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Все про:мэр (1338) Сталин (500) Черкассы (572)

 "Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - мэр Черкасс Бондаренко. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что тоскует о сталинских временах, и если бы жил в тот период, то использовал бы расстрел как способ руководством города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую видеозапись опубликовал руководитель черкасской городской организации "БПП" Сергей Рубан. Фраза, сказанная Бондаренко, вероятнее всего, была адрессована местным перевозчикам.

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"Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - сказал городской голова Черкасс, представитель партии "Батьківщина" Анатолий Бондаренко. Раньше Бондаренко заявил: "Выше меня в этом городе только Бог". "Новый курс" Юлии Тимошенко", - пишет в комментарии к видеозаписи политический оппонент Бондаренко.

Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял, - мэр Черкасс Бондаренко 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3097845
 
   
 Топ комментарии
 
он забывает, что при Сталине была бы ещё вероятность, что его бы тоже расстреляли..
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Этого дятла при Сталине уже давно бы расстреляли. "Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - мэр Черкасс Бондаренко - Цензор.НЕТ 2899
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А что по этому поводу скажет госпожа Тимошенко. Ведь Бондаренко ее верный солдат. Если она промолчит - значит она согласна с предложением о расстрелах.
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дибіл бл, такого "стріляльщика" сталін розтріляв би вже давно...а після слів "вище за мене тільки Бог" його б "повторно" розстріляли
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сначала раскулачили б, у Толяна железных коней дохера и заводик имеется
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гнида пархата ви зі сраліним вже українців голодоморами нищили падли
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Ух как боты шоколадного вора возбудились,понимают,что когда придет Юля бежать не дадут и многие реально сядут с конфискацией ,хотя надо было бы и как это чел говорит!
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юля придет??? походу ты- феерический ждун.
"Я жалкую, що живу не за Сталіна. Я б вас розстріляв", - мер Черкас Бондаренко - Цензор.НЕТ 3831
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Очень трудно выжимается из сознания и привычек самый мерзкий совок
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а кроме расстрела, у него есть какая-то стратегия развития города?
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Сейчас срочно наш бох назначил "нового" местного голову ОДА Черкасс. Отакое от Смела натворила. Ждем-с продолжения зачистки.
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Я не знаю кто у тебя Людмила бох, лучше твой муж, но вопросами на местах должны заниматься местные, такие как этот идийот, которых сами и выбрали.вопросы с отоплением решают летом, а с перевозчиками в любое время года, бо разрешение выдает не ОДА и даже не Пэдро, а клоун с этого видео.
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при сталине главное было первым успеть написать донос и не толкаться локтями в очереди с теми, на кого пишешь
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Так це ж він хотів членів Бесорабської партій Петра Порошенка мабуть...постріляти....які вже живуть поновому. Як сказав великий Волох.
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Нервно ведет себя мармеладный, желваки заострились, кулачки сжались. Страшно, аж по такой погоде пришлось переться.
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жаль. что нет телепорта вот так манданул сожаление и полетел нахер в 37-й год. на лесосеку, это если повезет, а то и вовсе к праотцам червей кормить!!! "Я жалкую, що живу не за Сталіна. Я б вас розстріляв", - мер Черкас Бондаренко - Цензор.НЕТ 6948
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на Біломорканал, там майже 100 тис зеків загнулися при будівництві, кайлом махати по камінню.
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Еще один даун! "И это наш бургомистр!"(С) Да при Сталине тебя первого, как вредителя, шлепнули б, а семью - репрессировали!
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если ты не знаешь предыстории то закрой свой рот. В Черкассах перевозчики все массово сговорились и потребовали поднять проезд с 4грн до 6, мэр предложил 5 а они обнаглели и начали просить 8 (!) после чего объявили забастовку, не ездила ни одна маршрутка, люди ходили пешком около недели (если не больше). Т.е. они нарушили договора и все мыслимые и не мыслимые обязанности которые брали на себя во время тендера так еще и права начали качать! Это прямой подрыв нац.безопасности города! Правильно он всё сказал, пусть и использовал имя этой гниды, перевозчиков нужно стрелять за такое!

а по поводу его мерства то я, как житель этого города скажу, что он сделал за 1 год больше чем было сделано за 20 лет до этого, город преображается на глазах!
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Серед доведених судом убивць-депутатів різного рівня більшість з партії "Батьківщина". Гадя теж звідти. Любий друг баби Юлі екс-прем'єр Лазаренко засуджений за незаконне збагачення нині у США. Лазаренко, Кучма, баба Юля - дніпропетровський мафіозний клан. Нині правлячий - вінницький клан, а перед ним правив донецький мафіозний клан. Так ми і живемо серед бандитів.
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При Сталине этого идиота расстреляли бы в первую очередь.
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По перше Юля прийде і ні хрена не наведе! Така ж сама як і Порох! По друге, що той придурок знає про сталінські часи, а я знаю. По третє поясніть недоумку ,якщо хтось взяв зброю в руки, моментально стає мішенню. Очевидно енкаведистські гени не дали мозку розвинутись і відібрали здатність до діалогу! Лишився останній аргумент. Дебіл забув що Кольт урівняв всіх в правах!
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Это лысый дурик не понимает, что при Сталине его бы самого очень быстро шлепнули
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я теж сожалєю що воно живе не при сталіні - може його б теж розстріляли.
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можно подумать мы далеко ушли от сралинских моделей управления. Рулит всё таже номенклатура, точнее потомки тех, кто при совке рулил.
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Ну, да... А кому сказал и за что - это не важно.Главное, что из БЮТ.
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У відставку треба комуняку, він ще чЛеніну молиться піонер підстаркуватий.
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Так надо его отправить рыть окопы и строить укрепления, не давая еды пока не сдохнет. Так сказать и демо версия и польза хоть какая-то.
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Как бы это помягче выразиться насчет тов.Сталина? Закрадывается предательская мысль, что мэр Черкасс в чем-то и прав...
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Кожен довб.б вважає, що він би стріляв, а не в нього...
Тебе би поц, за те як в тебе тролейбуси працюють набагато швидше би грохнули!
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уважаемые и не очень уважаемые господа комментаторы, если вы не знаете предысторию то не пишите всякий бред. Да, он использовал имя гниды, да он пришел по спискам инвалида но Бондаренко сделал за 1 год больше чем было сделано за 23 года до этого! На данный момент - лучший из меров Черкасс, город преображается на глазах космическими темпами. Ну а перевозчиками он всё верно сказал, эти твари хотели поднять проезд с 4 до 8 грн и устроили забастовку массового сговорившись, больше недели не ездили маршрутки, это прямое не выполнение договоров и подрыв безопасности города, по сути можно было вводить ЧП, не ездила ни одна из маршруток!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - мэр Черкасс Бондаренко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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