как ты или как твои друзья дорываются до власти.
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Що ті ,що інші однакова злодійня просто різного масштабу. Чи ти думаєш злодійкувата влада до нас з космосу прилетіла?
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Кому ви це доводите тролям, це ж кацапи порохоботи на службі мінстеця, не звертайте на них уваги. Ті, хто приймає участь у різних акціях, у томи числі зараз на сайтах не сидять і цих ідіотів не читають, хай товчуть воду в ступі і самі з собою розмовляють, вони навіть пишуть виключно на собачій мові окупанта, бо української не знають.
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Автомобилисты с нетрадиционной регистрацией !!!
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Це ж мирний протест для блага всіх, ага!
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я не поддерживаю такое поведение со стороны пикетчиков, но все же не показали начало конфликта, я никого не собираюсь отмазывать, но объективности ради это важный момент.
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15 суток шаровикам.бесятся что накупили машин за которые теперь нужно доплатить
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Как там в Польше?Хорошо платят?По чем авто?Налоги готов платить за ввоз в Украину заработанных денег в Польше?
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Кто тебе сказал что надо налоги платить? меньше смотри Раша-ТВ.
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Ні завтра тобі виїзд з хиже заблокує і буде місяць вимагати щоби дозволили не платити..
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а с какой стати доплатить? и с какой стати я должен соглашаться с кучкой пидерастов работающих на запорожском ЗАЗ а?
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Вот это перегиб, за пору личного имущества этих имбицилов можно было и спокойно переехать.
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Что там у вас в Украине творится, дороги кто-то перекрывает?
Вот на московии все стабильно, сегодня ровно по графику обвалился очередной автомобильный мост. На этот раз в Воронежской области.
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Их там много уже обвалилось за последних пару месяцев, просто у нас помалкивают, потому что наши мосты так же подустали.
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Ну тут как бы без предыстории не понять - просто кусок видео. Все пишут барыги и кидалы, жулье и т.п. А как быть с теми, кто блокирует дороги из-за неподключенных к отоплению домов? С теми, кто в многоэтажных самостроях купил проблемные квартиры, а теперь вышнябывается? Их тоже передавить???
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Как говорится...языком хоть хер лижи...а рукам волю не давай..
Какая бы там не была предистория...но бить и ломать дворники...это быдловыходка..
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Дороги зачем перекрывать? Они хотят наказать не виновников их проблем, а тех кто не имеет к этому отношения. Они к кому призывают? К народу или к власти?
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Да я сам в Киеве живу в центре и постоянно страдаю от этих акций. Раз даже до конфликта дошло с одним из владельцев авто на еврономерах, но остальные его сдержали. Я их не оправдываю, но в сложившихся условиях - протест это единственный способ достучаться до власти . Во Франции даже авто жгут и ничего.
Требования их вполне законны. Дайте зарегистрировать машины на украинские номера за вменяемые деньги и проблема перестанет быть!
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А накуя нам тоді дороги? Що ще ми будемо виправляти шляхом їх блокування? Може нерегулярний цикл, діарею?
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Одни достигают своих целей в ущерб другим? У человека работа, какого хрена ему мешают? Он может получить штраф, потерять работу из за того, что во время не привез груз.
Ничего против евробляхеров не имел, но вот это быдло нужно сажать.
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Людина працює везе товар, поспішає і вимушена платити потім штраф що не доставив товар вчасно, тому що якись дурні на бляхах качали права заблокували рух.
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Людину про ПРОТЕСТ попереджали заздалегідь. Сказали чітко: будемо перекривати дороги в знак протесту проти злодіїв. Нехай не ображається.
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Я приду к тебе в подъезд и в знак протеста на несколько дней забаррикадирую тебе квартиру, не обижайся, я заранее уведомлю.
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Они не баррикадировали, а усложняли проезд, уменьшая пропускную способность дороги. Более того, забаррикадировав квартиру, Вы нарушите Конституцию в части доступа к частной собственности!
