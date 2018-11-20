 В Днепре родители могут контролировать питание детей в садах и школах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Она доставляет продукты в школы и сады, а уже там из них готовят блюда детям. Почти все общеобразовательные и дошкольные учреждения в городе, а именно 339, обслуживает компания ООО "Контракт Продрезерв 5".

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К контролю системы питания детей беспрепятственно допускают родителей.















По словам заместителя директора ООО "Контракт Продрезерв 5" Татьяны Пономарчук, они могут прийти в столовую в школе или в детский сад и посмотреть, как готовят блюда, из каких продуктов, в каких условиях, а также попробовать пищу, проверить выход порций и тому подобное.



"Система питания детей в школах и садиках вполне прозрачна. Наше предприятие активно контактирует с родителями. Каждый из них может позвонить на нашу единую горячую линию (097) 001-12-01 и оставить любую информацию по питанию детей. Кроме того, в каждой школе есть уголок потребителя с Книгой жалоб и пожеланий, а в детских садах - ящики под замком, в которые родители тоже могут бросать письма со своими предложениями или описанием тех моментов, которые не устраивают в питании их детей. Все обращения фиксируются, рассматриваются и учитываются в работе", - отметила заместитель директора ООО" Контракт Продрезерв 5".















Член родительского комитета школы № 75 Оксана Брижак отметила: школьники и родители довольны новой системой питания по принципу аутсорсинга, которую обеспечивает компания "Контракт Продрезерв 5".



"В школе учатся двое моих детей. Дочь - в 11-м классе, сын - в 5-м, то есть могу сравнивать, как было раньше в питании школьников, и как сейчас. Детям нравятся блюда в столовой, действительно вкусные. Мы, родители, сами не раз дегустировали. Кроме того, расширился ассортимент. Дети любят и первые блюда, и мясные, и салаты, а также, как ни странно звучит, каши. Главное то, что родителям не запрещают посещать столовую, а компания учитывает наши пожелания, замечания. Это современный, европейский подход, и так должно быть", - рассказала женщина.



В детском саду № 92 родители также могут беспрепятственно прийти в пищеблок, посмотреть, в каких условиях и из каких продуктов готовят блюда.



"Неоднократно с родителями проверяли качество питания в нашем саду. Блюда, выход порций, указанные в меню, полностью совпадают. В общем, если возникают какие-либо моменты, связанные с улучшением питания, компания учитывает пожелания родителей - это главное. Моя дочь приходит из садика и в подробностях рассказывает, что она ела за день. Любит творожные запеканки, первые блюда ", - отметила член родительского комитета детского сада Анна Сира.