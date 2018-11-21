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 С космодрома Куру успешно запустили ракету Vega с украинским двигателем. ВИДЕО

С космодрома Куру, во Французской Гвиане, осуществлен успешный запуск ракеты-носителя Vega, блок маршевого двигателя четвертой ступени которой разработало КБ "Південне" и сделал "Південмаш".

Об этом сообщила пресс-служба "Південмаша", передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в 3:42 по Киеву с пусковой площадки Area 1 космодрома Куру стартовала ракета носитель Vega. Космодром Куру находится на северо-востоке Южной Америки во Французской Гвиане", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что на солнечно-синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B, который построен по заказу правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space. Это второй спутник серии - первый, Mohammed VI-А, были успешно выведены в ноябре прошлого года и также ракетой-носителем Vega.

Аппарат Mohammed VI-B весит 1110 кг. С его помощью можно будет проводить наблюдения за изменениями земной поверхности, выполнять сельскохозяйственный мониторинг, прогнозировать чрезвычайные ситуации и многое другое.

Ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывали совместными усилиями Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство. Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработан КБ "Південне" и изготовлен "Південмашем". Интересно, что украинский двигатель работает дольше, чем все двигатели первых трех ступеней вместе взятые.

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Впервые ракета-носитель Vega была запущена 13 февраля 2012 г. Всего состоялось 13 стартов - все успешные.

С космодрома Куру успешно запустили ракету Vega с украинским двигателем 01
С космодрома Куру успешно запустили ракету Vega с украинским двигателем 02

Источник: https://censor.net.ua/v3098051
 
   
 Топ комментарии
 
Це вам не рагозін на батуті. С космодрома Куру успешно запустили ракету Vega с украинским двигателем - Цензор.НЕТ 1404
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И это хорошая новость! Значит е все так плохо в Украине, как нам здесь твердят разного рода гости из-за поребрика и вторящее им местное зрадофилитическое общество.
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Янукович не встиг знищити космічний потенціал України...не встиг і тому ракетка у його дупі
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во-во, это аж четвертая ступень легкой ракеты... З космодрому Куру успішно запустили ракету Vega з українським двигуном - Цензор.НЕТ 7804
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И это хорошая новость! Значит е все так плохо в Украине, как нам здесь твердят разного рода гости из-за поребрика и вторящее им местное зрадофилитическое общество.
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Так много ступеней в ракете легкого класса да ещё и стартуемой практически на пару градусов севернее экватора? Шо там итальяшки за Феррари такой слепили?
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Бо летіти треба на висоту 600-800 км. Це не до МКС, що на 100-150км від Землі
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проблеск надежды на лучшее
в море рыгошаКАЛадной действительности
144 рехформ жытя по новому
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Я горжусь Украиной. Украина в условиях войны изготавливает и поставляет нашим друзьям двигатели для ракет. В это время страна агрессор и оккупант РФ не смогла построить надежный мост возле Керчи. Мост уже проседает и может рухнуть. Это еще не пустили железнодорожный транспорт, который ускорит разрушение моста.
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Жд транспорт по другому мосту пойдет, да и вообще увидеть проседание на 3 см в год при разрешении снимков их космоса нереально.
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Опа...угадайте у кого масштабные пожары в одном месте прошли?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС космодрома Куру успешно запустили ракету Vega с украинским двигателем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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