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 Украинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов. ВИДЕО

Пока в Украине не будет устранен совковый пережиток государственной монополии на экспорт товаров военного и двойного назначения, большая часть современных разработок, двигающих Украину в лидеры военного производства, так и останется на бумаге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов.

Он выложил видео, на котором современный украинский беспилотник-камикадзе Ram испытывают против танка.

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"Пока без комментариев по проекту. Просто похвастаться. Новая "птичка" для украинской армии", - написал он.

При этом Кодачигов подчеркнул, что из-за совкового подхода в отечественном ОПК, подобные разработки "останутся на бумаге".

"В лучшем случае разработка переедет вместе с разработчиком в ближайшую, более продвинутую и демократичную Болгарию или Польшу. И радуйтесь, если туда, а не в рашку... Два года реформа ОПК в полном ступоре. Красивые речи, шикарные презентации и рекордные бюджеты с одной стороны. И огромная, каждый год увеличивающаяся жопа на передке", - отметил он.

Украинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов 01

Источник: https://censor.net.ua/v3097941
 
   
 Топ комментарии
 
эта птичка видать не сильно нравится торговым партнерам с кацапстана... Украинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов - Цензор.НЕТ 4500
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Почему правительство обрезает крылья этой полезной "птичке" ?
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Почему правительство обрезает крылья этой полезной "птичке" ?
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эта птичка видать не сильно нравится торговым партнерам с кацапстана... Украинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов - Цензор.НЕТ 4500
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Потому что на фоне Стугны и Джавелина это - рогатка с шариком от подшипника.
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Не согласен. Если будет тандемная боеголовка, то это будет оооочень полезная птичка. Плюс надо закрытый канал связи, устойчивый к глушилкам.
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А такой фактор как траектория и скорость подлета к цели не определяет эту "птичку" как инвалида ?
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Первое- комплекс активной защиты при такой скорости не сработает. Второе- чем Вам не нравится скорость? Это фактически управляемая воздушная торпеда. И именно такими беспилотниками была уничтожена военная авиабаза в Сирии. Правда там они были слеплены из ковна и палок, но результат был отменным.
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Возможно Вы правы, подобные бпа могут быть полезными, но как мне кажется в основном в деверсионной и партизанской деятельности.
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Номерной кацап...Хватит включать "умного очень" .Эта "птичка" на сверхнизкой высоте - это пизда вашим кацапским металлоломам просто на раз.. и перехвата у вас нет. Всё - распиаренное конкретное говно..Сцыте и молитесь. рано или поздно - сделаем много. И ваш агент - пидор кондитерский с партиями рыгов в жопе - вам не поможет.. А половина и так подохнет ибо - дебилы вы неизлечимые..
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«Первое- комплекс активной защиты при такой скорости не сработает.»
Ви можете назвати швидкісь спрацювання таких систем?
Скоріше за всього ви навіть не маєте уявлення. Поцікавтесь: «Мікротек».
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С дальностью до 30 км это оружие уже другого класса, чем Стугны и Джавелины.
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Возможно. Я не эксперт. Но ИМХО противодействовать подобным средствам на много проще чем Стугнам и Джавелинам.
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3 кг ВВ - мало. Это ещё очень сырой продукт, на уровне эскиза. Но направление перспективное
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А почему нет военного заказа на другие беспилотники? Почему нет заказа на систему арткорректировки, которые так нужны в армии и уже испытаны с великолепным результатом на передке?
Волонтеры не могут бесконечно тянуть все на себе, инвесторы разочаровываются и сворачивают финансирование, а госзаказа нет.
Потому, что мажорам из МО и Укроборонпрома не интересно усиление армии - им интересно только, сколько можно на этом украсть.
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очень похоже на саботаж(( даже дрончик DJI Mavik Pro нужен всем на нулях, но меня и на этом ресурсе закидывают тапками, что говорить про пузатых генералов, которые давно должны быть без рук, как минимум.
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Почему наука, фундаментальная и прикладная, заметена под плинтус?
Почему Тесли выигрывают суды?
Почему приоритеты так расставлены, что шарлатаны и даже обыкновенные жулики называют себя экспертами и влияют на политику государства?
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-И радуйтесь,если туда,а не в рашку!-
Ну разве не мурло,а?
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"И огромная, каждый год увеличивающаяся жопа на передке", - отметил он...
И этого покусал унылый Касьянов!!!..
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Низя, это петины партнеры. Пока у власти барыги, а не патриоты, так и будет.
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а если на карлсона будет похож тебе понравиться ?
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Очередной разводила и сосатель грантов. Если бы реально сделал что либо, что заинтересовало бы Польшу, был бы уже миллионером и купил бы для украинской армии Джевелины. А пока по ушам ездит, лапшу демонстрирует. Сам взрыв показывает, что вся энергия ушла не в танк, а танку - ничего. Фу, волонтерское ворье.
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если дешевле чем одна ракета джавелина то норм.
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скорость подлёта очень слабая, траэктория должна быть сверху а не в бок и она должна быть автаматической, вообщем игрушка из авиамодельного кружка
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треба більше іспитів провести на передовой, нехай рогатих підсмажить!!!!
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надо придумать БЛУЖДАЮЩИЙ ударный дрон-безпилотник , чтоб где то за 30 км от линии фронта САМ находил и пикировал прямо по МАКУШКЕ танка , бмп . или мотолыге !!!
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На любой беспилотник из магазина игрушек вешай гранату и готов камикадзе. В чём новинка?
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Дешево и сердито, но взрывчатки явно мало. При подлете к цели должен происходить "захват цели" и резкое ускорение в автоматическом режиме.
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Врубаться ракетный движок и пикировать в темячко башни вот тогда будет ого-го.
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у нас на пятом году войны и патронного завода построить не удосужился главноторгующийй шоб путинненапав.
Джавелины и Айленды ему американцы навязали, которых он и не собирался брать.
а то что утилизированы все склады, то то потужна чергова перемога будкобудивныка.
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Brent сейчас 63,54, учитывая что в начале октября был 86, то неплохо. Ниже 60 за баррель( а их Уралс где-то так сейчас и стоит) московию начинает лихорадить, ниже 40 и вовсе колбасить.
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3 кила тротила і кумулятивний ефект треба додати - може бути непогано.
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А де його взяти при швидкості 60 км/год і 3кг вибухівки без оболонки ? Ще цікаво де ці розенблати знайшли таку мішень , не то "Шерман" не то "КВ" . Добрі люди мають гарний нюх на грубі гроші . Чого варті МАЗи з російськими моторами ЯМЗ до яких на "Богдані " прикручують колеса , а богданові санавто які розвалюються та по гарантії не ремонтуються ,до цього і бронеавтомобілі від "Богдана" та ще ще бронеавтомобілі від кузні ? Появилась можливість куснути бюджет от і демонструють туманні кліпи незрозуміло з чим , але зрозуміло для чого . Коли гаранта запитали чому замовлення МО на мази пішло "Богдану" , а не на "КРАЗ" , то він відповів що "КРАЗ" не пройшов випробувань , хоча "КРАЗ" поставляє до армії свою техніку ще з 60х років минулого століття . Безпілотники жінки розенблата.
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«Добрі люди мають гарний нюх на грубі гроші . » !!!


