 Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в Раде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 20 ноября, сообщил сопредседатель фракции Александр Вилкул.

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"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - заявил он.

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