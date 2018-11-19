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Все про:Бутусов Юрий (1544) Енин (108) Тумгоев (19)

 Если слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать, - Луценко о деле Тумгоева. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины прокомментировал ситуацию, когда ГПУ по запросу РФ провела экстрадицию россиянина Тимура Тумгоева, которого в России обвиняют в терроризме.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор заявил журналистам в кулуарах парламента. 

Отвечая на вопрос, почему заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, который подписал документы о выдаче Тимура Тумгоева Российской Федерации, не отстранен от должности, Луценко заявил: "А почему он должен быть отстранен?"

Журналисты уточнили, что по делу Тумгоева, говорили, что он будет отстранен.

"Кто говорил?" - спросил Луценко у журналистов, на что ему сказали, что была информация в СМИ.

"Я говорил?", - спросил Луценко и продолжил: "Если я буду отстранять всех своих заместителей, кого хотят отстранить те или иные люди в интернете, то боюсь, что в ГПУ не останентся ни одного прокурора. Ситуация очень простая. Господин Евгений Енин есть заместителем по международным связям и в дни, когда происходило служебное расследование о законности экстрадиции Тумгоева, работал минимум в трех-четырех старнах, связанных правовой помощью, по розыску средств, возвращению средств, экстрадицией и так далее. Поэтому парализовать его работу, тем более, что он никоим образом не влиял на Генеральную инспекцию, которая проводила проверку, я не собирался". 

...

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/v3097711
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше студенты юрфака чем бриллиантовые и им подобные вскормленные и выращенные коррупции системой
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А какой скандал был, какой скандал.....
А вишь - никто не виноват!
Так, просто человека выдали агрессору. Причем жив он или нет - давно новостей нет!
Да и не нужно это луцику!
А то еще гады активисты соучастие в убийстве припаяют!
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а те що зараз югик називає роботою???? чи то просто распил бабла?
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Не уйдёт. Убрать его оттуда может только тот, кто это чудо туда всунул.
На нём и ответственность за недееспособность всей системы прокуратуры государства.
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Дык это и ослу понятно....это не чудо... это уже преступник...ждут его НАРЫ...желаю этого! Если слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать, - Луценко о деле Тумгоева - Цензор.НЕТ 4344
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да и ты не умный...
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О, шакалы подтянулись. Табаки, как живется последние 132 дня？
Уйдешь на север？
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не,тебе платочком помашу... Якщо слухати людей з інтернету і звільняти заступників, то в ГПУ не буде кому працювати, - Луценко про справу Тумгоєва - Цензор.НЕТ 4307там твое место,в залесье
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Лучше студенты юрфака чем бриллиантовые и им подобные вскормленные и выращенные коррупции системой
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ага...из киваловской юракадемии...
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ты еще скажи, шо некому брать взятки будет!)))
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Яка боротьба з корупцією! Тут горілку побороти неможливо - весь час перемагає проклята.
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Ни хера себе, он оказывается, еще там работает! Работяга ты наш кагтавый!!!!
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там огромные 2 здания ипать не переипать Если слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать, - Луценко о деле Тумгоева - Цензор.НЕТ 9219
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А ви шукайте. Те, що працює зараз, в основній своїй більшості лише даремно отримує заробітні плати.
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А какой скандал был, какой скандал.....
А вишь - никто не виноват!
Так, просто человека выдали агрессору. Причем жив он или нет - давно новостей нет!
Да и не нужно это луцику!
А то еще гады активисты соучастие в убийстве припаяют!
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Тумгоєв в жахливому стані після катувань, завдячуючи холуям Вальцманату
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ну, а что делать
страна терпил
оно вышло
лапши навешало
все сглотнули и утерлись
прокурор жопу не оторвет, если снизу не занесли
ему не занесли
или сверху в шею не толкнули, когда им занесли
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Ну так в нынешнем составе Генпрокуратуры и правда некому работать.
Есть ли резонансные дела, которые были доведены Югиком и его подчиненными до конца, не считая откровенного цирка с Бабченко когда за месяц вынесли приговор на 4.5 года. Если слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать, - Луценко о деле Тумгоева - Цензор.НЕТ 5382
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та опохмелите его... в конце концов...
ну не возможно ж целый вечер читать эти пердлы...
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Да сколько можно? Югик, как в некдоте про осла:
- Слишишь, биджо, что твой ишак делает в мой виноградник?
- Он его нухат...
- Ничё себе нухат, уже полгектара унухал!
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крутить барабан
или слово сказать?))))
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В продолжение темы "Дно дня... Минстець: Да, власть ворует. Но если не будет воровать - Путин нападет..."

