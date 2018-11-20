 Украинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов.
Он выложил видео, на котором современный украинский беспилотник-камикадзе Ram испытывают против танка.
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"Пока без комментариев по проекту. Просто похвастаться. Новая "птичка" для украинской армии", - написал он.
При этом Кодачигов подчеркнул, что из-за совкового подхода в отечественном ОПК, подобные разработки "останутся на бумаге".
"В лучшем случае разработка переедет вместе с разработчиком в ближайшую, более продвинутую и демократичную Болгарию или Польшу. И радуйтесь, если туда, а не в рашку... Два года реформа ОПК в полном ступоре. Красивые речи, шикарные презентации и рекордные бюджеты с одной стороны. И огромная, каждый год увеличивающаяся жопа на передке", - отметил он.
Ви можете назвати швидкісь спрацювання таких систем?
Скоріше за всього ви навіть не маєте уявлення. Поцікавтесь: «Мікротек».
Волонтеры не могут бесконечно тянуть все на себе, инвесторы разочаровываются и сворачивают финансирование, а госзаказа нет.
Потому, что мажорам из МО и Укроборонпрома не интересно усиление армии - им интересно только, сколько можно на этом украсть.
Почему Тесли выигрывают суды?
Почему приоритеты так расставлены, что шарлатаны и даже обыкновенные жулики называют себя экспертами и влияют на политику государства?
Ну разве не мурло,а?
И этого покусал унылый Касьянов!!!..
Джавелины и Айленды ему американцы навязали, которых он и не собирался брать.
а то что утилизированы все склады, то то потужна чергова перемога будкобудивныка.
От це дійсно добре резюме до цієї статті.
Зараз легіони геніїв намагаються впарити свої цяцьки з Аліекспрес, під виглядом революійних воєнних розробок
А щодо корупції і недобросовісності, то тут технічний прогрес безсилий...
Это значит,что очень много где больше не будет так называемого "социального" хлеба по цене 12 рублев
Поздравляю всех ватанов с асвабаждением от хлебзавода и дешевого хлеба, правильным путем идете!
Знищити нерухому ціль так!!!!!