От це дійсно добре резюме до цієї статті.
Зараз легіони геніїв намагаються впарити свої цяцьки з Аліекспрес, під виглядом революійних воєнних розробок
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Там не швидкість важлива, а інертність. Співвідношення між імпульсом струї і снаряду. Останній залежить не тільки від швидкості підльоту а й від маси снаряда. Тому пару сотен км/год підльоту при вказаній масі вистачить, щоб встигла зформуватись к-струя у броні. А в неї вже швидкість декілька км/с.
А щодо корупції і недобросовісності, то тут технічний прогрес безсилий...
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Главное, чтобы после попадания в танк от чёткого бурятского пацанчика оставались максимум обугленные яйца.

Український безпілотник-камікадзе Ram стане ще одним прапорцем для наших чиновників, - президент Асоціації виробників озброєння і військової техніки Кодачигов - Цензор.НЕТ 3661
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Парням нашим бы пригодился бы был прошлой зимой под Попасной там сау сепарская кумарила и нам всыпала маленько и пацанам кидала вот бы такой птичкой жах падлу и все а так расход снарядов что бы подловить ого го надо
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А ведь можно сделать несущий беспилотник.На подлёте из беспилотника вылетает ще с десяток мелких беспилотников и мочат большую площадь
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Вообще то плагиат с "Иерихон" - Железный человек https://youtu.be/lIU9oCbUlJc Український безпілотник-камікадзе Ram стане ще одним прапорцем для наших чиновників, - президент Асоціації виробників озброєння і військової техніки Кодачигов - Цензор.НЕТ 2370
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И радуйтесь, если туда, а не в рашку... я правильно прочитал? какой то чмир угрожает что отдаст разработку русне! офигеть, это напоминает .....
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Эх, имела бы Савченко таких три штуки.
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Было бы наивным считать, что с подачи ЦЕНЗОРа военная техника будет приниматься на вооружение, хоть в Украине, хоть в НАТО.
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судячи по тексту і відношення ця "пташка" попала в танк один раз з 1000. Колишній регіанал знайшов спосіб московською погрожувати українцям і тим, що віддасть проект в рашку. Хай покаже 10 запусків без вирізки.
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Так Розенблат вже показав , з десяти злетіло сім . А що було далі то військова таємниця . Стандартний канал пиляння бюджету , якщо якийсь кононенко візьме "проект" під крило .
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немає особливої оргінальності у проекту...
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Так это повтор!! Уже ж сказали гуд? Проще проверить на ...каком-то Фурункуле или Отшибе, или очередном блок -посту. Целей хоть отбавляй. Если из трех будет три попадания - вот и путевка в жизнь. Все очень просто.
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Если бы сверхтихая ракета которая сначала за счет винтовой тяги подлетает к цели, а потом за счет двигателя пикирует на ее почти вертикально вот это было бы что-то, а так....
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очень хочется гос.заказ. Понимаю. Но только не надо тут про увеличивающуюся ЖОПУ блеять. Мудак
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Птица на хвосте принесла,что иловайский хлебзавод с завтрашнего дня останавливает свою работу
Это значит,что очень много где больше не будет так называемого "социального" хлеба по цене 12 рублев
Поздравляю всех ватанов с асвабаждением от хлебзавода и дешевого хлеба, правильным путем идете!
Український безпілотник-камікадзе Ram стане ще одним прапорцем для наших чиновників, - президент Асоціації виробників озброєння і військової техніки Кодачигов - Цензор.НЕТ 2890
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Для БТР и БМП 3 в\в кг. достаточно, можно по орудиям. градам и всякого рода глушилкам, РЛС, ОСАм, БУКам.....и х\з еще по чем.
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Написали вже не один раз - клепають Стугни і Корсари.
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Ця літаюча торпеда не раціональна у бойових діях.
Знищити нерухому ціль так!!!!!
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Это че такое? камикадзе? или продвинутый пугач от ворон? От большой рогатки для гранат толку больше было бы.
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииУкраинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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