 "Ты, сука, тварь! Вообще ох#ел!" - евробляхеры, блокировавшие трассу в Полтаве, напали на водителя фуры. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовал пользователь ФБ Андрей Полтава.
На записи видно, как участники протеста, блокируя проезд, сначала ломают дворники на грузовике, а потом наносят несколько ударов его водителю. Полиция, находящаяся на месте акции, пресекла дальнейшее избиение водителя.
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Депутаты-бандюки появляются когда такие как ты или как твои друзья дорываются до власти.
Вот на московии все стабильно, сегодня ровно по графику обвалился очередной автомобильный мост. На этот раз в Воронежской области.
Какая бы там не была предистория...но бить и ломать дворники...это быдловыходка..
Требования их вполне законны. Дайте зарегистрировать машины на украинские номера за вменяемые деньги и проблема перестанет быть!
Ничего против евробляхеров не имел, но вот это быдло нужно сажать.
Давай ещё покричи, что детей можно насиловать пока Ахметов не сидит. Вам гнидам бандитским, только бы найти оправдание своей убогости
это не "евробляхеры" - это просто моральные уроды.
А за кого він переживає? За мене? Я не просив перекривати дороги і бити звичайних трудяг