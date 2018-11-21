 "Это раны за Путина", - главе краснодарских "бабушек Путина" Динаеву прострелили ноги. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам пострадавший на видеозаписи опубликованной на youtube-канале "отрядов".
"Вот раны за Путина, пожалуйста", - заявил Динаев.
По данным росСМИ, в полиции Краснодара заверили, что не получали заявлений о нападении на представителей "Отрядов Путина" и их ранениях.
Сам Динаев говорит о нападении на него неустановленных лиц. С ним во время инцидента была дочь Фатима и активист Владислав Бобка.
Он заявляет, что неизвестные несколько раз выстрелили в ноги мужчинам и брызнули из перцового баллончика в лицо Фатиме.
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(что ж так мало?)
Больше на САМОСТРЕЛ для ПИАРА похоже...
В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали здоровую ногуМарию Дронову экстренно госпитализировали в Воронежскую городскую больницу в начале ноября. Ей должны были ампутировать правую ногу из-за гангрены. После операции родственники узнали, что ей отрезали левую ногу. Было возбуждено уголовное дело. Следом медики ампутировали правую ногу. в Департаменте здравоохранения региона при этом настаивают, что у 89-летней пациентки обе ноги имели необратимые поражения.
Из воспоминаний Аркадия Аверченко о периоде жизни на лугандонии:
Если сказать правду, то рудничный поселок «Исаевский» считался первым среди других поселков - по числу и разнообразию развлечений.
Жаловаться было нечего: каждая неделя приносила что-нибудь новое. То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова сбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника...
А однажды рудничный врач, в пьяном виде, отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало. Этой ногой досужие, скучающие конторщики кормились целую неделю, потому что, хотя здоровая нога и была зарыта в больничном саду, но родственники безногого пронюхали об этом, вырыли ногу и явились к доктору просить на чай. Доктор раскричался, заявил, что понимает в медицине не хуже любого человека, и только после долгих споров, когда родственники стали энергично наступать на него с ногой в руках - он сдался и уплатил десять рублей, не считая докторского осеннего пальто, подаренного безногому рабочему за беспокойство.
Немало развлекала рудничную молодежь и история с неизвестным прохожим, который, шатаясь в зимнюю ночь около поселка, влез погреться на коксовую печь старой системы и прогорел. Объясняли так: когда он ложился, печь была еле-еле теплая, а потом огонь разгорелся, пробился сквозь угольную кору и прожег бок спящему.
Видом своим изжаренный прохожий напоминал громадного поросенка, кожа на нем полопалась, волосы обгорели, и, так как он из-за каких-то формальностей целую неделю ждал погребения - конторщики, стосковавшиеся по свежему, новому человеку, гурьбой шли в сарай, поднимали простыню и рассматривали покойника.
- Добей браток. Уж мочи нет терпеть...
Тот из базуки - Бабах!
- Спасибо, браток.
Даме - цветы ! Контрольный - в голову !
Что не видео - ржака полная))).
Ещё там он , после того как прострелили ноги гулял возле дома спокойно. Видимо тяжело ему было. По любому инсценировка.