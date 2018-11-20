 "Сюда бігом! Переслідую! Затримайте його!", - грабитель, укравший телефон стоимостью 9 тыс. гривен у 18-летней девушки, задержан львовскими патрульными. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, мужчина отобрал у девушки телефон стоимостью около 9 тысяч гривен на улице Долинского около двух часов дня.
По описанным приметам, полицейские нашли похоже мужчину на улице Лемкивской. Ему объяснили, что неподалеку совершено преступление и предупредили о поверхностной проверке. Мужчина категорически отказывался, а потом начал убегать.
За несколько секунд подозреваемого догнали и задержали. Украденный телефон подозреваемый пытался выбросить. 18-летняя потерпевшая опознала злоумыщленника и свой телефон. Задержанного отправили СИЗО.
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Новина...
Очень позитивное видео.
Порядочный коп это сокровище.
При среднем потреблени 10 кубов в мемяц на человека в Украине...эта студентка могла 100 месяцев...или 8 лет платить за газ...
А это всего один смартфон..
Зубожилля...
Тут дело в желании..
А если скулить на форумах...то не заработаешь..
пожалійте його ще
мордаличность даже не попыталась кого-то ловить
Пс Надеюсь это не спектакль.
А, если серьезно, эти .... ходят и светят своими гаджетами спецом... типа я крутая! Держат в руке легко. Провоцируют. не жалко ни фуя
Дурыдевущки.
Цікаво тепер, що завтра суд скаже?
Дурыдевущки." - ты ДЫБИЛ??? Завтра твою жену или дочь изнасилуют, за то что юбку выше колена одела или макияж красивый сделала... Типа тоже спровоцировала... ???