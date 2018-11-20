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Все про:Львов (3338) патрульная полиция (1194)

 "Сюда бігом! Переслідую! Затримайте його!", - грабитель, укравший телефон стоимостью 9 тыс. гривен у 18-летней девушки, задержан львовскими патрульными. ВИДЕО регистратора

Львовский патрульный догнал мужчину, который пытался убежать, совершив грабеж.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, мужчина отобрал у девушки телефон стоимостью около 9 тысяч гривен на улице Долинского около двух часов дня.

По описанным приметам, полицейские нашли похоже мужчину на улице Лемкивской. Ему объяснили, что неподалеку совершено преступление и предупредили о поверхностной проверке. Мужчина категорически отказывался, а потом начал убегать.

...
За несколько секунд подозреваемого догнали и задержали. Украденный телефон подозреваемый пытался выбросить. 18-летняя потерпевшая опознала злоумыщленника и свой телефон. Задержанного отправили СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция на Киевщине задержала похитителя люков с самодельным рюкзаком для их переноски. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3097824
 
   
 Топ комментарии
 
5 баллов.
Очень позитивное видео.
Порядочный коп это сокровище.
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И что ты прндлагаешь？Понять и отпустить...пусть дальше грабить продолжает？ Или для чего тут этот твой высер？
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Зубожилля какое то...телефоны у народа за 8000...наверное родители по одной таблеточке в аптеке и по одной картошечкн в магазине покупали...вот и с экономили и смогли купить..
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стулом его передурачить надо. говорят действенный метод
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это быдло не только учиться не хочет но и по утрам лень пробежку делать. вот и результат.
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Не надо опускаться до руззких свиней. ещё бутылку предложи.
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У зубожілої студентки, зубожілий гопник вкрав мобілу...
Новина...
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Зубожилля какое то...телефоны у народа за 8000...наверное родители по одной таблеточке в аптеке и по одной картошечкн в магазине покупали...вот и с экономили и смогли купить..
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Кацапи не перестають називати галичан голодранцями, бо не знають, що в "голодранців" навіть діти в дитсадок ходять з телефонами, а в батьків як не одна то дві "євробляхи".
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по одному варенику покупали со слезами на глазах.....
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Руки геть від жертви репресивного поліцейського режиму! Дитина хотіла лише вночі передзвонити до своєї мами і поспитатися про її здоров'я. А ця так звана " дєвушка" це була підла підстава мусоров..(с)
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Зубожіла студентка змушена була купити убогий телефон за 9000 гривень, а тотально зубожілий роботяга був змушений той телефон украсти, щоб продати і заплатити комуналку!
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Студентка Зайцева взагалі їздила на Лексусі, харчувалась в елітному ресторані і носила взуття за 1000 євро. Які ще потрібні докази того, що потужні реформи працюють, а український народ невпинно багатіє під керівництвом мудрого керманича Порошенка.
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а-я-яй! студентка по пiв-вареника в день ела, на телефон копила 18 лет. а тут...
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5 баллов.
Очень позитивное видео.
Порядочный коп это сокровище.
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8000 грн...примерно 1000 кубов газа ..
При среднем потреблени 10 кубов в мемяц на человека в Украине...эта студентка могла 100 месяцев...или 8 лет платить за газ...
А это всего один смартфон..
Зубожилля...
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а ты по кубу посчитай.... вообще бесконечность.
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а зачем мне по кубу считать..если есть нормы потребления？
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а зачем тогда считать кто и за сколько может себе позволить что либо приобрести ?
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А это ты у Жюли тимошенко спроси...она постоянно это считает...
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я тут одного счетовода увидел..... а политики для меня абсолютно ВСЕ конченые мрази. Был один Черновол и того убили...
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Это хорошо что увидел..значит прочитал..а понял или не понял прочитанное..то уже не моя пороблема..а твоя..
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Парень реально попал. А депутат с украденными 512 000 000 зеленых сегодня будет празднично ужинать...
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И что ты прндлагаешь？Понять и отпустить...пусть дальше грабить продолжает？ Или для чего тут этот твой высер？
