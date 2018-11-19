 Если слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать, - Луценко о деле Тумгоева. ВИДЕО

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор заявил журналистам в кулуарах парламента.
Отвечая на вопрос, почему заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, который подписал документы о выдаче Тимура Тумгоева Российской Федерации, не отстранен от должности, Луценко заявил: "А почему он должен быть отстранен?"
Журналисты уточнили, что по делу Тумгоева, говорили, что он будет отстранен.
"Кто говорил?" - спросил Луценко у журналистов, на что ему сказали, что была информация в СМИ.
"Я говорил?", - спросил Луценко и продолжил: "Если я буду отстранять всех своих заместителей, кого хотят отстранить те или иные люди в интернете, то боюсь, что в ГПУ не останентся ни одного прокурора. Ситуация очень простая. Господин Евгений Енин есть заместителем по международным связям и в дни, когда происходило служебное расследование о законности экстрадиции Тумгоева, работал минимум в трех-четырех старнах, связанных правовой помощью, по розыску средств, возвращению средств, экстрадицией и так далее. Поэтому парализовать его работу, тем более, что он никоим образом не влиял на Генеральную инспекцию, которая проводила проверку, я не собирался".
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
На нём и ответственность за недееспособность всей системы прокуратуры государства.
Уйдешь на север？
А вишь - никто не виноват!
Так, просто человека выдали агрессору. Причем жив он или нет - давно новостей нет!
Да и не нужно это луцику!
А то еще гады активисты соучастие в убийстве припаяют!
страна терпил
оно вышло
лапши навешало
все сглотнули и утерлись
прокурор жопу не оторвет, если снизу не занесли
ему не занесли
или сверху в шею не толкнули, когда им занесли
Есть ли резонансные дела, которые были доведены Югиком и его подчиненными до конца, не считая откровенного цирка с Бабченко когда за месяц вынесли приговор на 4.5 года.
ну не возможно ж целый вечер читать эти пердлы...
- Слишишь, биджо, что твой ишак делает в мой виноградник?
- Он его нухат...
- Ничё себе нухат, уже полгектара унухал!
или слово сказать?))))
https://v-n-zb.livejournal.com/10482639.html
Один приятель говорит другому:
- Слушай, мне твоя жена вчера в трамвае анекдот рассказала. Я так смеялся, так смеялся - что чуть с кровати не упал...
Наверняка в пыточных ФСБ, Тумгоева уже превратили в овощ..., надеюсь правильные чеченцы превратят когда нибудь в такой овощ и вора Луценко...., если этого не могут сделать украинцы...
А о участии Тумгоева в АТО есть десятки подтвержденных свидетельств.... - так что Луценко врет как обычно...
А вы там работаете разве?
Вы там кого посадили за последние 4 года?
Задача прокурора как раз доказать вину в суде.
Ось,до чого призводить призначення покидька Генпрокурором !!!
Мешают работать. Скоро совсем не с кем будет. 22630 . Таковы численность работников прокуратуры
А как проводить расследования, оперируя только данными из интерната, то это - норма?
В воскресенье Литву и Латвию облетела новость о том, что из-за неполадки самолета, президент Даля Грибаускайте не вылетела в Ригу на празднование 100-летия независимости Латвии.
Сообщалось, что из-за неожиданной поломки самолет ВВС Литвы Spartan не смог вылететь в Ригу, в результате чего литовская делегация не смогла попасть в Ригу, где она должна была принять участие в торжествах в связи со столетием независимости соседней республики, пишет ru.delfi.lt.
Делегация о поломке самолета была проинформирована по прибытии в аэропорт, утверждается в сообщении пресс-службы президента Литвы. Грибаускайте поздравила Латвию и ее жителей с праздником в специальном видеопоздравлении, которое записала в Вильнюсском аэропорту.
После появления этой новости, в интернете началось обсуждение, действительно ли ничего нельзя было придумать.
"Президент не вылетела в Латвию, чтобы поздравить ее со столетием, поскольку по приезду в аэропорт выяснилось, что сломался наш военный самолет Spartan. У меня никак не сходятся концы с концами. Ну, бывает, что ломается. Но это ведь день рождения твоего лучшего друга. Ты - президент. Садишься в лимузин, с мигалками по Паневежской трассе несколько медленнее, но через 2,5 часа ты в Риге. С полетом, трансфером и так далее было бы 1,5 часа.
Еще один вариант - рейсовый самолет. В 14.20 поднимается из Вильнюса, в 15.15 уже в Риге. Опоздала бы на час. Ну, на полтора. Может быть, не успели бы на какое-нибудь поднятие флага или официальную речь, но вся Латвия бы знала, что ее лучший друг все же приехал сквозь дождь, слякоть и преграды. Парад до 17 часов, праздничный концерт - с 18.45 успеешь и, думаю, что латвийцы тоже бы обрадовались, если бы еще речь сказала вместе с Вейонисом. Нет, ты снимаешь поздравление и едешь домой. Может, я чего-то не знаю, может быть, были нарушены какие-то протоколы. Но ведь день рождения лучшего друга.
и поверте или нет - президент обьяснит и извинится перед своим народом, нет не перед дружеским народом, но перед своим
только в общую камеру
"Если я буду отстранять всех своих заместителей, кого хотят отстранить те или иные люди в интернете, то боюсь, что в ГПУ не останентся ни одного прокурора. Источник: https://censor.net.ua/v3097711
Украина очистится ну, не полностью, а хоть в прокурорской среде. И Юрыст - можешь изойти на гавно, но, придут и спросят!!!!! и хозяина за бейцы возьмут!!! Юра ПНХ, а какое количество солидола тебе, падаль надо - ты и сам знаешь.
Вона працює!
и не надо никого слушать кроме жены!
ты же
ТеГминьятор!!
- Игуша, что это?!
- Это? Поця!
- Игуша, что такое Поця?!
- Поця - это наша мебель, наш телевизор, наш холодильник...
- Так что ж он так лежит?! Укрой ему ноги! Холодно!🙄