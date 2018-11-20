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Все про:Бойко (743) Левочкин (528) оппозиционный блок (312)

 Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в Раде. ВИДЕО

Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде исключила из своего состава народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 20 ноября, сообщил сопредседатель фракции Александр Вилкул.

...

"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя" и выдвижении единого кандидата на президентских выборах

Источник: https://censor.net.ua/v3097803
 
 
 Топ комментарии
 
Собирательный образ оппоблоковцев и сочувствующих им.
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если покрыть тонким слоем шакалада
будет похоже на каолицию - БПП и НФ
во главе с петром алексеичем))
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Конечно маневры. Сделали заявление без комментариев, а потом объявят, что это по их просьбе, т.к. они будут заняты в президентских выборах.
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Собирательный образ оппоблоковцев и сочувствующих им.
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если покрыть тонким слоем шакалада
будет похоже на каолицию - БПП и НФ
во главе с петром алексеичем))
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А глаза такие добрые, как у пятраляксеича.
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Исключить - мало! Нужно еще и на кол посадить!
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Бойко рванул к Мертветчуку.
Левочкин наверняка новый проект затевает, шоб от мертвого жопоблока отмыться.

Оба надеются на то, шо у дремучих "простых украинцев" память короткая, как у кур.
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Нет,на украинцев они как раз расчитывают меньше всего.Будут в приОрдловщину опять ростовских лыганов на автобусах завозить или через беларусию,или через европу.Пособирают опять весь непотреб.Крымские поломники не исключены.Короче,что я Вам рассказываю,сами всё знаете.Кстати,призываю всех обращать внимание,на новых появившихся в ваших городах,селах людей,по мере возможности.Очень много не понятных личностей по тиху приживаются на наших территориях,с не понятными целями.Да и к старым,бывшим беркутам и ментам присматривайтесь.Сча,перед выборами повыскакивают черти из разный щелей.
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Цілком очікувано. Який нормальна людина стане голосувати ЗаЖОПу з Рабіновічєм і Мертведчуком укупі?😕😕😕
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Жопа треснула! Жаль, что только технически!!!
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Напоминаю: Шуфрича уже 2 года не били!
Просто этот факт не дает мне покоя...
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Та він і сам не в захваті від цього факту Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опоблоку" в Раді - Цензор.НЕТ 9286
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Лол, это именно тот случай когда корабль отчалил от крыс и утонул. Но крысы остались на плаву. Самые жирные
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Не має значення куди бігають Бойко та Льовочкін, бо вони завжди будуть ригоаналами.
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Так шо, бойко и бабки за вышки вернёт в бюджет?
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Бойко пхнеться в президенти, а з жопоблоком він ним ніколи не стане. Ця хитрість шита білими нитками.
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Он по любому им не станет,это фигура прикрытия Медведчука.
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Явно спланированная акция ,регионалы бывшими не бывают. Скорее всего и Рабинович и Бойко -это временные кандидаты для прикрытия головной фигуры. Они пригодны
лишь на этапе нынешнего фальстарта , а под новый год регионалы преподнесут
киндер-сюрприз- единого кандидата Виктора Медведчука.
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Только непонятно на каких дураков расчитаная
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Интересно отметить, что несмотря на постоянную и оголтелую критику всей власти в эфирах, главный жиддестроитель НИ РАЗУ не покритиковал торт Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опоблоку" в Раді - Цензор.НЕТ 1014
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Их попросту переквалифицировали в жиддестроителей Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опоблоку" в Раді - Цензор.НЕТ 1960
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Эти политические деятели должны были бы сейчас играться во включения и выключения где нибудь в эмиграции. У каждого из них весной 2014-го билет на руках был и чемоданы собраны. Но тут случился водинтур...
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Нічого це не означає. Просто кремль розкладає яйця у різні корзини.
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Ахметов и Медведчук начали крутить напёрстки - смотрим на лохов , которые им поверят.
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бойко и лёвочкин ушли из жопоблока по национальным соображениям ... чтобы создать дупоблок.
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узок круг избирателей за который им всем прийдётся боротся.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в Раде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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