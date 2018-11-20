 Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в Раде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 20 ноября, сообщил сопредседатель фракции Александр Вилкул.
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"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - заявил он.
будет похоже на каолицию - БПП и НФ
во главе с петром алексеичем))
Левочкин наверняка новый проект затевает, шоб от мертвого жопоблока отмыться.
Оба надеются на то, шо у дремучих "простых украинцев" память короткая, как у кур.
Просто этот факт не дает мне покоя...
лишь на этапе нынешнего фальстарта , а под новый год регионалы преподнесут
киндер-сюрприз- единого кандидата Виктора Медведчука.