 Против воевавшей на Донбассе сербской снайперши Багиры не возбуждено дело ни в Сербии, ни в Украине. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Радио Свобода".

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Прокуратура утверждает, что данных о пребывании Лазович на Донбассе нет.

На YouTube и некоторых сербских сайтах размещены рассказы и видео о "снайперше Багире", которая еще 2015 прибыла в Донецк, чтобы "спасать русский народ". О Лазович упоминается и на портале "Федерального агентства новостей", который близок к российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Она там утверждает, что в Сербии у нее родители и сестра, и что она не планирует возвращаться, поскольку ее дома могут судить за участие в войне за рубежом.

Белградская прокуратура утверждает, что Лазович в Сербии 2015 приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за производство и распространению опиатов. Однако, она не отбыла наказание, вероятно потому, что к тому времени уже уехала из страны.

"В делах которые ведут следователи СБУ нет документов о подозрении относительно гражданки Сербии Даниель Лазович", - сообщили "Радио Свобода" в СБУ.

Более подробную информацию о сербской наемнице Даниель Лазович можно прочитать здесь.