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Если активист движа "11%" в знак протеста против Пети Шоколадного тебе оба колена прострелит, то ты тоже скажешь: "Ну красава, борится против бандитской власти"?
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Ну это ты у нас фанат паскудить невиновным в знак протеста.

Давай ещё покричи, что детей можно насиловать пока Ахметов не сидит. Вам гнидам бандитским, только бы найти оправдание своей убогости
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Это сепары спекулянты, которые торгуют автомобилями.
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похоже вы правы, к этому всё и идёт.

это не "евробляхеры" - это просто моральные уроды.
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"Су.ка ти за себе тільки переживаєш" сказав євробляхєр і вдарив водія...
А за кого він переживає? За мене? Я не просив перекривати дороги і бити звичайних трудяг "Ти, сука, тварюка! Геть ох#їв!" - євробляхери, що блокували трасу в Полтаві, напали на водія фури - Цензор.НЕТ 609
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І сісти? Він працює, родину годує, хто це буде потім робити?
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напали на "укрбляхера"? ай-яй-яй ...
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Кто-то очень хорошо оплачивает и организовывает этот беспредел против Украины. А кто сейчас ведет войну против Украины и украинского народа и делает все, чтобы нам жилось хуже?
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а що вин зробыв? Може бляхера переихав? "Ти, сука, тварюка! Геть ох#їв!" - євробляхери, що блокували трасу в Полтаві, напали на водія фури - Цензор.НЕТ 9138
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як би ж... Ні, працює воно су.ка, і податки платить...
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Нічого. Ці бляхєри ще виїдуть колись на трасу. А там всяке з ними трапитися може..😕
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Вийдуть. І бог і Україна будуть з ними. А не з вами, гидотою.
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Нацполиция должна охранять порядок, что же вы импотенты до сих пор ждали?
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Насправді тут винувата наша недолуга влада. Вона роками загравала з євробляхохитровиє*аними воділами. Замість того щоб розблокувти дороги з допомогою військової техніки (ІМР,БАТ), і пересажати заводіл, вона чеше їм про врегулювання питання в їх інтересах. Блокуючи дороги, кордони бляхери лишаються підтримки населення. І нєхер корчити з себез РобінГудів, кримінал чистої води...
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звісно винувата влада що ці макаки кидаються на проїжих людей
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а начинали бляхеры с перекрытия дороги колонне с Саакашвилли, работая на Петю, теперь от него и получат...
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кончане євро бидло взяло побило машину чоловіку скоти недороблені ! худоба неповноціна ти знаєш яким трудом на ту машину треба пахати ? ти скатіна розумієш що у чоловіка фрахт йому треба їхати інае недоставить товар незаплаттять він то до чого ту винен ?розпоясавшийся скот треба вже мочити іначе ця худоба вилізе на шию і ноги спустить
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вот и закончился мой бан в следствии сионистского заговора на цензоре против меня. Наверное не на долго. По теме смотрю сегодня пальмовые шныри сегодня зарплату получили соевыми леденцами и заняты гавнометанием в сторону евробляхеров.
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Фура везет например скоропортящиеся продукты, чтобы эти твари и их семьи могли питаться. Нападение на тех, кто выполняет свою работу, кормит людей, для этого нужныо быть солдатом, выполняющим приказ начальства без раздумий. Вот теперь вопрос, чей приказ выполняют эти твари, если они столько неприятностей, неудобств, трагедий для отдельных простых граждан сотворили, не говоря уже о нарушении работы границ, жизнедеятельности целого государства? На первом месте у них они сами и их незаконные авто, а на остальных им на*рать. Понятно было бы, если бы эта биомасса защищала грудью родину с таким же рвением, но там понятно у ,тих тварей нет мотивации.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ты, сука, тварь! Вообще ох#ел!" - евробляхеры, блокировавшие трассу в Полтаве, напали на водителя фуры. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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