 "Ты, сука, тварь! Вообще ох#ел!" - евробляхеры, блокировавшие трассу в Полтаве, напали на водителя фуры. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовал пользователь ФБ Андрей Полтава.

На записи видно, как участники протеста, блокируя проезд, сначала ломают дворники на грузовике, а потом наносят несколько ударов его водителю. Полиция, находящаяся на месте акции, пресекла дальнейшее избиение водителя.

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