https://v-n-zb.livejournal.com/10482639.html
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Да вчера один типа блогер Волох уже выдал, что власть вынуждена воровать чтобы остановить олигархов. Если бы не лежал на кровати точно бы упал......
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Не олигархов, а кацапов, но все равно бред.
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Я пересказываю этотого типа блогера. Если интересно сам почитай .
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Был один старый классный анекдот...
Один приятель говорит другому:
- Слушай, мне твоя жена вчера в трамвае анекдот рассказала. Я так смеялся, так смеялся - что чуть с кровати не упал...
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Боже,да в прокуратуре благодаря югику остались одни концевые-дебилы.Там реально некому работать.Все нормальные разбежались.
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Когда это чучело бегало по майдану и учило всех как нужно работать, он видимо уже забыл. Я всех спраштваю , которые там стояли неужели вы не видели, что вас возглавляют люди у которых даже нет поняття, что такое честь совесть и Родина. И почему вы разбежались как тараканы, когда увидели каких вв идиртов и уродов посадили в кресла. А комментировать бред этого алкаша уже даже и не интересно..... Майдан рулит......
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Принимая во внимание, какая сейчас та Хенпрокуратура, может оно и к лучшему, если бы там не было кому работать?
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Не и поднос огурцов на закуску шефу тоже как то работа....
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да уже можно не парится...
Наверняка в пыточных ФСБ, Тумгоева уже превратили в овощ..., надеюсь правильные чеченцы превратят когда нибудь в такой овощ и вора Луценко...., если этого не могут сделать украинцы...
А о участии Тумгоева в АТО есть десятки подтвержденных свидетельств.... - так что Луценко врет как обычно...
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если не врать и не воровать, то путен нападет!
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Если слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать



А вы там работаете разве?
Вы там кого посадили за последние 4 года?
Задача прокурора как раз доказать вину в суде.
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Прокурор ратует за безответственность ответственных лиц? Надеется, что и его пощадят?
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Помовч, істото! Сяде порохохряк і ти разом із ним, пес. Без честі і гідності. Ще має право пащу свою відкривати! Хіба вони працюють в тому ГПУ? Тупо відробляють свої срібляники тварюки. Здали добробатівця кремлю і ще виправдовуються виродки.
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югик людей и особенно из интернета не слушает! ему гарант и белочка нашёптывают Если слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать, - Луценко о деле Тумгоева - Цензор.НЕТ 1235
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Хладнокровно отправили человека на пытки и смерть... Желаю тебе пережить то, что сейчас переживает Тумгоев.
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Эта фотка с инаугурации Порошенко. Тогда многие удивлялись тому кого он пригласил на празднование. Теперь удивлений нет. Пригласил друзей и подельников.
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В т.ч. и Медведчук, и Ахметов точно также действуют по принципу "шо хочу то и творю и никто мне не указ", но делают это, в отличии от остальных, всё юридически грамотно. Простой ответ.
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Ведь какой заместитель такой как и его начальник. твари продажные, коррупционеров, сепаратистов отбеливают, не трогают бандитов из бывших рыгоАналов а участников АТО, патриотов националистов и проукраинских активистов преследуют.
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Если ген-прокурором можно работать без юр- образования, так простым прокурором может работать любой гражданин Украины без образования..
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Люди-человеки из интернета, а скажите пожалуйста, будьте так любезны: Кто из прошлых генпрокуроров вам до вподобы?
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А почему они должны быть до вподобы?
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Да что вы тут кипишуете? Пока еще все нормально. А вот когда Россея получит главенство в Интерполе, вот тогда и...Вот тогда Югик и Ко оттянутся на полную！Со всеми, кто им мешает.
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В ГПУ повинні працювати злочинці Якщо слухати людей з інтернету і звільняти заступників, то в ГПУ не буде кому працювати, - Луценко про справу Тумгоєва - Цензор.НЕТ 6778 Якщо слухати людей з інтернету і звільняти заступників, то в ГПУ не буде кому працювати, - Луценко про справу Тумгоєва - Цензор.НЕТ 9564
Ось,до чого призводить призначення покидька Генпрокурором !!!
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Как это Луйенко не додумался спросить,каким боком к стране эти жители Украины.
Мешают работать. Скоро совсем не с кем будет. 22630 . Таковы численность работников прокуратуры
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Так скоро восстановят брильянтовых уродов и будут опять "работать"на благо генпрокурора.
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А разве еще не восстановили? Всех их обвинителей уже уволили давно за посягательство на круговую поруку, тему замяли...
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Ну вот те и пожалуйста. Якщо слухати людей з інтернету і звільняти заступників, то в ГПУ не буде кому працювати, - Луценко про справу Тумгоєва - Цензор.НЕТ 7427
А как проводить расследования, оперируя только данными из интерната, то это - норма?
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пора привыкать - так произходит, если не сделал то что от тебя ждёт народ, то свободные люди дрёт шкура назначенным чмнушам, вот реакция в литовском обществе, люди не довольны поступком своего президента -
В воскресенье Литву и Латвию облетела новость о том, что из-за неполадки самолета, президент Даля Грибаускайте не вылетела в Ригу на празднование 100-летия независимости Латвии.
Сообщалось, что из-за неожиданной поломки самолет ВВС Литвы Spartan не смог вылететь в Ригу, в результате чего литовская делегация не смогла попасть в Ригу, где она должна была принять участие в торжествах в связи со столетием независимости соседней республики, пишет ru.delfi.lt.

