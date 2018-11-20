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Все про:Венгрия (760) Первая мировая война (12) Кулеба (119)

 У Венгрии осталась травма после Первой мировой войны, - Кулеба объяснил, почему Будапешт конфликтует с соседями. ВИДЕО

Украинский дипломат подчеркнул, что пока венгерские власти будут пытаться вернуться в прошлое, проблема будет обостряться.

У наших "венгерских друзей" есть травма, которая возникла после Первой мировой войны, когда большие части тогдашней Венгрии оказались в разных государствах. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

...
"Я хочу сказать, что тот этап в отношении Венгрии, который проходим мы, его проходила уже Словакия и в еще худшем состоянии, но там было все более менее решено. Сейчас очень непростые отношения Венгрии с Румынией – тоже из-за этой же темы положения национального венгерского меньшинства в ООН и там речь идет об объявлении автономии, которая не отвечает интересам Румынии. Поэтому нам нужно относиться к этому процессу спокойно, жестко, там где нужно – конструктивно, а главное – наши венгерские партнеры должны наконец понять, что так, как они хотят, уже не будет", - сказал Кулеба.

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Он также отметил, что пока венгерские власти будут пытаться вернуться в прошлое, проблема будет обостряться.

"Возврата в прошлое не будет",- подчеркнул Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/v3097787
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть подорожник к своей травме прикладывают !
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Кочевникам надобно напоминать почаще, что ни к Словакии, ни в Румынии, ни, тем более, в Украине у них не должно быть никаких претензий, так как предки сийярто и прочих орбанов прикочевали и осели хоть и на малонаселенных, но ЧУЖИХ землях.
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У 1848 Священну рмську Імперію німецького народу почали довбати сусіди. Прусія відкусила шматочок, Франція шматочок, Англія підтримувала італійців і ті відбивали місто за містом. В цих умовах, урорське панство зайнялося шантажем і добилося свого. Була утворена союзна держава Австро-Угорщина і під управління Будапешту віддали власне Угорщину, румунську Трансільванію, частину Сербії, Хорватію, Чорногорію, Боснію та Герцоговину, частину нашого Закарпаття. Тоді над Будапештопм пролився золотий дощ, все що там є збудовано в період між 1850 та 1914р. Це була їхня золота пора.
Після розділення Австро-Угорщини, переможці залишили угорцям лише їхні етнічні території, а тамтешні націоналісти 100 років все сумують за Великою Угорщиною.
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Пусть подорожник к своей травме прикладывают !
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Где ж столько подорожника набрать? Проще лопаты приложить с размаху. И полезно, и доходчиво.
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Угорщина була найвірнішим союзником гітлерівської Німеччини і останньою покинула її. За свою вірність отримала зруйнований під час штурму Будапешт, сотні тисяч загиблих та інвалідів, розвалену економіку та урізану територію. За що боролись - на те й напоролись!..
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- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(с)
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И эта травма похоже...что на всю голову..
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як казав Комаровский ...всі ми інваліди дитинства ...
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Кочевникам надобно напоминать почаще, что ни к Словакии, ни в Румынии, ни, тем более, в Украине у них не должно быть никаких претензий, так как предки сийярто и прочих орбанов прикочевали и осели хоть и на малонаселенных, но ЧУЖИХ землях.
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Все современные народы когда то осели на чужих землях.
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Этот дипломат дебил - выгоните его к чертям.Шо оно мелит... Тут другое Путин и его банда всячески пытается дестабилизировать ситуации в Украине вот о чем нужно говорить... У Венгрии осталась травма после Первой мировой войны, - Кулеба объяснил, почему Будапешт конфликтует с соседями - Цензор.НЕТ 8946
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сам ты дебил! все правильно он говорит. ну а путину,естественно, эта ситуация только на руку!
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х.йло называть путиным , да ещё и с большой буквы ,может только мацкаль . В Угорщини залишилася травма після Першої світової війни, - Кулеба пояснив, чому Будапешт конфліктує з сусідами - Цензор.НЕТ 6009 .
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Ты даже ссыш кипятком написать что Путин Хуйло .Так что у тебя все по методичке -моцкаль обдроченый... В Угорщини залишилася травма після Першої світової війни, - Кулеба пояснив, чому Будапешт конфліктує з сусідами - Цензор.НЕТ 2963 .
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1. Хуйло не могло б використовувати угорців, якби не їхній імперський фантомний біль.
2. Кулеба - чудовий дипломат. І має гострий язик. Ось одне з його спостережень:
"Переглянув передачі росТБ. Зрозумів одне: українці - це братній фашистський народ." В Угорщини залишилася травма після Першої світової війни, - Кулеба пояснив, чому Будапешт конфліктує з сусідами - Цензор.НЕТ 3021
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Нечего было покушаться на чужие территории.
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австро-венгерская империя не была государством,впрочем британская и роSSiйская тоже
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У венгров лишняя хромосома как у касабоф - угрофины.
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Хромосома та же, только в профиль. Как ни как угры - составная часть вЯликага рассейскага народа.
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Только слишком быстро они Будапешт-1956 забыли
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У 1848 Священну рмську Імперію німецького народу почали довбати сусіди. Прусія відкусила шматочок, Франція шматочок, Англія підтримувала італійців і ті відбивали місто за містом. В цих умовах, урорське панство зайнялося шантажем і добилося свого. Була утворена союзна держава Австро-Угорщина і під управління Будапешту віддали власне Угорщину, румунську Трансільванію, частину Сербії, Хорватію, Чорногорію, Боснію та Герцоговину, частину нашого Закарпаття. Тоді над Будапештопм пролився золотий дощ, все що там є збудовано в період між 1850 та 1914р. Це була їхня золота пора.
Після розділення Австро-Угорщини, переможці залишили угорцям лише їхні етнічні території, а тамтешні націоналісти 100 років все сумують за Великою Угорщиною.
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Эх, хорошо бы, чтоб и сийярты со всеми йоббиками с орбанами во главе учили историю! Хотя бы поверхностно, а не по пропагандонским материалам, как в нарассии.
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Німчура, до слова сказати свого часу теж скористалася обставинами. Спершу так "допомагали" угорцям що тих загарбали турки, а потім, Євгеній Савойський вигнав турків і там встановилася австрійська влада. Угорці кілька разів повставали, повстання придушували, але у 1848 прийшла і їхня пора.
Загроза чергового повстання в умовах, коли на півдні італійці по шматочку відвойовували північ теперішньої Італії (Генуя, Мілан, Венеція, Тріест на початку 19ст. налажали Австрії), змусила Франца-Йосипа запропонувати мадярам настільки привабливі умови, що вони погодилися забути про незалежність. Тут дуже допомогла Єлизавета Баварська, та сама Сісі, як комунікатор.
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"Собиратели земель", бля.... Надо было раньше меньше с австрией тусовать, целее бы были....
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империи всегда распадаются,история ничему не учит.история лишь констатирует факт распада.
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Маячня.
Просто керівництво країни обирали в Кремлі.
Гадаю, що після наступних виборів мадьяри нагадають своїм можновладцям 1956 р.
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Травмы у них, надо же ☹
Это оправдание паразитическому поведению ?
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А у нас травмы нет!? Огромная часть территории (Новгород Великий, Курск, Воронеж, остальное вплоть до теперешнего Подмосковья) которая принадлежала Киевской Руси, сейчас находится в подчинении теперешней федерашки. Не знаю как с этим жить?!
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У нас нет с этим проблем...
Украина не претендует на все эти территории...
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В першу чергу треба повернути Крим.
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а Краснодар с Курском врагм оставить?
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Сразу после Крыма вернёте
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после развала паРаши сами проситься будут.
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Зараз ми їх не переваримо. Після розпаду росії підуть до України на тих умовах, що визначить українська влада.
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Да, оставить. Мы столько ваты не переварим.
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Ща расплачусь....вУкраине травм нет совсем...у Венгрии был голодомор?( кстати, она признала его?) венгры рвали нас в 41-43 в оккупационных зонах, почище эсэсовцев...шо приходилось им отстреливать особо рьяных...
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І у першу, і в другу світову угорські частини воювали слабо, а відзначались лише одним -- звірством стосовно мирних мешканців і полонених... Я був на могилах десятками розстріляних селян -- знаю, про що кажу... А як палили полонених живцем....
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чечня дважды напав на роSSiю хотела удрать в США
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красавчик)якщо не дипломатично - то "не треба звертати увагу на йобікінутих, перебісяться")))
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Так и у Германии была травма после ПМВ. В итоге в ВМВ пришлось всем Миром Германии лоботомию делать, шоб от травм избавить. Тогда Хунгария отпетляла от Нюрнберга, денацификации и репараций, вляпавшись в совок.

