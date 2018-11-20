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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество, За рубежом
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 Против воевавшей на Донбассе сербской снайперши Багиры не возбуждено дело ни в Сербии, ни в Украине. ВИДЕО

В Сербии не возбуждали уголовное дело против гражданки Даниель Лазович, которая под псевдонимом Багира якобы участвует в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Радио Свобода".

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Прокуратура утверждает, что данных о пребывании Лазович на Донбассе нет.

На YouTube и некоторых сербских сайтах размещены рассказы и видео о "снайперше Багире", которая еще 2015 прибыла в Донецк, чтобы "спасать русский народ". О Лазович упоминается и на портале "Федерального агентства новостей", который близок к российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Она там утверждает, что в Сербии у нее родители и сестра, и что она не планирует возвращаться, поскольку ее дома могут судить за участие в войне за рубежом.

Против воевавшей на Донбассе сербской снайперши Багиры не возбуждено дело ни в Сербии, ни в Украине 01

Белградская прокуратура утверждает, что Лазович в Сербии 2015 приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за производство и распространению опиатов. Однако, она не отбыла наказание, вероятно потому, что к тому времени уже уехала из страны.

"В делах которые ведут следователи СБУ нет документов о подозрении относительно гражданки Сербии Даниель Лазович", - сообщили "Радио Свобода" в СБУ.

Более подробную информацию о сербской наемнице Даниель Лазович можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/v3097866
 
 
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Зато против участников АТО в Украине тысячи уголовных дел заведено...
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Чернушницей больше,чернушницей меньше.Смысл на них дела заводить?Шанс что она доживёт до того,как её поймают нулевой.
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ФСБУ своих не выдает.
и она не занесет им денег.
потужно!
до дна!
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А это он поспешил в рай, путин еще не дал старт.
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А это он поспешил в рай, путин еще не дал старт.
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Очень опасна..Имеет "чёрный пояс по минету"
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У нее же отжать нечего!
Да и от нее ни один чиновник не пострадал!
Вот если она приедет в Киев (что возможно, раз она невинна) и пристрелит авакяна или луцика, или кого то из золотых "больных" диточок, то волна возмущения и требования справедливого возмездия подымется с АП или ВР и сметет все на пути!
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Голубан тоже украинцев убивал , и что? Теперь служит авакову и порошенко.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПротив воевавшей на Донбассе сербской снайперши Багиры не возбуждено дело ни в Сербии, ни в Украине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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