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Вот что за фекально-оральные у тебя ассоциации? Без гомна за ужином есть не можешь?
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Какой комментарий от тебя...такие и ассоциации на него..
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нужно развивать экономику и создавать рабочие места, чтобы людям было где зарабатывать средства.
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Родители студентки...или сама студенткп нашли где заработать денег на такой смарт...
Тут дело в желании..
А если скулить на форумах...то не заработаешь..
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я не оправдываю преступные действия, я утверждаю, что если развивать экономику и создавать рабочие места, то уровень преступности снизится.
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О, великий эксперт-экономист! Так разъясни нам убогим в США экономика слабая или гопоты не бывает?
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отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест с хорошими условиями труда - это один из главных факторов повышения преступности.
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Есть еще страны где воруют телефоны. "Сюда бігом! Переслідую! Затримайте його!", - грабіжника, який вкрав телефон вартістю 9 тис. гривень у 18-річної дівчини, затримали львівські патрульні - Цензор.НЕТ 3233
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Своих надо прикрывать. Неизвестно когда и за тобой придут.
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коп красава...а хто скаже що те чмо не може заробити у Львові...той редиска "Сюда бігом! Переслідую! Затримайте його!", - грабіжника, який вкрав телефон вартістю 9 тис. гривень у 18-річної дівчини, затримали львівські патрульні - Цензор.НЕТ 9336
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роботи навалом..кордон-он він...заробляй курва...
пожалійте його ще "Сюда бігом! Переслідую! Затримайте його!", - грабіжника, який вкрав телефон вартістю 9 тис. гривень у 18-річної дівчини, затримали львівські патрульні - Цензор.НЕТ 680
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Тот случай, когда полицейский таки молодец. Все четко.
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Клас, молодці хлопці, справжні поліцейські, а не спостерігачі
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Дешевенький телефон. Где взяла на...ла ?
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Респект полицейским. Не поленились догнать, хотя и не было уверенности, что это вор. Молодцы
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Перед девкой выделывались. Когда у меня, 60-летнего рванули с рук барсетку, ни одна полицейская морда личность даже не попыталась кого-то ловить
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Какие позитивные камменты... которые показывают всю душевную мразоту нынешнего быдла именуемое себя "великой нацией"... что вы деньги в чужих карманах считаете? Вам не все равно как студентка на этот телефон заработала? она же не украла.... Полиции респект... лучше бы все такими были, а не гоняли евробляхеров за их выступления перед верховной зрадой, за требование европейской растамоки на бу машины...
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От телефонной зависимости уже лечить надо. Я уже не говорю о вредности эл. маг. излучения. 8 тыс. за телефон - понты для лохов.
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Мужик якийсь мутний, влом йому було коло телефона пару хвилин постояти. А поліцай таки молодець, ось таким треба премії виписувати і просувати по службі.
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А якщо той мужик побоявся, що сам той телефон вкрасти спробує?
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Я в шоке, это точно в нашей стране? все четко! Красава!
Пс Надеюсь это не спектакль.
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Субсидию надо дать. Ей же на новый Айфон не хватит.
А, если серьезно, эти .... ходят и светят своими гаджетами спецом... типа я крутая! Держат в руке легко. Провоцируют. не жалко ни фуя Дуры девущки.
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Чудило з перших слов нарвався, але не допетрав, що в поліцію аби кого не беруть. Та й їноді вони фізично тренуються.
Цікаво тепер, що завтра суд скаже?
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Злой Циниик... "А, если серьезно, эти .... ходят и светят своими гаджетами спецом... типа я крутая! Держат в руке легко. Провоцируют. не жалко ни фуя Дуры девущки." - ты ДЫБИЛ??? Завтра твою жену или дочь изнасилуют, за то что юбку выше колена одела или макияж красивый сделала... Типа тоже спровоцировала... ???
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хоть бы пару обойм разрядил для очистки совести как грязный гарри
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Сюда бігом! Переслідую! Затримайте його!", - грабитель, укравший телефон стоимостью 9 тыс. гривен у 18-летней девушки, задержан львовскими патрульными. ВИДЕО регистратора
 
 
 
 
 
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