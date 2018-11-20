 У Венгрии осталась травма после Первой мировой войны, - Кулеба объяснил, почему Будапешт конфликтует с соседями. ВИДЕО

У наших "венгерских друзей" есть травма, которая возникла после Первой мировой войны, когда большие части тогдашней Венгрии оказались в разных государствах. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу сказать, что тот этап в отношении Венгрии, который проходим мы, его проходила уже Словакия и в еще худшем состоянии, но там было все более менее решено. Сейчас очень непростые отношения Венгрии с Румынией – тоже из-за этой же темы положения национального венгерского меньшинства в ООН и там речь идет об объявлении автономии, которая не отвечает интересам Румынии. Поэтому нам нужно относиться к этому процессу спокойно, жестко, там где нужно – конструктивно, а главное – наши венгерские партнеры должны наконец понять, что так, как они хотят, уже не будет", - сказал Кулеба.
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Он также отметил, что пока венгерские власти будут пытаться вернуться в прошлое, проблема будет обостряться.
"Возврата в прошлое не будет",- подчеркнул Кулеба.
2. Кулеба - чудовий дипломат. І має гострий язик. Ось одне з його спостережень:
"Переглянув передачі росТБ. Зрозумів одне: українці - це братній фашистський народ."
Після розділення Австро-Угорщини, переможці залишили угорцям лише їхні етнічні території, а тамтешні націоналісти 100 років все сумують за Великою Угорщиною.
Загроза чергового повстання в умовах, коли на півдні італійці по шматочку відвойовували північ теперішньої Італії (Генуя, Мілан, Венеція, Тріест на початку 19ст. налажали Австрії), змусила Франца-Йосипа запропонувати мадярам настільки привабливі умови, що вони погодилися забути про незалежність. Тут дуже допомогла Єлизавета Баварська, та сама Сісі, як комунікатор.
Просто керівництво країни обирали в Кремлі.
Гадаю, що після наступних виборів мадьяри нагадають своїм можновладцям 1956 р.
Это оправдание паразитическому поведению ?
Украина не претендует на все эти территории...
Хунгария решила наверстать упущенное и огрести сейчас?
И отношение к ним и их выбрыкам, как и сказал Кулеба, должно быть быть соответствующим - мягкий, успокаивающий голос (чтобы пациент не начал буйствовать), но никакого потакательства их болезненным фантазиям.
там все достаточно просто и понятно: это проплаченный сегмент гибридной войны
уйдут чекисты, и они успокоятся