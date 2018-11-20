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Все про:ПДД (306) священник (114) УПЦ (765) водители (440)

 "Проблема была в таблетках. Мне срочно нужно было их ребенку привезти", - священник УПЦ МП Кунтий, едва не сбивший активиста проекта "Зупини лося". ВИДЕО

Священник УПЦ МП Богдан Кунтий, который едва не сбил на тротуаре активистов проекта "Зупини лося", причастен еще к одному подобному инциденту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом рассказал киевлянин Олег, после того, как увидел священника в проекте "Зупини лося".

"Я увидел повтор моей ситуации, которая произошла год назад. С этим же автомобилем... Водитель с матами набросился на меня и нанес удар в лицо... Именно этот человек. Я его узнал. На мгновенье я потерял сознание, упал, разбил колено. Следователь, принимавший заявление, рассказывал, как тяжело будет его найти", - говорит Олег.

Отца Богдана легко нашли в селе Большая Олександровка, где тот служит в храме. Был он не очень гостеприимный и вызвал полицейский патруль. В присутствии правоохранителей священник и дал объяснения.

"Зачем бросаться под машину. Бить ее. Я остановился только для того, чтобы сказать: "Слушай, что же ты делаешь?" Кто не без греха... Покажете вы это или нет, но у меня был один аргумент - проблема была в таблетках. У меня ребенок тяжелобольной. Мне срочно нужно было таблетки взять, чтобы ребенку привезти", - говорит священник.

О первом инциденте, когда сбил человека и избил его, отец Богдан ничего не знает.

"Подождите! Это где-то зафиксировано? А если я скажу, что вчера вы были пьяны и валялись у меня под забором", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП

Источник: https://censor.net.ua/v3097920
 
 
 Топ комментарии
 
Тебя надо срочно вздернуть,кунтий. Потому что проблема в таких,как ты манкуртах в рясах.
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и вот это называет себя прокладкой между нами и Господом ? можно просто, без пафоса - прокладка.
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Нарушил закон - садись в тюрягу: служители МП не попадают в число "неприкасаемых". Так поступают во всех странах, где правит закон,а не коррупция, протекции и кумовство.
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Тебя надо срочно вздернуть,кунтий. Потому что проблема в таких,как ты манкуртах в рясах.
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КАЦАПСКИЙ ПОП НА КОЛЁСАХ... ПРОБЛЕМНЫЙ... БЛЯТЬ...
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Самое печальное в этой истории - менты не штрафанули этого бородатого козла!
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и вот это называет себя прокладкой между нами и Господом ? можно просто, без пафоса - прокладка.
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Це не священник,це московський піп да і то під прикриттям. Під рясою - то погони ФСБ.
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Таблетки всасываются через 20 мин. Экстренно назначают инъекции. Хоть бы врал правдоподобно! Позорит веру...Хотя попы не верующие , а бизнесмены от веры...
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а, ведь, кто-то продолжит к нему в храм на службу ходить и руку целовать...
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Не удивлюсь, если этот "слуга божий" сидел за наркоту, и сейчас её распостраняет прикрывшись рясой.
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Такому попу дати тягла не тільки не гріх, а як кажуть маасковські попа (Богу угодноє дело)
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Они почти все такие... за кулисами гавно так и прет.
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Нарушил закон - садись в тюрягу: служители МП не попадают в число "неприкасаемых". Так поступают во всех странах, где правит закон,а не коррупция, протекции и кумовство.
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Если срочно надо таблетки прием которых ставит спасение жизни - вызови скорую или обратись в полицию, в ПДД об этом сказано.

Но это бред - если ребенку срочно нужны лекарства, то логично взять ребенка с собой для приема лекарств в аптеке, в больнице. И не разу не верю в то, что если нужны лекарства, то их нет дома у тяжело больного. Обычно с запасом.

Да и если бы сразу активистам сказал, то не думаю что люди бы не поняли ситуации.
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"Подождите! Это где-то зафиксировано?" Очень вовчика его кореша напоминает с "их там нет"
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Надо было до приезда ментов его отпиздить!
А потом спросить где это зафиксированно?
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"Проблема была в таблетках. Мне срочно нужно было их ребенку привезти", - священник УПЦ МП Кунтий, едва не сбивший активиста проекта "Зупини лося" - поскольку это уже не первый эпизод с этим москальским лосем, да ещё с рукоприкладством, то штрафом эта гнида фсбэшнаяне не отделается, так должно быть.
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Его вера выражается его устами и делами. Как там он вёл себя неподобающе сану и сквернословил, так и здесь врёт. Скорее всего, что не верующий он человек, а сидящий на явке агент.
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колёсныйуебан...
не повезло мальцу с "отцом"...
сука патамушто...
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мало того, что чуть человека не сбило, это говно из мокшанского сатаната, так еще и мерзко трусливо врет, прикрываясь ребенком.
мерзко и тошно от таких священнослужителей, тьфу на них, на ряженых уебков из мокшанской гэбешной секты.
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"Подождите! Это где-то зафиксировано? А если я скажу..." Источник: https://censor.net.ua/v3097920

"Святый отче"! У тебя совесть и стыд перед твоими прихожанами есть?? Ведь Богу которому ты как бы "служишь" видеозаписи не нужны!!! Там не отбрешешься.
"Проблема була в таблетках. Мені терміново потрібно було їх дитині привезти", - священик УПЦ МП Кунтій, який ледь не збив активіста проекту "Зупини лося" - Цензор.НЕТ 5555
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Прикрылся рясой, а сам черт. За руки хватает, прикасается к журналисту, входит в контакт, хочет расположить к себе. НЛП-шник хренов.
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Пидор бородатый. Извените сексуальные меньшины за такое сравнение, но другого слова ещё не придумали. Обычно гоп, чмо и быдло. Таких надо сразу вырубать и прыгать на голове, в надежде, что что-то у него просветлиться.
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Проблема гораздо шире. Если власть не выполняет свои функции, в данном случае грубейшее нарушение ПДД - о которых каждый день говорят, ограничивают скорость и т.д. и.т.п, то пешеходы скоро будут кучковаться и ходить по тротуарам с каменюками, которые можно кинуть и нанести материальный ущерб. При этом судить будут не тех кто защищается от произвола таких "попов", а именно пешеходов. Где была полиция в это время, "Они типа не знали" не прокатывает. когда им (полиции)надо то они все знают. Эта ситуация разворачивается не первый день. Да, есть проблемы при въезде на мост, 6 (или сколько) там полос переходят в 4, при этом правая полоса часто бывает занята. Вообще многие едут не думая. Такое впечатление, что первый раз едут по маршруту , перестраиваются в последний момент, поперек дороги.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Проблема была в таблетках. Мне срочно нужно было их ребенку привезти", - священник УПЦ МП Кунтий, едва не сбивший активиста проекта "Зупини лося". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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