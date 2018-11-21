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 "Это раны за Путина", - главе краснодарских "бабушек Путина" Динаеву прострелили ноги. ВИДЕО

Неизвестные прострелили ноги лидеру краснодарксих "отрядов Путина" Марату Динаеву. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам пострадавший на видеозаписи опубликованной на youtube-канале "отрядов".

"Вот раны за Путина, пожалуйста", - заявил Динаев.

По данным росСМИ, в полиции Краснодара заверили, что не получали заявлений о нападении на представителей "Отрядов Путина" и их ранениях.

Сам Динаев говорит о нападении на него неустановленных лиц. С ним во время инцидента была дочь Фатима и активист Владислав Бобка.

Он заявляет, что неизвестные несколько раз выстрелили в ноги мужчинам и брызнули из перцового баллончика в лицо Фатиме.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Миллионы американцев мечтают переехать в Россию, но пока не решен вопрос с жильем", - группа жителей РФ требует от руководства страны упростить прием "беженцев" из США. ВИДЕО

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Смотрите также: "Продуктами американскими травят российский народ! Сначала нужно посмотреть отходы-подходы", - группа жителей Краснодара готовит штурм "Макдональдса" в ответ на санкции США. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3098079
 
   
 Топ комментарии
 
спасибо неизвестному стрелку
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Почему ноги?! Промахнулись мимо головы?
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спасибо неизвестному стрелку
(что ж так мало?)
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Ноги замироточили ...Это пабеда.Выдать бабушкам праздничной селедки
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хотя. подозрительно. ТРИ дырки в ногах - но кости НЕ задеты.. стоит спокойно, значит и мышцы особо не пострадали.
Больше на САМОСТРЕЛ для ПИАРА похоже...
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Ты в одном из последних слов допустил ошибку, - пропустил букву "Д"
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гвоздиком расковырял, как будто огнестрел "Це рани за Путіна", - главі краснодарських "бабусь Путіна" Дінаєву прострелили ноги - Цензор.НЕТ 5164
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Это агенты ЦРУ постарались - выводят из строя самых активных защитников путинского режима: исчезнут "отряды Путина" - страшно представить, что будет с режимом и сколько он проживет.
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Молодцы! Видать достал кого-то, очень достал! наверное у какой-нибудь бабушки, адекватные дети или внуки! В следующий раз будет думать головой, кого захочет зомбировать за плешивого!
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Уже пошли жертвоприношения "Великому Хуйлу" "Это раны за Путина", - главе краснодарских "бабушек Путина" Динаеву прострелили ноги - Цензор.НЕТ 540
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"Марат Дінаєв" типовий мешканець Азії, та донька "Фатіма".
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Наверное много ногами махал, вот и нахватался резины.
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Хуйло и послало,шоб не позорили его
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Блин, надо было 5 раз выстрелить по яйцам и один раз в голову....
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Почему пять раз по яйцам? Этот тип всего-то однояйцевый.
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этому хоть за тупина а вот бабульку просто так безвозмездно спасла расейская медицина -

В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали здоровую ногуМарию Дронову экстренно госпитализировали в Воронежскую городскую больницу в начале ноября. Ей должны были ампутировать правую ногу из-за гангрены. После операции родственники узнали, что ей отрезали левую ногу. Было возбуждено уголовное дело. Следом медики ампутировали правую ногу. в Департаменте здравоохранения региона при этом настаивают, что у 89-летней пациентки обе ноги имели необратимые поражения.
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В усрусском мире ничего не меняется...
Из воспоминаний Аркадия Аверченко о периоде жизни на лугандонии:

Если сказать правду, то рудничный поселок «Исаевский» считался первым среди других поселков - по числу и разнообразию развлечений.
Жаловаться было нечего: каждая неделя приносила что-нибудь новое. То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова сбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника...
А однажды рудничный врач, в пьяном виде, отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало. Этой ногой досужие, скучающие конторщики кормились целую неделю, потому что, хотя здоровая нога и была зарыта в больничном саду, но родственники безногого пронюхали об этом, вырыли ногу и явились к доктору просить на чай. Доктор раскричался, заявил, что понимает в медицине не хуже любого человека, и только после долгих споров, когда родственники стали энергично наступать на него с ногой в руках - он сдался и уплатил десять рублей, не считая докторского осеннего пальто, подаренного безногому рабочему за беспокойство.
Немало развлекала рудничную молодежь и история с неизвестным прохожим, который, шатаясь в зимнюю ночь около поселка, влез погреться на коксовую печь старой системы и прогорел. Объясняли так: когда он ложился, печь была еле-еле теплая, а потом огонь разгорелся, пробился сквозь угольную кору и прожег бок спящему.
Видом своим изжаренный прохожий напоминал громадного поросенка, кожа на нем полопалась, волосы обгорели, и, так как он из-за каких-то формальностей целую неделю ждал погребения - конторщики, стосковавшиеся по свежему, новому человеку, гурьбой шли в сарай, поднимали простыню и рассматривали покойника.
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Это те самые отряды, которые в пипецкакойправославной стране совершают сатанинтские обряды по Навальному, Трампу и пр?
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''Пуля очень многое меняет а голове, даже если попадает в задницу''. Посмотрим есть ли голова.
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Если бы это был огнестрел, то он стоять бы не смог, не то что вертеться. И крови было бы столько, что штанов не было бы видно. Паскуда сам себе ноги дрелью просверлил неглубоко, чтобы не истечь кровью и не сдохнуть. Это провокация. Теперь начнутся репрессии.
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Может на этого мудня напали другие мудни из "отряда Навального"?
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- Пуля - дура, штык - молодец! - говорил Александр Васильевич Суворов, выковыривая штыком пулю из глаза Михаила Илларионовича Кутузова...
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Почему не между ног...таким надо сразу муде отстрелливать...
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Целились в душу, пока она в пятки уходила "Це рани за Путіна", - главі краснодарських "бабусь Путіна" Дінаєву прострелили ноги - Цензор.НЕТ 3700
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Резиновыми пульками стреляли. А жаль, нужно было настоящими, не бегал бы так бойко.
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Это дедушка которому так и не удалось стать бабушкой? А куда не стреляй все равно везьде жопа.
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Тяжело раненый просит сослуживца:

- Добей браток. Уж мочи нет терпеть...
Тот из базуки - Бабах!

- Спасибо, браток.
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Це,стовідсотково,Обама-чмо,на замовлення Правого Сектора постарався... "Це рани за Путіна", - главі краснодарських "бабусь Путіна" Дінаєву прострелили ноги - Цензор.НЕТ 1962
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Опять Зорян и Шкиряк все напутали...
Даме - цветы ! Контрольный - в голову !
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Похоже, стреляли его же бабки из детского пистолета с пластиковыми пульками.
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Подписан на их канал.
Что не видео - ржака полная))).
Ещё там он , после того как прострелили ноги гулял возле дома спокойно. Видимо тяжело ему было. По любому инсценировка.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Это раны за Путина", - главе краснодарских "бабушек Путина" Динаеву прострелили ноги. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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