Делегация о поломке самолета была проинформирована по прибытии в аэропорт, утверждается в сообщении пресс-службы президента Литвы. Грибаускайте поздравила Латвию и ее жителей с праздником в специальном видеопоздравлении, которое записала в Вильнюсском аэропорту.
После появления этой новости, в интернете началось обсуждение, действительно ли ничего нельзя было придумать.
"Президент не вылетела в Латвию, чтобы поздравить ее со столетием, поскольку по приезду в аэропорт выяснилось, что сломался наш военный самолет Spartan. У меня никак не сходятся концы с концами. Ну, бывает, что ломается. Но это ведь день рождения твоего лучшего друга. Ты - президент. Садишься в лимузин, с мигалками по Паневежской трассе несколько медленнее, но через 2,5 часа ты в Риге. С полетом, трансфером и так далее было бы 1,5 часа.
Еще один вариант - рейсовый самолет. В 14.20 поднимается из Вильнюса, в 15.15 уже в Риге. Опоздала бы на час. Ну, на полтора. Может быть, не успели бы на какое-нибудь поднятие флага или официальную речь, но вся Латвия бы знала, что ее лучший друг все же приехал сквозь дождь, слякоть и преграды. Парад до 17 часов, праздничный концерт - с 18.45 успеешь и, думаю, что латвийцы тоже бы обрадовались, если бы еще речь сказала вместе с Вейонисом. Нет, ты снимаешь поздравление и едешь домой. Может, я чего-то не знаю, может быть, были нарушены какие-то протоколы. Но ведь день рождения лучшего друга.

и поверте или нет - президент обьяснит и извинится перед своим народом, нет не перед дружеским народом, но перед своим
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Посмотрим как ты будешь реагировать на СМИ, когда снова попадешь в тюрьму.
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обязательно попадет
только в общую камеру
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Если работать с падлами которые срать хотели на закон и Украину и беречь их от ответственности то тогда становишься ещё большим падлом. Югик уверенно пробивает дно, демонстрируя какая он скотина
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Да там в прокуратуре до фига блестящих специалистов. Но есть нюанс. Сверкают они не талантами, а скизженными бриллиантами на яйцах...
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Уверен!
"Если я буду отстранять всех своих заместителей, кого хотят отстранить те или иные люди в интернете, то боюсь, что в ГПУ не останентся ни одного прокурора. Источник: https://censor.net.ua/v3097711