Хунгария решила наверстать упущенное и огрести сейчас?
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Переписывать историю это тупизм Хуйла который проплачивает подобных подстилок как этот дипломатик ...Но при этом нужно помнить что большое количество украинского народа погибло от рук венгоров которые с большим одушевлением поддерживали Гитлера в период второй мировой.
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З Україною для Угорщини почалися проблеми у 1939 році, коли вона захопила Закарпаття. Потім у червні 1945 року Закарпаття приєднали до УРСР, хоча багато хто поїхав туди у 1944 році.
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Мало кто задумывался, что поняие НАЦИОНАЛЬНОСТЬ появилось только в середине 19 века! Как же люди жили до этого, без националистов?
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Для тих, хто мріє підкорювати інші народи є й термін інший -- шовіністи...
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Вони були союзниками Гітлера і окупантами України.
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вот об этом нужно каждый день говорить ихним недобитым йобикам.
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У них травма после падения с верхней полки плацкарта.
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С психологическими травмами - это в больничку. Психиатрическую. В политику - низзя.
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Не помню, мы выставляли Венгрии требованя контрибуции за ущерб нанесенный во Втроой Мирповой Войне? Если нет, то нужно это сделать, что бы вылечить их травму.
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Як йоббіків в Першу світову йоббікінули, так до цього часу вон йоббікнутими і залишилися... 😕😕😕
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У меня такая же травма как у них один в один , я точно так же люблю бабки , а за хорошие бабки я то же начну претензии к соседям предъявлять , что бы забор переносили. А если сосед мне при этом набьет морду , то я буду кричать , что сей час приедут члены блока в котором я состою и за меня впишутся.
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Мадьяры воевали на стороне гитлера и не были за это покараны, по этой причине их и заносит на поворотах.
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Хай вони її зеленкою помажуть. А до чого тут сусіди, яких задовбали ці болящі?
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Мой дядя, когда там служил, насмотрелся на венгров. Потом иначе, как маланцами, их не называл.
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У йоббиков не травма. Просто вавка. В голове.
И отношение к ним и их выбрыкам, как и сказал Кулеба, должно быть быть соответствующим - мягкий, успокаивающий голос (чтобы пациент не начал буйствовать), но никакого потакательства их болезненным фантазиям.
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Ой, а після Другої Світової все у них в нормі? А на чиїй стороні воювала Угорщина, вже всі забули? Вже забули як вони захоплювали Закартаття в 1939 році - тодішню Карпатську Україну? Який вони геноцид влаштували там, розстрілюючи тих, хто робив спротив? Там є свої Крути - Красне Поле, де дві сотні січовиків, озброєних легкими кулеметами, гвинтівками, ручними гранатами та пістолетами дали бій регулярним частинам угорської армії затримавши їх на декілька днів. В помсту за це полонені були розстріляні. А які звірства мадярські підрозділи робили по окупованій території України, вони теж забули? Все в них в порядку з цим раптом стало?
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дима, не умничай
там все достаточно просто и понятно: это проплаченный сегмент гибридной войны
уйдут чекисты, и они успокоятся
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Как только Йовбеки поняли , что могут и люлей получить , так резко по пускать их начало. https://www.youtube.com/watch?v=l-U7QvDbmZE , Оно и понятно Хуйло бабки то дает , а за члена НАТО ему вписываться не камильфо , а само НАТО еще и люлей им в ломит , при чем со знанием дела , а саму потешную армию Венгрии наши пацаны из 10-й и 128-й горно-штурмовых бригад которые как раз там и расположены ,порвут как тузик грелку.
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Пора бы австрийцам вспомнить о временах Австро-Венгрии...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ Венгрии осталась травма после Первой мировой войны, - Кулеба объяснил, почему Будапешт конфликтует с соседями. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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