Украина очистится ну, не полностью, а хоть в прокурорской среде. И Юрыст - можешь изойти на гавно, но, придут и спросят!!!!! и хозяина за бейцы возьмут!!! Юра ПНХ, а какое количество солидола тебе, падаль надо - ты и сам знаешь.
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Другими словами-ложил югик с прибором на мнение общества. Воры,коррупционеры в ГПУ..ну и что? Они же профи. Пусть "працюють"... А что мы еще ожидали от политмошенника которого без профильного образования по блату всунули на должность?
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правильно говорит...если зраду бы слушали-где бы мы щас были?пусть варятся в своем соку.
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Блин. 2004 год! А рожи все теже. На манеже все теже. И выбор все из тех же рож! Присосались вурдалаки. Пока всю кровь из Украины не выпьют, не отстанут.
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Смотрел Ваше с Назаром Холодницким позорище по Березкину где Вы абсолютно не были готовы. Вы не изучили дело,смотрелись как неучи- студенты,которых возил адвокат. Так ТАКИХ как Вы прокуроров НЕ НУЖНО ибо это просто дурные деньги,потраченные на Ваше содержание без результата. Нужны НА КОНКУРСНОЙ основе ДОСТОЙНЫЕ и их тьма 27лет выпуск инженеров сокращается,а юристов УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Не печальтесь,лучше вас десятки тысяч. Идите с богом. Раз в 7лет отпустите рабов. Вы ОЧЕНЬ виноваты перед Вашим богом. Поступайте по правилам и будет Вам счастье.
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А какая разница? Сняли неприкосновенность или не сняли? Вон с Новинского сняли. Ну и что? Есть результат? Дело в суде?
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"в ГПУ некому будет работать"

Вона працює!
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Юдік, ти ж тупий як валянок і без юридичної освіти.
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А шо..
и не надо никого слушать кроме жены!
ты же
ТеГминьятор!!
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Смотрел Ваше с Назаром Холодницким позорище по Березкину где Вы абсолютно не были готовы. Вы не изучили дело,смотрелись как неучи- студенты,которых возил адвокат. Так ТАКИХ как Вы прокуроров НЕ НУЖНО ибо это просто дурные деньги,потраченные на Ваше содержание без результата. Нужны НА КОНКУРСНОЙ основе ДОСТОЙНЫЕ и их тьма 27лет выпуск инженеров сокращается,а юристов УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Не печальтесь,лучше вас десятки тысяч. Идите с богом. Раз в 7лет отпустите рабов. Вы ОЧЕНЬ виноваты перед Вашим богом. Поступайте по правилам и будет Вам счастье.
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Тебя дуба первого нужно гнать батогом... Якщо слухати людей з інтернету і звільняти заступників, то в ГПУ не буде кому працювати, - Луценко про справу Тумгоєва - Цензор.НЕТ 2809
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При загальній кількості прокурорів в 11 тис, 2,5 тис. сидять в ГПУ, так що не турбуйся в тебе там і так 2000 зайвих...
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Так вас ежели мордой не ткнуть,то вы слепые ,как траст.
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Набереш, Юра, на цензорі. Тут сотні президентів і пркурорів, по яким дурка плаче....
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Юрик, когда тебя, на этот раз заслуженно садить будут, к воплям твоих сторонников в интернете никто прислушиваться не будет. Да и воплей скорее всего не будет.
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Спочатку Юріка вигнати а потім і його замів всі вонитам корумповані в генпрокурватурі.
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"А кто не пьет? Назови! Нет,я жду! Достаточно,вы мне плюнули в душу"...(с)
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Самого первого оттуда надо выгнать Луценко.
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Возвращается Юга из командировки, видит - Ига лежит на кровати, а из-под кровати торчат голые ноги.
- Игуша, что это?!
- Это? Поця!
- Игуша, что такое Поця?!
- Поця - это наша мебель, наш телевизор, наш холодильник...
- Так что ж он так лежит?! Укрой ему ноги! Холодно!🙄
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Нынешняя прокурватура вынуждена не увольнять замоы, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск. - юга
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЕсли слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать, - Луценко о деле Тумгоева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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